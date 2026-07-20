Андрей ТреквартистаАндрей ТреквартистаФутбольный аналитик LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Морган Роджерс

«Астон Вилла», полузащитник, 23 года

Лондонский «Челси» близок к покупке полузащитника «Астон Виллы» и сборной Англии Моргана Роджерса — об этом сообщает издание The Athletic.

За 23‑летнего футболиста «аристократы» готовы выложить рекордную сумму для английских игроков — 117 млн фунтов, и предложить ему контракт на шесть лет.

Сейчас рекорд по трансферной сумме принадлежит Эллиоту Андерсону: «Манчестер Сити» подписал его у «Ноттингема» за 116 млн фунтов.

Ранее Роджерсом интересовался также «Арсенал», но решил выйти из финансовой гонки с «Челси». В прошлом сезоне в АПЛ полузащитник сыграл 37 матчей, забил 10 мячей и сделал 6 результативных передач.

Роджерс заслужил прибавку к жалованью
Роджерс заслужил прибавку к жалованью globallookpress.com

Роджерс вместе со сборной Англии выступал на ЧМ‑2026 и взял с ней бронзу. Он запомнился голевой передачей в полуфинальной игре с Аргентиной (1:2). В феврале 2024 года «Астон Вилла» приобрела его у «Мидлсбро» всего за 10 млн фунтов.

Наш прогноз: Роджерс станет игроком «Челси».

Александр Головин

«Монако», полузащитник, 30 лет

Будущее Александра Головина в «Монако» после восьми лет выступления в клубе остаётся под большим вопросом. По данным главного французского спортивного издания L’Équipe, он может покинуть стан монегасков уже этим летом.

После назначения на пост главного тренера Фелипе Луиса и непопадания в еврокубки в клубе ожидается перестройка и распродажа футболистов с высоким окладом — в их число входит и Головин.

На 30‑летнего россиянина сейчас претендуют «Зенит» и ряд клубов Саудовской Аравии. Сам полузащитник пока не комментирует своё будущее.

По данным портала Transfermarkt, текущая стоимость Головина — 18 млн евро. С 2018 года за «Монако» он провёл 267 матчей, забил 39 мячей и отдал 46 голевых передач.

Александр Головин
Александр Головин globallookpress.com

В составе сборной России полузащитник сыграл 52 матча и забил 9 мячей. Головин — воспитанник ЦСКА, в «Монако» он перешёл за 30 млн евро. Его контракт с монегасками действует ещё три года.

Наш прогноз: Головин отправится покорять Саудовскую Аравию.

Максанс Лакруа

«Кристал Пэлас», защитник, 26 лет

Два ярких сезона в составе «Кристал Пэлас» сделали центрального защитника Максанса Лакруа желанной целью для топовых клубов на трансферном рынке.

На него обратил внимание и главный тренер сборной Франции Дидье Дешам — в последний момент он включил игрока в заявку на ЧМ‑2026. Всего за «трёхцветных» 26‑летний защитник провёл 7 матчей, из них 3 — на чемпионате мира.

Как сообщает авторитетный журналист Бен Джейкобс, предложение по трансферу Лакруа уже сделал лондонский «Челси». Интерес к игроку также проявляет «Арсенал», но пока только обозначил его.

«Кристал Пэлас» готов отпустить своего ведущего футболиста, но за сумму не менее 55 млн фунтов — эта планка может оказаться неподъемной даже для щедрого «Челси». Сейчас между клубами идут активные переговоры.

Лакруа не затерялся среди звёзд сборной Франции
Лакруа не затерялся среди звёзд сборной Франции globallookpress.com

Лакруа перешёл в «Кристал Пэлас» в августе 2024 года из «Вольфсбурга» за 18 млн евро. За английский клуб он сыграл 98 матчей, забил 4 гола и отдал 4 ассиста. Текущая рыночная стоимость игрока — около 50 млн евро.

Прогноз: Лакруа, скорее всего, покинет «Кристал Пэлас» — он перерос этот клуб, а «Челси», где традиционно ценят французских защитников, может стать для него хорошим вариантом.

Жюль Кунде

«Барселона», защитник, 27 лет

Мюнхенская «Бавария» продолжает активную работу на трансферном рынке и стремится перед стартом нового сезона усилить линию обороны, подписав универсально и надёжного защитника.

По данным издания Diario Sport, Жюль Кунде, выступающий за «Барселону», возглавляет шорт‑лист чемпиона Бундеслиги. «Бавария» готова предложить за француза 40 млн евро.

