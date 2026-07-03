ESPN оценивает выступление сборных, которые не смоли пройти 1/16 финала на ЧМ-2026

Футбол — это игра, построенная на неудачах, особенно этим летом.

На текущем чемпионате мира каждая сборная в среднем совершает около 80 владений мячом за матч, при этом забивая в среднем лишь 1,5 гола. Другими словами, в 98% случаев команды попросту не справляются с задачей поразить чужие ворота.

В среднем за матч наносится лишь около 12 ударов по воротам, а значит, в 85% случаев владение мячом даже не доходит до попытки завершения. И даже когда удар всё-таки наносится, в 88% случаев он не приводит к голу.

Но мы миримся с этой постоянной тщетностью бытия, потому что за всеми этими безнадежными цифрами должен скрываться какой-то приятный финал, верно? Верно?

Ну, скажем так: не совсем.

Самый масштабный чемпионат мира в истории несет с собой и лавину неудач. Из 48 команд, пытавшихся выиграть турнир этим летом, 47 (то есть 98%) потерпят фиаско. Если сложить все чемпионаты мира, прошедшие в этом столетии, то к концу нынешнего лета 240 различных групп игроков попытаются поднять над головой кубок — и 233 из них уйдут ни с чем.

Разумеется, все неудачи разные. Случаются травмы, судьи ошибаются, произвольно проведенные границы и случайные демографические факторы определяют составы, социально-экономические причины перевешивают тактику, а мяч постоянно отскакивает не туда.

Поэтому с этого момента и до конца турнира мы будем выставлять оценки всем 47 неудачникам — страница будет постоянно обновляться, а недавно выбывшие команды будут идти первыми. Оценки будут выставляться на основе сочетания предтурнирных ожиданий, реальных выступлений на поле и всего остального, что заслуживает внимания.

Мы будем использовать традиционную шкалу от «A» до «F». Да, вы можете получить «A» за поражение или «F» за поражение. Не думаю, что найдется фраза, которая лучше подытожила бы суть чемпионата мира.

Босния и Герцеговина

Как выбыли: проиграли сборной США на стадии 1/16 финала

Итоговая оценка: B+

Еще до старта турнира мне на почту пришло письмо от боснийского журналиста: «Ваш прогноз о том, что Босния и Герцеговина не наберет ни одного очка на групповом этапе, вызвал определенный резонанс в наших СМИ». Что ж, коллеги из Сараево, ваша команда заставила меня признать ошибку.

Эдин Джеко globallookpress.com

Правда, матч против США наглядно показал, что потолок у этой сборной всё-таки очень невысокий. Боснийцы оказались попросту не способны создать хоть сколько-нибудь качественный момент у чужих ворот, хотя последние полчаса встречи провели в большинстве.

Иными словами, если оценивать выступление Боснии и Герцеговины на этом чемпионате мира в целом — включая ничью с хозяевами турнира канадцами и достойный выход в плей-офф, — я не вижу ни единого аспекта, в котором они могли бы сыграть иначе ради более высокого результата.

Эта команда прыгнула выше головы и выжала из себя абсолютно всё, на что была способна.

Сенегал

Как выбыли: проиграли сборной Бельгии на стадии 1/16 финала

Итоговая оценка: C+

Упустить преимущество в два мяча за четыре минуты до конца встречи можно лишь в том случае, если сошлись два фактора: вы сами бросили играть в свой футбол и вам катастрофически, феноменально не повезло.

График динамики ожидаемых голов (xG) наглядно иллюстрирует, как Сенегал стал жертвой и того, и другого. Зеленая линия отражает показатели Сенегала, красная — Бельгии, а точки обозначают забитые мячи.

График динамики ожидаемых голов (xG) в матче Сенегал — Бельгия espn.com

Начнем с того, что Сенегал наиграл на 3.43 xG, в то время как Бельгия набрала лишь 1.89 xG. Подобный разрыв в классе обычно разделяет лидера и глухого аутсайдера Премьер-лиги. Причем эти цифры, скорее всего, даже приуменьшают реальное превосходство африканцев, поскольку 0.8 xG у Бельгии пришлись на спорный пенальти в самом конце овертайма.

