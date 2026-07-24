25 июля в рамках 1-го тура РПЛ сыграют «Акрон» и «Зенит». Начало встречи — в 16:15 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Акрон»
Перед матчем: «Акрон» в прошлом сезоне занял 13-е место в РПЛ, набрав 27 баллов за 30 туров при разнице мячей 35:53.
Последние матчи: Предыдущий матч «Акрон» провел удачно, обыграв в контрольном матче «Крылья Советов» со счетом 2:1.
До того команда проиграла московскому «Динамо» (0:1) и разошлась миром с «Факелом» (1:1) в товарищеских встречах.
Состояние команды: «Акрон» нестабильно провел товарищеские матчи, чередуя победы с поражениями.
В прошлом сезоне тольяттинцы спаслись от вылета благодаря победе над «Ротором» в стыковых матчах и вряд ли в новом сезоне команда из Самарской области вновь не окажется в этих самых «играх на выживание».
«Зенит»
Перед матчем: «Зенит» в минувшей кампании стал чемпионом РПЛ, набрав 68 очков за 30 встреч при разнице мячей 53:19.
Последние матчи: В минувшей встрече «Зенит» вырвал победу у «Спартака» в Суперкубке России — 1:1, 4:2 по пенальти.
До того сине-бело-голубые сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и обыграли «Црвену Звезду» в товарищеских матчах.
Состояние команды: Команда Сергея Семака подходит в хорошем настроении к старту сезона — вырванная победа у принципиального соперника в Суперкубке России и ни одного поражения в контрольных матчах вряд ли испортили настроение подопечным Сергея Семака.
Безусловно, действующий чемпион России является главным фаворитом на победу во всех внутренних турнирах, но матч за Суперкубок России показал нам о вполне серьезных намерениях конкурентов сдвинуть петербуржцев с пьедестала.
Статистика для ставок
- «Акрон» пропускал в последних четырех матчах
- «Зенит» не проигрывал четырнадцать встреч кряду, считая семь игр в РПЛ-2025/2026, шесть прошедших «товарок» и Суперкубок России
- Команды в прошлом сезоне играли дважды — победа «Зенита» в Санкт-Петербурге (2:0) и ничья в Самаре (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Зенит» абсолютным фаворитом с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.80, а победа «Акрона» — в 8.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.30 и 1.56.
Прогноз: Разница в классе между командами очевидна и вполне стоит ожидать уверенной победы «Зенита».
Ставка: Победа «Зенита» с форой -1,5 за 1.95.
Прогноз: Также можно поставить на то, что ни одна из команд не уйдет с поля без пропущенного мяча.
Ставка: Обе забьют за 1.87