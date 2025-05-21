Топ-10 трансферных достижений сезона. Кто стал находкой для клубов АПЛ

Клубы Премьер-лиги потратили более 2 миллиардов фунтов стерлингов на трансферы в течение двух окон в сезоне-2024/25, подтвердив статус Англии как самого желанного места для продолжения карьеры среди главных талантов Европы. Однако далеко не все громкие приобретения оправдали вложенные в них средства и ожидания.

Например, Жоау Феликс и Джейдон Санчо разочаровали болельщиков «Челси», а Йозуа Зиркзе и Маттейс де Лигт пока так и не смогли стать ключевыми действующими лицами в «Манчестер Юнайтед».

Про Федерико Кьезу, перебравшегося летом из «Ювентуса» в «Ливерпуль», и вовсе лучше не вспоминать — настолько слабым оказался его дебютный сезон.

Но ошибались не только гранды. Никлас Фюллькруг в «Вест Хэме» и Эдди Нкетиа в «Кристал Пэлас» стали не менее серьезными разочарованиями, как и множество других футболистов, затерявшихся в своих новых клубах.

Кроме того, были и провальные арендные сделки: переход Калвина Филлипса в «Ипсвич Таун» и Рахима Стерлинга в «Арсенал» — это лишь вершина айсберга.

Тем не менее, не всё так плохо. Некоторые трансферы стали настоящими попаданиями в десятку. Более того, сезон-2024/25 можно назвать одним из лучших за последние годы с точки зрения разумного и эффективного подхода к приобретениям.

10. Омар Мармуш («Манчестер Сити») — 59 млн фунтов

Омар Мармуш — единственный в этом рейтинге футболист, перешедший в новую команду во время январского трансферного окна. Это само по себе говорит о многом: египтянин мгновенно адаптировался в «Манчестер Сити» и начал приносить результат. 26-летний нападающий уверенно перенес свою результативность из первой половины сезона в «Айнтрахте» на английские поля, забив шесть мячей в 14 матчах АПЛ, включая восхитительный хет-трик в матче против «Ньюкасла» (4:0).

Омар Мармуш globallookpress.com

В долгосрочной перспективе Мармуш может стать заменой Хулиану Альваресу благодаря своей универсальности и умению находить пространство между линиями.

Но уже сейчас он доказал, что может эффективно действовать в роли центрального нападающего, особенно в период отсутствия Эрлинга Холанна из-за травмы.

Его адаптация впечатляет еще и потому, что он начал играть в тот момент, когда «Ман Сити» переживал спад, о чем открыто говорил Пеп Гвардиола: «Он пришел в команду в середине сезона, когда мы играли откровенно плохо. Обычно новичкам легче влиться, когда всё работает, как часы. Но адаптироваться в трудный момент — это действительно заслуживает уважения».

Кажется, в следующем сезоне Мармуш может выстрелить ещё сильнее. Главное — не вспоминать финал Кубка Англии («Ман Сити» сенсационно проиграл «Кристал Пэлас» — прим.).

9. Эванилсон («Борнмут») — 40 млн фунтов

После ухода Доминика Соланке в «Тоттенхэм» «Борнмут» установил трансферный рекорд, выкупив у «Порту» Эванилсона. И он быстро оправдал столько серьезные для клуба финансовые вложения: несмотря на то, что пропустил два месяца из-за перелома стопы в начале 2025 года, бразилец уже забил в Премьер-лиге 10 мячей.

Эванилсон globallookpress.com

В первых девяти матчах после травмы Эванилсон забил пятя мячей, включая победный гол в концовке игры против «Арсенала».

Главный тренер Андони Ираола провернул еще одну блестящую трансферную сделку — Эванилсон стал ключевой фигурой в атаке. Возможно, на долгие годы вперед.

«Эванилсон — нападающий высочайшего класса. Знает, как забивать, отлично двигается в штрафной, настоящий форвард старой школы», — сказал бывший игрок «Вест Хэма» и «Астон Виллы» Найджел Рио-Кокер.

Игра и результативность Эванилсона — одна из главных причин, почему «Борнмут» имеет шансы завершить сезон в топ-10 Премьер-лиги. Не стоит сильно удивляться, если он окажется в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026.

8. Исмаила Сарр («Кристал Пэлас») — 13 млн фунтов

В бытность игроком «Уотфорда» Исмаила Сарр не оставил яркого следа в Премьер-лиге, хотя его потенциал был очевиден. В прошлом сезоне он начал его реализовывать в «Марселе», и этим воспользовался «Кристал Пэлас», вернув скоростного сенегальца в Англию. С тех пор Сарр отлично вписался в атакующую схему Оливера Гласнера.

