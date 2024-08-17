Каталонская драма: Ямаль станет MVP «Барселоны», Флик — главным разочарованием, а Виктор подвинет Левандовского

Прошлый сезон получился особенно драматичным: в январе Хави заявил, что в конце мая покинет команду, в апреле изменил свое решение по просьбе руководства и болельщиков, но в итоге президент клуба Жоан Лапорта фактически выгнал его.
Неудивительно, что одним из итогов этого хаоса стало отсутствие трофеев на фоне очередного триумфа «Реала» — мадридский клуб стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.
Есть подозрение, что Хансу-Дитеру Флику будет очень сложно вернуть «Барсу» на вершину хотя бы испанского футбола. Об успехах на европейской арене пока остается только мечтать.
Обстановка по-прежнему тревожная
Болельщики напуганы. Дергающий рычаги Лапорта пока так и не смог решить финансовые проблемы «Барселоны» с помощью креативных спонсорских сделок и партнерских соглашений.
Некоторые финансовые эксперты считают, что Лапорта так же слаб в решении этих вопросов, как Жозеп Бартомеу, который оставил «Барселону» на грани банкротства.
Незадолго до матча первого матча в Ла Лиге стало известно, что «Барселона» до сих пор не зарегистрировала пятерых игроков, в том числе Дани Ольмо, купленного у «Лейпцига» за 55 миллионов евро.
Очевидно, что «Барселоне» перед закрытием трансферного окна надо не только покупать, но и продавать игроков. Это поможет хоть как-то сбалансировать бюджет.
Трансферы
«Барселона» так и не смогла выкупить у «Атлетика» Нико Уильямса, но зато подписала Дани Ольмо, одного из героев сборной Испании на Евро-2024. Ко всему прочему, он еще и выпускник академии каталонского клуба. Разумеется, болельщиков порадовал этот трансфер.
Однако сумма сделки (55 миллионов евро) вызвала удивление. У Ольмо немало сильных качеств, он может сыграть сразу не нескольких позициях, но есть большие сомнения в том, что это именно тот игрок, в котором сейчас нуждается «Барселона».
В ближайшее время «Барса», скорее всего, продаст или отдаст в аренду Витора Роке. Кроме того, спортивный директор сине-гранатовых Деку отчаянно пытается избавиться еще от нескольких игроков, в том числе от Клемана Лангле, который в прошлом сезоне играл на правах аренды за «Астон Виллу».
Этим летом «Барселона» заработала в общей сложности 16 миллионов евро: Хулиан Араухо был продан в «Борнмут», а Марк Гиу — в «Челси». Кроме того, команду покинули Сержиньо Дест, Маркос Алонсо и Серджи Роберто.
Болельщики мечтают о подписании Нико Уильямса, но сейчас «Барсе», в первую очередь, надо думать о том, кого еще можно продать, чтобы избежать финансового коллапса.
Совсем недавно снова усилились разговоры о том, что клуб готов рассмотреть предложения по Френки де Йонгу. Поговаривают, что нидерландец может воссоединиться с Эриком тен Хагом в «Манчестер Юнайтед».
Помимо Витора Роке, в ближайшие недели «Барсу», скорее всего, покинет и Ансу Фати, который так и не стал новой звездой клуба.
Предсезонка
Перед началом сезона «Барса» провела уже традиционный тур по США, где сыграла несколько классных товарищеских матчей. В одном из них соперником команды Флика стал «Манчестер Сити» — основное время завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти каталонцы переиграли чемпиона Англии со счетом 4:1.
Но главным событием стала обнадеживающая победа над «Реалом» (2:1) на стадионе в Нью-Джерси в присутствии более чем 80 тысяч болельщиков. Интересно, что оба гола забил 22-летний Пау Виктор.
В матче с «Миланом» (2:2 в основное время, а в серии пенальти выиграли итальянцы) дважды отличился Роберт Левандовский.
Между тем, после возвращения из Северной Америки «Барса» с треском проиграла «Монако» — 0:3. Сине-гранатовые впервые с 2012 года не смогла выиграть Кубок Жоана Гампера. Это поражение очень охладило энтузиазм болельщиков «Барсы» перед матчем с «Валенсией» в первом туре Ла Лиги.
Тактика
«Барселона» давно ассоциируется со схемой 4-3-3, но Флик предпочитает 4-2-3-1, и судя по тому, что можно было увидеть во время подготовки, именно этот вариант будет использоваться в сезоне.
Лапорта настаивал на том, что «Барселона» должна стать сильнее и выносливее, что вполне резонно с учетом количества травм в прошлом сезоне. Физическая форма многих игроков действительно вызывала вопросы. Если они настроены соответствовать требованиям Флика, который знаменит своим интенсивным прессингом, им придется тренироваться еще больше больше и лучше.
Команды немца обычно владеют мячом большую часть времени, а вершиной его успеха до сих пор остается требл вместе с «Баварией» в 2020 году. Эту команду было практически невозможно остановить.