Если абстрагироваться от того, какие именно моменты завершились взятием ворот, и оценивать исключительно их общее количество и качество, то математическая модель Futi отдает Сенегалу победу в этом матче в 58% случаев, оставляя Бельгии всего 22%.

Сборная Сенегала globallookpress.com

И тем не менее, обратите внимание на то, как ведет себя зеленая линия сразу после второго гола Сенегала. Видите, как она превращается в горизонтальное плато? Да, поведя со счетом 2:0, сенегальцы не нанесли ни одного удара по воротам вплоть до того момента, пока счет не стал равным. И ведь нельзя сказать, что они случайно заковыряли два мяча в контратаках; до этого они буквально уничтожали Бельгию, создавая стопроцентные моменты при каждом подходе к чужой штрафной.

Решение сбавить обороты и прижаться к воротам не гарантировало Сенегалу неминуемый крах, но оно совершенно точно создало все условия для того, чтобы этот камбэк Бельгии стал возможен.

ДР Конго

Как выбыли: проиграли сборной Англии на стадии 1/16 финала

Итоговая оценка: A-

Для сборной ДР Конго это был первый чемпионат мира с 1974 года. Они провели на турнире четыре матча, три из которых — против Португалии, Колумбии и Англии, входящих сейчас в топ-10 сильнейших сборных планеты.

Сборная Конго globallookpress.com

И конголезцы покидают мундиаль с абсолютно равным балансом забитых и пропущенных мячей (5:5). Причем в этом результате нет никакого элемента случайного везения: их итоговая разница ожидаемых голов (xG) составила солидные +0.19.

Если уж очень хочется к чему-то придраться, то можно попенять команде за то, что они слишком сильно прижались к своим воротам, когда повели в счете против Англии. Лучший отрезок в их исполнении — первые 25 минут встречи — пришелся на время, когда конголезцы владели мячом практически на равных с соперником (около 50%). После этого показатель владения упал до 38%, и преимущество постепенно растаяло.

Но не стоит забывать, что эта сборная не заглядывала на чемпионаты мира больше полувека. Если наша главная претензия к ДР Конго заключается в том, что они были достаточно хороши, чтобы играть с позиции силы против Англии, то это в любом случае колоссальный шаг вперед для всей страны.

Эквадор

Как выбыли: проиграли сборной Мексики на стадии 1/16 финала

Итоговая оценка: C-

Их победный гол на 77-й минуте в ворота Германии стал одним из самых ярких событий этого лета и, пожалуй, лучшим аргументом в пользу безумной и запутанной формулы турнира, при которой в плей-офф выходят восемь лучших команд, занявших третьи места.

Сборная Эквадора globallookpress.com

Однако не стоит забывать, что эта сборная финишировала второй в южноамериканском отборе, пропустив всего пять мячей за 18 матчей. Имея в составе Мойсеса Кайседо из «Челси», Виллиана Пачо из «Пари Сен-Жермен» и Пьеро Инкапье из «Арсенала», эквадорцы обязаны были претендовать как минимум на четвертьфинал.

Вместо этого они стали лишь третьими в своей группе, после чего безвольно вылетели от Мексики в первом же раунде плей-офф. И если их реализация моментов хромала от матча к матчу, то главным разочарованием стала именно оборона. Защита, позволившая соперникам нанести 30 ударов по своим воротам в двух проигранных встречах и пропустившая четыре мяча в четырех играх — вот что в итоге привело Эквадор к краху.

Швеция

Как выбыли: проиграли сборной Франции на стадии 1/16 финала

Итоговая оценка: C-

И как прикажете оценивать эту команду?

С одной стороны, шведы не выиграли ни единого матча в своей отборочной группе к чемпионату мира, но затем умудрились пробиться в плей-офф самого мундиаля. Однозначный успех!

