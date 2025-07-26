Колумбийский бриллиант. «Вулверхэмптон» оформил, возможно, лучший трансфер летнего окна

Случай Джона Ариаса в каком-то смысле можно назвать аномалией. Он переезжает в Европу в 27 лет. Это необычно, но именно это частично объясняет, почему в «Вулверхэмптоне» считают, что нашли настоящий бриллиант. По мнению бывшего главного тренера сборной Бразилии Фернандо Диниза, Ариас — «один из лучших игроков Южной Америки».

Крупнейшие клубы Европы охотятся за главными бразильскими талантами, которые в будущем могут стать звездами мирового уровня.

Однако уровень чемпионата Бразилии сейчас настолько высок, что игроки вроде Ариаса готовы делать разницу здесь и сейчас.

Без сомнений, Ариас игрок «позднего расцвета». Он выступал в высшей лиге Колумбии за три разных клуба и только ближе к 24 годам уехал в Бразилию. Все 26 колумбийцев, игравших в Премьер-лиге до него, перебирались в Европу в более юном возрасте.

Джон Ариас globallookpress.com

Но Ариас продуктивно провел предыдущие четыре года, оттачивая свое мастерство в «Флуминенсе», вместе с которым стал победителем Кубка Либертадорес-2023 года и дошел до полуфинала Клубного чемпионата мира в США.

В Штатах Ариас сполна воспользовался шанса показать, на что он способен. Никто не получал больше наград «игрок матча», чем он. Колумбиец блистал в играх против дортмундской «Боруссии» и миланского «Интера». Джон создал 18 голевых моментов — на 50% больше, чем любой другой футболист на КЧМ.

Для «Вулверхэмптона» это было одновременно подтверждением его уровня и тревожным сигналом, ведь другие клубы также обратили внимание на прогресс Ариаса. Интерес проявляли клубы из Саудовской Аравии, но сам игрок хотел проверить себя именно в Премьер-лиге, что еще раз подчеркивает его стремление развиваться.

Хуан Крус Реаль, бывший главный тренер «Америка де Кали», не удивлен расцвету Ариаса: «У меня отличные воспоминания о работе с Джоном. Вместе мы помогли клубу выиграть чемпионат Колумбии в 2020 году.

В то время он только начинал раскрывать свой потенциал. Очень динамичный игрок, мощный и технически одаренный. Кроме того, он очень скромный и просто хороший человек».

Но именно под руководством Диниза в «Флуминенсе» Ариас раскрылся по-настоящему, сумев адаптироваться к уникальному стилю игры, который исповедует этот инновационный тренер. Постоянная ротация состава и редкая гибкость позволяли футболистам появляться на разных участках поля, а короткие передачи и комбинации были ключевыми элементами системы.

Ариас процветал в такой обстановке. Хотя его часто использовали на правом фланге, он намного больше, чем просто типичный вингер.

Джон Ариас globallookpress.com

«На мой взгляд, он скорее атакующий полузащитник, чем фланговый игрок», — утверждает Крус Реаль. В сборной Колумбии его нередко ставят ближе к центру.

С этих позиций он может наносить удары с обеих ног и участвовать в организации позиционных атак.

Показательно, что из 30 игроков с лучшим процентом точных передач в прошлом сезоне бразильской Серии А, Ариас оказался единственным, кто играет с явным атакующим уклоном, в том числе благодаря тому, что он удивительно уверенно чувствует себя в стесненных пространствах.

Это было важной частью его игры в золотую эпоху под руководством Диниза. Он научился смещаться в полуфланги, менять темп и ритм игры. Ариас обладает хорошей скоростью, чтобы играть в контратакующей манере, но при этом он отлично контролирует мяч, что важно в ситуациях, когда надо вскрывать плотную оборону.

В этом сезоне он входит в топ-6 чемпионата Бразилии по количеству созданных моментов и успешных обводок. Эти показатели объясняются и тем, что он провел все 12 матчей «Флуминенсе» без замен. На Клубном чемпионате мира Ариас уступил по количеству сыгранных минут только финалистам турнира.

Более того, исследование CIES Observatory в конце прошлого года показало, что Ариас занимает второе место в мире после Жюля Кунде по количеству сыгранных минут за клуб и сборную в 2024 году. Умение быть всегда доступным для команды — недооцененное качество, и в этом плане он невероятно надежен.

Джон Ариас globallookpress.com

Эта выносливость особенно отмечалась его бывшим партнером по «Флуминенсе» Марсело, который рассказал, что в раздевалке Ариаса называли «маленьким мотором» за то, что он никогда не останавливался. Карлуш Кейруш, бывший тренер Джона в национальной сборной, тоже хвалил его менталитет.

Все это дает «Вулверхэмптону» уверенность, что у игрока не будет проблем с адаптацией. Обстановка в клубе тоже не должна стать проблемой, в команде уже есть его соотечественник Йерсон Москера, а также бывший партнер по «Флуминенсе» Андре, который прочно закрепился в составе «волков».

«Вулверхэмптон» провел тщательную проверку, связавшись с обоими, и получил только положительные отзывы о характере Ариаса. Его реакция на поражение «Флуминенсе» от «Челси» в полуфинале Клубного чемпионата мира, когда он был в слезах и извинился перед болельщиками, стала еще одним доказательством его характера.

С учетом того, что в команде много испаноязычных и португалоязычных игроков, единственной проблемой для Ариаса станет лишь адаптация на поле.

«Думаю, он быстро приспособится благодаря своим качествам. Да, он приехал в 27 лет. Но это прекрасный возраст, пик его формы», — считает Крус Реаль.

Джон Ариас globallookpress.com

Понимая важность возможной перепродажи игроков, «Вулверхэмптон» по-прежнему инвестирует в молодых талантов. Но в составе Витора Перейры уже достаточно таких игроков: клуб приобрел еще одного правого атакующего полузащитника — 21-летнего Фера Лопеса из «Сельты».

В «Вулверхэмптоне» считают, что Ариас способен конкурировать с Лопесом на правом фланге, но при этом он универсален и может играть и на других позициях. Более того, не исключено, что оба новичка будут использоваться вместе позади нападающего в схеме 3-4-2-1, которую Перейра успешно отрабатывает.

Это особенно важно, учитывая потерю Матеуса Куньи, а также уход креативного латераля Райана Аит-Нури, что еще сильнее увеличит нагрузку на атакующую группу. Здесь нужен игрок, готовый выдать результат сразу, а не в долгосрочной перспективе.

Развитие молодых талантов остается приоритетом «Вулверхэмптона», но не меньшее значение имеет и турнирное положение в Премьер-лиге. С окончанием контрактов у опытных Пабло Сарабии и Нелсона Семеду клуб рассчитывает, что Ариас сразу начнет приносить пользу.

Все футбольные трансферы

И все признаки указывают на то, что он к этому готов. Диниз когда-то называл «подарком» тот факт, что ему в «Флуминенсе» достался такой игрок. Теперь «Вулверхэмптон» надеется, что приобретение футболиста такого уровня менее чем за 20 миллионов фунтов станет настоящим подарком для болельщиков.