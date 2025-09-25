От мексиканского Иньесты до лидера «Зенита»: за кем стоит следить на ЧМ U-20

Группа А

Новая Зеландия: Люк Брук-Смит, 17 лет, атакующий полузащитник, «Веллингтон Феникс» (A-League, Новая Зеландия)

Подвижный, быстрый и прямолинейный атакующий хавбек, способный действовать на обоих флангах. Обладает резким первым шагом и одинаково уверенно играет обеими ногами, что позволяет ему обыгрывать соперников с любой стороны. Уже сейчас получает игровое время в клубе, а в этом месяце дебютировал за сборную против Австралии, став вторым самым молодым игроком в истории национальной команды. Опасен в быстрых переходах из обороны в атаку.

Чили: Хуан Франсиско Россель, 20 лет, нападающий, «Универсидад Католика» (Чили)

Высокий форвард, играющий за счет движения. Забил пять мячей в южноамериканской квалификации и постепенно закрепляется в основной обойме клуба. Сильные стороны: отличный дриблинг, умение держать мяч, чувство партнерской игры и мощный удар с правой ноги. Умеет правильно выбирать позицию и создавать опасность по всей линии атаки.

Египет: Мохамед Эль-Сайед, 19 лет, центральный полузащитник, «Замалек» (Египет)

Универсальный хавбек, способный играть и опорного, и box-to-box. Был ключевой фигурой сборной в африканской квалификации. Спокоен с мячом, уверен в ограниченном пространстве, быстро и эффективно развивает атаки. Выделяется работоспособностью и тактическим чутьем, хорошо читает игру и уже физически готов к взрослому футболу в составе гранда египетского чемпионата.

Япония: Рион Итихара, 20 лет, центральный защитник, «Омия Ардиджа» (Япония)

Уверенный центрбек с 75 матчами на уровне японской лиги. С 18 лет — игрок основы в J2. Отличается грамотным выбором позиции, надежной игрой один в один и умением предугадывать действия соперника. Хорошо начинает атаки передачами. Настоящий лидер обороны, который ведет за собой команду.

Группа B

Парагвай: Диего Леон, 18 лет, левый защитник, «Манчестер Юнайтед» (Англия)

В прошлом году «Манчестер Юнайтед» выкупил Леона у «Серро Портеньо» почти за четыре миллиона евро. Английский гранд обратил на него внимание после яркой игры за сборную в квалификации.

Атакующий крайний защитник с огромным объемом работы и выносливостью, закрывающий всю бровку и постоянно подключающийся вперед. Уже попадал в заявку «МЮ» на матчи АПЛ. Обладает отличным ударом, особенно при подачах и стандартах.

Панама: Рафаэль Москера, 20 лет, атакующий полузащитник, «Нью-Йорк Ред Буллз» (МЛС, США)

Универсальный игрок атаки, чаще выходит слева, но способен действовать и в центре нападения. Очень быстрый, резкий и непредсказуемый в движениях. Станет главным источником опасности Панамы на турнире. Физически мощный, регулярно забивает за молодежную команду «Ред Буллз». Недавно дебютировал в МЛС.

Южная Корея: Син Ми Ха, 20 лет, центральный защитник, «Канвон» (Корея)

Подвижный и быстрый центрбек, сочетающий проактивный стиль (в среднем 6+ перехватов за матч) с качественным пасом. Уже успел проявить себя во взрослом клубном футболе. Хорошо читает игру в обороне, а также добавляет в физическом аспекте. Несомненно, на него уже обратили внимание топ-клубы Европы.

Украина: Геннадий Синчук, 19 лет, атакующий полузащитник, «Монреаль» (МЛС, Канада)

В январе перешел из «Металлиста» в МЛС за 3,5 млн долларов и уже борется за место в основе. Левоногий вингер, действующий справа и часто смещающийся в центр. Умеет находить свободные зоны между линиями, обладает резким первым шагом (в среднем более 4 успешных обводок за матч). Один из самых креативных игроков команды с очень сильным ударом.