Виктор Дьекереш и Александер Исак globallookpress.com

С другой стороны, в распоряжении сборной есть несколько топ-форвардов на пике своей карьеры, за которых прошлым летом клубы суммарно выложили на трансферном рынке около 250 миллионов долларов. При этом за четыре матча на ЧМ вся команда сподобилась сгенерировать лишь жалкие 3.68 ожидаемых гола (xG).

Швеция буквально разнесла абсолютно разобранный Тунис в первом туре, но после этого фактически бросила бороться. Даже в ничейном матче против Японии им потребовался аномальный, сверхудачный удар Энтони Эланги, чтобы вырвать одно очко и гарантировать себе путевку в 1/16 финала.

Разумеется, глупо было ожидать, что Швеция обыграет Францию, но получить в плей-офф соотношение по ударам 8:25 и вылететь без малейшего намека на интригу — это явный перебор.

Кот-д’Ивуар

Как выбыли: проиграли сборной Норвегии на стадии 1/16 финала

Итоговая оценка: B-

Среди главных тренеров часто встречается опасная тенденция: они искренне верят, будто их личные тактические «идеи» гораздо важнее качеств имеющихся в распоряжении футболистов. В итоге мы получаем наставников, которые упрямо гнут свою линию, задвигая на второй план сильные стороны ключевых игроков просто потому, что те не вписываются в их «игровую модель» — или как там они любят это называть.

Существуют такие тренеры, а есть Эмерс Фаэ.

Несмотря на то, что Ян Дьоманде еще совсем юн, он уже является главной звездой и движущей силой сборной Кот-д’Ивуара. И партнеры постоянно нагружали его передачами.

Ян Дьоманде globallookpress.com

Как правило, в большинстве команд лидерами по количеству касаний становятся защитники и центральные полузащитники. Но Дьоманде — левый вингер, и его 251 касание мяча стали абсолютно лучшим показателем в сборной. Более того, его 131 действие в финальной трети поля — это почти вдвое больше, чем у любого другого игрока в команде.

И пусть ивуарийцы не исповедовали доминирующий стиль с упором на владение, Дьоманде покидает турнир в статусе промежуточного лидера среди всех футболистов чемпионата мира по ожидаемым ассистам (xA), продвижению мяча на дриблинге и общему количеству обыгрышей один в один. Далеко не каждый тренер отважится полностью доверить ключевую роль в атаке столь молодому игроку, но Фаэ заслуживает огромного уважения за то, что пошел на этот шаг.

Нидерланды

Как выбыли: проиграли сборной Марокко на стадии 1/16 финала

Итоговая оценка: F

На групповом этапе сборная Нидерландов выглядела практически безупречно. Тренерскому штабу удалось нащупать стартовый состав, который казался едва ли не самым сбалансированным на всем турнире. На острие Брайан Бробби давал команде ту самую мощь и классического центрфорварда-ориентира, который так эффективен в упрощенном футболе сборных. Он выглядел идеальным напарником для нацеленных на ворота вингеров — Коди Гакпо и Дониэлла Малена.

Сборная Нидерландов перед матчем с Марокко на ЧМ-2026 globallookpress.com

Баланс в полузащите тоже восхищал: Теджани Рейндерс великолепно искал свободные зоны без мяча, Райан Гравенберх демонстрировал продвижение мяча на мировом уровне, а Френки де Йонг успевал абсолютно везде — и в прессинге, и в дирижировании игрой. Логично выглядела и линия обороны. Дензел Думфрис — это скорее латераль, чем классический крайний защитник. Он расцветает в чужой штрафной, и ставить его в четверку защитников — авантюра.

