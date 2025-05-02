Как «Арсеналу» потратить 300 млн фунтов: семь трансферов, которые помогут «канонирам» выиграть АПЛ

Если верить слухам, предстоящим летом «Арсенал» планирует потратить на новых игроков до 300 миллионов фунтов. На этот трансферными делами будет заниматься новый спортивный директор клуба

После домашнего поражения от «Пари Сен-Жермен» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Арсенал», вероятно, сможет уже на следующей неделе полностью сосредоточиться на строительстве состава на следующий сезон — в надежде сделать последний шаг к завоеванию большого трофея.

Микель Артета уже пообещал, что летняя трансферная кампания будет «масштабной», а один из инсайдеров сообщил, что Берта намерен изменить костяк команды. В его планы входят приобретения второго вратаря, левого защитника, опорного полузащитника, левого вингера и центрального нападающего. Также рассматривается вариант усиления на случай травмы Букайо Сака, а еще в клубе хотят заполучить универсального центрального полузащитника.

В связи с этим мы выбрали семь игроков, на которых стоит обратить внимание руководству и главному тренеру «Арсенала».

Жоан Гарсия («Эспаньол»): 25 миллионов фунтов

Прошлым летом «Арсенал» уже делал пару попыток заполучить Гарсию, но получил отказ и в итоге арендовал Нето из «Борнмута». Однако интерес к Гарсии не угас, хотя теперь у «канониров» есть несколько серьезных конкурентов.

Жоан Гарсия globallookpress.com

Похоже, «Арсенал» хочет найти более подходящую кандидатуру второго вратаря, чем 35-летний Нето, который всю карьеру провел преимущественно на скамейке и, похоже, не против остаться там до пенсии. Гарсия же — один из лучших вратарей текущего сезона Ла Лиги.

По некоторым показателям Жоан превосходит основного голкипера «Арсенала» Давида Райя.

Хотя Райя в целом проводит отличный сезон, в прошлом подобные комплименты звучали и в адрес Аарона Рамсдейла — до тех пор, пока его не заменил испанец. Как говорится, трава нередко зеленее по другую сторону поля.

Йоррел Хато («Аякс»): 40 миллионов фунтов

В большинстве случаев покупка левого защитника — очевидное решение, особенно если клуб планирует расстаться сразу с двумя игроками на этой позиции. В случае с «Арсеналом» это Александр Зинченко и Киран Тирни.

Йоррел Хато globallookpress.com

Но «Арсенал» — не большинство. Почти любой другой клуб остался бы без фланговой защиты, потеряв двух левых защитников. А вот у Артеты, похоже, настоящая страсть к этой позиции.

Даже без Зинченко и Тирни у него останутся такие игроки, как Майлс Льюис-Скелли, Юрриен Тимбер и Риккардо Калафьори — все они способны закрыть левый фланг обороны. Также нельзя забывать про Такэхиро Томиясу.

Тем не менее, отсутствие срочной необходимости — точно не повод для «Арсенала» отказываться от покупки левого защитника. Особенно если речь о левом защитнике, который в прошлом был центральным. Таких игроков Артета любит чуть ли не больше всех. Именно таким и является 19-летний Хато, сначала игравший в центре обороны «Аякса», а затем сместившийся на левый фланг.

Мартин Субименди («Реал Сосьедад»): 51 миллион фунтов

Мы, конечно, не настолько наивны, чтобы заявлять, будто трансфер Субименди уже почти оформлен, особенно после того, как прошлым летом полузащитник буквально выставил «Ливерпуль» на посмешище, когда казалось, что переход уже почти завершен — оставалось только расставить точки над i. Но если и есть в этом списке «почти решенный» трансфер, то это именно он.

Мартин Субименди globallookpress.com

Субименди теперь открыт для ухода из клуба, где вырос, и, вероятно, с энтузиазмом воспримет возможность занять ключевую нишу в полузащите «Арсенала», созданную именно под него.