У «Барсы», безусловно, есть много энергичных, технически одаренных игроков, подходящих для столь динамичного стиля. Например, Гави и Педри, но они, как известно, пропустят начало сезона из-за травм, как и Рональд Араухо.
Также есть сомнения относительного того, сможет ли Жюль Кунде проявить себя под руководством Флика. Французу будет нелегко обеспечивать большую ширину в атаке, а для немецкого тренера это очень важный момент.
Тем не менее, если Флик сможет одновременно выпустить на поле всех своих лучших игроков, за «Барсой» будет очень интересно наблюдать — этот футбол понравится абсолютно всем.
Самый ценный игрок
Этим летом в европейском футболе родилась новая звезда. Ламин Ямаль привел сборную Испании к победе на Евро-2024 на следующий день после того, как ему исполнилось 17 лет.
Понятно, что и до этого было известно, что у «Барселоны» есть один из самых талантливых игроков своего поколения. Ямаль дебютировал за первую команду каталонского клуба в 15-летнем возрасте.
Но блестящие выступления на Евро вывели Ламина на совершенно другой уровень популярности. После шикарного гола в ворота Франции в 1/2 финала его сравнивали с юным Пеле.
В новом сезоне от него будут регулярно ждать повторения этой магии. Давление будет огромным, и для «Барсы» это может стать большой проблемой. Парень невероятно талантлив, но его все равно нужно грамотно использовать, чтобы он не повторил печальный путь Бояна Кркича и не столкнулся с физическими проблемами, которые испортили карьеру Ансу Фати.
При правильном управлении в новом сезоне Ямаль засияет еще ярче, чем во время Евро-2024.
Потенциальные звезды
После ярких матчей в США 17-летний Марк Берналь и 20-летний Марк Касадо, скорее всего, теперь будут регулярно играть за первую команду «Барсы». Одного из них (Берналя) уже называют новым Серджи Бускетсом.
Но главным открытием предсезонки стал Пау Виктор, который в прошлом сезоне выступал за вторую команду «Барселоны». Его трансфер обошелся клубу всего лишь в три миллиона евро, что уже сейчас выглядит невероятно выгодной сделкой.
Помимо дубля в матче с «Реалом», Виктор также отметился голом в игре с «Манчестер Сити». Вполне вероятно, что он вытеснит из состава Левандовского и станет основным центральным нападающим сине-гранатовых.
Сейчас это кажется немного странным, особенно с учетом того, он до сих пор не зарегистрирован, но у 22-летнего Виктора действительно есть задатки стать как минимум достойным сменщиком для возрастного поляка. Это чрезвычайно позитивный момент, поскольку «Барса» нуждается в качественных центрфорвардах. Витор Роке пока совсем не оправдывает свою трансферную стоимость (за 19-летнего бразильца заплатили 30 миллионов евро).
Что можно будет считать успехом
Если Флик доработает до конца сезона, в его случае это можно будет считать успехом, учитывая нестабильное и очень хрупкое состояние клуба. К тому же, надо не забывать, что у него не будет такого кредита доверия, как у Хави, которого просто выгнали всего лишь через год после победы в Ла Лиге. Флику будет сложно избежать проблем, если команда слабо начнет сезон.
От раннего увольнения Флика спасет только мощный старт. «Барселона» должна сразу показать, что она готова бороться с «Реалом» за чемпионский титул. Еще один момент — Лига чемпионов. Для поддержания хотя бы минимальной финансовой стабильности «Барсе» важно попасть в плей-офф главного турнира Европы.
Победа в Кубке Испании также была бы весьма кстати, но для клуба важен только итоговый результат. Самое главное в этом сезоне — заработать как можно больше денег.
Смелые прогнозы
Лучший игрок сезона: Ламин Ямаль. Пока Гави и Педри залечивают травмы, у юного вингера есть все шансы стать главной звездой «Барсы» в новом сезоне.
Самое большое разочарование: Ханс-Дитер Флик. Скорее всего, немецкий тренер, назначенный вместо ужасно обиженного Хави, будет уволен еще до Нового года после серии неудачных результатов в первой половине сезона.
Лучший трансфер: Пау Виктор. До сих пор «Барса» сделала лишь два приобретения, поэтому в данном случае выбор очевиден, учитывая стоимость Виктора и его выступления в предсезонных матчах.
Лучший бомбардир: Роберт Левандовский. Очевидно, что лучшие годы карьеры поляка остались в прошлом, но при этом нельзя забывать, что рядом с ним будут качественные созидатели.
Выступление в ЛЧ: вылетит в 1/8 финала. Как и в прошлом сезоне, «Барса» сразу же проиграет первому сильному сопернику, только на этот раз это произойдет до четвертьфинала.
Место в Ла Лиге: «Барса» займет третье место. На данном этапе каталонцы не готовы конкурировать с «Реалом». Более того, скорее всего, их обойдет и «Атлетико», который этим летом не жалеет денег на усиление состава.