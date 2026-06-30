Автор ESPN Райан О'Хэнлон подводит промежуточные итоги ЧМ-2026 и выставляет оценки всем, кто уже улетел домой. «Пятерка» за провал? На этом турнире — запросто.

Футбол — это игра, построенная на неудачах. Особенно этим летом.

Каждый матч ЧМ‑2026 насчитывает в среднем около 80 владений мячом на команду. При этом средняя результативность составляет примерно 1,5 гола за игру. Иными словами, в 98% своих атак команды не могут поразить ворота.

В среднем сборные наносят всего около 12 ударов за матч, а значит, 85% владений даже не доходят до удара по воротам. Но даже если удар состоялся, в 88% случаев он так и не превращается в гол.

Мы готовы мириться с этим постоянным бессилием, потому что где-то за всеми этими безнадежными цифрами нас ждет награда, верно? Верно?

Ну… не совсем.

Самый масштабный чемпионат мира в истории принес с собой и рекордное количество разочарований. Из 48 сборных, которые этим летом приехали бороться за Кубок мира, 47 (98%) в итоге потерпят неудачу.

Если же взять все чемпионаты мира нынешнего столетия, то к завершению турнира 2026 года окажется, что трофей пытались выиграть 240 разных команд, а успеха добились лишь семь. Остальные 233 останутся ни с чем.

Впрочем, далеко не все поражения одинаковы. Травмы случаются, судьи ошибаются, составы сборных во многом определяются случайностями истории и демографии, социально-экономические факторы нередко оказываются важнее тактических задумок, а мяч продолжает прыгать как ему вздумается.

Поэтому вплоть до самого финала турнира мы будем выставлять оценки всем 47 сборным, завершившим выступление на чемпионате мира. Этот материал будет регулярно обновляться, а команды, покинувшие турнир последними, будут располагаться в начале списка.

При выставлении оценок мы учтем предтурнирные ожидания, выступление непосредственно на чемпионате мира и любые другие факторы, которые заслуживают внимания.

Сборная Германии globallookpress.com

Шкала — классическая, от «пятерки» до «единицы». Да, можно получить «пятерку» за поражение или «единицу» за поражение. И лучшей фразы, чтобы описать чемпионат мира, пожалуй, не придумать.

Все статистические данные приведены по информации приложения Futi и компании Stats Perform, если не указано иное. Все прогнозы основаны на модели PADDLIN', разработанной Майклом Кейли.

ЮАР

Как вылетели: проиграли Канаде в 1/16 финала

Итоговая оценка: 4 (хорошо)

Хулисо Мудау globallookpress.com

После стартового матча турнира против Мексики — несколько удалений и практически полное отсутствие угрозы у чужих ворот — казалось, что сборная ЮАР станет одним из главных претендентов на последнее место. А затем они сыграли вничью с Чехией и одержали победу над Южной Кореей благодаря своей странной, размеренной манере.

ЮАР не стремилась тотально владеть мячом, но при этом предельно надежно удерживала его всякий раз, когда он у них оказывался. Лишь шесть команд на турнире продвигали мяч вперед медленнее — черта, которую обычно приписывают таким командам, как «Манчестер Сити» или сборная Испании.

С Канадой они почти ничего не создали, но при этом стали самой низкорейтинговой командой по модели Кейли, сумевшей пробиться в плей‑офф.

Отдельно хочется выделить Хулисо Мудау — одного из самых колоритных игроков турнира. Долговязый, неторопливый правый защитник с усами в стиле 1960‑х, он неизменно жевал жвачку и будто поставил себе цель прокинуть мяч между ног максимальному числу соперников.

Иран

Как вылетели: заняли третье место в группе G

Итоговая оценка: 5 (отлично)

Сборная Ирана globallookpress.com

Да, неспособность Ирана перестроиться на более позиционную игру, когда они остались в большинстве против Бельгии, говорит о системной слабости. Но кому какое дело?

Этой сборной пришлось столкнуться с целым рядом обстоятельств, на которые она практически не могла повлиять. Продолжающаяся война с одной из стран-хозяек турнира, приостановка национального чемпионата из-за военных действий, решение организаторов разместить базу команды в другой стране, вдали от городов, где проходили ее матчи, а также требование после каждой игры немедленно возвращаться в Мексику.

К этому добавились сразу несколько спорных эпизодов с определением офсайда при помощи современных технологий, которые создают иллюзию абсолютной точности, но, кажется, все дальше отходят от духа самого правила. А окончательно надежды Ирана перечеркнул гол на 95-й минуте в другом матче — фактически последний удар группового этапа лишил команду места в плей-офф.

