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    Англичанин, нигериец и француз. Три варианта усиления позиции центрфорварда для «Арсенала»

    Это лето может стать определяющим вектором для трансферной стратегии «Арсенала»

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    Юго Экитике
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    Юго Экитике
    ESPN рассуждает о возможных кандидатах на роль центрального нападающего в «Арсенале» и оценивает, какой из вариантов может лучше всего вписаться в проект Микеля Артеты.
    «Арсенал» находится в интересной ситуации. Команда стабильно показывает высокий уровень — «канониры», скорее всего, третий год подряд завершат сезон в Премьер-лиге на втором месте. Последний раз такое случалось в 2003–2005 годах, включая знаменитый сезон «непобедимых» в 2004-м.

    По показателям — разнице мячей, ожидаемым голам и скорректированной разнице (которая учитывает и реальные, и ожидаемые голы) — «Арсенал» выглядит второй сильнейшей командой лиги. Учитывая серьезные кадровые потери из-за травм и наибольшее количество красных карточек в сезоне, «канониры» все равно сумели удержать высокий уровень.

    Тем не менее, болельщики вполне могут считать текущий сезон упущенной возможностью.

    В эпоху доминирования «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы все команды Премьер-лиги надеялись на их «сезон провала» и на то, что будут в состоянии этим воспользоваться. В некоторой степени это уже происходило в сезоне-2019/20, когда «Ливерпуль» взял первый титул с 1990 года.

    Настоящий «золотой шанс» пришелся именно на сезон 2024/25. Но вместо «Арсенала» на вершину поднялся «Ливерпуль» — уже под руководством нового тренера Арне Слота.

    Это лето может стать определяющим вектором для трансферной стратегии «Арсенала», который продолжает погоню за первым чемпионством с 2004 года. С расширением Клубного чемпионата мира и увеличением количества матчей в Лиге чемпионов, топ-клубам как никогда нужна глубина состава и готовность к активной ротации. Запас прочности стал критически важным.

    С учетом этого, имеет смысл рассмотреть потенциальные варианты усиления линии нападения — ключевой зоны, которую «Арсеналу» необходимо укрепить. При всех плюсах Кая Хаверца, рассчитывать на него как на стабильного центрального нападающего — серьезный риск. Тем более, он будет восстанавливаться от тяжелой травмы подколенного сухожилия перед стартом сезона 2025/26.

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    • У «Арсенала» есть несколько возможных направлений, в зависимости от того, как клуб видит развитие своего проекта.

    Стоит упомянуть, что лондонцы следят за Беньямином Шешко из «Лейпцига» ещё с прошлого лета, хотя надежды на трансфер постепенно угасают.

    Помимо него, рассмотрим три различных варианта: один — с прицелом на немедленную пользу, другой — сбалансированный между краткосрочной и долгосрочной перспективой, и третий — ориентированный на будущее.

    Вариант на ближайшее время: Олли Уоткинс

    В североамериканском спорте есть выражение: «флаги развеваются вечно». То есть: если ты выигрываешь титул — всё, что к этому привело, оправдано. Даже если потом придется расплачиваться за краткосрочные решения.

    Олли Уоткинс
    globallookpress.com

    В контексте «Арсенала» ставка на краткосрочного нападающего — это вера в то, что команда способна выиграть Премьер-лигу в ближайшие два года, прежде чем начнется естественный спад формы у части состава.

    Да, контракт с форвардом «под сейчас» может плохо выглядеть через пару лет, но если он приведет к титулу — оправдания не потребуются.

    С этой точки зрения Олли Уоткинс — отличный кандидат для стратегии «победа здесь и сейчас». «Арсенал» уже пытался заполучить его в январе, и это легко объяснимо. По данным Stathead, с сезона 2022/23 по нынешний он занимает шестое место среди всех полевых игроков топ-5 европейских лиг по суммарным голам и голевым передачам. К тому же, это действующий игрок сборной Англии и основной нападающий «Астон Виллы», которая поднимается в статусе и уже закрепилась в верхней части таблицы АПЛ, при этом продолжая выступление в Лиге чемпионов.

    Главное оружие Уоткинса — его движение без мяча. Он точно выбирает моменты для рывков и никогда не сдается: у него отличная интенсивность и работоспособность. Часто можно увидеть, как он мгновенно разворачивается, делая несколько попыток освободиться от опеки и держит защитников в напряжении.

