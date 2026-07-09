ESPN провёл оценку выступления сборных, покинувших ЧМ-2026 по итогам 1/8 финала.

Футбол — это игра, построенная на неудачах. И этим летом особенно.

В каждом матче чемпионата мира 2026 года каждая сборная в среднем владеет мячом около 80 раз. При этом она забивает примерно по 1,5 гола за игру. Иными словами, в 98% своих атак команды не могут поразить ворота.

За матч сборные наносят в среднем всего около 12 ударов, а значит, 85% атак даже не заканчиваются попыткой пробить по воротам. И даже когда удар всё же наносится, в 88% случаев он не становится голом.

Но мы готовы мириться с этой бесконечной чередой безрезультатных попыток, потому что где-то за всей этой удручающей статистикой скрывается долгожданная награда... ведь так? Ведь так?

Ну... не совсем.

Самый масштабный мундиаль в истории приносит с собой и ещё более грандиозную лавину неудач. Из 48 сборных, которые этим летом борются за Кубок мира, 47 (98%) в итоге потерпят неудачу.

Если сложить все чемпионаты мира этого столетия, то окажется, что к концу нынешнего турнира 240 разных команд попытались поднять над головой главный трофей — и лишь семь добились успеха, тогда как остальные 233 останутся ни с чем.

Разумеется, не все неудачи одинаковы. Случаются травмы, судьи ошибаются, произвольно проведённые государственные границы и случайные демографические особенности определяют составы сборных, социально-экономические факторы оказываются важнее тактики, да и мяч порой отскакивает совершенно непредсказуемо.

Поэтому ... оценка [выбывших в 1/8 финала] будет складываться из предтурнирных ожиданий, выступления на самом чемпионате и любых других факторов, которые заслуживают внимания.

Мы будем использовать традиционную шкалу от «A» до «F». Да, вы можете получить «A» за поражение или «F» за поражение. Пожалуй, ничто не передаёт суть чемпионата мира лучше, чем эта фраза.

Колумбия

Как выбыла: проиграла Швейцарии в 1/8 финала

Итоговая оценка: C-

А ведь всё начиналось так хорошо!

На групповом этапе Колумбия выглядела великолепно. Она уверенно переиграла Узбекистан и ДР Конго, а затем практически не оставила шансов Португалии в безголевой ничьей, которая лично для нас стала подтверждением того, что эта команда действительно способна бороться за титул.

«Кофейщики» совершили 34 касания мяча в штрафной соперника, позволив «Лузитанам» сделать это лишь 13 раз. Владение мячом у них составило 64% в финальной трети поля, также они нанесли 24 удара по воротам и допустили только 13 ударов по своим. Хотя матч завершился вничью, именно такие выступления обычно считаются признаком будущих успехов.

xG (ожидаемые голы) в матче Колумбия — Португалия Opta

Ничто и в матче 1/16 финала против Ганы — уверенной победе со счётом 1:0, в которой Колумбия буквально задушила соперника, — не заставило в этом усомниться.

Затем ей досталась вполне благоприятная сетка: следующим соперником стала Швейцария, а лучший игрок соперника на этом турнире, Йохан Манзамби, получил травму колена на тренировке. За 10 минут до конца поединка, который проходил перед их матчем, казалось, что самым вероятным сценарием станет четвертьфинал Колумбия — Египет.

Но затем Аргентина, разумеется, совершила камбэк, а сами «Кофейщики» в игре с «Крестоносцами» так и не смогли выйти на свой привычный уровень. Возможно, за все 120 минут они всё же создали достаточно моментов, чтобы победить, но за основное время нанесли всего семь ударов по воротам.

Да, Португалия была далеко не в лучшей форме, но против неё Колумбия пробила на 17 раз больше! Глядя на эти два поединка, трудно отделаться от мысли, что южноамериканцы могли сыграть чуть смелее и тем самым повысить свои шансы избежать серии пенальти.

Это грустный финал одной из лучших эпох в истории колумбийского футбола. Луис Диас превратился в мировую звезду, передачи Хамеса Родригеса с годами не утратили своего волшебства, а сама сборная одержала немало побед над сильными соперниками. Но, если не считать серебряных медалей Кубка Америки 2024 года, предъявить этому поколению в итоге особенно нечего.