И несмотря на все это, Иран не проиграл ни одного матча на ЧМ-2026. Интересно, что могло бы случиться, если бы сборной просто позволили играть в футбол на равных со всеми остальными?

Южная Корея

Как вылетели: заняли третье место в группе A

Итоговая оценка: 2- (плохо)

Сон Хын Мин globallookpress.com

Перед заключительным матчем группового этапа сборная Южной Кореи была в шаге от того, чтобы получить максимально комфортные условия в 1/16 финала — сыграть в Лос-Анджелесе, что стало бы для команды почти домашним матчем. Более того, вместо встречи с Францией или Аргентиной ей могла достаться вполне проходимая Канада, лишенная преимущества своего поля.

Для этого нужно было всего лишь обыграть ЮАР — команду, которая после двух туров выглядела одной из слабейших на турнире. Вместо этого главный тренер посадил на скамейку Сон Хын Мина, а сама Южная Корея по делу уступила южноафриканцам со счетом 0:1 и отправилась домой.

Это не «единица» только потому, что корейцы действительно хорошо сыграли с Чехией, а от ничьей с Мексикой их отделил двойной сейв турнира. Забей они тогда — я бы сейчас вообще не писал про эту сборную. Но история сложилась иначе.

Узбекистан

Как вылетели: заняли последнее место в группе K

Итоговая оценка: 2- (плохо)

Фабио Каннаваро globallookpress.com

Начинаю думать, что идея уволить тренера, который впервые в истории вывел страну на чемпионат мира, и заменить его человеком, чье главное достижение — звание «Тренер года» Китайской футбольной ассоциации в 2017 году, была не самой лучшей.

Перед стартом турнира Узбекистан считался одним из претендентов на выход в плей-офф. В моем рейтинге команда занимала 34-е место, а в прогнозе Майкла Кейли — 35-е. Однако первые официальные матчи под руководством Фабио Каннаваро превратили сборную в одну из самых слабых команд чемпионатов мира нынешнего столетия.

Лишь две сборные на ЧМ-2026 завершили турнир с худшей разницей мячей, чем –9 у Узбекистана. Кроме того, «белые волки» всего 18 раз коснулись мяча в штрафной площади соперников. Ни одна другая сборная не финишировала с показателем ниже 25.

Шотландия

Как вылетели: заняли третье место в группе C

Итоговая оценка: 3- (удовлетворительно)

Сборная Шотландии globallookpress.com

Победа над Гаити в стартовом туре, пожалуй, сделала вылет Шотландии более неожиданным, чем он был на самом деле. А может, наоборот, скрыла масштаб проблем команды?

Шотландцы уступили соперникам по ударам во всех трех матчах: 9:15 против Гаити, 6:12 против Марокко и 14:21 против Бразилии. С такими показателями далеко не уедешь, особенно учитывая, что команды, занявшие третьи места, в итоге выступили значительно сильнее, чем предполагалось до начала турнира.

Казалось, что трех очков при небольшой отрицательной разнице мячей должно хватить для выхода в плей-офф. Однако в итоге путевку получил лишь один обладатель трех очков среди команд, занявших третьи места, — Сенегал, которому помогла разница мячей +2.

Бразилия и Марокко — это, по сути, команды уровня топ‑10 турнира. Выйти из такой группы с положительной разницей мячей для Шотландии было бы слишком оптимистично.

Новая Зеландия

Как вылетели: заняли последнее место в группе G

Итоговая оценка: 3 (удовлетворительно)

Крис Вуд globallookpress.com

Перед стартом турнира Новая Зеландия считалась самой слабой командой своей группы. Но они смогли навязать борьбу Ирану и Египту, а затем попали под каток Бельгии.

В целом — именно такой сценарий и был реалистичной планкой для «киви»: не ждать ничего от матча с Бельгией, но быть конкурентоспособными в двух остальных играх. Новая Зеландия создала себе шанс, а вот удача ей не улыбнулась.

Главное разочарование в том, что они дважды вели в счете против Ирана и открыли счет против Египта. Ожидание первой победы Новой Зеландии на чемпионатах мира все еще продолжается.

Саудовская Аравия

Как вылетели: заняли последнее место в группе H

Итоговая оценка: 2- (плохо)

Саудовская Аравия — Кабо-Верде globallookpress.com

Чтобы выйти в 1/16 финала, сборной Саудовской Аравии нужно было всего лишь обыграть команду страны с населением около 530 тысяч человек. Вместо этого, хотя матч и закончился нулевой ничьей, они были полностью переиграны соперником, представляющим государство с населением всего 530 тысяч человек.

