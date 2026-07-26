«Рубин» и «Краснодар» встретятся в Казани в первом туре нового сезона РПЛ. Для команды Франка Артиги это шанс показать, что прошлый год был подготовкой к следующему шагу, а не просто периодом адаптации. Казанцы меняются медленно, без резких движений, а концовка предсезонки получилась многообещающей. «Краснодар» же начинает, возможно, самый сложный сезон за последние годы — команда Мурада Мусаева серьёзно обновилась, потеряла нескольких ключевых игроков и пока не выглядит полностью укомплектованной.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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45+1' Кривцов налетел на Вуячича в штрафной «Рубина» и получил жёлтую карточку.

45' Пять минут добавил арбитр.

45' Боселли с правого фланга навешивал в штрафную, Ставер спокойно забрал мяч.

43' Грипши на газоне, нужна помощь врачей игроку «Рубина».

41' А теперь издали мощно приложился Батчи – выше ворот.

40' Батчи получил мяч слева и пытался прострелить, но попал в защитника.

Статистика матча 29% Владение мячом 71%

38' Воробьёв с левой пробил из-за штрафной и попал в перекладину! Очень опасно было у ворот «Рубина»!

37' Нижегородов не успел к мячу и сбил Боселли в центре поля.

35' Даку пришёл помочь своей команде в обороне и заработал фол.

33' Даку потерял мяч на половине поля «Краснодара» и тут же приложил по ноге Жубала. Надо всё-таки поаккуратнее, так можно и вдевятером остаться.

32' Боселли сыграл в стенку с партнёром и в касание бил из-за штрафной – защитники успели накрыть.

30' «Рубин», само собой, не атакует после удаления, но и «Краснодар» почти ничего не создал в большинстве. Пока что.

28' Боселли получил мяч на правом фланге и готовился навешивать, но был в офсайде.

26' Оласа подключился к атаке по левому флангу и прострелил вдоль ворот, до Воробьёва мяч не дошёл.

26' Возобновляется игра, «Краснодар» с мячом.

24' А вот и отголоски ЧМ, арбитр объявил паузу на водопой. Правда, причина очевидна — в Казани жара выше 30 градусов.

22' Франк Артига получил жёлтую карточку за разговоры с арбитром.

20' Вахания навесил в центр штрафной, а у Кривцова не получился удар головой.

18' Рожков удалён с поля! Локтем специально отмахнулся по лицу Боселли, арбитр уверен, что фол тянул на удаление.

18' Включается ВАР! Рожков локтем попал по лицу Боселли, выглядело умышленно.

17' Боселли на газоне, у игрока «Краснодара» разбит нос. Нужна помощь врачей, а отмахнулся, кстати Рожков.

16' Даку получил мяч в центре поля и попробовал пройти к штрафной, но наткнулся на отбор защитника.

14' Заброс вперёд на Воробьёва не прошёл, тяжело пока что цепляться за мяч нападающему гостей.

12' ГОООООООЛ! «Рубин» выходит вперёд! Ставер из штрафной сделал длинную передачу в направлении Даку, а тот убежал от Тормены и Даку и отправил мяч в дальний угол. 1:0, как же хорош форвард казанцев!

11' Даку получил мяч в штрафной и с острого угла бил — Агкацев спас «Краснодар»!

10' Даку в своём стиле здорово поставил спину и заработал фол в центре поля.

08' «Рубин» пару минут держит мяч, «Краснодар» активно прессингует и периодически садится в средний блок.

06' Безруков пытался убежать в контратаку, а Тормена сделал мощный рывок и не дал развиться контратаке.

05' Угловой заработал «Краснодар».

04' Кривцов мощно приложился из-за штрафной – мимо нижнего угла.

03' Боселли попробовал забросить в штрафную с правого фланга, неточно получилось.

01' «Рубин» начинает с центра поля, поехали!

До матча

19:28 Команды на поле стадиона в Казани! Через пару минут прозвучит стартовый свисток.

19:25 В Казани сегодня достаточно жарко, даже вечером выше 30 градусов. Возможны даже привычные по ЧМ паузы на водопой.

Илья Вахания на разминке globallookpress.com

19:15 Главным арбитром матча «Рубин» — «Краснодар» назначен Артём Чистяков. Его ассистенты — Андрей Образко и Алексей Ширяев, резервный судья — Михаил Черемных. Видеопомощником рефери станет Василий Казарцев, ассистировать ему будет Сергей Чебан.

