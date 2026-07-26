прогноз на матч первого круга турнира в Вашингтоне, ставка за 2.03

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против американки Мэдисон Киз в первом круге турнира WTA 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 27 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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Самсонова

Людмила по итогам первой половины сезона оказалась за пределами топ-60.

Российская теннисистка приехала в столицу США в статусе 70-й ракетки мира.

У Самсоновой на данный момент просто ужасный баланс. В этом году она одержала лишь 10 побед и потерпела 17 поражений.

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Конкретно на харде у нее четыре победы и восемь поражений.

Правда, здесь все же стоит уточнить, что в начале сезона Самсонова дошла до четвертьфинала в Брисбене и Абу-Даби.

Что касается недавних турниров, то здесь стоит отметить, что Людмила неплохо выступила на Уимблдоне. На британском мэйджоре она добралась до третьего круга.

Самсонова выигрывала турнир в Вашингтоне в 2022 году. В 2023-м она дошла до полуфинала.

Киз

Мэдисон тоже пока ни разу не играла после Уимблдона.

На британском мэйджоре американская теннисистка прошла три круга, после чего проиграла будущей чемпионке турнира Линде Носковой.

Перед этим Киз выиграла травяной турнир в Истборне и дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Берлине.

Киз провела 40 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 29 побед и 11 поражений.

На харде у американки тоже положительный баланс — восемь побед и пять поражений.

При этом в 2026-м Киз пока ни разу не проигрывала в стартовом матче на турнирах на твердом покрытии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 3.62, победу Киз букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: Людмила выиграла только один из шести предыдущих матчей против Мэдисон.

Вряд ли Самсонова порадует своих поклонников и в предстоящем матче. Также стоит добавить, что буквально на прошлой неделе она вышла замуж за своего тренера Алессандро Думитраке. Успели ли они подготовиться к турниру в Вашингтоне? Сомневаемся.

2.03 Победа Киз с форой по геймам (-5,0) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Самсонова — Киз позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: победа Киз с форой по геймам (-5,0) за 2.03.