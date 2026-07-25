прогноз на матч первого тура чемпионата России по футболу, ставка за 3.40

26 июля в рамках 1-го тура РПЛ сыграют «Рубин» и «Краснодар». Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.40.

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«Рубин»

Перед матчем: Казанская команда будет настроена ворваться в топ в нынешнем сезоне. Предстоящий матч против «Краснодара» — настоящая проверка на прочность.

В прошлом сезоне РПЛ «Рубин» финишировал на 8-м месте с 43 очками в активе, отстав от пятерки лидеров на 8 пунктов.

Последние матчи: В прошедшем товарищеском поединке «Рубин» уступил «Локомотиву» со счетом 1:3. Матчем ранее команда уже одолела «железнодорожников» с таким же счетом.

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Этим летом «Рубин» провел 6 контрольных встреч. За этот отрезок команда по 2 раза выиграла, проиграла и сыграла вничью, забив 8 голов при 7-и пропущенных.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Рубин» начнет новый сезон матчем против одного из лидеров чемпионата. При этом казанцы уверенно выступали на своем поле в прошлом сезоне, «быкам» точно придется непросто.

В последних 5-и очных встречах «Рубин» однажды обыграл «Краснодар», дважды команды сыграли вничью и столько же раз «быки» одержали победу. Получится ли на сей раз у подопечных Франка Артиги добиться виктории? Большой вопрос...

«Краснодар»

Перед матчем: В этом сезоне «быки» снова попытаются составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. «Краснодар» начнет свой путь в новом сезоне РПЛ в Казани против «Рубина».

В прошедшем сезоне команда имела все возможности защитить титул чемпиона России, но упустила первую строчку на 2 балла, а «Зенит» стал победителем РПЛ.

Последние матчи: В прошлом контрольном поединке «быки» сыграли вничью с «Балтикой» (1:1), а до этого «Краснодар» не смог обыграть «Ростов» (3:3) в рамках товарищеского противостояния.

Команда не проиграла ни одного контрольного матча этим летом. За 4 встречи «Краснодар» по 2 раза выиграл и сыграл вничью, одержав победу над «Вистой» (4:0) и «ПСК Динская» (5:1).

Не сыграет: Кокшаров (травма).

Состояние команды: «Краснодару» не хватило двух баллов для чемпионства в прошлом сезоне, а сейчас «быкам» необходимо попытаться реабилитироваться. Это будет непросто, ведь команду покинул лидер Эдуард Сперцян.

При этом клуб сохранил Джона Кордобу, который стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне. За 28 встреч форвард забил 17 голов и сделал 6 голевых передач.

На что ставят в матче Рубин — Краснодар Букмекерские коэффициенты на матч Рубин — Краснодар: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В последних 3-х встречах «Рубин» забил 6 голов

«Краснодар» сыграл вничью в последних двух товарищеских встречах

В последних трех очных встречах «Краснодар» дважды обыграл «Рубин»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Краснодар» фаворитом с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.40, а победа «Рубина» — в 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.15 и 1.70.

Прогноз: Можно предположить, что «Рубин» даст бой «Краснодару» на своем поле.

3.40 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «Рубин» — «Краснодар» принесёт чистый выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Ничья за 3.40.

Прогноз: В 1-м тайме команды также не смогут определить победителя.

1.97 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч «Рубин» — «Краснодар» позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 1.97.