Исмаила Сарр и Эберечи Эзэ globallookpress.com

Играя чуть позади «девятки» команды Жан-Филиппа Матета, Сарр демонстрирует отличное взаимопонимание с Эберечи Эзе. В сумме у него уже 13 результативных действий в Премьер-лиге. Особенно опасен он в быстрых атаках и при поздних подключениях в штрафную, а его умение обыгрывать соперников на скорости стало ключевым элементом при переходах из обороны в атаку.

Продуктивность Сарра заметно выросла — в этом сезоне он лидер команды по созданным голевым моментам. Похоже, сенегалец наконец-то нашел «свой» клуб. Если прогресс продолжится, то в следующем сезоне «Пэлас» может вполне всерьез бороться за место в еврокубках.

7. Йорген Странн Ларсен («Вулверхэмптон») — аренда

Сезон-2023/24 получился разочаровывающим для «Сельты» — клуб из Виго завершил чемпионат Испании всего лишь на 13-м место. Но именно Йорген Странн Ларсен стал тем самым лучом света: 13 голов в Ла Лиге привлекли внимание «Вулверхэмптона», который решил взять норвежца в аренду — и он повторил тот же результат уже в Премьер-лиге, причем за два тура до финиша.

Йорген Странн Ларсен globallookpress.com

Хотя основным спасителем «Вулверхэмптона» в этом сезоне принято считать Матеуса Кунью, Странн Ларсен забил всего на два мяча меньше и часто отлично работал в подыгрыше. Он не просто голеадор, но и трудяга, активно участвующий в прессинге и отборе.

«Мой нападающий должен быть бойцом. Он первым начинает обороняться, и его задача — не только забивать. У Странна Ларсена есть нужный дух и характер — он футболист такого типа, который мне нравится», — сказал о норвежце главный тренер «Вулвз» Витор Перейра.

По данным СМИ, «Вулверхэмптон» может выкупить его летом за 23 миллиона фунтов, и это, судя по всему, будет одним из приоритетов клуба, особенно учитывая слухи о переходе Куньи в «Манчестер Юнайтед».

6. Максанс Лакруа («Кристал Пэлас») — 15 млн фунтов

Старт сезона для «Кристал Пэлас» выдался тяжелым: команду покинули сразу несколько ключевых игроков, включая Майкла Олисе, Йоакима Андерсена и Джордана Айю. Новички адаптировались далеко не сразу, в том числе и Максанс Лакруа, который пришел на замену Андерсену после сильного сезона в «Вольфсбурге».

Максанс Лакруа globallookpress.com

Однако с течением времени Лакруа стал настоящей опорой «Пэлас» в схеме с тремя защитниками. Француз отлично сыгрался с Марком Гехи и Трево Чалобой. Он внес весомый вклад в подъем «Пэлас», который начался приблизительно в ноябре. Гол Максанса помог «Пэлас» сыграть вничью с «Манчестер Сити» (2:2).

Лакруа — один из самых скоростных защитников лиги, благодаря чему легко исправляет ошибки партнеров и отыгрывает позиции. Он практически не теряет мяч, обладает высоким футбольным интеллектом и уверенностью.

Именно благодаря таким, как Лакруа, команда Гласнера вновь стала неудобным соперником даже для грандов. Интерес к его персоне со стороны топ-клубов — лишь вопрос времени.

5. Лиам Делап («Ипсвич Таун») — 20 млн фунтов

Лиаму Делапу так и не дали шанса проявить себя в «Манчестер Сити», что, безусловно, разочаровывает. После выпуска из академии в 2020 году английский нападающий провел всего шесть матчей за основную команду под руководством Пепа Гвардиолы.

Лиам Делап globallookpress.com

Прошлым летом Делап принял логичное решение покинуть «Этихад». Долго искать новую команду не пришлось — «Ипсвич» тут же предложил ему контракт на пять лет.

У «трактористов» в итоге не хватило глубины состава, чтобы избежать вылета, но точно не из-за отсутствия усилий со стороны Делапа. В этом сезоне 21-летний форвард забил 12 голов в АПЛ, несмотря на дефицит моментов. Особенно запомнился его дубль в матче против «Астон Виллы» (2:2), после которого бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи в программе «Match of the Day 2» назвал Делапа «очевидным преемником Кейна» в сборной Англии.

Сын бывшего полузащитника «Стока» Рори Делапа обладает как физическими, так и техническими качествами, чтобы выйти на топ-уровень, а его природное голевое чутье только усиливает эту перспективу. Он заслужил право остаться в Премьер-лиге, ведь фактически в одиночку тащил «Ипсвич».

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» намерены побороться за одаренного нападающего.

4. Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест») — 35 млн фунтов

«Ньюкасл» был вынужден продать Эллиота Андерсона в «Ноттингем Форест», чтобы соответствовать требованиям финансовой устойчивости Премьер-лиги (PSR) — решение, которым, по слухам, был очень недоволен Эдди Хау. Сейчас главныму тренеру «сорок» еще больнее — 22-летний полузащитник провел невероятный сезон на «Сити Граунд».