Однако схема с пятью защитниками означала бы потерю одного игрока в полузащите или атаке. Поэтому Рональд Куман нашел изящное решение: слева в паре с Думфрисом вышел Микки ван де Вен. Да, в клубе он играет центрального защитника, но здесь его задача была сбалансировать сверхатакующего Дензела на противоположном фланге. При этом пара центрбеков Вирджил ван Дейк и Ян Пол ван Хекке обеспечивала колоссальный объем продвигающих передач из глубины, а голкипер Барт Вербрюгген лишний раз доказал, что стремительно превращается в одного из лучших вратарей планеты.

Коди Гакпо globallookpress.com

Единственная осечка на групповом этапе случилась в матче с Японией: поведя в счете, Куман выпустил обойму защитников, попытался удержать минимальное преимущество и получил в итоге 2:2. Однако тренер быстро вернулся к четверке защитников и выиграл два следующих матча с общим счетом 8:2.

Куман усвоил этот урок, верно?

Как бы не так!

Несмотря на то, что голландцы были явными фаворитами в матче против Марокко, Куман внезапно перестроился на пять защитников. И это была не просто оборонительная модель. В этой пятерке ван де Вен (опять же, центральный защитник в клубе) исполнял роль бровочника-латераля. Забив восемь мячей на групповом этапе, Нидерланды за 120 минут против Марокко сподобились всего на шесть ударов по воротам. Да, они дотянули до серии пенальти и были близки к победе, но они буквально выживали на поле, причем по собственной воле, в матче, где изначально имели преимущество!

Карта ударов наглядно фиксирует этот тактический кошмар: жалкие 0.24 xG у нидерландцев против 1.38 xG у марокканцев за весь матч.

Карта ударов в матче Нидерланды — Марокко espn.com

Марокко — очень хорошая команда, но что бы сделал Куман в следующих раундах? Выпустил бы шесть центральных защитников против Франции, если бы они прошли дальше? Семь — против Аргентины? Восемь — против Испании? Честно говоря, винить самих футболистов язык не поворачивается. Когда им позволяли играть на родных позициях, они были великолепны.

Их подставил собственный тренер.

Германия

Как выбыли: проиграли сборной Парагвая в серии пенальти на стадии 1/16 финала

Итоговая оценка: D

Думаю, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман точнее всего подытожил этот провал, заявив после поражения в серии одиннадцатиметровых: «На этом турнире мы мало что показали».

Они разгромили Кюрасао — что ж, поздравляем, обязательную программу выполнили. Выдали неплохой 20-минутный отрезок против Кот-д’Ивуара, когда вырвали волевую победу со счетом 2:1. Затем игроки старта уступили Эквадору в заключительном туре группового этапа, который уже ничего не решал для немцев. Ну а после этого они выглядели абсолютно беспомощно против низкого оборонительного блока Парагвая на протяжении всего основного времени.

Сборная Германии перед матчем с Парагваем globallookpress.com

Несмотря на то, что Германия владела мячом в финальной трети поля колоссальные 82% времени, за первые 90 минут команда сподобилась лишь на жалкие 0.79 ожидаемых гола (xG). Да, немцы тотально доминировали в овертайме — за 30 дополнительных минут Парагвай не нанес ни одного удара и отдал всего 54 точные передачи, — но это вполне естественно, когда между соперниками существует огромная пропасть в классе.

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

Честно говоря, я не считаю нынешний состав сборной Германии столь же талантливым, как четыре предыдущих поколения — и это главная системная проблема, с которой сейчас сталкивается немецкий футбол. Бундеслига потеряла всякую конкуренцию, она финансово отстает от других топ-лиг Европы, а поток молодых талантов иссяк сильнее, чем когда-либо за долгие годы.

Но если говорить о том, что произошло здесь и сейчас: перед стартом турнира я включал Нагельсмана в свой личный топ-10 лучших тренеров мира и ожидал, что под его руководством Германия покажет то же, что и на Евро-2024 — агрессивный высокий прессинг и те самые позиционные ротации, которые мы привыкли видеть скорее на клубном уровне. Проще говоря, я ждал, что тренер сделает команду сильнее, чем она есть на бумаге.

Вместо этого всё вышло с точностью до наоборот.