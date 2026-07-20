Испания снова выиграла чемпионат мира в дополнительное время! В 2010 году всё решил Андрес Иньеста, в 2026-м — Ферран Торрес, его гол на 106-й минуте принёс команде Луиса де ла Фуэнте победу над Аргентиной и вторую звезду над эмблемой. Действующие чемпионы мира почти весь финал защищались, остались вдесятером после удаления Энцо Фернандеса и так и не нашли способ добраться до ворот Унаи Симона. Лионель Месси, вероятно, провёл последний матч на чемпионатах мира — и это был его самый скромный вечер на турнире.

Этот финал не стал повторением аргентинской драмы 2022 года. Там были голы, качели, Мбаппе, Месси, серия пенальти и ощущение, что матч перешёл все грани объяснимого. В Нью-Джерси хаоса не было, лишь медленное давление. Не обмен ударами, а борьба одной команды с чемпионской стеной. Наверное, главная суть матча в том, что Испания не изменила себе ни на минуту. Она забрала мяч, подняла линию обороны, включала контрпрессинг после потерь и раз за разом заставляла Аргентину отступать всё ниже. Команда Скалони привыкла в этом плей-офф воскресать в безнадёжных ситуациях, но в финале очень долго даже не могла пробить в сторону ворот.

Аргентина без ударов и Месси без мяча

Самая необычная деталь первого тайма — не испанское владение само по себе, а почти полное отсутствие Аргентины в атаке, за первые 45 минут действующие чемпионы мира не нанесли ни одного удара. Месси за стартовые 15 минут коснулся мяча всего один раз, когда разыгрывал с центра поля. Для игрока, который весь турнир переписывал историю футбола, такая статистика выглядела как-то сюрреалистично.

Лионель Месси globallookpress.com

Испания сделала то, что не смог никто до неё: отрезала Месси от игры не персональной опекой, а всей системой с высокой линией, плотным центром, быстрым возвратом мяча и постоянным давлением на пасующего. Когда Месси уходил правее, где он разворачивал концовки против Египта и Англии, его встречали сразу несколько игроков. Когда пытался открыться между линиями, туда уже смещался Родри или один из центральных защитников. Когда искал рывок за спину, Унаи Симон был готов выйти буквально к центру поля.

Родри отбирает мяч у Месси globallookpress.com

Аргентина держалась как могла, тянула время на стандартах, сбивала темп и старалась сделать матч как можно менее испанским. Но даже при 0:0 это выглядело не победным планом, а всего лишь способом выжить. Испания била чаще, двигала мяч быстрее и постоянно возвращала его к штрафной Эмилиано Мартинеса.

Фол Макаллистера globallookpress.com

Родри — центр мира

На турнире было много игроков, которые попадали в заголовки: Мбаппе с рекордом голов, Месси с чудесами в концовках, Холанн с дублем Бразилии, Беллингем как главный герой Англии. А вот финал ЧМ стал персонально лучшим матчем Родри — не особо громким, без хайлайтов для вертикальных видео, зато самым важным. Испанец управлял темпом так, будто у него на секунду больше времени, чем у всех остальных. Оказывался рядом, когда партнёру нужен был мяч. Перехватывал, когда Аргентина пыталась выйти через центр. Останавливал Месси тактическими фолами, если тот вдруг находил возможность развернуться. Разгонял атаки, возвращал владение, не давал игре свалиться в аргентинскую драку.

Аргентина пыталась выбить Испанию из ритма жёсткостью. Алексис Макаллистер на самом старте влетел в Дани Ольмо и вполне мог получить жёлтую, а Лисандро Мартинес позже всё-таки был наказан за срыв быстрой атаки. Во втором тайме Леандро Паредес быстро обозначил своё появление на поле ударом по спине Родри без мяча. Но Испания была грамотной и не пошла за соперником в пекло битвы, команда де ла Фуэнте снова и снова возвращалась к своему футболу. Это и есть главное отличие чемпионов мира.

Родри – лучший игрок ЧМ-2026 globallookpress.com

Красная Энцо

Аргентина дотянула до концовки основного времени, но заплатила за собственный стиль игры в футбол. Энцо Фернандес сначала получил жёлтую за слишком бурную реакцию на неназначенный фол после борьбы с Родри. Это уже выглядело опасно — в финале, где каждая эмоция на вес золота, такая карточка редко остаётся без последствий. В добавленное время как раз-таки последствия и настигли аргентинцев. Мяч оказался между Энцо и Пау Кубарси, испанский защитник успел первым, а Фернандес всё равно пошёл до конца и шипами влетел в голеностоп соперника. Нарушение было грубым, безрассудным и абсолютно ненужным. Прямая красная, возможно, была бы слишком жёсткой с точки зрения контакта, но вторая жёлтая — без вопросов.

Удаление Энцо Фернандеса globallookpress.com

С этого момента Аргентина окончательно превратилась в команду, которая надеется исключительно на серию пенальти. Скалони перестроился, убрал Хулиана Альвареса, добавил защитника и оставил Месси одного впереди. Это был понятный, но печальный ход для финального матча. Великий номер 10 впереди, вокруг него почти нет мяча, а команда уже не ищет победу, а пытается дотерпеть до 120-й минуты. Испания же получила ещё больше пространства. И если до удаления её давление уже было сильным, то в овертайме сдерживать его стало невозможно.