Группа С

Мексика: Хильберто Мора, 16 лет, атакующий полузащитник, «Тихуана» (Мексика)

Его уже называют «новой звездой» мексиканского футбола. В 15 лет Мора дебютировал в Лиге MX, а этим летом стал самым молодым игроком в истории страны, выигравшим трофей со взрослой сборной (Золотой кубок КОНКАКАФ).

Может играть под нападающим или вингером с уходом в центр. Отличается мягким приемом мяча, выдающимся пасом, скоростью исполнения и хорошим видением поля. Хотя физически он еще хрупок, умеет находить свободные зоны и выигрывать время за счет грамотного выбора позиции.

Бразилия: Педриньо, 19 лет, центральный полузащитник, «Зенит» (Россия)

Даже несмотря на потери ключевых игроков, традиционный фаворит турнира всё равно располагает яркими талантами. Левоногий Педриньо — один из самых заметных среди них.

Универсальный полузащитник с отличной техникой и умением продвигать мяч. Может играть как на флангах, так и в центре — в роли «восьмёрки» или «десятки». Легко обыгрывает соперников за счет тонкой техники и смены направлений, быстро разгоняет атаки, активно прессингует, подключается в штрафную и своевременно расстается с мячом в финальной трети.

Марокко: Фуад Захуани, 19 лет, левый защитник, «Турга» (Марокко)

Один из лучших защитников последнего Кубка Африки U-20. Играет смело, на опережение. Несмотря на то что физически еще не полностью сформирован, уверенно действует один в один. Для крайнего защитника выделяется хорошей игрой в воздухе — нередко подключается на дальнюю штангу при подачах и стандартах. Надежен в обращении с мячом и умеет находить неожиданные варианты передач в центр.

Испания: Адриан Лисо, 20 лет, атакующий полузащитник, «Хетафе» (Испания)

В сборной Испании, где большинство игроков представляют «Реал», «Барселону» или «Атлетико» (8 из 21), стоит выделить вингера из «Хетафе». Лисо ярко дебютировал в Ла Лиге, забив три гола в двух первых матчах. На фоне техничных, но не самых мощных испанских игроков он как раз выделяется физикой. При этом у него отличное движение без мяча и скорость с мячом в ногах, что позволяет быстро продвигать атаку и открываться в опасных зонах.

Группа D

Аргентина: Маэр Каррисо, 19 лет, атакующий полузащитник/форвард, «Велес Сарсфилд» (Аргентина)

Аргентина приехала без нескольких звезд (например, Клаудио Эчеверри из «Манчестер Сити»), но Каррисо вполне способен стать лидером команды на этом турнире.

Левоногий правый вингер «Велеса» забил четыре мяча в квалификации КОНМЕБОЛ и добавил пять мячей в чемпионате-2025. Играет прямолинейно и агрессивно: атакует без колебаний, использует обводку, быстрые «стенки» и ранние удары. С отличным первым касанием, резким ускорением и смелыми попытками обыгрыша он способен стать одним из самых опасных вингеров турнира.

Австралия: Лука Йованович, 20 лет, нападающий, «Аделаида Юнайтед» (A-League, Австралия)

Главная надежда австралийцев в атаке. Классическая «девятка» с чертами «охотника за моментами». В австралийской лиге провел более 50 матчей и забил 11 голов. Обладает хорошей техникой, мощным ударом (xG 0.50 за 90 минут в прошлом сезоне), умеет держать мяч корпусом и достаточно резок, чтобы создавать себе моменты в штрафной.

Куба: Карель Перес, 20 лет, левый защитник/центральный защитник, «Вианенше» (Португалия)

Капитан сборной Кубы и ее главный защитник. Играет как на левом фланге обороны, так и в центре. Уже дебютировал за взрослую сборную. Интересно, что путь в Европу он нашел через клуб четвертого дивизиона Португалии. Физически мощный, с хорошей скоростью в отборе, умеет подключать передачами вперед за счет сильной левой ноги.

