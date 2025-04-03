Немецкое качество. Как Флик спас «Барселону» и сделал ее претендентом на требл

В феврале Ханси Флику исполнилось 60 лет — на тот момент его «Барселона» не проигрывала уже 13 матчей подряд. Свой день рождения он отметил в узком кругу, пригласив на обед тренерский штаб и спортивного директора клуба Деку. Местом встречи стал Ikibana Sarria — известный японский ресторан в Барселоне.

Планировалось, что праздник пройдет без лишнего шума, но в этом городе, похоже, даже стены умеют подслушивать. На входе немецкий тренер столкнулся с группой местных журналистов и телевизионщиков, которые каким-то образом узнали о мероприятии. Камеры фиксировали прибытие каждого члена клуба.

Флик был ошеломлен:

— Это же личное событие, верно? — недоуменно спросил он.

Флик работает в «Барселоне» уже десять месяцев, но до сих пор поражается вниманию со стороны прессы. Еще до переезда в Испанию его предупреждали, что местные СМИ — это «настоящие джунгли». Однако, в целом, немец справляется с этим давлением достойно.

Именно поэтому в клубе приняли меры, чтобы создать вокруг команды более закрытую атмосферу. Доступ посторонних сотрудников к тренировочным и игровым зонам первой команды был ограничен, чтобы обеспечить игрокам и тренерскому штабу комфортные условия.

Одним из шагов стало исключение журналистов и даже сотрудников клубного медиа из раздевалки перед и после матчей.

В октябре, когда «Барса» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0, в соцсетях клуба появилось множество кадров с празднований в раздевалке. Однако в марте, после напряженной победы 4:2 над «Атлетико» на выезде, не было опубликовано ни одного снимка изнутри команды.

«В раздевалке царит невероятная атмосфера. Чувствуется, что здесь есть что-то особенное», — сказал Флик на недавней пресс-конференции, отвечая на вопрос, чем «Барселона» отличается от его предыдущих команд — «Баварии» и «Хоффенхайма».

Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Раздевалка — это что-то невероятное. Здесь каждый заботится друг о друге, и мне нравится это видеть. Думаю, нам удалось создать крепкие узы не только между игроками, но и между ними и тренерским штабом. Каждый чувствует, что является важной частью этого проекта».

Флик ведет себя сдержанно и рассудительно. Все пресс-конференции он по-прежнему проводит на английском, пока осваивает испанский, и старается избегать лишнего накала страстей вокруг противостояния с «Реалом», хотя практически на каждой встрече с журналистами ему задают вопросы о мадридском клубе.

Впереди менее двух месяцев до конца сезона, и два испанских гранда ведут борьбу сразу на трех фронтах — в Ла Лиге, Кубке Короля и Лиге чемпионов.

В феврале, на следующий день после того, как «Реал» неожиданно проиграл «Эспаньолу» (0:1), что позволило «Барселоне» сократить отставание в чемпионской гонке, журналисты спросили Флика, как он отреагировал на этот результат и праздновал ли поражение главного соперника.

«Честно говоря, я в это время спал», — ответил он. — «Последние дни были очень напряжёнными, поэтому лучшее, что я мог сделать — лечь пораньше. Утром узнал, что они проиграли».

Флик сосредоточился исключительно на футболе, работая с первой командой «Барселоны» — и теперь она претендует на три трофея. Хотя еще в ноябре всё выглядело иначе.

Тот месяц сам Флик назвал «паршивым» — команда проиграла четыре из семи матчей в Ла Лиге с середины ноября по середину декабря. В какой-то момент «Барселона» шла с отрывом в шесть очков на первом месте, но затем скатилась на третью строчку, отставая от «Реала» уже на восемь баллов.

Спустя три месяца, за девять туров до конца сезона, «Барса» снова на вершине.

