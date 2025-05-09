Вирц или Гиббс-Уайт: кого выберет «Манчестер Сити» для эры после Де Брейне?

Многие эксперты и болельщики считают, что этот сезон Премьер-лиги выдался не слишком запоминающимся.«Ливерпуль» оформил чемпионство фактически уже в феврале, тогда как борьба за выживание практически отсутствует —«Саутгемптон», «Лестер» и «Ипсвич» возвращаются обратно в Чемпионшип. Единственная интрига — это борьба за попадание в Лигу чемпионов.

Но одна команда стала настоящим спасением от скуки — это «Ноттингем Форест». После 23-летнего отсутствия в элите и борьбы за выживание в первых двух сезонах после возвращения нынешняя кампания «Форест» стала большим сюрпризом. Перед началом сезона букмекеры прогнозировали, что «лесники» завершат чемпионат на 18-м месте. Мысль о том, что команда может побороться за топ-6, казалась абсурдной, а попадание в топ-4 оценивалось в 100/1.

Однако команда Нуну Эшпириту Санту весь сезон опровергала прогнозы и сомнения. Более того, в январе казалось вполне возможным даже повторение невероятного чемпионства «Лестера» в 2016 году. В итоге борьба за титул оказалась иллюзией, но «Форест» по-прежнему рядом с топ-4 и на пути к выходу в Лигу чемпионов впервые с тех времен, как они дважды подряд выигрывали этот турнир (тогда он назывался Кубком чемпионов) — в 1979 и 1980 годах.

Успехи «Форест» — результат качественной командной работы. Никола Миленкович, Энтони Эланга и Крис Вуд выдали лучший сезон в карьере. Но наибольшее внимание привлек к себе Морган Гиббс-Уайт, который, по мнению СМИ, может заменить в «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне.

В центре внимания

Гиббс-Уайт занимает третье место среди лучших бомбардиров «Ноттингем Форест» и второе по количеству голевых передач в этом сезоне. У него 14 результативных действий в текущем сезоне, 15 — в прошлом и 13 — в сезоне 2022/23. Он — ключевой игрок команды, фактический капитан, когда основной — Райан Йейтс — не выходит в старте. И с открытием трансферного окна именно он станет самым востребованным игроком клуба.

Морган Гиббс-Уайт globallookpress.com

Сообщается, что им интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Но больше всех в нем нуждается «Манчестер Сити», который находится в поисках замены Кевину Де Брейне. Учитывая финансовые ресурсы клуба, его доминирование в английском футболе и авторитет Пепа Гвардиолы, именно «Сити» будет главным претендентом на 25-летнего полузащитника.

Флориан Вирц из «Байера» по-прежнему остается главным кандидатом на замену Де Брейне. Но при этом остаются сомнения: готов ли он покинуть Германию и согласится ли «Сити» выложить за него более 100 миллионов фунтов стерлингов.

Гиббс-Уайт же рассматривается как вторая опция, и есть несколько причин, почему он может быть даже более подходящим для команды Пепа, чем 21-летний Вирц.

Скорость, мощь и передачи

Гиббс-Уайт провел всю карьеру в Англии, и, в отличие от Вирца, ему не нуждается в адаптации к Премьер-лиге.

Морган Гиббс-Уайт в матче против «Манчестер Сити» globallookpress.com

Он легко впишется в раздевалку «Сити», особенно учитывая его дружбу с Филом Фоденом, с которым он знаком с 16 лет благодаря играм за молодежные сборные Англии, включая победу на чемпионате мира U-17 в 2017 году. Гиббс-Уайт — крестный отец двоих детей Фодена и теперь его партнер по первой сборной.

Но главное — его физические качества, редкие для атакующих полузащитников.

«Мне нравится в нем то, что у него есть скорость, которой обладают немногие игроки на его позиции. Он даёт "Форест" то, чего нет у большинства команд с игроками такого амплуа», — считает бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

Его молниеносная скорость проявилась, например, в матче против бывшего клуба, «Вулверхэмптона», когда он подхватил мяч на своей половине, обменялся передачами с Энтони Элангой и точно пробил в ближний нижний угол. Это одна из главных причин, почему «Сити» хочет его приобрести.

Одна из основных слабостей «Сити» в этом сезоне — недостаток физической интенсивности, особенно в полузащите после тяжелой травмы колена Родри в сентябре. Средняя линия команды, состоящая из таких игроков, как Бернарду Силва и Матео Ковачич, которому в начале сезона исполнилось 30, а также более возрастных Де Брейне и Илкая Гюндогана (33 и 34 года соответственно), выглядит слишком медленной.

Выносливый и яркий

Пеп Гвардиола, ставший самым востребованным тренером в мире благодаря мастерству позиционной игры в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити», болезненно осознает необходимость адаптации к меняющемуся футбольному миру.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

В январе он заявил: «Мы не смогли должным образом бороться за титул, потому что не нашли нужный ритм игры.

Современный футбол — это то, как играют "Борнмут", "Ньюкасл", "Брайтон". "Ливерпуль" всегда был таким, как и мы когда-то. Это современный футбол. Сегодня он не про позиционную игру, а про умение держать ритм. Мы не смогли этого сделать, потому что у нас не было подходящих игроков».

Помимо физически мощных игроков, Гвардиола делает ставку на тех, кто редко травмируется. Он крайне разочарован постоянными травмами Де Брейне, Джона Стоунза, Джека Грилиша и Натана Аке.

В начале месяца Пеп подчеркнул важность подписания надежных игроков: «Нельзя показывать результат, если ты ненадежен и часто травмируешься. Наши игроки либо могут играть каждые три дня, либо нет. Нам нужно сформировать состав на следующий сезон».

