Будущие звезды. Хёйсен, Нванери, Грей и еще семь лучших новичков сезона в АПЛ

С наградой лучшему молодому игроку года от PFA явно что-то не так. Более того, она давно утратила смысл. Чтобы претендовать на нее, нужно быть не старше 21 года на момент начала сезона. В связи с этим в последние годы приз получали уже хорошо известные всем игроки — Букайо Сака, Фил Фоден и Коул Палмер.

Аналогичная премия от самой Премьер-лиги — «Лучший молодой игрок сезона» — еще щедрее: в списке номинантов могут быть футболисты до 23 лет. Например, в сезоне 2022/23 награду получил Эрлинг Холанн, которому тогда было уже 22 года.

Да, с 2010 года, когда 24-летний Джеймс Милнер получил приз PFA за седьмой полноценный сезон в английском футболе, все-таки наблюдается небольшой прогресс. Но и сейчас критерии всё ещё не отражают реальность — карьеры современных футболистов начинаются гораздо раньше.

В 21–23 года игроки нового поколения зачастую уже провели сотни матчей и успели сыграть на крупных турнирах. А ведь суть награды лучшему молодому игроку — поощрение тех, кто только начинает свой путь. Поэтому, вдохновившись НБА, мы решили переосмыслить подход и представить нашу версию премии «Новичок года» (Rookie of the Year).

Критерии просты: перед началом сезона игрок должен быть не старше 19 лет (в данном случае перед 16 августа 2024 года) и проводить свою первую полноценную кампанию в Премьер-лиге. В рейтинг вошли как воспитанники академий, прорвавшиеся в основу, так и новички, перешедшие из других клубов.

Важно отметить, кто не попал в список, несмотря на соответствующий возраст. Кобби Мейну («Манчестер Юнайтед»), Льюис Холл («Ньюкасл»), Рико Льюис («Манчестер Сити»), Джек Хиншелвуд («Брайтон») и Факундо Буонанотте («Лестер») — для каждого из них это был как минимум второй сезон в АПЛ.

Также вне конкурса остались Матеус Фернандес («Саутгемптон») и Янкуба Минте («Брайтон») — обоим исполнилось 20 лет в июле прошлого года. При этом они провели отличный сезон и вполне могли бы попасть в топ-10, родись на несколько недель позже.

10. Оливер Скарлз, левый защитник, «Вест Хэм Юнайтед»

Скарлз шикарно воспользовался шансом, когда в «Вест Хэме» освободилась позиция левого защитника — Аарон Крессуэлл завершил карьеру, а Эмерсон так и не смог закрепиться в основном составе.

Оливер Скарлз globallookpress.com

Оливер уже близок к отметке в 600 минут в АПЛ в этом сезоне и время от времени производил очень приятное впечатление. Особенно запомнился матч на «Эмирейтс», где он совершил четыре отбора и семь перехватов, которые помогли «Вест Хэму» одержать сенсационную победу над «Арсеналом» (1:0).

9. Патрик Доргу, левый защитник, «Манчестер Юнайтед»

Доргу оказался в сложной ситуации, перейдя в январе в «Манчестер Юнайтед» из «Лечче» за 25 миллионов фунтов. Он попал в команду, которая падала на дно. С учетом отсутствия опыта он вполне мог бы затеряться в этом хаосе, но вместо этого сумел продемонстрировать свой талант.

Патрик Доргу globallookpress.com

Доргу обладает физическими качествами, которых остро не хватало его одноклубникам в этом сезоне. Особенно порадовала его игра за «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

8. Лени Йоро, центральный защитник, «Манчестер Юнайтед»

Йоро, за которого «Манчестер Юнайтед» заплатил «Лиллю» 62 миллиона евро, мог бы оказаться еще выше в этом списке, если бы не череда травм в первой половине сезона.

Лени Йоро globallookpress.com

Тем не менее, даже несмотря на перелом стопы в предсезонке, он уже успел провести почти 2000 минут, что не может не впечатлять. Француз уверенно ведет единоборства, умеет начинать атаки из глубины и эффективно закрывает пространство. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим, судя по всему, рассчитывает на него и сейчас, и в будущем.

7. Нико О’Райли, центральный полузащитник/левый защитник, «Манчестер Сити»

После провального отрезка в первой половине сезона (всего две победы в десяти матчах АПЛ при шести поражениях в ноябре и декабре), который, по сути, лишил команду шансов на титул, в январе «Манчестер Сити» попытался спасти сезон, потратив более 150 миллионов фунтов на четырех игроков — Омара Мармуша, Абдукодира Хусановa, Витора Рейса и Нико Гонсалеса.

Нико О’Райли globallookpress.com

Однако выпускник академии Нико О’Райли оказал не меньшее влияние, чем кто-либо из этих дорогостоящих новичков, при этом играя не на своей позиции, а на левом фланге обороны.

О’Райли принес команде необходимый баланс, а также добавил скорости, вертикальности и ширины в атаке, что помогло «Ман Сити» добраться до финала Кубка Англии и, похоже, закрепиться в топ-5 Премьер-лиги.

6. Арчи Грей, центральный/правый защитник, центральный полузащитник, «Тоттенхэм»

После полноценного сезона в «Лидс Юнайтед», Арчи Грей подошел к новой кампании в статусе самого опытного молодого игрока в этом рейтинге.

Арчи Грей globallookpress.com

Мы учли эту «фору» при составлении списка — опыт играет роль, хотя вряд ли он смог бы по-настоящему подготовиться к тому, через что ему пришлось пройти в «Тоттенхэме», который перед последним туром занимает 17-е место в таблице АПЛ.

