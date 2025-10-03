Как гром среди ясного неба, известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что переговоры о сотрудничестве между Футбольной ассоциацией Узбекистана и Фабио Каннаваро находятся на финальной стадии и стороны близки к заключению контракта. Оправдает ли себя рокировка Тимура Кападзе, добившегося исторического успеха с командой, на именитого итальянца, чья тренерское реноме выглядит крайне блекло?

Много стран, мало трофеев

Обладатель «Золотого мяча» 2006 Фабио Каннаваро на закате карьеры отправился покорять Ближний Восток, где совмещал роли игрока и функционера в «Аль-Ахли» из Дубая. Кабинетная работы быстро надоела итальянцу и летом 2013 он перебрался на должность ассистента тренера, помогая Космину Олэрою.

Самостоятельную деятельность Каннаваро начал в не менее экзотическом первенстве — на просторах китайской Суперлиги, возглавив «Гуанчжоу Эвергранд» в ноябре 2014. Первые пробы пера оказались непродолжительными для Фабио, и уже в июне 2015 экс-капитан сборной Италии покинул Поднебесную, чтобы через 4 месяца открыть для себя новую страну — Саудовскую Аравию.

Руководить его пригласили представители «Аль-Насра», который на тот момент далеко не славился такой россыпью звезд, как сейчас. Каннаваро хватило в Эр-Рияде всего до февраля, вслед за чем он отправился в Китай на второй заход, оказавшийся куда более успешным для итальянского менеджера.

Взойдя на тренерский мостик скромного «Тяньцзинь Тяньхай», Фабио сходу привел клуб к победе во втором китайском дивизионе, выведя его в Суперлигу. Громкое возвращение в высший эшелон ознаменовалось попаданием подопечных Каннаваро в тройку лидеров, отстав лишь от гегемонов «Шанхай Порт» и «Гуанчжоу Эвергранд». Именно последние вновь доверились итальянцу, подписав с ним трудовое соглашение в ноябре 2017 на продолжительный срок.

Фабио не подвел и за четыре года выиграл с «китайскими тиграми» Кубок страны (2018) и Суперлигу (2019), убедив Федерацию футбола Китая сделать ставку на него, как исполняющего обязанности главного тренера сборной. Правда, совмещать обязанности во главе национальной команды и «Гуанчжоу Эвергранд» пришлось всего месяц — минимальные поражения 0:1 от Таиланда и Узбекистана в товарищеских поединках поставили крест на поприще наставника Китая.

Фабио Каннаваро globallookpress.com

Повторить успех с «китайскими тиграми» в кампании китайского первенства 2020 не удалось: обновленная система розыгрыша чемпионата предполагала плей-офф, где дружина Каннаваро добралась до финала, уступив в двухматчевом противостоянии «Цзянсу Сунин».

Тандем Фабио и «Гуанчжоу Эвергранд» распался из-за серьезных финансовых трудностей холдинга China Evergrande Group, владеющего командой. Стороны в сентябре 2021 по обоюдному согласию решили расторгнуть контракт, после чего спустя немногим менее четырех лет, в январе 2025, самый титулованный клуб Китая лишился профессионального статуса.

Творческий отпуск Каннаваро продлился год, и осенью 2022 он подхватил по ходу сезона итальянской Серии Б «Беневенто». Родные поля встретили Фабио не слишком приветливо — первая победа у руля «красно-желтых» состоялась лишь в седьмом матче, когда на выезде был повержен СПАЛ.

Каннаваро не боялся экспериментов, отказавшись от изначальной схемы в три ЦЗ, которая не приносила должных результатов, и перешел на более классические 4-3-3/4-2-3-1 к шестнадцатому туру Серии Б. С этой расстановкой «Беневенто» вышел триумфатором из дуэлей с «Пармой» и «Читтаделлой», но механизм итальянского специалиста быстро дал сбой.

Черная полоса для Каннаваро и Ко продлилась с середины декабря 2022 по начало февраля 2023, когда в шести встречах «ведьмы» разжились всего двумя баллами и четырежды проиграли. Терпение руководства «Беневенто» лопнуло и Фабио указали на дверь, что ознаменовало новый годичный перерыв вне тренерского цеха.

Его услуги в апреле 2024 понадобились утопающему на дне турнирной таблицы Серии А «Удинезе», который увидел спасательный круг в Каннаваро за шесть туров до финиша. К чести Фабио, с задачей он справился на все сто, набрав вместе с «бьянконери» девять пунктов и расположившись на пятнадцатой строчке. Вот только в межсезонье итальянец снова получил статус безработного — боссы «Удинезе» сделали выбор в пользу Косты Руньяича, как главного наставника.

Фабио Каннаваро globallookpress.com

Последней остановкой Каннаваро выступает Хорватия, где в декабре 2024 он принял бразды правления загребским «Динамо». Холодным душем для него стал дебют на «Эмирейтс» против лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов УЕФА, когда «канониры» прошлись катком по гостям 3:0.

Процент побед Фабио в стане «синих» составил лишь 50: семь викторий в четырнадцати матчах, среди которых случались болезненные разгромы от «Риеки» (0:4) и «Истры 1961» (0:3). Именно последний стоил итальянскому специалисту должности рулевого «Динамо» за восемь туров до окончания чемпионата Хорватии 2024/2025. К слову, загребцы впервые за семь лет остановились на второй строчке — с вершины их сместила «Риека».

Предел мечтаний

Сборная Узбекистана, никогда не хватавшая звезд с неба, стартовала в азиатской квалификации на чемпионат мира 2026 еще в ноябре 2023, одолев Туркменистан со счетом 3:1. Под руководством Сречко Катанеца «белые волки» уверенной поступью шагали по дистанции отбора, регулярно пополняя зачетную копилку баллами.

