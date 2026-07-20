Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Морган Роджерс

«Астон Вилла», полузащитник, 23 года

Лондонский «Челси» близок к покупке полузащитника «Астон Виллы» и сборной Англии Моргана Роджерса — об этом сообщает издание The Athletic.

За 23‑летнего футболиста «аристократы» готовы выложить рекордную сумму для английских игроков — 117 млн фунтов, и предложить ему контракт на шесть лет.

Сейчас рекорд по трансферной сумме принадлежит Эллиоту Андерсону: «Манчестер Сити» подписал его у «Ноттингема» за 116 млн фунтов.

Ранее Роджерсом интересовался также «Арсенал», но решил выйти из финансовой гонки с «Челси». В прошлом сезоне в АПЛ полузащитник сыграл 37 матчей, забил 10 мячей и сделал 6 результативных передач.

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Роджерс вместе со сборной Англии выступал на ЧМ‑2026 и взял с ней бронзу. Он запомнился голевой передачей в полуфинальной игре с Аргентиной (1:2). В феврале 2024 года «Астон Вилла» приобрела его у «Мидлсбро» всего за 10 млн фунтов.

Наш прогноз: Роджерс станет игроком «Челси».

Александр Головин

«Монако», полузащитник, 30 лет

Будущее Александра Головина в «Монако» после восьми лет выступления в клубе остаётся под большим вопросом. По данным главного французского спортивного издания L’Équipe, он может покинуть стан монегасков уже этим летом.

После назначения на пост главного тренера Фелипе Луиса и непопадания в еврокубки в клубе ожидается перестройка и распродажа футболистов с высоким окладом — в их число входит и Головин.

На 30‑летнего россиянина сейчас претендуют «Зенит» и ряд клубов Саудовской Аравии. Сам полузащитник пока не комментирует своё будущее.

По данным портала Transfermarkt, текущая стоимость Головина — 18 млн евро. С 2018 года за «Монако» он провёл 267 матчей, забил 39 мячей и отдал 46 голевых передач.

Александр Головин globallookpress.com

В составе сборной России полузащитник сыграл 52 матча и забил 9 мячей. Головин — воспитанник ЦСКА, в «Монако» он перешёл за 30 млн евро. Его контракт с монегасками действует ещё три года.

Наш прогноз: Головин отправится покорять Саудовскую Аравию.

Максанс Лакруа

«Кристал Пэлас», защитник, 26 лет

Два ярких сезона в составе «Кристал Пэлас» сделали центрального защитника Максанса Лакруа желанной целью для топовых клубов на трансферном рынке.

На него обратил внимание и главный тренер сборной Франции Дидье Дешам — в последний момент он включил игрока в заявку на ЧМ‑2026. Всего за «трёхцветных» 26‑летний защитник провёл 7 матчей, из них 3 — на чемпионате мира.

Как сообщает авторитетный журналист Бен Джейкобс, предложение по трансферу Лакруа уже сделал лондонский «Челси». Интерес к игроку также проявляет «Арсенал», но пока только обозначил его.

«Кристал Пэлас» готов отпустить своего ведущего футболиста, но за сумму не менее 55 млн фунтов — эта планка может оказаться неподъемной даже для щедрого «Челси». Сейчас между клубами идут активные переговоры.

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Лакруа перешёл в «Кристал Пэлас» в августе 2024 года из «Вольфсбурга» за 18 млн евро. За английский клуб он сыграл 98 матчей, забил 4 гола и отдал 4 ассиста. Текущая рыночная стоимость игрока — около 50 млн евро.

Прогноз: Лакруа, скорее всего, покинет «Кристал Пэлас» — он перерос этот клуб, а «Челси», где традиционно ценят французских защитников, может стать для него хорошим вариантом.

Жюль Кунде

«Барселона», защитник, 27 лет

Мюнхенская «Бавария» продолжает активную работу на трансферном рынке и стремится перед стартом нового сезона усилить линию обороны, подписав универсально и надёжного защитника.

По данным издания Diario Sport, Жюль Кунде, выступающий за «Барселону», возглавляет шорт‑лист чемпиона Бундеслиги. «Бавария» готова предложить за француза 40 млн евро.

