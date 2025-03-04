Возвращение на родину. Что не получилось у Витора Роке в «Барселоне»?

Молодой нападающий Витор Роке покинул «Барселону» и отправился в родную для себя Бразилию.

Форвард, которому 28 февраля исполнилось 20 лет, в свой день рождения стал самым дорогим приобретением на вход в истории бразильских клубов. Стоимость трансфера из «Барселоны» в «Палмейрас» составила 25,5 млн евро. Также 5 миллионов евро бразильский клуб заплатит бонусами, если футболист войдет в тройку лучших игроков клубного чемпионата мира, выиграет приз лучшего бомбардира чемпионата Бразилии и станет чемпионом страны.

В свою очередь, в каталонский клуб он переходил из «Атлетико Паранаэнсе» за 30 миллионов + 31 миллион в качестве доплаты. «Барселона» должна была доплатить за него бразильскому клубу по 5 миллионов за сезон, в котором Роке сыграет в более чем 50% матчей, столько же миллионов за попадание в тройку финалистов премии The Best oт ФИФА, а также миллион за победу в голосовании за «Золотой мяч».

Неоправдавшаяся надежда

В «Барселону» Витор Роке переходил в качестве большой надежды. К неполным 19 годам футболист забил 28 мячей в 81 матче за «Атлетико Паранаэнсе» и шесть за свой первый клуб «Крузейро». В Каталонии не обратили внимание на то, что бывший клуб бразильца играл больше на контратаках, а многие из своих голов Роке забил после грубых ошибок защиты соперника, давших форварду много пространства. В «сине-гранатовом» клубе не заметили того, что нападающий, в отличие от конкурента Эндрика, перешедшего в мадридский «Реал», практически не котируется в сборной. Единственный товарищеский матч за «селесао» Витор Роке провел ещё при Рамоне Менезесе в марте 2023 года против Марокко. Эндрик, который младше на год и четыре месяца, уже провел тринадцать матчей за национальную команду и находится на хорошем счету у Доривала Жуниора.

Витор Роке globallookpress.com

В «Барселоне» в прошлом году у бразильца не пошло. Несмотря на то, что он забил победный гол в ворота «Осасуны» после выхода на замену в своей четвертой игре за «сине-гранатовых», бразильцу так и не удалось убедить Хави в своей полезности для каталонского суперклуба. Свой второй и последний матч за «сине-гранатовых» он забил, выйдя на поле на полчаса в матче с «Алавесом», и в той же игре крупно разочаровал теперь уже бывшего наставника каталонцев, удалившись за две желтые карточки. С тех пор бразилец провел всего два матча со стартовых минут за «Барселону», а в апреле полностью выпал из стартового состава клуба, оказавшись на скамейке в четырёх матчах чемпионата подряд. Ни минуты Роке не провел на поле в рамках Лиги чемпионов, не понадобившись Хави в матчах против «Наполи» и «ПСЖ».

Бразилец находился в плохом эмоциональном состоянии. Инсайдеры из стана «Барселоны» писали, что он постоянно грустил из-за малой игровой практики и даже плакал из-за этого. Возможно, Витору Роке не хватило характера, чтобы методично пахать на тренировках ради получения большей игровой практики. Хави объяснил, почему Роке мало выходил на поле: «Ему нужно понять позиционную игру, которую он пока не освоил. Но он очень хорошо играет в пространстве, и мы должны извлечь из этого максимум пользы».

Стоит задаться вопросом, зачем «Барселона» приобретала игрока, не слишком подходящего ей по стилю. Возможно, хотели перехватить бразильского таланта вперед «Реала», забиравшего основные сливки из страны пентакампеонов и медленно, но верно превращавшего их в суперзвезд. Или же доверились наблюдению, что каждые 10 лет в «Барселону» переходит суперзвездный бразилец. В 1993 году им был Ромарио, в 2003 году — Роналдиньо, а в 2013-м — Неймар.

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт намекал на коррупционную составляющую в трансфере Витора Роке. Он заявил в интервью RAC1, что «Деку предложил футболиста "Барселоне" еще когда был агентом бразильца, и первое, что он сделал, придя в клуб — подписал его. Было очевидно, что футболист не подходит команде». Деку подал в суд на Фонта за это высказывание.

Витор Роке globallookpress.com

В результате летом «Барселона» толком не дала шанса бразильцу. Команду возглавил Ханс-Дитер Флик, и это означало, что Роберт Левандовский обретет свою вторую молодость с одним из любимых тренеров. В качестве запасного варианта рассматривался Пау Виктор, приобретенный у «Жироны». Флику нужен был в качестве запасного нападающего футболист, согласный на малое игровое время и небольшую по меркам клуба зарплату. Вдобавок, ложную девятку ситуативно мог сыграть Ферран Торрес, и необходимости в Виторе Роке не было. Также бразильца рассматривали на фланги атаки, но он безнадежно проиграл конкуренцию Ламину Ямалю и Рафинье.

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В своем интервью в ходе аренды в «Бетис» Витор Роке назвал переход в «Барселону» поспешным решением. Он сообщил, что узнал о том, что приедет в Испанию в январе всего за неделю до переезда, он не знал об этом и не был готов. Когда Роке приехал в Испанию, у него было мало времени адаптироваться.