Италия: Исмаэль Конате, 20 лет, нападающий, «Эмполи» (Италия)

Сборная Италии также приехала не в оптимальном составе. Конате в прошлом сезоне успел засветиться в Серии A. Центральный нападающий, умеющий связывать игру, навязывать борьбу защитникам и освобождать зоны для партнеров. Силен в воздухе и активно прессингует без мяча.

Группа E

США: Бенджамин Кремаски, 20 лет, центральный полузащитник, «Парма» (Италия)

В этом сезоне выступает на правах аренды за «Парму», куда перешел из «Интер Майами». Уже успел провести более 70 матчей в МЛС, сыграть на клубном чемпионате мира и получить три вызова в сборную США.

Творческий центральный хавбек с отличным контролем мяча, быстрым и надежным пасом. Умеет разворачиваться в ограниченном пространстве, обыгрывать соперников на пол-обороте и выходить из-под давления. Отличается также высоким уровнем работоспособности.

Франция: Джилиан Н’Гессан, 17 лет, нападающий, «Сент-Этьен» (Франция)

Самый молодой в составе сборной Франции и, пожалуй, самый талантливый. В прошлом сезоне получил игровое время в клубе, но после вылета команды и травмы пока не выходил на поле. В Чили он точно получит шанс проявить себя. Прямолинейный, резкий и технически одарпнный форвард, лучше всего чувствует себя слева, смещаясь под удар своей сильной правой.

Новая Каледония: Джитрим Упа, 18 лет, правый защитник, «Тига Спорт» (Новая Каледония)

Выступал за сборную U-17 на ЧМ два года назад. Активный и агрессивный крайний защитник, чаще играет латераля. Закрывает всю бровку и поддерживает атаку даже в команде, которая редко владеет мячом на чужой половине. Отличается неплохими подачами.

ЮАР: Нео Рапоо, 20 лет, левый защитник, «Сивелеле» (ЮАР)

Регулярно играет в чемпионате ЮАР. Одинаково полезен как в атаке, так и в обороне. Обладает отличной скоростью и подвижностью, постоянно подключается по левому флангу. В этом сезоне создал 12 голевых моментов, и при этом его всего один раз обыграли один в один.

Группа F

Саудовская Аравия: Тамер аль-Хайбри, 19 лет, нападающий, «Неом» (Саудовская Аравия)

Один из самых заметных игроков сборной в квалификации. Классический «охотник за моментами» в штрафной, который за счет грамотного выбора позиции оказывается на завершающей стадии атак. Хорошо реагирует на прострелы и разрезающие передачи, открывается за спины защитникам и умеет четко завершить атаку ударом с левой ноги.

Колумбия: Нейсер Вильярреаль, 20 лет, нападающий, «Мильонариос» (Колумбия)

Мощный центрфорвард, ставший лучшим бомбардиром квалификации КОНМЕБОЛ (8 голов). Имеет все качества современного «девятого номера»: скорость, умение растягивать оборону и продвинутая игра в подыгрыше. В штрафной смело идет на мяч и бьет без лишних касаний. Уже подписал контракт с «Крузейро» (Бразилия), куда перейдет в декабре.

Нигерия: Сани Сулейман, 19 лет, атакующий полузащитник, «АС Тренчин» (Словакия)

Главная надежда ослабленной сборной Нигерии. Регулярно играет за «Тренчин» и обладает качествами современного вингера. Слева любит смещаться в центр, ускоряться, использовать финты корпусом и бить низом в дальний угол. Уверенно действует на своей сильной левой, а также стабильно подает в штрафную.

Норгвегия: Сондре Гранос, 19 лет, центральный/атакующий полузащитник, «Мольде» (Норвегия)

В этом сезоне пробился в основу «Мольде». Гибрид «восьмерки» и вингера: играет активно, смело подключается в штрафную, точно бьет по воротам (забил Англии и Германии на Евро U-19).

При этом надежен и в обороне. Сборная Норвегии приехала без ряда лидеров, так что у него будет достаточно шансов проявить себя.