Каталонский клуб, в свою очередь, оценивает игрока не менее чем в 50–60 млн евро — сейчас стороны ведут активные торги. Универсализм Кунде особенно привлекает мюнхенцев: он способен играть на позиции правого и центрального защитника, при необходимости — слева в обороне или даже в роли опорного полузащитника.

27‑летний футболист был основным игроком сборной Франции на ЧМ‑2026, однако команде не удалось завоевать медаль. В прошлом сезоне в испанской Примере Кунде провёл за «Барселону» 30 матчей и отдал 4 голевые передачи.

Пластика Кунде globallookpress.com

Его контракт с каталонцами рассчитан ещё на четыре года. Кунде выступает за «Барселону» с 2022 года, перейдя из «Севильи» за 50 млн евро.

Наш прогноз: «Барселона» вряд ли согласится продать Кунде за предлагаемые деньги, а «Бавария» редко переплачивает.

Пьер‑Эмиль Хейбьерг

«Марсель», полузащитник, 30 лет

Внезапно разбогатевший «Милан» продолжает активно действовать на трансферном рынке: новый наставник Рубен Аморим требует усиления состава.

Очередным возможным приобретением клуба может стать хавбек «Марселя» Пьер‑Эмиль Хейбьерг, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Португальский тренер ищет опытных игроков для центра поля, и 30‑летний датчанин вошёл в число приоритетных целей «Милана». «Марсель» готов рассмотреть предложения по футболисту, а сам игрок воодушевлён перспективой попробовать силы в Серии А.

Контракт Хейбьерга с французским клубом рассчитан ещё на два года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие во всех турнирах — всего 43 матча, забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

Хейбьерг капитанит не только в «Марселе», но и в сборной Дании globallookpress.com

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость датчанина составляет 15 млн евро. Ранее он выступал за «Саутгемптон», «Баварию», «Шальке» и «Аугсбург».

Прогноз: «Милан» усилит состав Хейбьергом — это станет хорошим приобретением для команды.

Жоау Гомес

«Вулверхэмптон», полузащитник, 25 лет

После вылета «Вулверхэмптона» из АПЛ ряд футболистов заявили, что не намерены выступать в Чемпионшипе и намерены искать новые варианты продолжения карьеры. Среди них — опорный полузащитник Жоау Гомес.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, главным претендентом на 25‑летнего бразильца является «Астон Вилла». Команда Унаи Эмери готова предложить за игрока 40 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов. «Вулверхэмптон» рассматривает это предложение и склоняется к его принятию.

Ранее интерес к Гомесу проявляли мадридский «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», но договориться о трансфере не удалось. Агент футболиста — Жорже Мендеш, это означает, что хавбеку грозит светлое будущее.

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Жоау Гомес перешёл в «Вулвз» из «Фламенго» в январе 2023 года за 19 млн евро. В минувшем сезоне он провёл 42 матча, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. В составе сборной Бразилии полузащитник сыграл 10 встреч.

Наш прогноз: «Астон Вилла» подпишет Жоау Гомеса.

Джед Спенс

«Тоттенхэм», защитник, 25 лет

После того как «Челси» перехватил у «Интера» Марко Палестру, предложив более высокую сумму трансфера, миланский клуб приступил к поиску альтернативных вариантов для укрепления правого фланга обороны.

Приоритетным кандидатом для «нерадзурри» стал крайний защитник Джед Спенс из «Тоттенхэма». Футболист ярко проявил себя на чемпионате мира в составе сборной Англии, где закрепился в стартовом составе.

Как сообщает Фабрицио Романо, «Интер» готов заплатить за 25‑летнего игрока 35–40 млн евро и предложить контракт сроком на пять лет. Сам Спенс открыт к переходу в итальянский клуб.

Спенс выступает за «Тоттенхэм» с лета 2022 года — его приобретение тогда активно поддерживал Антонио Конте. Однако футболисту не удавалось закрепиться в основном составе, и он регулярно отправлялся в аренды.

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Перезагрузка карьеры произошла в «Дженоа» в 2024 году: после этого Спенс смог проявить себя в «Тоттенхэме» и провёл яркий чемпионат, заслужив место в национальной команде. В минувшем сезоне он сыграл за клуб 44 матча, но не отметился голами или ассистами.

Прогноз: «Интер» подпишет Спенса. Де Дзерби не особо на него рассчитывает.