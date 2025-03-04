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    Возвращение на родину. Что не получилось у Витора Роке в «Барселоне»?

    Каковы шансы провалившегося в Испании бразильца перезагрузить карьеру и заиграть в «Палмейрасе»

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    Витор Роке
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    Витор Роке
    Молодой нападающий Витор Роке покинул «Барселону» и отправился в родную для себя Бразилию.
    Форвард, которому 28 февраля исполнилось 20 лет, в свой день рождения стал самым дорогим приобретением на вход в истории бразильских клубов. Стоимость трансфера из «Барселоны» в «Палмейрас» составила 25,5 млн евро. Также 5 миллионов евро бразильский клуб заплатит бонусами, если футболист войдет в тройку лучших игроков клубного чемпионата мира, выиграет приз лучшего бомбардира чемпионата Бразилии и станет чемпионом страны.

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    • В свою очередь, в каталонский клуб он переходил из «Атлетико Паранаэнсе» за 30 миллионов + 31 миллион в качестве доплаты. «Барселона» должна была доплатить за него бразильскому клубу по 5 миллионов за сезон, в котором Роке сыграет в более чем 50% матчей, столько же миллионов за попадание в тройку финалистов премии The Best oт ФИФА, а также миллион за победу в голосовании за «Золотой мяч».

    Неоправдавшаяся надежда

    В «Барселону» Витор Роке переходил в качестве большой надежды. К неполным 19 годам футболист забил 28 мячей в 81 матче за «Атлетико Паранаэнсе» и шесть за свой первый клуб «Крузейро». В Каталонии не обратили внимание на то, что бывший клуб бразильца играл больше на контратаках, а многие из своих голов Роке забил после грубых ошибок защиты соперника, давших форварду много пространства. В «сине-гранатовом» клубе не заметили того, что нападающий, в отличие от конкурента Эндрика, перешедшего в мадридский «Реал», практически не котируется в сборной. Единственный товарищеский матч за «селесао» Витор Роке провел ещё при Рамоне Менезесе в марте 2023 года против Марокко. Эндрик, который младше на год и четыре месяца, уже провел тринадцать матчей за национальную команду и находится на хорошем счету у Доривала Жуниора.

    Витор Роке
    globallookpress.com

    В «Барселоне» в прошлом году у бразильца не пошло. Несмотря на то, что он забил победный гол в ворота «Осасуны» после выхода на замену в своей четвертой игре за «сине-гранатовых», бразильцу так и не удалось убедить Хави в своей полезности для каталонского суперклуба. Свой второй и последний матч за «сине-гранатовых» он забил, выйдя на поле на полчаса в матче с «Алавесом», и в той же игре крупно разочаровал теперь уже бывшего наставника каталонцев, удалившись за две желтые карточки. С тех пор бразилец провел всего два матча со стартовых минут за «Барселону», а в апреле полностью выпал из стартового состава клуба, оказавшись на скамейке в четырёх матчах чемпионата подряд. Ни минуты Роке не провел на поле в рамках Лиги чемпионов, не понадобившись Хави в матчах против «Наполи» и «ПСЖ».

    Бразилец находился в плохом эмоциональном состоянии. Инсайдеры из стана «Барселоны» писали, что он постоянно грустил из-за малой игровой практики и даже плакал из-за этого. Возможно, Витору Роке не хватило характера, чтобы методично пахать на тренировках ради получения большей игровой практики. Хави объяснил, почему Роке мало выходил на поле: «Ему нужно понять позиционную игру, которую он пока не освоил. Но он очень хорошо играет в пространстве, и мы должны извлечь из этого максимум пользы».

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    • Стоит задаться вопросом, зачем «Барселона» приобретала игрока, не слишком подходящего ей по стилю. Возможно, хотели перехватить бразильского таланта вперед «Реала», забиравшего основные сливки из страны пентакампеонов и медленно, но верно превращавшего их в суперзвезд. Или же доверились наблюдению, что каждые 10 лет в «Барселону» переходит суперзвездный бразилец. В 1993 году им был Ромарио, в 2003 году — Роналдиньо, а в 2013-м — Неймар.

    Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт намекал на коррупционную составляющую в трансфере Витора Роке. Он заявил в интервью RAC1, что «Деку предложил футболиста "Барселоне" еще когда был агентом бразильца, и первое, что он сделал, придя в клуб — подписал его. Было очевидно, что футболист не подходит команде». Деку подал в суд на Фонта за это высказывание.

    Витор Роке
    globallookpress.com

    В результате летом «Барселона» толком не дала шанса бразильцу. Команду возглавил Ханс-Дитер Флик, и это означало, что Роберт Левандовский обретет свою вторую молодость с одним из любимых тренеров. В качестве запасного варианта рассматривался Пау Виктор, приобретенный у «Жироны». Флику нужен был в качестве запасного нападающего футболист, согласный на малое игровое время и небольшую по меркам клуба зарплату. Вдобавок, ложную девятку ситуативно мог сыграть Ферран Торрес, и необходимости в Виторе Роке не было. Также бразильца рассматривали на фланги атаки, но он безнадежно проиграл конкуренцию Ламину Ямалю и Рафинье.

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    В своем интервью в ходе аренды в «Бетис» Витор Роке назвал переход в «Барселону» поспешным решением. Он сообщил, что узнал о том, что приедет в Испанию в январе всего за неделю до переезда, он не знал об этом и не был готов. Когда Роке приехал в Испанию, у него было мало времени адаптироваться.

