Каталонская драма: Ямаль станет MVP «Барселоны», Флик — главным разочарованием, а Виктор подвинет Левандовского

«Барселона» по-прежнему — больше, чем клуб, несмотря на многочисленные проблемы. Некогда успешный проект превратился в жалкую мыльную оперу, которая не перестает развлекать и удивлять своими шокирующими поворотами.

Прошлый сезон получился особенно драматичным: в январе Хави заявил, что в конце мая покинет команду, в апреле изменил свое решение по просьбе руководства и болельщиков, но в итоге президент клуба Жоан Лапорта фактически выгнал его.

Неудивительно, что одним из итогов этого хаоса стало отсутствие трофеев на фоне очередного триумфа «Реала» — мадридский клуб стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

Есть подозрение, что Хансу-Дитеру Флику будет очень сложно вернуть «Барсу» на вершину хотя бы испанского футбола. Об успехах на европейской арене пока остается только мечтать.

Обстановка по-прежнему тревожная

Болельщики напуганы. Дергающий рычаги Лапорта пока так и не смог решить финансовые проблемы «Барселоны» с помощью креативных спонсорских сделок и партнерских соглашений.

Некоторые финансовые эксперты считают, что Лапорта так же слаб в решении этих вопросов, как Жозеп Бартомеу, который оставил «Барселону» на грани банкротства.

Незадолго до матча первого матча в Ла Лиге стало известно, что «Барселона» до сих пор не зарегистрировала пятерых игроков, в том числе Дани Ольмо, купленного у «Лейпцига» за 55 миллионов евро.

Очевидно, что «Барселоне» перед закрытием трансферного окна надо не только покупать, но и продавать игроков. Это поможет хоть как-то сбалансировать бюджет.

Трансферы

«Барселона» так и не смогла выкупить у «Атлетика» Нико Уильямса, но зато подписала Дани Ольмо, одного из героев сборной Испании на Евро-2024. Ко всему прочему, он еще и выпускник академии каталонского клуба. Разумеется, болельщиков порадовал этот трансфер.

Дани Ольмо globallookpress.com

Однако сумма сделки (55 миллионов евро) вызвала удивление. У Ольмо немало сильных качеств, он может сыграть сразу не нескольких позициях, но есть большие сомнения в том, что это именно тот игрок, в котором сейчас нуждается «Барселона».

В ближайшее время «Барса», скорее всего, продаст или отдаст в аренду Витора Роке. Кроме того, спортивный директор сине-гранатовых Деку отчаянно пытается избавиться еще от нескольких игроков, в том числе от Клемана Лангле, который в прошлом сезоне играл на правах аренды за «Астон Виллу».

Этим летом «Барселона» заработала в общей сложности 16 миллионов евро: Хулиан Араухо был продан в «Борнмут», а Марк Гиу — в «Челси». Кроме того, команду покинули Сержиньо Дест, Маркос Алонсо и Серджи Роберто.

Болельщики мечтают о подписании Нико Уильямса, но сейчас «Барсе», в первую очередь, надо думать о том, кого еще можно продать, чтобы избежать финансового коллапса.

Совсем недавно снова усилились разговоры о том, что клуб готов рассмотреть предложения по Френки де Йонгу. Поговаривают, что нидерландец может воссоединиться с Эриком тен Хагом в «Манчестер Юнайтед».

Помимо Витора Роке, в ближайшие недели «Барсу», скорее всего, покинет и Ансу Фати, который так и не стал новой звездой клуба.

Предсезонка

Перед началом сезона «Барса» провела уже традиционный тур по США, где сыграла несколько классных товарищеских матчей. В одном из них соперником команды Флика стал «Манчестер Сити» — основное время завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти каталонцы переиграли чемпиона Англии со счетом 4:1.

Витор Роке, Ламин Ямаль и Френки де Йонг globallookpress.com

Но главным событием стала обнадеживающая победа над «Реалом» (2:1) на стадионе в Нью-Джерси в присутствии более чем 80 тысяч болельщиков. Интересно, что оба гола забил 22-летний Пау Виктор.

В матче с «Миланом» (2:2 в основное время, а в серии пенальти выиграли итальянцы) дважды отличился Роберт Левандовский.

Между тем, после возвращения из Северной Америки «Барса» с треском проиграла «Монако» — 0:3. Сине-гранатовые впервые с 2012 года не смогла выиграть Кубок Жоана Гампера. Это поражение очень охладило энтузиазм болельщиков «Барсы» перед матчем с «Валенсией» в первом туре Ла Лиги.

Тактика

«Барселона» давно ассоциируется со схемой 4-3-3, но Флик предпочитает 4-2-3-1, и судя по тому, что можно было увидеть во время подготовки, именно этот вариант будет использоваться в сезоне.

Лапорта настаивал на том, что «Барселона» должна стать сильнее и выносливее, что вполне резонно с учетом количества травм в прошлом сезоне. Физическая форма многих игроков действительно вызывала вопросы. Если они настроены соответствовать требованиям Флика, который знаменит своим интенсивным прессингом, им придется тренироваться еще больше больше и лучше.

Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

Команды немца обычно владеют мячом большую часть времени, а вершиной его успеха до сих пор остается требл вместе с «Баварией» в 2020 году. Эту команду было практически невозможно остановить.

У «Барсы», безусловно, есть много энергичных, технически одаренных игроков, подходящих для столь динамичного стиля. Например, Гави и Педри, но они, как известно, пропустят начало сезона из-за травм, как и Рональд Араухо.

Также есть сомнения относительного того, сможет ли Жюль Кунде проявить себя под руководством Флика. Французу будет нелегко обеспечивать большую ширину в атаке, а для немецкого тренера это очень важный момент.

Тем не менее, если Флик сможет одновременно выпустить на поле всех своих лучших игроков, за «Барсой» будет очень интересно наблюдать — этот футбол понравится абсолютно всем.

Самый ценный игрок

Этим летом в европейском футболе родилась новая звезда. Ламин Ямаль привел сборную Испании к победе на Евро-2024 на следующий день после того, как ему исполнилось 17 лет.

Понятно, что и до этого было известно, что у «Барселоны» есть один из самых талантливых игроков своего поколения. Ямаль дебютировал за первую команду каталонского клуба в 15-летнем возрасте.

Но блестящие выступления на Евро вывели Ламина на совершенно другой уровень популярности. После шикарного гола в ворота Франции в 1/2 финала его сравнивали с юным Пеле.

Ламин Ямаль globallookpress.com

В новом сезоне от него будут регулярно ждать повторения этой магии. Давление будет огромным, и для «Барсы» это может стать большой проблемой. Парень невероятно талантлив, но его все равно нужно грамотно использовать, чтобы он не повторил печальный путь Бояна Кркича и не столкнулся с физическими проблемами, которые испортили карьеру Ансу Фати.

При правильном управлении в новом сезоне Ямаль засияет еще ярче, чем во время Евро-2024.

Потенциальные звезды

После ярких матчей в США 17-летний Марк Берналь и 20-летний Марк Касадо, скорее всего, теперь будут регулярно играть за первую команду «Барсы». Одного из них (Берналя) уже называют новым Серджи Бускетсом.

Пау Виктор globallookpress.com

Но главным открытием предсезонки стал Пау Виктор, который в прошлом сезоне выступал за вторую команду «Барселоны». Его трансфер обошелся клубу всего лишь в три миллиона евро, что уже сейчас выглядит невероятно выгодной сделкой.

Помимо дубля в матче с «Реалом», Виктор также отметился голом в игре с «Манчестер Сити». Вполне вероятно, что он вытеснит из состава Левандовского и станет основным центральным нападающим сине-гранатовых.

Сейчас это кажется немного странным, особенно с учетом того, он до сих пор не зарегистрирован, но у 22-летнего Виктора действительно есть задатки стать как минимум достойным сменщиком для возрастного поляка. Это чрезвычайно позитивный момент, поскольку «Барса» нуждается в качественных центрфорвардах. Витор Роке пока совсем не оправдывает свою трансферную стоимость (за 19-летнего бразильца заплатили 30 миллионов евро).

Что можно будет считать успехом

Если Флик доработает до конца сезона, в его случае это можно будет считать успехом, учитывая нестабильное и очень хрупкое состояние клуба. К тому же, надо не забывать, что у него не будет такого кредита доверия, как у Хави, которого просто выгнали всего лишь через год после победы в Ла Лиге. Флику будет сложно избежать проблем, если команда слабо начнет сезон.

От раннего увольнения Флика спасет только мощный старт. «Барселона» должна сразу показать, что она готова бороться с «Реалом» за чемпионский титул. Еще один момент — Лига чемпионов. Для поддержания хотя бы минимальной финансовой стабильности «Барсе» важно попасть в плей-офф главного турнира Европы.

Победа в Кубке Испании также была бы весьма кстати, но для клуба важен только итоговый результат. Самое главное в этом сезоне — заработать как можно больше денег.

Смелые прогнозы

Лучший игрок сезона: Ламин Ямаль. Пока Гави и Педри залечивают травмы, у юного вингера есть все шансы стать главной звездой «Барсы» в новом сезоне.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Самое большое разочарование: Ханс-Дитер Флик. Скорее всего, немецкий тренер, назначенный вместо ужасно обиженного Хави, будет уволен еще до Нового года после серии неудачных результатов в первой половине сезона.

Лучший трансфер: Пау Виктор. До сих пор «Барса» сделала лишь два приобретения, поэтому в данном случае выбор очевиден, учитывая стоимость Виктора и его выступления в предсезонных матчах.

Лучший бомбардир: Роберт Левандовский. Очевидно, что лучшие годы карьеры поляка остались в прошлом, но при этом нельзя забывать, что рядом с ним будут качественные созидатели.

Выступление в ЛЧ: вылетит в 1/8 финала. Как и в прошлом сезоне, «Барса» сразу же проиграет первому сильному сопернику, только на этот раз это произойдет до четвертьфинала.

Место в Ла Лиге: «Барса» займет третье место. На данном этапе каталонцы не готовы конкурировать с «Реалом». Более того, скорее всего, их обойдет и «Атлетико», который этим летом не жалеет денег на усиление состава.