Неудачная аренда в «Бетисе»

Бразилец отправился летом в аренду в «Бетис», но не учел, что Мануэль Пеллегрини имеет схожие тактические представления с Хави. Чилиец ставит на позиционные атаки и взаимозаменяемость атакующей группы, и для него форвард, лучше всего проявляющий себя в вертикальном футболе — не самый подходящий кандидат. Но футболиста качественнее для основы у «Бетиса» не было. 33-летний Седрик Бакамбю — кандидат скорее для скамейки запасных. Чими Авила — скорее фланговый форвард.

За время в «Бетисе» Витор Роке забил четырежды в чемпионате и трижды в Кубке Испании. Однако ближе к концу своего пребывания в севильском клубе бразилец потерял место в стартовом составе. Причем он уступал позицию в основе не только купленному зимой колумбийцу Кучо Эрнандесу, но и все тому же возрастному Седрику Бакамбю. Это означает, что Роке разочаровал главного тренера «Бетиса», и европейский этап карьеры бразильца не получился.

Витор Роке globallookpress.com

Находясь в аренде в «Бетисе», Роке говорил о том, что доволен тем, как все сложилось, и называл свое пребывание в «Барселоне» ценным опытом обучения, несмотря на трудности. «Правда в том, что у меня там были неприятные моменты, но они послужили мне уроком. То, чему я научился там, помогает мне сегодня, и я очень счастлив». Несмотря на нестабильную игру в «Бетисе», бразилец подчеркнул, что «обрел семью» в севильском клубе.

В «Бетисе» Роке плохо реализовывал моменты. Из-за его слабой реализации команда недосчиталась ряда очков. Именно это стало причиной, по которой бразилец присел на скамейку запасных в феврале. Также бразилец запомнился проблемами с дисциплиной. Удаление в матче с «Алавесом» за «Барселону» стало не единственным случаем, когда бразилец неуместно фолил на сопернике. За «Бетис» он также отметился нарушениями с необязательными желтыми карточками. Все это говорит о большом желании показать себя и принести пользу команде, но слабой дисциплине. В результате «Бетис» также отказался выкупать бразильца.

Вдобавок к игровым проблемам пошли и личные: в январе текущего года Роке развелся с женой. Даяна Линс сообщила, что в трудные моменты супруг не оказывал ей никакой помощи. «Однажды у меня случился несчастный случай дома, я отправила сообщение в групповой чат, а Витор даже не связался со мной и не оказал помощь, иногда я оставалась одна дома в ожидании его возвращения, просила о простых повседневных вещах, но ответа не было». Связан ли спад бразильца в концовке выступления за «Бетис» с проблемами в семье — вопрос, но видно, что футболист не был до конца сосредоточен на игре.

Что ждет Витора Роке в «Палмейрасе»?

Главному тренеру, португальцу Абелу Феррейре предстоит перестраивать игру команды. В чемпионате штата он доверял мощному аргентинцу Хосе Мануэлю Лопесу ростом 190 сантиметров. Он неплохо проявил себя в текущем турнире, но в плане средней результативности не впечатляет — всего 36 мячей в 124 матчах за «Палмейрас». Поэтому Витор Роке наверняка вытеснит аргентинцы из стартового состава. Ему достаточно показать ту форму, в которой он проявлял себя в «Атлетико Паранаэнсе».

Витор Роке x.com/vitorroque_VR

В «Палмейрасе» много звездных и статусных игроков в атакующей группе. На позицию атакующего полузащитника приобретен в свое время не заигравший в «Байере» Паулиньо, имевший за «Атлетико Минейро» феноменальную статистику в Кубке Либертадорес — по 7 голов в сезонах 2023 и 2024 годов. В позапрошлом сезоне бразильской Серии А он забил 20 голов, большую часть времени не играя чистого форварда. С таким дорогостоящим партнером, приобретенным этой зимой за 18 миллионов евро, Витор Роке должен образовать крепкую связку. С флангов помогут им 17-летний суперталант, переходящий в «Челси» летом, Эстевао, вернувшийся летом из «Лацио» Фелипе Андерсон и футболист сборной Уругвая Факундо Торрес. С таким составом команда должна претендовать на победу во всех внутрилатиноамериканских турнирах.

На клубном чемпионате мира «Палмейрасу» повезло с группой. Соперниками бразильцев стали «Порту», «Интер Майами» и «Аль-Ахли». Фактически, это самая слабая группа на турнире. Египтян бразильцы должны обыгрывать на классе, а клуб Лионеля Месси — победить за счет интенсивности. С «Порту» игра на три исхода, но в целом не принципиально, кто займет первое место в этой группе, потому что в плей-офф «Палмейрасу» предстоит встретиться с «Пари Сен-Жермен» или мадридским «Атлетико». Французский клуб по игре сейчас — одна из лучших команд мира, да и подопечные Диего Симеоне продолжают биться за чемпионство в Испании. Эти команды не дадут Витору Роке пространства. Маловероятно, что «Палмейрас» пройдет дальше 1/8 финала, а бывший футболист «Барселоны» вряд ли войдет в топ-3 игроков турнира. «Палмейрас» едва ли вынужден будет платить за это бонусные пару миллионов каталонскому клубу.