Помимо матчей квалификации, в начале 2024 сборная Узбекистана принимала участие на Кубке Азии, выйдя в плей-офф со второго места в квартете с Индией, Сирией и Австралией. В 1/8 финала подопечные Катанеца добыли минимальную победу над Таиландом 2:1, но в четвертьфинале сошли с дистанции турнира, уступив в серии пенальти Катару.

Следует отметить, что единственное поражение в отборочном цикле на ЧМ-2026 Узбекистану нанес именно Катар (2:3). Из-за серьезных проблем со здоровьем Катанец покинул пост главного тренера «белых волков» в январе 2025.

Сменщиком словенского наставника назначили Тимура Кападзе, ранее работавшего с обоймой U-23. 44-летний специалист достойно продолжил дело Сречко, добыв в мартовских и июньских встречах отбора две виктории и дважды расписав ничейный результат.

Тимур Кападзе globallookpress.com

Разойдясь миром с ОАЭ, сборная Узбекистана впервые в истории завоевала путевку на чемпионат мира, который с 11 июня по 19 июля 2026 примут США, Канада и Мексика. «Белые волки» забронировали второе место в группе А, пропустив вперед только Иран и обезопасив себя от борьбы в следующем квалификационном раунде.

Кроме этого, под руководством Кападзе в сентябре национальная команда завоевала первый трофей в ХХI веке, одержав минимальную викторию над все тем же Ираном в финале Кубка наций Центральной Азии.

Прогнозы и ставки на футбол

Лучшее поколение в истории Узбекистана добилось грандиозного успеха, и среди его творцов необходимо выделить несколько персоналий. За десять поединков отбора подопечные Катанеца/Кападзе пропустили всего семь мячей, играя большую часть матчей с тройкой ЦЗ.

Конечно, в оборонительных порядках Узбекистана выделяется Абдукодир Хусанов, ярко сверкнувший во французском «Лансе» и получивший билет в «Манчестер Сити». Хоть адаптация в Англии и, особенно, в тактической модели Хосепа Гвардиолы для него дается с трудом, но для национальной команды уроженец Ташкента — один из лидеров.

Абдукодир Хусанов (слева) globallookpress.com

Связующим звеном между защитой и атакой сборной Узбекистана является Аббосбек Файзуллаев, защищавший цвета московского ЦСКА на протяжении двух лет. 22-летний полузащитник отвечает за креатив, грамотно пользуется дриблингом и всегда нацелен на создание остроты у ворот оппонентов. На счету Файзуллаева четыре забитых мяча и две результативные передачи в отборе на мундиаль 2026.

Безусловным лидером последней трети поля можно назвать капитана Эльдора Шомуродова, который, помимо игровых качеств, обладает бойцовским характером, передавая настрой партнерам по команде. Самоотдача в совокупности с бомбардирскими навыками делают 30-летнего форварда заметной фигурой на поле практически в каждом матче сборной Узбекистана. Его пять голов и пять ассистов в квалификации помогли «белым волкам» добиться исторического триумфа.

Андердог либо аутсайдер?

Немного несправедливо выглядит потенциальное приглашение Каннаваро по отношению к Кападзе, который вовсе не испортил положение после Катанеца и даже внес свои краски в общую картину игры сборной Узбекистана. Сообщается, что Тимур Тахирович останется в тренерском штабе, но только в роли помощника итальянца.

Футбольная ассоциация Узбекистана слишком зациклилась на иностранном специалисте, пытаясь летом договориться с Йоахимом Левом, который возглавлял сборную Германии на протяжении 15 лет и сделал ее чемпионом мира. Как можно понять, переговоры с немецким специалистом зашли в тупик, поэтому представители ФАУ переключились на другое громкое имя — Фабио Каннаваро.

Фабио Каннаваро globallookpress.com

По большей части, выбор в пользу итальянского специалиста, имеющего довольно посредственный послужной список на тренерском уровне, — авантюрное решение. Чем-то оно напоминает назначение Фабио Капелло на тренерский мостик сборной России, которого помимо финансовых аспектов мало что беспокоило.

Каннаваро, явно, предложили выгодный денежный контракт и не факт, что отработает он его добросовестно. От Узбекистана мало кто ожидает чуда на ЧМ-2026, поэтому скорый вылет, навряд ли, приравняют к фиаско, так что к итальянцу претензий возникнет минимум, какую бы игру он не поставил команде.

Кападзе кажется более подходящим кандидатом, знающим ДНК коллектива и возможности каждого исполнителя, в то время как Фабио далек от кухни узбекского футбола. Совместная их работа также может негативно сказаться на общем деле, ведь не исключено образование двух лагерей — получающие на данном этапе немногочисленную игровую практику предпочтут Каннаваро, основные останутся верны Тимуру Тахировичу.

Сборная Узбекистана globallookpress.com

Однако, нельзя исключить, что под крылом итальянца, поднимавшего над головой Кубок мира в 2006, «белые волки» будут действовать еще более вдохновенно и удивят на грядущем мундиале. К тому же, новая схема проведения ЧМ имеет все шансы поспособствовать им — 12 групп по 4 команды, напрямую в плей-офф выходят две лучшие и восемь лучших сборных, занявших третьи места.

Таким образом, стадия 1/16 финала, которая впервые появится на полях США, Канады и Мексики, вполне реалистична для Узбекистана. Хватит ли времени у Каннаваро, чтобы стать своим для нового коллектива, ведь подготовка к ЧМ ограничится лишь немногочисленными контрольными спаррингами, за положительные результаты в которых, учитывая опыт итальянца в сборной Китая, тревожно.