Перед решающим отрезком сезона и ответным полуфиналом Кубка Короля против «Атлетико» (первая встреча завершилась 4:4, а в ответной «Барса» одержала победу со счетом 1:0 и вышла в финал) журналисты The Athletic пообщались с игроками, тренерским штабом, сотрудниками клуба и людьми, близкими к первой команде. Все они говорили на условиях анонимности, чтобы не навредить отношениям внутри клуба. Мы узнали, как Флику удалось вернуть каталонцам контроль над сезоном.

Жесткие решения и верность своему стилю

Цифры говорят сами за себя.

«Барселона» — самая результативная команда среди топ-5 европейских лиг. А атакующее трио в лице Ламина Ямаля, Роберта Левандовского и Рафиньи (78 голов на троих) можно считать одной из лучших линий нападения в мировом футболе.

Команда также придерживается узнаваемого высокого прессинга, который создавал проблемы для каждого топ-клуба, с которым ей приходилось встречаться.

Но успехи «Барсы» не ограничиваются только атакой.

«Флик уже практически определился с основным составом, и это всем очевидно. Но с начала 2025 года он активнее использует скамейку запасных», — рассказал источник, близкий к команде. — «Роли игроков ротации стали четко обозначены, и они их приняли. Более того, они начали получать удовольствие от своей роли».

«Барселона» Ханси Флика перед ответным матчем с «Атлетико» в Кубке Испании globallookpress.com

Статистика подтверждает эти слова: только «Атлетико» забил больше голов, чем «Барселона», усилиями вышедших на замену игроков (18 против 17 в Ла Лиге).

Ферран Торрес, резервный нападающий, уступающий место Левандовскому, забил уже 15 мячей во всех турнирах — на два больше, чем Ямаль, и это его лучший результат за три сезона в клубе.

Фермин Лопес, выходивший в стартовом составе 11 раз в 31 матче, забил столько же, сколько и Педри — сейчас у них по пять голов.

Всего в Ла Лиге и Лиге чемпионов у «Барселоны» отличились 16 разных игроков.

Еще одно направление, в котором команда заметно прибавила, — это стандарты.

Как видно из статистики, каталонцы не только создают больше ожидаемых голов (xG) со стандартных положений, но и реализуют их эффективнее, чем в прошлом сезоне. В Ла Лиге только три команды забивают чаще после розыгрыша стандартов: «Вильярреал», «Атлетик» и «Жирона».

После «паршивого ноября» Флик не побоялся пойти на радикальные перемены, чтобы исправить ситуацию. Первая из них касалась позиции вратаря.

34-летний Войцех Щенсный неожиданно вышел из «пенсионного» отпуска и в сентябре подписал контракт с «Барселоной». Это случилось после того, как основной голкипер Марк-Андре тер Стеген получил серьезную травму. Однако дебютировать в составе сине-гранатовых бывшему вратарю «Арсенала» и «Ювентуса» удалось лишь 4 января — в матче Кубка Короля против клуба четвертого дивизиона «Барбастро».

До этого место в воротах занимал Иньяки Пенья. Но перед полуфиналом Суперкубка Испании с «Атлетиком» 8 января он опоздал на предматчевую установку. В итоге Флик, который придает огромное значение дисциплине (подробнее об этом позже), исключил его из состава.

Так, в стартовом составе неожиданно появился Щенсный. И сыграл настолько уверенно, что Флик доверил ему место в воротах и в финале против «Реала». С того момента поляк прочно закрепился в качестве основного вратаря команды на время отсутствия тер Стегена.

Войцех Щенсный globallookpress.com

Этот шаг удивил многих болельщиков «Барселоны». На первый взгляд, у Пеньи не было явных причин потерять место в составе — он не допускал грубых ошибок. Но Флик был убежден, что команда нуждается в другом типе голкипера.

Щенсный привнес в защиту то, чего «Барсе» не хватало во время провального отрезка в конце 2024 года: опытного и авторитетного лидера, уверенно управляющего обороной. Кроме того, он был просто более надежным вратарем, чем Пенья.