Хамес Родригес и сборная Колумбии globallookpress.com

Египет

Как выбыл: проиграл Аргентине в 1/8 финала

Итоговая оценка: B+

До этого лета Египет ни разу не выигрывал матч на чемпионате мира — не говоря уже о выходе из группы. Но на этом турнире «Фараоны» сыграли вничью с Бельгией в стартовом матче, где вполне заслуживали победы, затем обыграли Новую Зеландию, разошлись миром с Ираном, прошли Австралию в серии пенальти и, возможно, победили бы Аргентину, если бы организаторы не создали систему, которая рассматривает под микроскопом любое, даже самое незначительное падение игрока, хоть как-то связанное с последующим голом.

Если не считать компенсированного времени, за все пять матчей этого мундиаля Египет не проигрывал по ходу игры ни одной минуты. И это при том, что главная звезда команды, Мохаммед Салах, уже находится на закате карьеры и весь ЧМ-2026 играл с травмой.

Почему же не более высокая оценка, чем B+? Во-первых, «Фараоны» всё-таки рассыпались в последние 10 минут игры с Аргентиной. Во-вторых, в одном из эпизодов команду выручил VAR. И, наконец, в игре с Ираном ей серьёзно не хватило реализации голевых моментов.

США

Как выбыли: проиграли Бельгии в 1/8 финала

Итоговая оценка: C

Пожалуй, это выступление можно назвать чем-то вроде «ни хорошо, ни плохо».

С одной стороны, сборная США выглядела абсолютно доминирующей против соперников среднего и ниже среднего уровня. Её высокий прессинг буквально душил Парагвай, Австралию, а также Боснию и Герцеговину.

Постоянные перестроения и взаимодействия между полузащитниками, вингерами и крайними защитниками регулярно вскрывали пространство в штрафной соперника. А основной центрфорвард превращал это игровое преимущество в качественные удары по воротам.

Более того, мы бы даже добавили команде несколько бонусных баллов за поражение от Турции. В том матче с первых минут вышел лишь один игрок основного состава, и всё же американцы провели практически равную игру против самой талантливой сборной своей группы.

Но затем США встретились с первым по-настоящему серьёзным соперником на этом чемпионате — и полностью развалились.

xG (Ожидаемые голы) в матче США — Бельгия Opta

Важно отметить две вещи в матче против Бельгии — помимо самого счёта 4:1.

Во-первых, нынешняя сборная вовсе не так сильна. Более того, после того как дисквалификация Фоларина Балогуна была, кхм, отменена, букмекеры даже считали сборную США небольшим фаворитом этого матча!

В стартовой игре бельгийцам понадобился автогол, чтобы сыграть вничью с Египтом, а в 1/16 финала против Сенегала они выглядели откровенно слабо. Их лучший игрок, Жереми Доку, провёл против США только последние полчаса, а второй по значимости футболист, Кевин Де Брёйне, вообще не вышел на поле.

Во-вторых, это было худшее выступление американцев на такой стадии турнира за очень долгое время. Бельгия полностью доминировала во всех аспектах игры от первой до последней минуты. Даже поражение от Нидерландов в 2022 году сопровождалось тем, что США превзошли соперника и по ударам, и по владению мячом.

То же самое можно сказать о поражениях в 1/8 финала от Ганы в 2010 году и Германии в 2002-м. Исход тех матчей во многом определялся футбольной случайностью — тем, куда в итоге отскакивал мяч, — а не тотальным игровым превосходством соперника.

Единственное сопоставимое поражение — когда одна команда выглядела настолько сильнее другой именно в футбольном смысле, — случилось в 2014 году, когда Бельгия победила США, а Тим Ховард совершил невероятное количество сейвов, чтобы дотянуть игру до дополнительного времени.

Но, во-первых, тот матч не был домашним для американцев. А во-вторых, тогда бельгийское «золотое поколение» находилось на пике формы. Сейчас Эден Азар уже завершил карьеру, а Кевин Де Брёйне и Ромелу Лукаку тоже близки к этому.

12 лет спустя Бельгия стала слабее. И, по крайней мере в тот вечер, казалось, что то же самое произошло и со сборной США.

