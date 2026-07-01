Goal.com анализирует причины провала сборной Германии на чемпионате мира-2026, а также предлагает рецепт будущего успеха.

С тех пор как сборная Германии выиграла чемпионат мира 2014 года, её преследует настоящий кошмар на главном футбольном турнире планеты. Немцы бесславно вылетели уже на групповом этапе как в 2018-м, так и в 2022 году.

Теперь же, на ЧМ-2026, они всё же сумели выйти в плей-офф, однако все равно не смогли пробиться в 1/8 финала, уступив Парагваю в серии пенальти.

Неудивительно, что после поражения в серии пенальти со счётом 3:4 всё внимание было приковано к Юлиану Нагельсманну. Основное время завершилось ничьей 1:1, и по ходу матча «Манншафт» испытывала серьёзные трудности с тем, чтобы вскрыть оборону соперника, который всего две с половиной недели назад выглядел крайне неубедительно в защите против США.

Юлиан Нагельсманн globallookpress.com

Тренер «Бундестима» связан контрактом с Немецким футбольным союзом (DFB) до окончания чемпионата Европы 2028 года и после финального свистка выглядел решительно настроенным.

«Я в распоряжении сборной. Если DFB хочет, чтобы я остался до 2028 года, я останусь. Если нет — уйду, — заявил Нагельсманн журналистам. — Я не из тех, кто убегает от ответственности. Я готов продолжать, если этого хочет DFB. Если же они этого не хотят, пусть скажут мне прямо. Я хочу продолжить работу.

В футболе невозможно контролировать всё. Если DFB хочет, чтобы я остался, с удовольствием буду готовить команду к чемпионату Европы и Лиге наций. Если же они этого не хотят, они должны сказать об этом».

Теперь мяч полностью на стороне DFB. И, в отличие от двух предыдущих неудач на чемпионатах мира, на этот раз федерация не может позволить себе затягивать с решением — тем более что в ожидании шанса уже находится идеальный кандидат на пост главного тренера.

Не время ждать

После ЧМ-2018, когда Германия стала третьим кряду действующим чемпионом мира, вылетевшим уже на групповом этапе после поражений от Мексики и Южной Кореи, необходимо было принять решение о будущем наставника Йоахима Лёва.

Человек, который привёл сборную на вершину мирового футбола, стал свидетелем одного из самых громких провалов в её истории, и большинство считало, что его 12-летняя эпоха подошла к концу. Однако было решено, что прежние заслуги Лёва дают ему право ещё на один шанс. Он сохранил свой пост и руководил командой вплоть до перенесённого на 2021 год чемпионата Европы.

Йоахим Лёв globallookpress.com

За три года после российского мундиаля Германия практически не добилась прогресса и на Евро-2020 выбыла уже на стадии 1/8 финала, уступив Англии. После этого Лёв подал в отставку.

Его преемник, Ханси Флик, привёл «Бундестим» к чемпионату мира 2022 года на волне оптимизма, однако команда вновь споткнулась уже на первом этапе турнира. Решающим оказалось поражение от Японии в стартовом матче, несмотря на то, что немцы первыми открыли счёт.

Тогда многие ожидали немедленного увольнения наставника, но он сохранил должность до осени 2023 года. Лишь серия неудачных результатов в итоге поставила точку в его работе и открыла дорогу Юлиану Нагельсманну.

Бывший главный тренер «Баварии» и «РБ Лейпциг» вывел Германию в четвертьфинал домашнего Евро-2024 , где команда уступила будущему победителю турнира — Испании. Однако с тех пор сборная постепенно регрессировала, и DFB не может позволить себе в третий раз повторить одну и ту же ошибку, слишком долго откладывая расставание с провалившимся наставником.

Растерял всё доверие

Юлиан Нагельсманн сменил Ханси Флика в сентябре 2023 года, и его свежий взгляд на игру, а также продуманный подбор состава быстро вселили надежду, что именно он сможет вернуть «Манншафт» на вершину мирового футбола.

На домашнем Евро-2024 он обеспечил Германии первое по-настоящему успешное выступление на крупном турнире за восемь лет, сумев создать редкое единство между игроками, тренерским штабом и болельщиками. Однако вылет в четвертьфинале оказался болезненным ударом, и почти сразу после него Нагельсманн заявил, что следующей целью команды станет победа на ЧМ-2026.

Ханси Флик globallookpress.com

На тот момент он был самым популярным главным тренером сборной Германии со времён лучших лет Йоахима Лёва. Сегодня в это уже трудно поверить. За последние два года Нагельсманн с поразительной скоростью растерял весь кредит общественного доверия.

Череда его ошибок — как краткосрочных, так и стратегических — в итоге привела к самой низкой точке его работы: поражению в Фоксборо в понедельник.

Спорные решения

Нагельсманн по необъяснимым причинам каждые несколько недель использовал пресс-конференции и интервью, чтобы публично давать подробные индивидуальные оценки своим игрокам. Стремясь постоянно оставаться в центре внимания, он сделал множество заявлений — от просто неудачных до откровенно не соответствующих действительности, — а также нарушил собственные обещания относительно ролей, которые у отдельных игроков были в сборной.