Каталонский клуб, в свою очередь, оценивает игрока не менее чем в 50–60 млн евро — сейчас стороны ведут активные торги. Универсализм Кунде особенно привлекает мюнхенцев: он способен играть на позиции правого и центрального защитника, при необходимости — слева в обороне или даже в роли опорного полузащитника.

27‑летний футболист был основным игроком сборной Франции на ЧМ‑2026, однако команде не удалось завоевать медаль. В прошлом сезоне в испанской Примере Кунде провёл за «Барселону» 30 матчей и отдал 4 голевые передачи.

Пластика Кунде
Пластика Кунде globallookpress.com

Его контракт с каталонцами рассчитан ещё на четыре года. Кунде выступает за «Барселону» с 2022 года, перейдя из «Севильи» за 50 млн евро.

Наш прогноз: «Барселона» вряд ли согласится продать Кунде за предлагаемые деньги, а «Бавария» редко переплачивает.

Пьер‑Эмиль Хейбьерг

«Марсель», полузащитник, 30 лет

Внезапно разбогатевший «Милан» продолжает активно действовать на трансферном рынке: новый наставник Рубен Аморим требует усиления состава.

Очередным возможным приобретением клуба может стать хавбек «Марселя» Пьер‑Эмиль Хейбьерг, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Португальский тренер ищет опытных игроков для центра поля, и 30‑летний датчанин вошёл в число приоритетных целей «Милана». «Марсель» готов рассмотреть предложения по футболисту, а сам игрок воодушевлён перспективой попробовать силы в Серии А.

Контракт Хейбьерга с французским клубом рассчитан ещё на два года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие во всех турнирах — всего 43 матча, забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

Хейбьерг капитанит не только в «Марселе», но и в сборной Дании
Хейбьерг капитанит не только в «Марселе», но и в сборной Дании globallookpress.com

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость датчанина составляет 15 млн евро. Ранее он выступал за «Саутгемптон», «Баварию», «Шальке» и «Аугсбург».

Прогноз: «Милан» усилит состав Хейбьергом — это станет хорошим приобретением для команды.

Жоау Гомес

«Вулверхэмптон», полузащитник, 25 лет

После вылета «Вулверхэмптона» из АПЛ ряд футболистов заявили, что не намерены выступать в Чемпионшипе и намерены искать новые варианты продолжения карьеры. Среди них — опорный полузащитник Жоау Гомес.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, главным претендентом на 25‑летнего бразильца является «Астон Вилла». Команда Унаи Эмери готова предложить за игрока 40 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов. «Вулверхэмптон» рассматривает это предложение и склоняется к его принятию.

Ранее интерес к Гомесу проявляли мадридский «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», но договориться о трансфере не удалось. Агент футболиста — Жорже Мендеш, это означает, что хавбеку грозит светлое будущее.

Жоау Гомес погнал в Бирмингем к Эмери
Жоау Гомес погнал в Бирмингем к Эмери globallookpress.com

Жоау Гомес перешёл в «Вулвз» из «Фламенго» в январе 2023 года за 19 млн евро. В минувшем сезоне он провёл 42 матча, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. В составе сборной Бразилии полузащитник сыграл 10 встреч.

Наш прогноз: «Астон Вилла» подпишет Жоау Гомеса.

Джед Спенс

«Тоттенхэм», защитник, 25 лет

После того как «Челси» перехватил у «Интера» Марко Палестру, предложив более высокую сумму трансфера, миланский клуб приступил к поиску альтернативных вариантов для укрепления правого фланга обороны.

Приоритетным кандидатом для «нерадзурри» стал крайний защитник Джед Спенс из «Тоттенхэма». Футболист ярко проявил себя на чемпионате мира в составе сборной Англии, где закрепился в стартовом составе.

Как сообщает Фабрицио Романо, «Интер» готов заплатить за 25‑летнего игрока 35–40 млн евро и предложить контракт сроком на пять лет. Сам Спенс открыт к переходу в итальянский клуб.

Спенс выступает за «Тоттенхэм» с лета 2022 года — его приобретение тогда активно поддерживал Антонио Конте. Однако футболисту не удавалось закрепиться в основном составе, и он регулярно отправлялся в аренды.

Работяга Спенс придётся ко двору в «Интере»
Работяга Спенс придётся ко двору в «Интере» globallookpress.com

Перезагрузка карьеры произошла в «Дженоа» в 2024 году: после этого Спенс смог проявить себя в «Тоттенхэме» и провёл яркий чемпионат, заслужив место в национальной команде. В минувшем сезоне он сыграл за клуб 44 матча, но не отметился голами или ассистами.

Прогноз: «Интер» подпишет Спенса. Де Дзерби не особо на него рассчитывает.