На момент вылета Саудовская Аравия нанесла всего 17 ударов за три матча группового этапа — это был один из худших показателей турнира среди команд, уже завершивших выступление в группе. Столько же ударов нанес и Катар — хозяин ЧМ-2022. Чемпионат мира 2034 года примет уже Саудовская Аравия.

Уругвай

Как вылетели: заняли третье место в группе H

Итоговая оценка: 1 (провал)

Марсело Бьелса globallookpress.com

После поражения со счетом 1:5 от США в товарищеском матче в ноябре прошлого года главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса диагностировал проблему своей команды: «Я токсичен. Людям становится хуже, когда они находятся рядом со мной».

После поражения от Испании (0:1), которое поставило точку в выступлении уругвайцев на чемпионате мира, Бьелса подвел итог своей двухлетней работы во главе сборной.

Мне больше нечего говорить о нашем выступлении на чемпионате мира. Если вы спросите, каким меня запомнят, то, думаю, человеком, который ничего после себя не оставил. Марсело Бьелса главный тренер сборной Уругвая

Может, пора на пенсию? Или начать писать экзистенциальную поэзию?

На этом турнире у Уругвая было лишь два режима игры: «крушить» и «крушить еще сильнее». Если бы не грубые ошибки опытного голкипера Фернандо Муслеры, они бы спокойно вышли в плей‑офф. Но команда просто не была готова.

Пропустив от Испании на 42-й минуте заключительного матча группового этапа, уругвайцы до финального свистка нанесли всего два удара по воротам. И мой предтурнирный рейтинг, и рейтинг Майкла Кейли ставили Уругвай на 13-е место. Это, пожалуй, сильнейшая сборная из всех, кому так и не удалось пробиться в плей-офф.

Ирак

Как вылетели: заняли последнее место в группе I

Итоговая оценка: 3- (удовлетворительно)

Сборная Ирака globallookpress.com

Было здорово снова увидеть Ирак на чемпионате мира спустя 40 лет, но они были обречены с самого начала. Перед турниром я ставил Францию на первое место в рейтинге, Норвегию — на девятое, Сенегал — на 11‑е. Такой состав соперников выглядел бы крайне сложным даже для плей-офф, а уж на групповом этапе — практически безнадежным.

Разницу мячей 1:12 трудно назвать достойным результатом, однако Ираку не досталось ни капли того везения, которое было необходимо, чтобы всерьез побороться за выход в плей-офф.

Кюрасао

Как вылетели: заняли последнее место в группе E

Итоговая оценка: 4 (хорошо)

Сборная Кюрасао globallookpress.com

Если население твоей страны составляет всего 150 тысяч человек, разве одного выхода на чемпионат мира недостаточно для оценки «хорошо»? Впрочем, есть нюанс: 25 из 26 футболистов сборной родились в Нидерландах. Так что не совсем корректно говорить, будто 0,03% мужского населения острова играли на турнире этим летом.

Но можно сказать другое. 37-летний вратарь, выступающий в USL — лиге уровнем ниже MLS, — установил рекорд по числу сейвов в одном матче чемпионата мира в основное время.

Судя по качеству всех 15 ударов соперника, среднестатистический голкипер должен был пропустить 2,27 мяча по модели ожидаемых голов. Элой Ром, разумеется, не пропустил ни одного — против команды, в составе которой выходили игроки из «Арсенала», «ПСЖ» и «Челси».

И вплоть до финального свистка в матче с Кот‑д’Ивуаром Кюрасао каким‑то образом сохранял шанс на выход в 1/16 финала.

Чехия

Как вылетели: заняли последнее место в группе A

Итоговая оценка: 2- (плохо)

Владимир Цоуфал globallookpress.com

У них были стандарты — и почти ничего больше. Все голы Чехии пришли со стандартов, 18 из 34 ударов — со стандартов, 1,38 из 2,37 xG — тоже со стандартов. Для дебютанта без звезд это нормальная стратегия: выжимать максимум из каждого углового и штрафного. Но большинство игроков стартового состава Чехии выступают в топовых европейских лигах.

От такой сборной ожидаешь как минимум выхода в 1/16 финала, а затем — попытки преподнести сенсацию и пробиться в 1/8. Вместо этого Чехия заняла последнее место в одной из самых слабых групп в истории чемпионатов мира.

Катар

Как вылетели: заняли последнее место в группе B

Итоговая оценка: 1 (провал)

Сборная Катара globallookpress.com

На чемпионат мира Катар приехал в статусе 95-й команды рейтинга Elo — это самый низкий рейтинг в истории турнира. А покидает его уже на 99-й позиции.

