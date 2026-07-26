«Локомотив» начал сезон с ничьей, которая по ходу матча могла ощущаться и как потеря двух очков, и как спасение от поражения. Команда Михаила Галактионова быстро вышла вперёд после грубой ошибки «Ахмата», но затем всё больше отдавала игру сопернику. Грозненцы давили почти весь второй тайм, Антон Митрюшкин несколько раз спасал хозяев, а на 83-й минуте Эральд Максути всё-таки сравнял счёт дальним ударом с рикошетом.

Перед стартом сезона вокруг «Локомотива» было много тревожных разговоров. Команда потеряла Дмитрия Воробьёва и Данила Пруцева, Комличенко и Монтес пока не готовы, усиление выглядит скромно, а Михаилу Галактионову приходится собирать атаку из тех, кто не всегда играет на привычных позициях. Впереди против «Ахмата» вышли Руденко и Раков, а Батраков располагался ниже, чем обычно. У «Ахмата» летом тоже хватало изменений, но команда Станислава Черчесова выглядела в Москве достаточно смело. Грозненцы не собирались только отбиваться, пытались комбинировать и держать мяч. Правда, первый же серьёзный просчёт перечеркнул хороший старт.

Бакаев наказал Ибишева

Матч проходил под сильным дождём, и мокрый газон быстро сказался на результате. Мяч скользил, передачи срывались, единоборств было много, а любое неудачное касание могло превратиться в опасный момент — на восьмой минуте так и случилось. Турпал-Али Ибишев решил отдать поперечную передачу на своей половине поля, но сделал это слишком рискованно. Зелимхан Бакаев всё прочитал, перехватил мяч, убежал к воротам и спокойно пробил мимо Шелии, 1:0.

Зелимхан Бакаев https://t.me/fclokomotiv

Идеальный сценарий для «Локомотива» с быстрым голом вообще без розыгрыша или давления, просто за счёт внимательности и ошибки соперника. Ибишев потом весь матч пытался исправиться: подключался на стандартах, бил, участвовал в атаках, но именно его обрез остался главным эпизодом первого тайма. После гола «Локо» старался успокоить игру и владеть мячом, но контролем это назвать было сложно. Дождь и прессинг «Ахмата» постоянно добавляли хаоса, а грозненцы быстро пришли в себя и начали отвечать.

«Ахмат» постепенно стал создавать всё больше опасности. Садулаев мощно пробил со штрафного — Митрюшкин вытащил мяч из-под перекладины. Касинтура открывался под подачи, Мелкадзе бил с ходу из штрафной, Самородов постоянно искал обострения, а Силва регулярно подбирал мяч у чужой штрафной. Не всё доходило до створа, но давление на оборону «Локомотива» было постоянным.

«Локомотив» – «Ахмат» https://t.me/fclokomotiv

Хозяева отвечали реже. Раков опасно пробил со штрафного, Батраков несколько раз пытался обострить из средней зоны, Руденко бил с края штрафной, но «Локо» не выглядел командой, которая после быстрого гола управляет матчем. К перерыву «Ахмат» уже мог считать, что наиграл хотя бы на ответный гол, мешали неточность в завершении и Митрюшкин. Вратарь «Локомотива» действовал уверенно, забирал сложные мячи и не позволял гостям превратить территориальное преимущество в счёт.

«Ахмат» серьёзно прибавил и забил в концовке

Второй тайм подтвердил ощущение первого — «Ахмат» был свежее, острее и настойчивее. Грозненцы чаще владели мячом, легче добирались до финальной трети и заставляли «Локомотив» защищаться всё глубже. Самородов пробивал после атаки через фланг, Силва бил с линии штрафной, Касинтура получил самый чистый момент гостей, выскочив почти один на один, но снова не переиграл Митрюшкина. В той же атаке Кенжебек не решился бить с острого угла и неудачно покатил назад, а последующий удар Силвы вышел неточным.

«Локомотив» – «Ахмат» https://t.me/fclokomotiv

Галактионов пытался освежить команду заменами: вышли Ненахов, Салтыков, Коваленко, затем Джикия и Голубев, но отодвинуть игру от ворот удалось лишь на небольшое время. «Локомотив» всё чаще не успевал за подборами, терял мяч на своей половине и отвечал только отдельными выпадами. Батраков, от которого обычно ждут многого впереди, играл ниже и не смог развернуть матч.

На 82-й минуте «Локомотив» перешёл на игру в пять защитников после выхода Георгия Джикии — для него это был дебют после возвращения в родной клуб. Логика замены на последние минуты понятна, но именно после неё «Ахмат» и забил. Карпукас неудачно сыграл у своей штрафной, подбор остался за Максути, и свежий игрок «Ахмата» с рикошетом от Джикии отправил мяч мимо Митрюшкина. «Локо» только что перестроился на удержание и почти сразу потерял преимущество. У Черчесова, наоборот, идеально сработала замена. Максути вышел и, пусть и не без удачи, забил единственный гол команды в матче.

Максути празднует гол globallookpress.com

После пропущенного гола «Локомотив» наконец снова пошёл вперёд, и почти сразу мог вернуть себе победу! Ненахов здорово прошёл слева и прострелил вдоль ворот, а Ньямси оказался один перед почти пустым углом. Казалось, нужно просто пробить в касание, но у защитника было время обработать мяч и затем отправить его выше ворот из убойной позиции.

К «Локомотиву» пока больше вопросов, чем выводов по игре команды. Быстрый гол Бакаева был подарком, но дальше команда не смогла развить преимущество. Слишком много времени хозяева проводили без мяча, часто отдавали подборы, слишком мало создавали позиционно. При этом нельзя сказать, что «Локо» развалился. Митрюшкин провёл сильный матч, Бакаев был полезен в перехватах, Ньямси и Морозов много работали в обороне, а в концовке команда вполне могла выцарапать три очка. И всё-таки после ухода Воробьёва атака выглядит недостаточно укомплектованной, а Батракову не хватает свободы.

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«Ахмат» оставил более цельное впечатление, вполне типичное для команды Черчесова. Грозненцы ошиблись в начале, а затем большую часть матча были активнее и опаснее, проблема в реализации. До гола Максути у гостей было достаточно моментов, чтобы сравнять раньше, а возможно, и выйти вперёд. Касинтура, Садулаев, Мелкадзе, Самородов, Силва — у каждого были эпизоды, но качества в решающий момент не хватало. С таким объёмом атак «Ахмат» должен был забивать раньше 83-й минуты, а по игре ничья для команды Черчесова выглядит, как минимум, заслуженной.