    Новый кумир «Коринтианса»: почему Юри Алберто интересен клубам АПЛ

    Бразильский форвард попал в сферу интересов «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Латинская Америка АПЛ Футбол Англии Рома Атлетико Реал Мадрид Арсенал Манчестер Юнайтед Зенит Сборная Бразилии
    Юри АлбертоНовый кумир «Коринтианса»: почему Юри Алберто интересен клубам АПЛ
    Юри Алберто
    Юри Алберто
    GOAL рассказывает историю форварда, который прошел через критику и сомнения, чтобы стать кумиром фанатов.
    Юри Алберто всего 24 года, но за свою карьеру он уже успел пройти через столько испытаний, что болельщики порой ошибочно считают нынешнего лидера «Коринтианс» более возрастным игроком. При этом сочетание молодости и проверенного голевого чутья делает его «девяткой», за которой внимательно следят многие европейские клубы.

    Нападающего регулярно связывают с командами АПЛ, а также с «Ромой» и «Атлетико». Для футболиста, который выделялся своим талантом и результативностью еще в детстве, переход в Европу выглядит вполне естественным шагом. Однако путь к профессиональному уровню оказался куда сложнее, чем предполагалось изначально.

    Возможно, именно эта неровность первых лет объясняет, почему Юри Алберто все еще остается «скрытым бриллиантом», но сомнений нет: он достаточно молод и хорош, чтобы со временем стать звездой мирового масштаба.

    С чего все началось

    Родившийся в Сан-Жозе-дус-Кампус, в пригороде Сан-Паулу, Юри Алберто с ранних лет влюбился в футбол. Его главным примером для подражания был отец — Карлос Алберто, которого Юри часто наблюдал на любительских матчах. Отец был и первым тренером сына, настаивая, чтобы правоногий Юри отрабатывал удары и левой ногой.

    Юри Алберто
    globallookpress.com

    Умение забивать с обеих ног в сочетании с выдающимся чувством пространства и координацией делало его мечту о профессиональной карьере вполне достижимой. И, надо признать, он оказался в одной из лучших школ мира — «Сантосе».

    Юри пришел на «Вила Белмиро» в 2013 году — в тот же год, когда Неймар отправился в «Барселону». Он вместе с матерью и сестрами переехал в Байшада-Сантиста, поближе к тренировочной базе клуба, тогда как отец совмещал несколько работ, чтобы поддержать мечту сына.

    • В академии «Пейше», где он выступал бок о бок с нынешней звездой «Реала» Родриго, Юри поражал результативностью и даже привлек внимание «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Однако превратить талант в стабильные выступления на взрослом уровне оказалось куда сложнее.

    В 2017 году, в возрасте всего 16 лет, Альберто был переведен в первую команду, но легкие голы, которые он штамповал в академии, в профессиональном футболе давались с трудом. На фоне сокращения игрового времени и нестабильности в клубе, переживавшем череду смен тренеров, Юри метался между молодежным и основным составом. Когда срок контракта подходил к концу, стало ясно: перемены неизбежны.

    Прорыв

    Разочарованный скромным игровым временем при Жезуалду Феррейре и затянувшимися переговорми о новом контракте, Юри Алберто в 2020 году решил перейти в «Интернасьонал». Болельщики «Сантоса» восприняли его уход крайне болезненно, превратив форварда в одну из главных мишеней для критики.

    Юри Алберто
    globallookpress.com

    Тем не менее отрицать правильность этого шага сложно. Десять мячей, забитых им в сокращенном из-за пандемии сезоне Бразилейрао, помогли «Интеру» вплотную приблизиться к первому чемпионскому титулу с 1979 года. А уже в 2021-м он отличился 19 раз во всех турнирах. Трофеев это «гаушос» не принесло, но убедило «Зенит» заплатить за молодого нападающего 25 миллионов евро.

    Его российский этап — первый и пока единственный опыт в Европе — оказался недолгим: 15 матчей, шесть голов и три результативные передачи. Изменение политической обстановки ускорило его желание вернуться в Бразилию, где он мог бы быть на виду у тренеров сборной и приблизиться к мечте сыграть за национальную команду.

    Так в 2022 году Алберто оказался в «Коринтианс» — сначала на правах аренды, а затем уже на полноценном контракте.

    Как идут дела сейчас

    С момента перехода в «Коринтианс» Юри Алберто забил 70 мячей и вписал свое имя в историю как лучший бомбардир клуба в XXI веке. Победа в чемпионате штата Сан-Паулу 2025 года, добытая в финале над принципиальным соперником — «Палмейрасом», лишь укрепила его статус народного кумира.

    Юри Алберто
    globallookpress.com

    Однако путь Юри в Южной Америке не был безоблачным. Первые два сезона после возвращения сопровождались чередой взлетов и падений: форвард подвергался жесткой критике, а команда в 2022 и 2023 годах вела борьбу за выживание в элите. К 2024 году Юри, по его собственным словам, «достиг предела» и всерьез подумывал об уходе.

    • «Я был абсолютно уверен, что хочу уйти. Больше не мог этого выносить. Мы собирались приложить максимум усилий, чтобы покинуть клуб. Я был на пределе», — признался он в интервью на YouTube-канале Benja Me Mucho. Перелом наступил с приходом тренера Рамона Диаса: под его руководством Юри забил 31 гол и стал лучшим снайпером бразильского футбола в том сезоне.

    Сильные стороны

    В 2025 году, уже при экс-наставнике сборной Бразилии Доривале Жуниоре, Юри по-прежнему остается главной атакующей опцией «Коринтианс». Его козыри — работа обеими ногами, уверенная игра на втором этаже, умение открываться и завершать атаки в штрафной.

    Юри Алберто
    globallookpress.com

    При этом он активно участвует в построении атак, взрывается в быстрых контратаках и неустанно работает без мяча. Все это делает его одним из самых универсальных и опасных форвардов бразильского футбола сегодня.

    Что дальше?

    Несмотря на мечту о переезде в английскую Премьер-лигу — где за его ситуацией регулярно следят «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон» — Юри недавно продлил контракт с «Коринтианс» до 2030 года.

    Все футбольные трансферы

    Сумма отступных для зарубежных клубов установлена на уровне 100 миллионов евро, что надежно защищает бразильцев от сценария, которого их болельщики опасаются больше всего: потери своего главного бомбардира и кумира.