    Кроме того, он постоянно работает над тем, чтобы занять позицию вне поля зрения защитника, а затем резко сместиться за спину. Это особенно заметно в штрафной: он часто делает зигзагообразные рывки к ближней штанге. Эти движения не только создают моменты для него самого, но и открывают пространство для партнёров, усиливая общую мощь атаки.

    Олли Уоткинс
    globallookpress.com

    Уоткинс — один из самых универсальных нападающих в лиге по игре без мяча. Всё это дает ему высокое и стабильное количество ударов как по частоте, так и по позициям. В сезонах 2023/24 и 2024/25 он наносил в среднем 2,99 и 3,07 удара за 90 минут соответственно, что является отличным показателем, учитывая, что «Астон Вилла» в целом не входит в число лидеров по количеству ударов при Унаи Эмери.

    Сомнения в кандидатуре Уоткинса для «Арсенала» начинаются тогда, когда речь заходит о его действиях с мячом. Как распасовщик, он почти не вовлечён в игру. Иногда он опускается в глубину, открываясь в свободные зоны, и тогда способен грамотно обработать мяч и быстро сыграть в одно касание или пяточкой, подключая партнеров.

    Но даже называть его третьим по значимости плеймейкером в финальной трети — было бы преувеличением. Да, благодаря своей активности и работоспособности он регулярно получает мяч на флангах и участвует в продвижении атаки, но как дриблер на фланге он довольно ограничен из-за нехватки пластичности и непредсказуемости.

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    • Уоткинс уже давно показывает высокий уровень в Премьер-лиге, и его выдающиеся качества без мяча вполне могли бы масштабироваться на уровень топ-клуба. Но здесь встает логичный вопрос: стоит ли он тех немалых денег, которых потребует его трансфер? Его контракт с «Астон Виллой» действует до 2028 года, а значит, цена будет высокой, особенно с учетом того, что речь идет о переходе между двумя клубами из верхней части таблицы АПЛ.

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    Любая сделка по Уоткинсу означала бы, что к концу контракта ему уже будет за 30 — и это рискованное вложение, которое может повлиять на финансовую гибкость «Арсенала» в будущем, особенно если трансфер не оправдает ожиданий. Его относительно скромные навыки владения мячом делают его менее универсальным и менее «неоспоримым» выбором на фоне других кандидатов, о которых пойдет речь ниже.

    Среднесрочная опция: Виктор Осимхен

    Можно сказать, что это — вариант «в самый раз» среди всех трех. Средний возраст состава «Арсенала» в этом сезоне составляет 26,5 года (по данным FBref), что ставит команду примерно в середину по этому показателю среди клубов Премьер-лиги. Да, команда уже готова бороться за титул, но при этом достаточно молода, чтобы оставаться в обойме претендентов еще несколько лет, не зацикливаясь только на ближайшем будущем.

    Виктор Осимхен
    globallookpress.com

    Приобретение нападающего в возрасте от 24 до 26 лет идеально бы совпало по «временной оси» с рядом ключевых игроков команды — такими, как Эдегор, Габриэл и Райс. Более того, учитывая, сколько минут к 23 годам уже провел на поле Букайо Сака, не исключено, что его пик наступит раньше, чем принято ожидать у игроков такого возраста (хороший пример — Рахим Стерлинг).

    С учетом этих факторов Виктор Осимхен выглядит подходящим выбором: у него и нужный набор качеств, и соответствующая репутация, и, что немаловажно, достаточно реалистичная цена для «Арсенала» — благодаря оговорке о выкупе в районе 70 миллионов евро.

    Да, Александр Исак, возможно, прямо сейчас — более сильный игрок, но стоимость его трансфера, скорее всего, окажется для лондонцев недосягаемой этим летом.

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    • Положение самого Осимхена на сегодняшний день — одно из самых странных за последнее время. Ему 26, он в расцвете карьеры, и меньше двух лет назад он был ключевым фактором в историческом триумфе «Наполи», который впервые с 1990 года выиграл Скудетто, а сам Виктор стал лучшим бомбардиром Серии А. Но несостоявшийся переход в «Челси» прошлым летом, а также общее снижение трат на трансферном рынке привели к тому, что сезон 2024/25 он проводит в турецком «Галатасарае».