Юному таланту, купленному за 40 миллионов фунтов, пришлось играть на трех разных позициях — он был правым и центральным защитником, а также выходил в центре полузащиты, причем больше всего времени он провел в самой непривычной роли — в центре обороны. Самое удивительное, что в целом он справился с невероятной нагрузкой. Но были и матчи, в которых Грей явно «плавал», и именно поэтому он не попал в пятерку лучших.

5. Тайлер Диблинг, нападающий, «Саутгемптон»

Появление Диблинга стало одной из главных тем обсуждения в Премьер-лиге к Рождеству. И хотя его форма немного пошла на спад, это никак не испортило впечатление от его игры. Сложно оставаться равнодушным, когда видишь, как юный игрок без страха проходит сквозь оборону, обводит соперников и тащит мяч через всё поле.

Тайлер Диблинг globallookpress.com

Среди всех дебютантов этого сезона Диблинг лидирует в лиге по среднему количеству метров, пройденных с мячом за одно касание (7.8), и занимает второе место по числу забегов на 10 метров и более (100).

Да, он забил всего два гола, и, возможно, мог бы быть продуктивнее в завершении атак, но если учесть, что он играет в одной из самых слабых команд в истории Премьер-лиги, становится ясно — Диблинг выжал максимум. Поговаривают, что «Манчестер Юнайтед» в случае победы в Лиге Европы попытается выкупить у «Саутгемптона» талантливого нападающего.

4. Итан Нванери, центральный полузащитник/нападающий, «Арсенал»

О Нванери заговорили еще в 2022 году, когда он стал самым юным дебютантом в истории Премьер-лиги — на тот момент ему было 15 лет и 181 день. Однако Микель Артета поступил мудро, став по-настоящему привлекать Нванери к первой команде только после того, как ему исполнилось 18 лет. Это было верное решение: в этом сезоне Итан забил девять мячей и сделал две результативные передачи.

Итан Нванери globallookpress.com

Хотя он номинально центральный полузащитник, Нванери из-за длительного отсутствия Сака часто выходил на правом фланге атаки, где смог продемонстрировать свой фирменный мощный удар из-за пределов штрафной после смещения под левую ногу.

Умение Нванери избегать прессинга, физическая сила и естественная агрессия, вполне возможно, помогут ему в будущем закрепиться в центре полузащиты. Хотя после возвращения Сака его влияние снизилось, он всё равно провел несколько ярких матчей.

3. Лукас Бергвалль, центральный полузащитник, «Тоттенхэм»

Как и его партнер по команде Арчи Грэй, Бергвалль успел набраться опыта еще до переезда в Лондон — он провел 47 матчей за «Юргорден», прежде чем перешел в «Тоттенхэм» за 8,5 миллиона фунтов.

Лукас Бергвалль globallookpress.com

Главный тренер Эндж Постекоглу начал доверять шведу лишь ближе к середине сезона, но с тех пор Бергвалль стал ключевым элементом команды. 19-летний полузащитник впечатляет сочетанием энергии и хладнокровной работы с мячом. Несмотря на непростой сезон, его первый год в английской Премьер-лиге можно назвать отличным.

2. Майлс Льюис-Скелли, левый защитник, «Арсенал»

Если бы в августе у болельщиков «Арсенала» спросили, кто из молодых игроков, скорее всего, станет открытием сезона, подавляющее большинство назвало бы Нванери. Именно это делает прорыв Льюиса-Скелли по-настоящему выдающимся: в 18 лет он прошел путь от глубочайшего резерва до игрока основного состава.

Майлс Льюис-Скелли globallookpress.com

В академии он был центральным полузащитником, но в итоге вытеснил из состава таких опытных игроков, как Александр Зинченко, Киран Тирни и дорогостоящего новичка Риккардо Калафьори, и провел более 2000 минут на позиции левого защитника.

Льюис-Скелли выходил в стартовом составе против «Реала» и «Пари Сен-Жермен» в решающих матчах Лиги чемпионов, дебютировал за сборную Англии и даже забил в своем первом матче за национальную команду. И всё это — играя в сложной тактической роли с частыми смещениями в центр. Немногие молодые игроки способны справиться с таким объемом задач на столь высоком уровне и при этом не потеряться.

1. Дин Хёйсен, центральный защитник, «Борнмут»

«Борнмут» без лишнего шума стал одним из самых умных клубов АПЛ на трансферном рынке, и подписание Хёйсена — лучшее тому подтверждение.

Дин Хёйсен globallookpress.com

В прошлом сезоне он блеснул в составе «Ромы», за которую выступал на правах аренды. Как только появилась возможность вырвать его у «Ювентуса», «вишни» моментально среагировали и подписали всего за 15 миллионов фунтов.

Тренер «Борнмута» Андони Ираола дал Хёйсену время на адаптацию, редко используя до декабря, но травма Маркоса Сенеси открыла испанцу путь в основу рядом с Ильей Забарным. С этого момента юный Дин начал показывать, почему его так сильно хвалят. Высокий, подвижный, уверенный в единоборствах и сильный в продвижении мяча — он уже входит в число лучших в Европе по выходу из обороны среди игроков топ-5 лиг.

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Хёйсену еще нужно прибавить в игре на «втором этаже», но его умение играть обеими ногами дает ему такие преимущества, о которых остальные могут только мечтать.

Рожденный в Нидерландах, Хёйсен решил выступать за сборную Испании и дебютировал в ее составе в марте 2025 года в матче против родной страны. Но настоящим событием стала недавняя новость о том, что следующий сезон он начнет в составе мадридского «Реала».