Кристиан Пулишич и сборная США globallookpress.com

Португалия

Как выбыла: проиграла Испании в 1/8 финала

Итоговая оценка: F

Португалия пожертвовала великолепным шансом впервые в своей истории выиграть чемпионат мира ради того, чтобы её 41-летний нападающий смог забить ещё пару мячей.

Возможно, всё было не совсем так. Возможно, Роберто Мартинес оказался ослеплён былым величием Криштиану Роналду и принял его прошлое за настоящее.

Возможно, Гонсалу Рамуш, который за последние два сезона ни разу не выходил в стартовом составе ПСЖ более чем в 13 матчах чемпионата Франции, просто не был готов физически или не набрал форму. Возможно, все остальные тоже сыграли плохо.

А возможно — и нет.

Полузащита Португалии была лучшей на всём турнире: два игрока основы представляли сильнейший клуб мира, а ещё один — действующий лучший футболист сезона в АПЛ. У команды был лучший левый защитник планеты. Центрбеки выступают за «Манчестер Сити» и «Вильярреал». Правый фулбек вторую половину прошлого сезона провёл в «Барселоне». Вингеры играют за «Челси», «Ювентус», «Милан» и «Реал».

А единственный крайний нападающий, который уже не выступает в Европе, за свою карьеру переходил между клубами на общую сумму свыше 220 млн евро и успел поиграть за «Атлетико», «Барселону», «Челси» и «Милан». Все эти футболисты, за исключением Бруну Фернандеша, только что проведшего лучший сезон в карьере, находятся в возрасте 20-30 лет.

За весь турнир Португалия провела лишь один действительно хороший матч — против, пожалуй, слабейшей команды чемпионата. Роналду дважды забил Узбекистану и заявил всему миру, что вернулся. Но ни до той встречи, ни после неё он не сумел отличиться ни одним голом с игры.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Главным образом турнира для Португалии — точнее, главными образами, потому что это повторялось по нескольку раз в каждом тайме, — были эпизоды, когда полузащита отбирала мяч или успешно преодолевала прессинг, стремительно развивала атаку к штрафной соперника... и всё заканчивалось ничем, потому что центрфорварду, который должен был находиться в центре штрафной, требовалось ещё несколько секунд, чтобы просто добежать до эпизода.

На двух последних чемпионатах мира Роналду забил два мяча с игры, проведя на поле 732 минуты. У Рамуша — четыре гола с игры за 187 минут. Вот и посчитайте.

Мексика

Как выбыла: проиграла Англии в 1/8 финала

Итоговая оценка: B+

Мексика выиграла первые четыре матча ЧМ-2026, не пропустив ни одного мяча, а затем подарила нам зрелище, которое выглядело так, словно матч 1/8 финала чемпионата мира совместно сняли Дэвид Линч и Ридли Скотт.

Мы ждали этой игры с тех пор, как, едва не сойдя с ума, пытались спрогнозировать все поединки мундиаля. И она превзошла все наши ожидания. За исключением двухминутного отрезка в первом тайме, Мексика словно затащила Англию на вершину горы, окутанной смогом, лишила её воздуха и заперла всех игроков внутри собственной штрафной.

Ни один футболист «Ацтеков» не попал бы в стартовый состав Англии. Скорее всего, ни один не оказался бы даже в её заявке. И всё же мексиканцы превзошли соперника по ударам — 20:6, владели мячом в финальной трети поля в течение 81% игрового времени, создали (по данным Futi) 14 опасных атак против четырёх у англичан и в целом наиграли как минимум на то, чтобы перевести встречу в дополнительное время:

xG (Ожидаемые голы) в матче Мексика — Англия globallookpress.com

И всё же, те две минуты в первом тайме действительно были. Как и совершенно необъяснимый провал в обороне сразу после того, как Мексика получила численное преимущество: Энтони Гордон убежал защитникам за спину и заработал пенальти, который принёс Англии победу.

Но ещё больше нас раздражало то, как «Ацтеки» действовали, имея на одного игрока больше.

К 80-й минуте Англия выпустила на поле ещё двух центрбеков и одного оборонительного крайнего защитника. Одним из них был Дэн Бёрн — футболист ростом почти два метра, которого мы, между прочим, однажды удостоили сомнительного звания худшего пасующего во всей Премьер-лиге.

