«Зенит» начнет сезон с уверенной победы в гостях?

прогноз на матч чемпионата России по футболу, ставка за 1.95

25 июля в рамках 1-го тура РПЛ сыграют «Акрон» и «Зенит». Начало встречи — в 16:15 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Акрон»

Перед матчем: «Акрон» в прошлом сезоне занял 13-е место в РПЛ, набрав 27 баллов за 30 туров при разнице мячей 35:53.

Последние матчи: Предыдущий матч «Акрон» провел удачно, обыграв в контрольном матче «Крылья Советов» со счетом 2:1.

До того команда проиграла московскому «Динамо» (0:1) и разошлась миром с «Факелом» (1:1) в товарищеских встречах.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Акрон» нестабильно провел товарищеские матчи, чередуя победы с поражениями.

В прошлом сезоне тольяттинцы спаслись от вылета благодаря победе над «Ротором» в стыковых матчах и вряд ли в новом сезоне команда из Самарской области вновь не окажется в этих самых «играх на выживание».

«Зенит»

Перед матчем: «Зенит» в минувшей кампании стал чемпионом РПЛ, набрав 68 очков за 30 встреч при разнице мячей 53:19.

Последние матчи: В минувшей встрече «Зенит» вырвал победу у «Спартака» в Суперкубке России — 1:1, 4:2 по пенальти.

До того сине-бело-голубые сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и обыграли «Црвену Звезду» в товарищеских матчах.

Состояние команды: Команда Сергея Семака подходит в хорошем настроении к старту сезона — вырванная победа у принципиального соперника в Суперкубке России и ни одного поражения в контрольных матчах вряд ли испортили настроение подопечным Сергея Семака.

Безусловно, действующий чемпион России является главным фаворитом на победу во всех внутренних турнирах, но матч за Суперкубок России показал нам о вполне серьезных намерениях конкурентов сдвинуть петербуржцев с пьедестала.

На что ставят в матче Акрон — Зенит Букмекерские коэффициенты на матч Акрон — Зенит: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Акрон» пропускал в последних четырех матчах

«Зенит» не проигрывал четырнадцать встреч кряду, считая семь игр в РПЛ-2025/2026, шесть прошедших «товарок» и Суперкубок России

Команды в прошлом сезоне играли дважды — победа «Зенита» в Санкт-Петербурге (2:0) и ничья в Самаре (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Зенит» абсолютным фаворитом с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.80, а победа «Акрона» — в 8.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.30 и 1.56.

Прогноз: Разница в классе между командами очевидна и вполне стоит ожидать уверенной победы «Зенита».

1.95 Победа «Зенита» с форой -1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Акрон» — «Зенит» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Победа «Зенита» с форой -1,5 за 1.95.

Прогноз: Также можно поставить на то, что ни одна из команд не уйдет с поля без пропущенного мяча.

1.87 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Акрон» — «Зенит» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Обе забьют за 1.87