    Там он продолжает штамповать голы: 20 мячей в 22 матчах чемпионата к мартовской паузе на игры сборных. А в Лиге Европы он и вовсе доминировал, забив 6 голов в 7 играх. По данным FBref, за чуть меньше чем 600 игровых минут он в среднем наносил более 7 ударов по воротам за матч — цифра настолько редкая, что ее легко можно принять за ошибку.

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    Как и в случае с Уоткинсом, аргументы в пользу Осимхена строятся вокруг его роли высокоэффективного нападающего. Если Уоткинс, возможно, чуть хитрее действует без мяча, то у Осимхена явное преимущество в атлетизме. Его стартовая скорость и резкий рывок по-настоящему пугают — он легко убегает за полупередачи или рвётся в штрафную, как только кто-то из партнёров получает мяч между линиями. К тому же он представляет серьезную угрозу в воздухе — как при взломе «автобусов», так и при розыгрыше стандартов, где «Арсенал» традиционно силён в последние сезоны.

    В плане игры с мячом Осимхен чуть более разнообразен, чем Уоткинс. Благодаря своим габаритам и способности бороться в воздухе, его удержание мяча бывает более вариативным. Да, временами это выглядит угловато, с тяжелыми касаниями, но бывают и очень качественные эпизоды. В дриблинге он тоже способен удивить, в том числе и в ограниченных пространствах. Его продвижения мяча могут быть не всегда точны, но благодаря длинным шагам он покрывает большие расстояния, при этом не теряя устойчивости в контакте с соперником.

    Виктор Осимхен
    globallookpress.com

    Одно из главных достоинств Осимхена — способность пробивать по воротам из разных положений. Это может быть как прыжок над защитниками в штрафной, так и мощный удар с острого угла после рывка по флангу. Он предпочитает силовую манеру завершения, что позволяет ему забивать из сложных позиций, где другие игроки предпочли бы пас. Но при этом у него не так много вариаций в технике удара, из-за чего в более «тонких» эпизодах, вроде выходов один на один, он может выглядеть менее надежным. Несмотря на это, в «Наполи» с 2020 по 2024 год он стабильно превышал свой xG без учета пенальти, особенно в сезоне 2022/23.

    Даже в прошлом сезоне, который по многим меркам был слабее, его карта ударов показывает, что он всё еще генерирует качественные моменты из центральной зоны штрафной.

    Тем не менее, к кандидатуре Осимхена на переход в «Арсенал» можно предъявить обоснованные вопросы. В первую очередь, это его травматичность. Начиная с сезона 2018/19, когда он выступал в чемпионате Бельгии, он лишь трижды за семь сезонов провел более 2000 минут в рамках национального первенства.

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    • Неудивительно, что 20 и более голов в лиге он забивал лишь раз за карьеру — в том самом выдающемся сезоне 2022/23 (30 голов). Хотя его травмы в основном не связаны с мышцами, стиль игры с максимальной самоотдачей делает его уязвимым для пауз в карьере.

    Кроме того, остается вопрос адаптации: будет ли он столь же эффективен в Премьер-лиге, как в Серии А и Турции? Английский чемпионат жесток и конкурентен от первого до последнего места, и потому логично задуматься, сохранит ли он свою доминантность в штрафной против более серьезной и плотной обороны.

    Долгосрочный вариант: Юго Экитике

    С такими молодыми талантами, как Итан Нванери, Майлс Льюис-Скелли и Букайо Сака, у «Арсенала» есть несколько игроков до 23 лет, вокруг которых можно строить команду на оставшуюся часть десятилетия, а, возможно, и дольше. Учитывая это и стабильное финансовое положение клуба, вполне логично, что «канониры» могут позволить себе стратегию долгосрочного строительства.

    Юго Экитике
    globallookpress.com

    Приобретение топового нападающего в возрасте около 20 — это ставка на то, что молодое ядро способно стать фундаментом команды, претендующей на титул в течение долгих лет.

    Имя, которое сейчас всё чаще звучит среди болельщиков «Арсенала», — Юго Экитике из «Айнтрахта». После неудачного периода в «Пари Сен-Жермен» переезд в Бундеслигу вдохнул новую жизнь, и сезон 2024/25 стал для него лучшим в карьере. Все ключевые статистические показатели — удары, ожидаемые голы, создание моментов — вышли на новый уровень.