Эллиот Андерсон globallookpress.com

«Андерсон — потрясающий молодой игрок. Он знает, что хорош, но хочет стать еще лучше — и это первый шаг. Мы счастливы, что он с нами. Я считаю, что это была отличная сделка», — сказал еще в ноябре главный тренер «Форест» Нуну Эспириту Санту. Последняя фраза — скорее заниженная оценка, учитывая, что с тех пор стоимость Андерсона, вероятно, удвоилась.

Андерсон может играть как в центре, так и на фланге, и Нуну эффективно использует его универсальность. С приходом Эллиота «Форест» превратился из борца за выживание в претендента на Лигу чемпионов.

Андерсон обладает прогрессивным дриблингом и способен в одно касание вскрыть оборону благодаря великолепному пасу — отсюда и его шесть результативных передач в этом сезоне. Единственное, чего ему пока не хватает — забитых мячей. Но если он добавит и это, то вполне может получить вызов в главную сборную Англии.

3. Микель Мерино («Арсенал») — 32 млн фунтов

Микель Мерино — не тот «громкий» трансфер, которого ждали болельщики «Арсенала» прошлым летом. Бывшая звезда «Реал Сосьедада» приехал на «Эмирейтс» после блестящего выступления за сборную Испании на Евро-2024, но критики считали, что Микель Артета должен был потратить деньги на форварда, а не очередного полузащитника.

Микель Мерино globallookpress.com

Однако в итоге Мерино стал для «канониров» чем-то вроде «два в одном». В первой половине сезона он часто выпадал из-за травм, но во второй стал, возможно, самым важным игроком команды, после того как его стали использовать на позиции нападающего из-за травм Хаверца и Габриэла Жезуса. Шесть из своих семи голов в Премьер-лиге испанец забил именно после Нового года, включая победный мяч в лондонском дерби с «Челси».

Бывший игрок «Ньюкасла» — техничный футболист с прекрасным пониманием игры. Но он также придал атаке «Арсенала» новое измерение, особенно в воздухе. Без его универсальности команда Артеты вполне могла бы оказаться вовлеченной в борьбу за место в топ-5.

2. Дин Хёйсен («Борнмут») — 13 млн фунтов

«Он настолько хладнокровен, собран и уверен, что заставляет футбол выглядеть таким легким и непринужденным.

Для 20-летнего парня играть на таком уровне и делать то, что он делает — это просто невероятно. Его уже можно назвать состоявшимся игроком», — сказал Джейми Реднапп в эфире Sky Sports после впечатляющего выступления Дина Хёйсена в гостевом матче против «Арсенала», в котором «Борнмут» одержал победу.

Дин Хёйсен globallookpress.com

Реднапп абсолютно точно охарактеризовал Хёйсена, для которого дебютный сезон на «Виталити» получился настоящей сказкой. «Ювентус», продавший его за столь скромную сумму, сейчас, вероятно, кусает локти.

Следующий сезон Дин начнет в составе мадридского «Реала», который уговорил его покинуть АПЛ и продолжить карьеру в Испании.

Хёйсен — агрессивный защитник, предпочитающий начинать атаки из глубины, а его великолепные передачи стали ключом к успеху «Борнмута» в этом сезоне. Он также полезен в атаке, достаточно вспомнить его эффектный гол на «Эмирейтс».

Британская пресса имеет привычку переоценивать молодых игроков, но в случае с Хёйсеном «потолок» действительно невероятно высок. У него есть все шансы стать звездой на «Сантьяго Бернабеу».

1. Никола Миленкович («Ноттингем Форест») — 12 млн фунтов

Миленкович — не просто лучший трансфер сезона-2024/25 в АПЛ, он один из лучших в истории всей лиги, особенно с точки зрения соотношения цены и качества. Переехав на «Сити Граунд» из «Фиорентины» после Евро-2024, Миленкович сформировал железобетонную связку с Мурильо в центре обороны, которая нейтрализовала множество топ-форвардов Премьер-лиги.

Никола Миленкович globallookpress.com

В прошлом сезоне «Форест» входил в пятерку худших по числу пропущенных мячей, особенно страдая при стандартах, но 194-сантиметровый Миленкович решил эти проблемы. В нынешней кампании команда Нуну пропустила всего 45 мячей в чемпионате (только пять клубов имеют лучший показатель), и в этом есть огромная заслуга серба, надежно работающего как на земле, так и в воздухе.

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Названный Джейми Каррагером «горой в центре защиты», Миленкович сочетает силу, скорость, хладнокровие и отличное чтение игры. Он также крайне опасен в чужой штрафной — в его активе уже пять голов за «Форест» в АПЛ. Именно его вклад позволяет клубу всерьез рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов.

Миленкович стал настоящей опорой обороны и вызывает только один вопрос: почему такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм», не подписали его пару лет назад, когда имели такую возможность?