Томас Тухель перестроил свою команду так, чтобы она решала всего две задачи: закрывала фланги и безжалостно выносила все навесы из штрафной. И как же на это ответила Мексика? Она снова и снова доводила мяч до флангов и бесконечно грузила его в штрафную навесами.

Начиная с 75-й минуты «Эль Три» выполнила 35 подач с флангов. Это привело к 10-ти ударам по воротам, но лишь один из них имел показатель ожидаемых голов (xG) выше 0,15. Вероятно, в большинстве подобных сценариев Мексика всё-таки забивает ответный мяч. Но одновременно она сыграла именно так, как было выгодно Англии.

Попробуйте догадаться, где именно англичане выстроили свою линию обороны.

Передачи Мексики после 75-й минуты (фиолетовым указаны точные) Opta

Имея на одного игрока больше против команды, которая уже буквально задыхалась от усталости и полностью отказалась от попыток атаковать, Мексика могла — и должна была — гораздо быстрее и агрессивнее двигать мяч в финальной трети поля.

Ей следовало глубже прижать Англию к её воротам и смелее рисковать, стараясь получать мяч в центральной зоне у линии штрафной. В худшем случае ты теряешь мяч, но почти сразу возвращаешь его себе, потому что соперник всем составом сидит в собственной штрафной, а у тебя численное преимущество.

Впрочем, возможно, последние 30 с лишним минут матча просто наглядно показали предел возможностей этой команды Мексики. В её составе попросту не нашлось футболиста, которому можно было бы доверить организацию игры в центральной зоне у чужой штрафной.

Несмотря на всё разочарование от концовки, будь мы болельщиками «Ацтеков», мы всё равно гордились бы этой сборной. Ожидание нового выхода в четвертьфинал продолжается. К следующей попытке прервать эту затянувшуюся серию пройдёт уже 44 года.

Бразилия

Как выбыла: проиграла Норвегии в 1/8 финала

Итоговая оценка: D-

Может, здесь вообще должна стоять F? Всё-таки это Бразилия, а тренировал её Карло Анчелотти — возможно, величайший специалист по матчам на вылет в истории футбола. И что в итоге?

В 1/16 финала пентакампеоны с огромным трудом прошли Японию, буквально завалив её бесконечными навесами, а затем уступили сборной, которая до этого чемпионата мира ни разу не выигрывала матч плей-офф.

Скажем иначе: до воскресного поединка Норвегия за всю историю одержала на чемпионатах мира всего пять побед. Бразилия же пять раз выигрывала сам чемпионат мира.

Карло Анчелотти globallookpress.com

И после этого «Селесао» вылетают вот так? Позволяют Норвегии владеть мячом больше? За весь матч Бразилия выполнила лишь 298 точных передач, тогда как Эрлинг Холанн и его партнёры — 630.

Но это всё же не F, потому что... план почти сработал. Реализуй Бруну Гимарайнс пенальти или забей Эндрик после выхода один на один — и Бразилия, скорее всего, выиграла бы этот матч. Тогда мы, вероятно, восхищались бы тактическим мастерством Анчелотти и рассуждали о новой модели бразильского футбола.

Вместо того чтобы цепляться за эстетический идеал «joga bonito», эта команда могла бы вернуть Кубок мира, не стесняясь глубоко обороняться и играть на контратаках.

Но даже если бы этот план сработал в одном матче, нет уверенности, что он продолжал бы работать дальше. Холанн — феноменальный футболист, однако идея сознательно отдавать ему мяч, лишь бы не позволить убегать в контратаки, выглядит сомнительной.

В конце концов, последние четыре сезона он провёл в «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы — команде, которой почти никогда не дают пространства для быстрых выпадов. Когда ты позволяешь Норвегии контролировать игру, ты, наоборот, предоставляешь лучшему футболисту мира без мяча ещё больше возможностей находить свободные зоны в своей штрафной.

С тем превосходством в классе, которым располагает Бразилия, она должна была просто запереть Норвегию у её штрафной, обрушить на неё шквал атак и довериться своим центрбекам мирового уровня и вратарю, чтобы они справились с рывками Холанна. В конце концов, «Викинги» лишь с огромным трудом обыграли Кот-д'Ивуар!