Однако не всё шло гладко. В финале Суперкубка Щенсный получил красную карточку, а вскоре допустил две грубые ошибки в матче Лиги чемпионов против «Бенфики», что привело к пропущенным голам. Но Флик продолжил ему доверять.

Метрика ожидаемых голов в створ (xGOT) помогает объяснить убежденность Флика в своем выборе вратаря. Этот показатель учитывает не только расстояние до ворот, но и точность удара, оценивая, насколько вероятно, что среднестатистический голкипер пропустит тот или иной удар.

С момента подписания контракта с «Барселоной» Щенсный демонстрирует надежную игру. В матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов он пропустил 11 голов, хотя качество ударов по его воротам предполагало почти 13 пропущенных мячей. В то же время Пенья, согласно этому же показателю, пропустил на четыре гола больше, чем должен был, что указывает на его нестабильность.

«Тек (Щенсный) — мой номер один», — заявил Флик на пресс-конференции в феврале, отвечая на вопросы о своем выборе.

К тому моменту Пенья уже успел запросить личную встречу с тренером, чтобы выяснить причины своего отстранения.

По словам людей из окружения Пеньи, он считал это решение несправедливым. Он был убежден, что главная причина его перевода в запас — опоздание на предматчевую установку перед полуфиналом Суперкубка. При этом, когда другие игроки опаздывали, они возвращались в стартовый состав уже после одной игры на скамейке. В отличие от них, Пенья с января не сыграл ни одной минуты.

Френки де Йонг globallookpress.com

Флик объяснил, что его выбор не связан исключительно с дисциплинарными мерами, а обусловлен тем, что Щенсный просто лучше подходит команде. Пенья покинул встречу разочарованным, осознавая, что вернуть место в основе будет крайне сложно. К тому же его будущее в клубе остается под вопросом — действующий контракт заканчивается летом 2026 года.

Вторым важным решением Флика стало изменение в центре поля.

В начале 2025 года он доверил роль опорного полузащитника Френки де Йонгу, убрав из основы воспитанника «Ла Масии» Марка Касадо, который был любимцем фанатов. Хотя Касадо отлично проявил себя в первой половине сезона, Флик считал, что де Йонг может дать команде больше в плане контроля мяча. Некоторые тренеры полагали, что недостаточная вовлеченность в игру центра поля стала одной из причин спада в ноябре и декабре.

Это решение вызвало споры, особенно учитывая яркие выступления Касадо в важных матчах — например, против «Баварии» (4:1) в октябре и в обоих Эль Класико против «Реала».

Флик и его штаб проявили терпение по отношению к де Йонгу. Тренер верил, что 27-летний хавбек способен стать ключевой фигурой, но ему нужно было вернуть оптимальную форму. Большую поддержку голландцу оказал ассистент Флика Хайко Вестерманн, который пришел в «Барселону» вместе с ним прошлым летом. Вестерманн играл с де Йонгом в «Аяксе» в сезоне 2016/2017 и хорошо его знает.

Прогнозы и ставки на футбол

На прошлой неделе стало известно, что де Йонг хочет продлить контракт с «Барселоной» (текущее соглашение действует до 2026 года), и уже ведет переговоры с клубом. Доверие Флика окупилось — сейчас голландец показывает свою лучшую игру за всю карьеру в Испании.

Главное правило Флика: не опаздывать

Когда спортивный директор «Барселоны» Деку и его помощник Боян Кркич отправились в Лондон в мае прошлого года на первую встречу с Ханси Фликом, они были поражены его подготовкой. Немецкий тренер провел детальный анализ не только состава первой команды, но и резервной, а также лучших молодых игроков из команды U-19.

Это впечатление лишь усилилось спустя несколько месяцев, когда игроки основной команды и академии начали предсезонную подготовку под руководством Флика.

Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

Однако самым заметным изменением в повседневной жизни клуба стала жесткая дисциплина, которую ввел новый наставник.