Да, им случайно удалось выцарапать ничью со Швейцарией, но это худшая команда, которую я когда‑либо видел на чемпионате мира. Катар плох буквально во всем, но особенно — в обороне: 10 пропущенных голов, 72 удара по их воротам, 160 касаний соперников в их штрафной.

Катар потратил сотни миллиардов долларов, чтобы получить право провести ЧМ‑2022. Возможно, им придется потратить столько же, чтобы собрать хотя бы минимально конкурентоспособную сборную.

Панама

Как вылетели: заняли последнее место в группе L

Итоговая оценка: 3- (удовлетворительно)

Сесилио Уотерман globallookpress.com

Панама подарила нам два самых скучных первых тайма на чемпионате мира, а в их первых двух матчах было нанесено всего 33 удара — меньше, чем у любой другой команды после двух туров. И ведь почти сработало?

В матчах против Ганы и Хорватии панамцы совершили 38 касаний в чужой штрафной площади, а у своих ворот позволили соперникам сделать лишь 29. Попытка максимально снизить темп игры и свести все к минимуму опасных моментов выглядела вполне разумной: в таких матчах исход зачастую решают случайности.

Вот только атакующего мастерства, чтобы воспользоваться своими шансами, Панаме не хватило.

Иордания

Как вылетели: заняли последнее место в группе J

Итоговая оценка: 3+ (удовлетворительно)

Сборная Иордании globallookpress.com

Перед началом турнира Иордания занимала 38-е место в прогнозах силы сборных. Затем команда уступила Австрии и Алжиру, лишилась шансов на выход из группы уже после двух туров... и при этом сохранила ту же самую позицию в рейтинге.

«Рыцари» забили в обоих матчах, а за 15 минут до конца каждой встречи счет оставался равным. А еще они оставили очень трогательную записку — и настоящие сладости — в раздевалке после игры с Алжиром. Правила здесь устанавливаю я, поэтому за этот красивый жест Иордания получает дополнительные баллы.

Тунис

Как вылетели: заняли последнее место в группе F

Итоговая оценка: 1 (провал)

Сборная Туниса globallookpress.com

Тунис начал турнир с поражения 1:5, после чего уволил главного тренера Сабри Лямуши, назначил на его место Эрве Ренара, который еще даже не успел познакомиться с командой, а затем проиграл следующий матч со счетом 0:4.

И все это произошло еще до встречи с сильнейшей командой группы — Нидерландами.

И дело не в том, что Тунис — дебютант, который попал на турнир только благодаря расширенному формату. Нет, Тунис выигрывал матчи на двух предыдущих чемпионатах мира! И шесть раз выходил на ЧМ за последние восемь циклов! Ребята, ну ведите себя так, будто вы уже бывали на таких вечеринках!

Турция

Как вылетели: заняли последнее место в группе D

Итоговая оценка: 1 (провал)

Винченцо Монтелла globallookpress.com

По словам главного тренера Винченцо Монтеллы, «Не всегда побеждает команда, которая играет лучше. Таков спорт. Таков футбол». Он абсолютно прав — если только речь не о его команде.

Турции действительно не повезло не забить в первых двух матчах. Однако в обеих встречах команда быстро оказывалась в роли догоняющей, хотя считалась фаворитом, а затем свела все свои попытки отыграться к бесконечным дальним ударам.

За два первых тура турки нанесли 27 ударов с дистанции 22 и более метров — на шесть больше, чем любая другая сборная за аналогичный отрезок на чемпионатах мира с 2014 года.

Команда, в которой есть Кенан Йылдыз из «Ювентуса» и Арда Гюлер из «Реала», два лучших молодых плеймейкера мира, обязана иметь план камбэка получше.

Гаити

Как вылетели: заняли последнее место в группе C

Итоговая оценка: 3- (удовлетворительно)

Сборная Гаити globallookpress.com

Перед стартом турнира вероятность выхода Гаити из группы оценивалась всего в 15% — на чемпионате мира, где в плей-офф проходят две трети участников.

В стартовом матче против Шотландии сборная смотрелась достойно: контролировала 61 % владения в финальной трети поля и превзошла соперника по ударам — 15:9, но так и не смогла превратить контроль в гол, проиграв 0:1.

Да, против Бразилии они дали слишком много пространства и уступили 0:3, но сомневаюсь, что какие‑то тактические хитрости могли бы изменить картину. «Гренадеры» вылетели, так и не набрав ни одного очка.