19:10 История последних лет в этой паре интересная. С 2020 по 2023 год «Краснодар» выиграл у «Рубина» семь матчей подряд, в тот период команды будто находились на разных траекториях. Казанцы вылетали из РПЛ и возвращались, а южане окончательно закреплялись среди главных конкурентов «Зенита», но затем «Рубин» начал ставить очень чувствительные подножки. В сезоне-2023/24 казанцы вырвали выездную ничью на последних минутах, и тот результат стал одним из болезненных эпизодов для «Краснодара» по ходу чемпионской гонки. В прошлом сезоне «Рубин» уже победил дома в тяжёлых условиях ранней весны. Возможно, именно тех очков «Краснодару» потом и не хватило для защиты титула.

19:00 Скорее всего, многое решится в центре поля и переходных фазах. «Краснодар» даже после перестройки остаётся командой, которая хочет контролировать мяч и продвигать его через короткие связи, однако без Сперцяна и Кордобы привычные маршруты атаки меняются. Нужно будет заново распределять креатив: кто берёт на себя последний пас, кто открывается между линиями, кто отвечает за стандарты и кто фиксирует центральных защитников в штрафной. «Рубин» может попытаться сыграть именно на этом — если команда Артиги будет компактной и терпеливой, гости могут упереться в позиционную оборону, где без Сперцяна особенно заметно отсутствие игрока, способного одним пасом вскрыть плотный блок.

18:55 А Мурад Мусаев выбрал такое сочетание футболистов: Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Вахания, Дуглас Аугусто, Батчи, Черников, Кривцов, Воробьёв, Боселли.

18:50 «Рубин» начнёт сезон таким составом: Ставер, Тесленко, Нижегородов, Вуячич, Арройо, Безруков, Рожков, Грипши, Сааведра, Ходжа, Даку.

18:45 Главный вопрос — насколько далеко Артига готов двигать команду от прежней осторожной модели. «Рубин» исторически удобнее чувствует себя в матчах, где можно играть компактно, ловить соперника на ошибках и не раскрываться большими силами. Ну а если амбиции действительно растут, казанцам нужно чаще предлагать что-то своё в атаке. Матч с «Краснодаром» как раз покажет, готов ли «Рубин» не только терпеть против фаворита, но и сам создавать проблемы с мячом.

18:40 Больших изменений в составе нет, «Рубин» скорее точечно обновляет обойму, чем начинает новую сборку. Возвращение Ильи Самошникова добавляет качество и опыт на фланге обороны, а Максим Игнатьев после прогресса в Первой лиге может дать глубину скраю. При этом ушли или близки к уходу игроки с громкими именами: Олег Иванов завершил карьеру, Далер Кузяев покинул команду, Дмитрий Кабутов тоже может уйти. Но в последнее время их роль уже не была определяющей, поэтому «Рубин» не должен резко просесть.

18:35 «Рубин» провёл межсезонье спокойно и постепенно прибавлял по ходу сборов. Сначала была ничья с КАМАЗом, затем поражение от «Оренбурга», но дальше результаты стали лучше: 0:0 со «Спартаком», 2:0 с «Крыльями Советов» и 3:1 с «Локомотивом». Казанцы постепенно находили более цельный футбол, с лучшей организацией без мяча и более понятным выходом в атаку.

18:30 Предсезонка тоже не дала однозначного ответа. «Краснодар» крупно обыграл соперников ниже уровнем, но с более серьёзными командами побед не было: 3:3 с «Ростовом» и 1:1 с «Балтикой». Это не повод для паники — перед чемпионским сезоном краснодарцы тоже входили в турнир не идеально. Однако сейчас команда потеряла слишком много ключевых игроков, поэтому стартовые туры могут стать периодом поиска игры.

18:25 При этом «Краснодар» совершил трансферы и на вход. Илья Вахания должен закрыть фланг обороны, Магомед Оздоев добавляет опыт и силу в центре поля, бразилец Кристиан способен сыграть и ближе к позиции десятки, и на фланге атаки, а Дмитрий Воробьёв даёт варианты впереди. Но быстро вписать новичков в работающую систему — невероятно тяжёлая задача. Особенно на фоне того, что Кордоба недоступен, а Сперцяна уже нельзя просто найти между линиями и ждать от него последнего паса или качественного стандарта.

18:20 «Краснодар» за лето пережил одно из самых масштабных изменений за последние годы. Ушёл Эдуард Сперцян — главный креативщик, исполнитель стандартов и один из самых важных воспитанников в истории клуба. Уехал Виктор Са, добавлявший скорость и обострение на фланге, покинул команду Джованни Гонсалес, а Джон Кордоба получил травму на чемпионате мира. Мурад Мусаев за пару месяцев лишился креатива, стандартов, угроз с флангов и главного нападающего.