Переезд в Лондон может также подарить ему воссоединение с Микелем Мерино — хотя тот, возможно, окажется вытеснен из стартового состава или же, наоборот, именно он станет аргументом, из-за которого клуб снова решит, что можно обойтись без нового нападающего.

Нико Уильямс («Атлетик»): 48 миллионов фунтов

После яркой игры Нико Уильямса на Евро-2024 «Арсенал» сразу же вышел на «Атлетик» и представителей футболиста. И, судя по сообщениям, с тех пор мнение Микеля Артеты не изменилось — 22-летний вингер идеально вписывается в его тактические построения.

Нико Уильямс globallookpress.com

Уильямс сыграл ключевую роль в выходе «Атлетика» в полуфинал Лиги Европы, что лишь усилило решимость «Арсенала» оформить сделку.

Приход Андреа Берты в «Арсенал», по слухам, ускорил переговоры: спортивный директор уже несколько раз встречался с агентом игрока.

Беньямин Шешко («Лейпциг»): 58 миллионов фунтов

Беньямин Шешко globallookpress.com

У болельщиков «Арсенала» наблюдается странная настороженность по поводу якобы усилившегося интереса клуба к Виктору Дьекерешу после назначения Берты. Главный аргумент — «это не Александр Исак».

Но «Арсенал» вряд ли готов выложить 100 миллионов за Исака — особенно с учетом всех запланированных изменений в составе. К тому же, «Ньюкасл», скорее всего, захочет еще больше, а сам швед, по слухам, скорее выберет «Ливерпуль», если все-таки решит уйти.

Что касается Дьекереша — есть и другие сомнения. Ему уже 26, из 18 из 52 голов в этом сезоне он забил с пенальти, и всё это — в лиге, которую в Англии снисходительно называют «фермерской». Да и странные доводы вроде «если бы он был так хорош, уже давно играл бы в топ-клубе» тоже звучат часто.

Шешко, в отличие от него, моложе (21 год), забил 20 голов в Бундеслиге, из них только три — с пенальти, а еще он прошел проверенный путь из «Зальцбург» в «Лейпциг», как и многие до него перед тем, как перейти на еще более высокий уровень.

Возможно, он не лучше Дьекереша прямо сейчас, но точно вызывает больший интерес.

Джейкоб Рэмзи («Астон Вилла»): 50 миллионов фунтов

Джейкоб Рэмзи globallookpress.com

Рэмзи — идеальный кандидат для того, чтобы поставить жирную галочку в одном из любимых пунктов Андреа Берты: «вездесущий полузащитник». Вероятно, с тех пор, как он научился завязывать шнурки, его так и описывают.

Прогнозы и ставки на АПЛ

На фоне сообщений о том, что «Астон Вилле» придется продать как минимум одного ключевого игрока, чтобы уложиться в рамки финансовых правил АПЛ, «жертвой» может оказаться именно Рэмзи. Хотя Унаи Эмери и не хочет его отпускать, трансферный инсайдер Дэвид Орнштейн заявил, что уход футболиста «не станет большим сюрпризом».

Йохан Бакайоко (ПСВ Эйндховен): 28 миллионов фунтов

Йохан Бакайоко globallookpress.com

Мы бы на месте Бакайоко серьезно подумали: его, скорее всего, ждет судьба Федерико Кьезы в «Ливерпуле» — редкие выходы на замену и наблюдение за матчами со скамейки запасных. Вытеснить Букайо Сака из состава — практически невозможно. Да и стремительное развитие Итана Нванери тоже должно заставить 22-летнего бельгийца задуматься.

Но Артету это вряд ли остановит. Если «Арсеналу» удастся убедить Бакайоко, ПСВ, скорее всего, согласится на разумную цену, поскольку контракт с игроком истекает следующим летом. В этой ситуации клуб будет только рад получить приличную сумму.