Вместо этого пентакампеоны предложили Норвегии победить её за счёт контроля мяча... и сопеник именно это и сделал.

«Селесао» покидают чемпионат мира 2026 года, так ни разу и не проведя по-настоящему цельный матч против сильного соперника. Но главное даже не это. Они уезжает с турнира, не оставив после себя никакого следа. Во что вообще играет эта команда? Каков их стиль? Не уверен, что даже главный тренер сборной способен ответить на этот вопрос.

Сборная Бразилии globallookpress.com

Это, без всякого сомнения, самая безликая сборная Бразилии, которую доводилось видеть на чемпионатах мира.

Парагвай

Как выбыл: проиграл Франции в 1/8 финала

Итоговая оценка: B

Было ли это невероятно жёстко? Едва ли происходившее вообще напоминало тот вид спорта, в который команды якобы играли. И разве не смешно, что Парагвай каким-то образом умудрился провести весь матч без единой жёлтой карточки? Да, да и ещё раз да.

Но есть и другая правда.

Лишь одна команда на этом турнире сумела хоть сколько-нибудь замедлить Францию. И это была именно та сборная, которая за 90 минут нанесла всего пять ударов по воротам и выполнила менее ста точных передач.

Футбольные правила позволяют аутсайдерам играть на грани дозволенного. Парагвай сознательно пошёл на этот риск и в итоге поплатился за него, когда на 70-й минуте Дезире Дуэ заработал пенальти.

Во всех предыдущих матчах Франция забивала не менее трёх мячей и создавала как минимум 1,5 ожидаемого гола без учёта пенальти (xG). Парагвайский план позволил ограничить соперника одним голом и всего 0,66 xG.

И не стоит забывать ещё об одном: именно «Гуарани» стали первой сборной в истории, сумевшей победить Германию в серии пенальти на чемпионате мира.

Да, у такого футбола есть очевидный потолок возможностей. Но этого хватило, чтобы выбить «Бундестим» и по-настоящему напугать коллектив, который сейчас считается главным фаворитом турнира.

Парагвай прошел Германию globallookpress.com

Канада

Как выбыла: проиграла Марокко в 1/8 финала

Итоговая оценка: B+

Жаль, что мы так и не увидели Канаду с Исмаэлем Коне и Альфонсо Дэвисом одновременно на поле. Но таков чемпионат мира: слишком многое зависит от случайностей, которые определяют, окажутся ли лучшие игроки команды здоровы именно в тот единственный месяц, который раз в четыре года отводится турниру.

Коне — лучший центрхав сборной — получил множественные переломы ноги в концовке разгромной победы над Катаром (6:0). Дэвис — величайший футболист в истории этой сборной — весь сезон в «Баварии» мучился из-за проблем с задней поверхностью бедра и на мундиале провёл на поле всего 15 минут.

Это был самый важный чемпионат мира в истории сборной Канады, и большую часть турнира она провела без двух своих лучших футболистов — по причинам, которые практически никто не мог контролировать.

С учётом всех обстоятельств турнир для команды следует признать безусловным успехом. Даже в двух проигранных матчах — против Марокко и Швейцарии — она выглядела гораздо конкурентоспособнее, чем показали результаты.

Можно спорить с утверждением Джесси Марша, что Канада была «лучшей командой» в матче с африканцами. Но именно североамериканцы создали более опасные моменты за все 90 минут. Марокко реализовало три из пяти своих ударов по воротам, а единственный действительно опасный момент с игры возник уже в компенсированное время, когда Канада, уступая 0:2, пошла вперёд всеми силами.

xG (Ожидаемые голы) в матче Канада — Мексика Opta

За весь турнир хозяева турнира превзошли своих соперников по ударам — 80 против 27, а также по числу касаний мяча в чужой штрафной — 215 против 47, которые они позволили соперникам. Во всех пяти матчах мундиаля они были лучше по обоим этим показателям.

Для команды, которая прежде никогда не выигрывала матч плей-офф чемпионата мира и при этом почти весь турнир провела без двух своих ключевых футболистов, трудно было выступить намного лучше.

Иногда всё решают обстоятельства: твои лучшие игроки получают травмы, а футбольная удача просто оказывается не на твоей стороне.