    Среди игроков, прошедших отбор в Бундеслиге, Экитике находится чуть за пределами топ-10 по показателю голов и ассистов без учета пенальти, и занимает второе место по совокупному xG + xAG (без пенальти) на 90 минут. С сезона 2017/18 он входит в топ-10 по этому показателю за отдельный сезон среди игроков, сыгравших минимум 810 минут, что особенно впечатляет, учитывая, что большинство в этом списке представляют «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».

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    • Что делает Экитике интересным для «Арсенала», так это его нестандартный профиль: он показывает навыки нападающего ростом ближе к 178 см, а не к заявленным 190. Он обладает хорошей скоростью для своего роста и заметно прибавил после переезда в Германию по сравнению с выступлениями за «Реймс» и «ПСЖ». Он легко комбинирует дриблинг с резким первым шагом, часто смещаясь на фланги в поисках ситуаций один в один. Да, не всё идеально, но его вклад как игрока, продвигающего мяч, весьма ценен — по состоянию на 31 марта он занимает пятое место в Бундеслиге по числу продвижений с мячом, закончившихся ударом, и 30-е среди всех игроков в топ-5 европейских лиг.

    Что касается паса, здесь всё менее однозначно. Как и Уоткинс с Осимхеном, он неплохо справляется с быстрыми касаниями и переводами, добавляя темп в позиционные атаки против плотной обороны.

    Правда, Осимхен лучше владеет приемами грудью и игрой головой. Лучшие моменты Экитике в плане паса проявляются в переходных фазах — он хорошо чувствует моменты для рывка в свободную зону и умеет выбирать адресатов для передачи.

    Юго Экитике
    globallookpress.com

    Он также охотно выполняет навесы в таких эпизодах, включая попытки внешней стороной стопы (тривела). Его ассист на первый гол «Айнтрахта» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Аякса» (победа 4:1) — отличная демонстрация его потенциала как плеймейкера, если его окружить партнерами, готовыми подключаться к атакам.

    Оценить игру Экитике без мяча на данный момент довольно сложно. В сравнении с Уоткинсом и Осимхеном он чаще оказывается в нестандартных зонах — у фланга или глубже, когда последний рубеж обороны занят другим партнером. Особенно это проявлялось в связке с Омаром Мармушем в первой половине сезона. Экитике любит опускаться чуть глубже, притягивая защитника, а затем использовать импульс соперника, чтобы вырваться за спину на передачи верхом — особенно против команд, играющих с высокой линией.

    Во время быстрых атак он способен использовать свою скорость для рывков между центральными защитниками, выходя на удары с близкой дистанции — в пределах вратарской или чуть дальше. Однако из-за динамичного стиля Бундеслиги сложно понять, насколько хорош его выбор позиций внутри штрафной при позиционных атаках, — а это как раз то, что должно быть на высоком уровне в «Арсенале», ведь лондонцам каждую неделю приходится взламывать насыщенную оборону.

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    • Скепсис по поводу продуктивности Экитике в этом сезоне (и ограниченной выборки в кампании 2023/24) вызван так называемым «налогом Бундеслиги» — термином, обозначающим падение результативности игроков, переходящих из немецкой лиги в АПЛ. Ранние исследования на эту тему показывают, что в среднем действительно наблюдается спад. Конечно, это не абсолютное правило — достаточно вспомнить успех Эрлинга Холанна, но есть и более свежие примеры, подтверждающие опасения (Тимо Вернер, Джейдон Санчо). Бундеслига предоставляет больше свободы атакующим игрокам за счет меньшей плотности обороны, и из-за этого адаптация в других лигах нередко дается тяжело.

    Потолок роста Экитике — это сценарий, подобный тому, как раскрылся Александр Исак в «Ньюкасле». Еще один пример высокого, техничного нападающего с похожими физическими данными, который за счет постепенного улучшения игры стал одним из лучших форвардов мира и сейчас находится на пике формы. Если Экитике сможет развиться по похожей траектории, «Арсенал» получит нападающего топ-уровня на 7–10 лет вперед. Да, вполне возможно, что из всех потенциальных кандидатов он даст наименьший вклад в краткосрочной перспективе, но его долгосрочный потенциал — один из самых высоких.

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