Золотой гол Феррана Торреса

До гола Испания уже успела несколько раз приблизиться к развязке. Эмилиано Мартинес тащил: после удара Ламина Ямаля со штрафного, после моментов Нико Уильямса, после попыток навесов и прострелов. Аргентинский вратарь долго был единственной причиной, почему испанцы не вели в счёте. Один гол Испании отменили после лёгкого фола Микеля Мерино на Николасе Отаменди — эпизод, в котором аргентинский защитник сделал всё, чтобы судья поверил в контакт. Мерино потом сам не попал из хорошей позиции после подачи Нико. Казалось, матч всё же может докатиться до серии, где Мартинес и Месси напишут очередной миф для своей страны.

Сейв Мартинеса globallookpress.com

Но на 106-й минуте Испания нашла тот самый момент. Педро Порро подал высоко на дальнюю штангу, Нико Уильямс идеально скинул обратно в центр, а Ферран Торрес в касание мощно пробил с левой ноги — мяч прошёл мимо Эмилиано Мартинеса и вонзился под перекладину. Аналогии с Испанией-2010 возникли сами собой. И нет, конечно, нельзя сравнивать личности, но значимость гола Иньесты и Торреса вполне сопоставима. Испания снова выиграла финал чемпионата мира в дополнительное время. Ферран вышел со скамейки и забил главный гол своей жизни. Нико Уильямс тоже начинал в запасе и сделал идеальную скидку. Порро снова сыграл ключевую роль в решающей атаке, как уже делал в плей-офф. В составе Испании опять нет одного героя, ключевой стала глубина состава и общий класс команды.

Гол Феррана Торреса globallookpress.com

Тихий финал Месси

Если это действительно последний матч Месси на чемпионатах мира, то он получился жестоким по отношению к Лео. Не трагичным в стиле промаха с пенальти, не драматичным, как слёзы после финала, а каким-то тихим. Лионеля Месси почти не было в игре за Кубок мира. В конце основного времени Месси на секунду ожил, но не ударом и не передачей, а жалобой арбитру: показывал, что Марк Кукурелья говорил с ним, прикрывая рот рукой. Месси, который раньше решал финалы касанием, в этот раз искал хотя бы что-то, за что может зацепиться его команда.

Лионель Месси globallookpress.com

Единственный по-настоящему заметный удар Лео случился уже в дополнительное время, но мяч был заблокирован ещё до того, как долетел до ворот Симона. Аргентина не дала ему возможности раскрыться, Испания перекрыла пространство, а возраст впервые на этом турнире стал реальным ограничением возможностей легенды на поле. Но этот финал не перечёркивает ничего из прошлого.

Вторая часть карьеры Месси в сборной уже давно стала великой: Кубок мира-2022, два Кубка Америки и статус человека, которого наконец полностью приняли дома. В 2016 году Лео уходил с «Метлайф Стэдиум» после поражения в финале Кубка Америки и говорил, что всё кончено. Тогда Месси вернулся и стал живой легендой Аргентины, — теперь, возможно, пришёл конец эры Лионеля Месси в сборной. Идеального финала в ней не случилось, родная для Лео Испания не позволила.

Лионель Месси после финального свистка globallookpress.com

Испанская идея — лучшая в футбольном мире

После финального свистка Аргентина не сразу спокойно приняла поражение. На поле вспыхнули стычки: Родри столкнулся с Науэлем Молиной, Эрик Гарсия вмешался, Леандро Паредес толкался с испанцами, Тьяго Альмада сцепился с Гави. Скалони пытался погасить эмоции, но концовка всё равно вышла неприятной. В этом было что-то от всего аргентинского турнира. Команда жила на эмоции, на сопротивлении, на умении вытаскивать себя из пропасти, на готовности идти за грань дозволенного. Против Кабо-Верде и Египта это спасало, против Англии — подарило финал, а против Испании — обернулось красной, раздражением и ощущением беспомощности.

Фол Энцо Фернандеса globallookpress.com

Испания, наоборот, выиграла чемпионат мира не как команда одного игрока. Ламин Ямаль не стал главным лицом турнира, хотя в финале снова периодически сиял и собирал на себе внимание. Оярсабаль забивал важные мячи, Мерино решал матчи со скамейки, Порро стал одним из ключевых игроков плей-офф, Нико и Ферран сделали чемпионский гол, но выше всех стояла система.

Ферран Торрес празднует гол globallookpress.com

Испания пропустила всего один мяч за весь ЧМ. Это команда с 38 матчами без поражений, команда, которая выбила Бельгию, выключила Францию, задушила Аргентину и выиграла финал, в котором соперник за 90 минут не нанёс ни одного удара. Победа Испании — это никак не возвращение к старой «Фурии Рохе» 2008-2012 годов. Это новая версия той же футбольной идеи, теперь в ней меньше стерильности, больше скорости на флангах, больше вертикали от Ямаля, Порро, Нико, Феррана. Остаётся лишь та же вера в мяч, контроль, структуру и терпение. В 2010-м Испания взяла первый Кубок мира, в 2026-м — второй. Тогда казалось, что это вершина уникального поколения, теперь стало ясно, что дело не в поколении, говорить надо о династии.

Родри поднимает Кубок мира над головой globallookpress.com

Испания стала двукратным чемпионом мира и впервые за 16 лет вернула себе главный футбольный трофей. Аргентина не смогла защитить титул, но завершила цикл, который всё равно останется великим для Месси и его поколения. Ну а главный кадр ЧМ-2026 — Ферран Торрес, который бьёт после скидки Нико Уильямса и отправляет Испанию на подиум с Кубком мира. Не очередное чудо Месси, героизм Мартинеса в серии пенальти и не аргентинская магия концовок. На этот раз победил футбол, который никуда не торопится и не предаёт себя до последнего.