«Это вопрос уважения к Ханси, — говорит человек из его окружения. — Его главное требование — пунктуальность. Каждый игрок обязан приходить на собрания вовремя. Если он этого не делает — он не играет. Футболисты работают в окружении большого штаба специалистов, которые делают все, чтобы команда показывала максимум. Уважение к их труду начинается с элементарной пунктуальности».

Пенья уже столкнулся с этим принципом, но он был не единственным. Еще один нарушитель — Жюль Кунде.

Французский защитник трижды лишался места в стартовом составе из-за опозданий на предматчевые собрания: в августе перед матчем с «Алавесом», в ноябре перед игрой с «Эспаньолом» и в феврале перед встречей с «Райо Вальекано». В каждом из этих случаев Флик ставил на правый фланг обороны 18-летнего воспитанника клуба Эктора Форта.

Жюль Кунде против Винисиуса Жуниора globallookpress.com

Игроки «Барселоны» полностью поддерживают такой подход к дисциплине. Даже в ситуации с Кунде, у которого, казалось бы, нет надежной замены на его позиции, команда осталась на стороне Флика. Это только укрепило его авторитет.

Он также показал себя в работе с ключевыми футболистами, такими как Ламин Ямаль. В январе, в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2), 17-летний вингер был заменен в концовке и явно расстроился — он хотел доиграть встречу до конца. Флик не оставил ситуацию без внимания и лично подошел к Ямалю у бровки, чтобы объяснить важность этой замены в контексте всего сезона.

«Я всегда хочу играть все возможные минуты, — признался Ямал после матча. — Но тренер напомнил мне, что я провел отличный матч, и что мне нужно отдохнуть перед важной игрой в чемпионате».

Флик также внес изменения в распорядок. Теперь перед каждым домашним матчем команда собирается в одном и том же отеле в центре города — Gran Melia Torre Melina. Игроки добираются туда на клубном автобусе с тренировочной базы, проводят вместе день, а затем едут на «Олимпийский стадион», где проходят их домашние игры на время реконструкции «Камп Ноу».

Еще одно новшество — дресс-код. В прошлом сезоне игроки могли приезжать на стадион в любой одежде, что порой больше напоминало показ мод, чем подготовку к матчу. Теперь все обязаны носить клубный спортивный костюм, чтобы сосредоточиться исключительно на игре. После финального свистка они могут переодеться во что угодно.

Изменился и подход к выездным матчам.

Теперь команда выезжает на игры за день до матча, а для автобусных поездок введено ограничение — максимум три часа в пути. Если расстояние больше, клуб выбирает авиаперелет, чтобы минимизировать усталость игроков.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Так, в феврале перед четвертьфиналом Кубка Короля против «Валенсии» Флик отказался от идеи возвращаться в Барселону на автобусе, так как через три дня предстояла важная встреча с «Севильей». Однако аэропорт Валенсии не принимал рейсы после полуночи, поэтому команда поехала в аэропорт Кастельона, в 90 км от Валенсии, чтобы поскорее отправиться домой.

Подход Флика к управлению командой получил высокую оценку игроков.

«Он честный человек, — рассказал один из футболистов "Барселоны" The Athletic. — Он говорит все, как есть. Нет ощущения, что он водит тебя за нос или что-то скрывает».

Другой источник из раздевалки отметил, что именно честность и ясность сделали команду сильнее:

«Он четко понимает, чего хочет, и прямо говорит игрокам, что они полны таланта. Уже в начале сезона он лично убеждал многих, что верит в них, и это были не просто слова».

Примерами этого доверия стали Иньиго Мартинес и Рафинья.

Во время последнего международного перерыва бразилец признался, что перед началом предсезонки всерьез думал об уходе, но разговор с Фликом изменил его решение.

«Я думал покинуть клуб, но Флик сказал, что доверяет мне, если я останусь. И я поверил ему», — рассказал Рафинья в интервью Globo.