Когда журналисты задавали ему неудобные вопросы, он нередко терял самообладание и вместо спокойных объяснений переходил на снисходительный тон. Подобное не раз происходило и во время нынешнего чемпионата мира.

Не меньше вопросов вызывали и кадровые решения Нагельсманна. После успешного возвращения Тони Крооса в сборную перед домашним Евро-2024 тренер на этот мундиаль вернул из международной пенсии 40-летнего Мануэля Нойера, хотя прежде неоднократно отрицал, что собирается это сделать.

Это стало серьёзным ударом для Оливера Бауманна, который безупречно провёл весь отборочный цикл. К тому же это решение оказалось не только неуклюже реализованным, но и совершенно неоправданным: на нынешнем чемпионате мира Нойер не показал ничего такого, чего не смог бы сделать Бауманн.

Не меньшее беспокойство вызывали и постоянные эксперименты Нагельсманна с позицией Йозуа Киммиха. Особенно показательным стало то, что в проигранном Парагваю матче капитан команды по ходу игры переходил с позиции правого фулбека в центр полузащиты и обратно.

Йозуа Киммих globallookpress.com

Полный провал

Выступление Германии в матче с Парагваем стало всесторонним провалом — и его вполне можно было предвидеть. Со времени домашнего чемпионата Европы команда не добилась никакого прогресса и, за исключением короткого всплеска во втором тайме матча с футбольным карликом Кюрасао, на протяжении всего мундиаля демонстрировала игру значительно ниже своих возможностей.

Сборной не хватало креативности в атаке, а оборона регулярно допускала ошибки, из-за чего команда испытывала серьёзные проблемы даже в поединках с такими далеко не выдающимися соперниками, как Кот-д’Ивуар, Эквадор и Парагвай.

Если оценивать исключительно спортивную составляющую, эта кампания в итоге оказалась даже более разочаровывающей, чем провальный чемпионат мира 2022 года, на котором Германия хотя бы сумела вырвать ничью в матче с Испанией.

Надо отдать должное игрокам: после вылета они взяли коллективную ответственность за неудачу на себя и прямо сняли вину с Нагельсманна. Однако в конечном счёте именно главный тренер обязан предложить коллективу работающий игровой план.

Несмотря на несомненный индивидуальный талант футболистов, Нагельсманн с этой задачей не справился. Его работа по ходу турнира также вызывала вопросы: спорные замены в матче с Эквадором и необъяснимое решение выпустить в основе Дениза Ундава, отлично проявлявшего себя в роли «джокера», на игру с Парагваем, лишь подчеркнули тренерские просчёты.

«Нужно многое менять»

Самым болезненным для Нагельсманна на этом турнире стало то, что все эти недостатки его коллектива без конца разбирал в телеэфире человек, которого многие считают идеальным кандидатом ему на смену, — Юрген Клопп.

«Нужно было атаковать через фланги. Другого выхода просто не было, — заявил Клопп в эфире Magenta TV после вылета Германии. — Мы все знаем, насколько сильны эти футболисты, но на поле они этого не показали. Через три месяца мы снова будем восхищаться тем, насколько великолепны Флориан Вирц и Джамал Мусиала, но сейчас говорить об этом не приходится.

У Парагвая был шанс добиться чего-то значимого, а Германия находилась под огромным давлением, потому что обязана была добиваться результата. Все на стадионе думали: "Сейчас они переломят ход игры!".

Но этого не произошло. Мы позволили сопернику уйти от наказания... Мы можем говорить о DFB, и совершенно очевидно, что нам необходимо многое менять».

Юрген Клопп globallookpress.com

Назначение, которое вызовет эйфорию

Для многих болельщиков именно смена наставника — то, что сейчас необходимо сборной Германии. Они хотят видеть, как Юрген Клопп покидает пост руководителя футбольного направления «Ред Булл», чтобы возглавить национальную команду и подготовить её к Евро-2028 и ЧМ-2030.

Назначение бывшего рулевого «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» вызвало бы настоящую эйфорию в немецком футболе. Однако, когда в Бостоне Клоппу задали вопрос о такой перспективе, он предпочёл не давать никаких обещаний.

«Я пока об этом не думал. Понимаю, что, когда обсуждается должность наставника сборной, моё имя так или иначе всплывает. Но сейчас не тот момент, чтобы всерьёз говорить на эту тему. Мне нечего добавить. У меня есть работа, которая мне очень нравится. И, насколько я знаю, это вовсе не работа на полставки».

Прежде всего, несмотря на публичную поддержку со стороны игроков и спортивного директора Руди Фёллера, DFB теперь должен расстаться с Юлианом Нагельсманном — и сделать это как можно скорее. Они не могут заставлять Клоппа ждать: надежда немецкого футбола на более светлое будущее не будет вечно ждать их звонка.