У Гиббса-Уайта нет опыта выступлений в еврокубках каждые две недели, но он может похвастаться отличной физической выносливостью и стабильностью. За последние три сезона он пропустил всего восемь матчей Премьер-лиги, причем два из них — из-за дисквалификаций.

«У него есть абсолютно всё»

Но главная причина, по которой Гиббс-Уайт считается кандидатом на замену Де Брюйне, — это его способность раздавать острые передачи и забивать.

Морган Гиббс-Уайт globallookpress.com

«У него есть абсолютно всё. Он сияет в этой команде, и ему идет роль лидера.

Он великолепен с мячом спиной к воротам, техничен, умеет забивать, отлично пасует — и, что важно, рискует с передачами и разрезающими пасами. Большой плюс в том, что он готов работать без мяча, в отличие от многих атакующих игроков. Он может играть и в центре полузащиты, я видел, как он делает это в паре. Он феноменален. Просто ему немного не везет, ведь в сборной Англии сейчас так много крутых игроков на той же позиции. Но я думаю, он мог бы заиграть в любой команде», — считает бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мёрфи.

Но Мёрфи всё же озвучил одно сомнение по поводу возможного перехода Моргана в топ-клуб: «Единственный вопрос — сможет ли он выдерживать более высокое давление и показывать стабильную игру на новом уровне».

Некоторые аналитики и болельщики не уверены, захочет ли сам Гиббс-Уайт переходить в «Манчестер Сити» и взять на себя почти неподъемную ношу — заменить, возможно, лучшего игрока в истории клуба.

Отказ от перехода в «Манчестер Сити» — безумие

«Если бы я был его агентом, я бы посоветовал ему остаться. У него уже есть Лига чемпионов с "Форестом", он капитан, пусть проведет здесь ещё один год. Он может заиграть где угодно, но уровень топ-клубов — это другое дело», — считает Трой Дини.

Коллега Дини по talkSPORT Сэм Маттерфейс озвучил аналогичное мнение: «Посмотрите, что случилось с Кэлвином Филлипсом и Джеком Грилишем. В "Форест" Гиббс-Уайт играет каждую неделю — будет ли у него такая гарантия в "Сити"?».

Морган Гиббс-Уайт против Алехандро Гарначо globallookpress.com

С другой стороны, Гиббс-Уайт может вдохновиться примером своего лучшего друга Фила Фодена, который раскрылся под руководством Гвардиолы, получил все индивидуальные награды в прошлом сезоне и выиграл множество трофеев.

Гиббсу-Уайту недавно исполнилось 25, и он находится в идеальном возрасте для большого трансфера. Хотя возвращение «Форест» в Лигу чемпионов было бы огромной честью, он был бы сумасшедшим, если бы отказался от перехода в «Сити».

Гвардиола — перфекционист, который не смирится с еще одним провальным сезоном, и нет сомнений, что его команда вернется в следующем году, чтобы побороться за титул Премьер-лиги.

В январе «Манчестер Сити» потратил 180 миллионов фунтов, и у клуба есть возможность снова раскошелиться летом, чтобы обеспечить Гвардиоле нужный состав. Поиск подходящей замены Де Брейне — самое важное решение, которое тренер и новый спортивный директор Угу Виана должны принять до августа.

Лучшая альтернатива Вирцу

Несмотря на прогресс Гиббса-Уайта за последние три года и его роль в одной из самых вдохновляющих футбольных историй этого сезона, он не является главным кандидатом на замену Де Брейне. Это место занимает Флориан Вирц. Немец на четыре года младше Гиббса-Уайта и считается будущей звездой с тех пор, как в 2020 году, вскоре после своего 17-летия, стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги.

Флориан Вирц globallookpress.com

В 2022 году он пережил серьезную травму колена, но вернулся еще сильнее. Во многом благодаря Вирцу «Байер» стал чемпионом Бундеслиги, выиграл Кубок Германии и дошел до финала Лиги Европы. В прошлом сезоне Вирц поучаствовал в 37 голах команды во всех турнирах, заслуженно став игроком сезона в чемпионате Германии. В этом году он записал на свой счет 30 результативных действий. Это более чем вдвое превышает показатели Гиббса-Уайта, хотя Вирц пропустил часть сезона из-за травмы. Его статистика напоминает показатели Кевина Де Брейне во втором сезоне за «Вольфсбург», когда бельгиец набрал 30 очков по системе «гол+пас» в Бундеслиге и еще 10 в Лиге Европы, после чего перешел в «Сити» за рекордные для клуба на тот момент 55 миллионов фунтов.

Разумеется, Гиббс-Уайт играет в более ограниченной атакующей системе: его 14 результативных действий составляют 22% от всех голов «Форест» в АПЛ. К тому же, его команда делает ставку на контратаки. Это означает, что в «Сити» он мог бы стать еще продуктивнее, но ему также может быть сложно адаптироваться к стилю команды, которая всегда доминирует и часто сталкивается с соперниками, выставляющими у своих ворот «автобус» из 10 игроков.

Прогнозы и ставки на футбол

Если для «Сити» деньги не проблема и клуб продолжит свободно тратить, не особо переживая по поводу правил финансовой устойчивости (PSR), им стоит сделать всё возможное, чтобы заполучить Вирца. Именно он сейчас ближе всех к тому, чтобы стать новым Де Брюйне. Но если Флориан всё же продлит контракт с «Байером» (переговоры идут уже несколько месяцев), то «Ман Сити» знает, к кому обратиться.