Бразилец блестяще проводит сезон: 13 голов в Ла Лиге и еще 11 — в 10 матчах Лиги чемпионов.

Рафинья globallookpress.com

Центральный защитник Иньиго Мартинес прошлым летом тоже оказался в подвешенном состоянии. Перед началом сезона он не был зарегистрирован, и если бы он сам захотел уйти, «Барселона» не стала бы препятствовать. Однако всё изменил предсезонный разговор с Фликом: тренер пообещал 33-летнему испанцу честный шанс проявить себя. Мартинес остался — и сейчас проводит, возможно, лучший сезон в карьере.

Другой центрбек, Эрик Гарсия, также сомневался в своем будущем. «Жирона» была заинтересована в его трансфере, но Флик провел с ним личную беседу и убедил остаться, учитывая кризис травм в обороне «Барсы». Немецкий тренер видел в 24-летнем Гарсии важного игрока ротации, способного сыграть как в центре защиты, так и в опорной зоне.

Гарсия согласился остаться и с тех пор провел 30 матчей во всех турнирах. В январе, когда им снова интересовались «Жирона» и итальянская «Комо», Флик ещё раз настоял на том, что не может позволить ему уйти — он всё еще нужен команде.

Гави globallookpress.com

Флик с особой внимательностью подошел к возвращению Гави. 20-летний полузащитник восстановился после разрыва передней крестообразной связки и пока не смог закрепиться в стартовом составе. Конкуренция в центре поля слишком высокая: Педри, Дани Ольмо, Френки де Йонг и Касадо сейчас в отличной форме.

Однако Флик доволен его прогрессом:

«Я горжусь Гави. Он пережил тяжелую травму, но всегда готов помочь команде», — сказал тренер после победы над «Осасуной» в чемпионате. — «Он настоящий профессионал и всегда хочет быть полезным, даже выходя на замену».

Игроки доверяют Флику, и это доверие оказалось решающим во время январской саги с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора. Их участие во второй половине сезона оказалось под угрозой из-за проблем с регистрацией, что создало напряженность в команде. Однако Флик оставался спокойным и сыграл важную роль в поддержании уверенности в коллективе.

Два месяца до конца сезона — и три трофея на кону

«Барселона» возглавляет таблицу Ла Лиги с преимуществом в три очка за девять туров до конца сезона. В мае их ждет ключевое Эль Класико против «Реала» на своем поле.

Команда также вышла в финал Кубка Испании, обыграв по сумме двух матчей мадридский «Атлетико». Кроме того, каталонцы пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, где уже на следующей неделе встретятся с дортмундской «Боруссией».

Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

Футболисты чувствуют уверенность в своих силах, и, учитывая атмосферу внутри клуба, не скрывают своих амбиций выиграть требл в этом сезоне.

«Мы не должны никого бояться», — сказал Ямаль в интервью Sport, отвечая на вопрос о возможном финале Лиги чемпионов против «Реала» в Мюнхене. — «Я говорил, что "Ливерпуль" — фаворит, потому что они заняли первое место в группе, а мы — второе. Но я не боюсь никого. Мы — команда, которая доставляет больше всего проблем "Реалу", и они — нам.

Если ты заранее считаешь себя не фаворитом, ты уже начинаешь проигрывать. Нужно верить в себя. Думай, что ты лучшая команда, играешь в лучший футбол и имеешь лучшие шансы на победу».

Рафинья поддержал эту мысль в интервью испанскому телеканалу Movistar:

«Можем ли мы выиграть Лигу чемпионов? Я думаю, мы можем выиграть всё. Сейчас мы верим, что способны победить в любом матче».

Игроки и тренерский штаб остаются сосредоточенными и не позволяют себе расслабиться, но требл — это цель, которая уже оформилась в их сознании.

Победа 4:2 над «Атлетико» в марте стала ключевым моментом сезона. Именно после этого матча команда по-настоящему поверила в себя.