    Неудачная аренда в «Бетисе»

    Бразилец отправился летом в аренду в «Бетис», но не учел, что Мануэль Пеллегрини имеет схожие тактические представления с Хави. Чилиец ставит на позиционные атаки и взаимозаменяемость атакующей группы, и для него форвард, лучше всего проявляющий себя в вертикальном футболе — не самый подходящий кандидат. Но футболиста качественнее для основы у «Бетиса» не было. 33-летний Седрик Бакамбю — кандидат скорее для скамейки запасных. Чими Авила — скорее фланговый форвард.

    За время в «Бетисе» Витор Роке забил четырежды в чемпионате и трижды в Кубке Испании. Однако ближе к концу своего пребывания в севильском клубе бразилец потерял место в стартовом составе. Причем он уступал позицию в основе не только купленному зимой колумбийцу Кучо Эрнандесу, но и все тому же возрастному Седрику Бакамбю. Это означает, что Роке разочаровал главного тренера «Бетиса», и европейский этап карьеры бразильца не получился.

    Витор Роке
    globallookpress.com

    Находясь в аренде в «Бетисе», Роке говорил о том, что доволен тем, как все сложилось, и называл свое пребывание в «Барселоне» ценным опытом обучения, несмотря на трудности. «Правда в том, что у меня там были неприятные моменты, но они послужили мне уроком. То, чему я научился там, помогает мне сегодня, и я очень счастлив». Несмотря на нестабильную игру в «Бетисе», бразилец подчеркнул, что «обрел семью» в севильском клубе.

    В «Бетисе» Роке плохо реализовывал моменты. Из-за его слабой реализации команда недосчиталась ряда очков. Именно это стало причиной, по которой бразилец присел на скамейку запасных в феврале. Также бразилец запомнился проблемами с дисциплиной. Удаление в матче с «Алавесом» за «Барселону» стало не единственным случаем, когда бразилец неуместно фолил на сопернике. За «Бетис» он также отметился нарушениями с необязательными желтыми карточками. Все это говорит о большом желании показать себя и принести пользу команде, но слабой дисциплине. В результате «Бетис» также отказался выкупать бразильца.

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    • Вдобавок к игровым проблемам пошли и личные: в январе текущего года Роке развелся с женой. Даяна Линс сообщила, что в трудные моменты супруг не оказывал ей никакой помощи. «Однажды у меня случился несчастный случай дома, я отправила сообщение в групповой чат, а Витор даже не связался со мной и не оказал помощь, иногда я оставалась одна дома в ожидании его возвращения, просила о простых повседневных вещах, но ответа не было». Связан ли спад бразильца в концовке выступления за «Бетис» с проблемами в семье — вопрос, но видно, что футболист не был до конца сосредоточен на игре.

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    Что ждет Витора Роке в «Палмейрасе»?

    Главному тренеру, португальцу Абелу Феррейре предстоит перестраивать игру команды. В чемпионате штата он доверял мощному аргентинцу Хосе Мануэлю Лопесу ростом 190 сантиметров. Он неплохо проявил себя в текущем турнире, но в плане средней результативности не впечатляет — всего 36 мячей в 124 матчах за «Палмейрас». Поэтому Витор Роке наверняка вытеснит аргентинцы из стартового состава. Ему достаточно показать ту форму, в которой он проявлял себя в «Атлетико Паранаэнсе».

    Витор Роке
    x.com/vitorroque_VR

    В «Палмейрасе» много звездных и статусных игроков в атакующей группе. На позицию атакующего полузащитника приобретен в свое время не заигравший в «Байере» Паулиньо, имевший за «Атлетико Минейро» феноменальную статистику в Кубке Либертадорес — по 7 голов в сезонах 2023 и 2024 годов. В позапрошлом сезоне бразильской Серии А он забил 20 голов, большую часть времени не играя чистого форварда. С таким дорогостоящим партнером, приобретенным этой зимой за 18 миллионов евро, Витор Роке должен образовать крепкую связку. С флангов помогут им 17-летний суперталант, переходящий в «Челси» летом, Эстевао, вернувшийся летом из «Лацио» Фелипе Андерсон и футболист сборной Уругвая Факундо Торрес. С таким составом команда должна претендовать на победу во всех внутрилатиноамериканских турнирах.

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    • На клубном чемпионате мира «Палмейрасу» повезло с группой. Соперниками бразильцев стали «Порту», «Интер Майами» и «Аль-Ахли». Фактически, это самая слабая группа на турнире. Египтян бразильцы должны обыгрывать на классе, а клуб Лионеля Месси — победить за счет интенсивности. С «Порту» игра на три исхода, но в целом не принципиально, кто займет первое место в этой группе, потому что в плей-офф «Палмейрасу» предстоит встретиться с «Пари Сен-Жермен» или мадридским «Атлетико». Французский клуб по игре сейчас — одна из лучших команд мира, да и подопечные Диего Симеоне продолжают биться за чемпионство в Испании. Эти команды не дадут Витору Роке пространства. Маловероятно, что «Палмейрас» пройдет дальше 1/8 финала, а бывший футболист «Барселоны» вряд ли войдет в топ-3 игроков турнира. «Палмейрас» едва ли вынужден будет платить за это бонусные пару миллионов каталонскому клубу.

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