Театр одного актера. Чего ждать от нового сезона АПЛ?

Английская Премьер-лига берет свой старт 16 августа, открывать новый розыгрыш национального первенства выпала честь «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэму».

Чемпионские амбиции

Как бы это не звучало громко, но Английская Премьер-лига и Российская Премьер-лига становятся отражением друг друга по прагматичности чемпионской гонки. Если в отечественном первенстве власть захватил «Зенит», который имеет уже шесть триумфов кряду, то в Англии царит «Манчестер Сити» с четырьмя подряд завоеванными трофеями.

Такое достижение ранее не покорялось ни одной команде высшего дивизиона, так что «горожане» уже вписали свое имя золотыми буквами в историю АПЛ. В грядущем сезоне дружина Хосепа Гвардиолы может обновить поставленный рекорд, последовательно отпраздновав юбилейное пятое чемпионство или, как бы сказали на родине испанского специалиста, — маниту.

Всего за последние семь лет высшая награда чемпионата лишь однажды утекла из рук «небесно-голубых» — феноменальный «Ливерпуль» Юргена Клоппа в розыгрыше 2019/2020 стал разграничительной чертой золотого периода «Манчестер Сити». Если есть сейчас в Англии что-то непоколебимое, то это доминирование «горожан» в национальном первенстве.

Особенностью «Манчестер Сити» является то, что они не испытывают усталости от побед, в чем огромная заслуга Хосепа Гвардиолы, мотивирующего своих подопечных на дальнейшие свершения. 53-летний наставник имеет особое видение игры, которое успешно реализует на практике в АПЛ с «небесно-голубыми».

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Стоит отметить, что все походы «горожан» за титулом отличались друг от друга и сама команда успешно принимала предстающие перед ней вызовы в чемпионате. Не один раз «Манчестер Сити» списывали со счетов в гонке за золотом, когда они испытывали кризис в выступлениях, но затем восставали словно птица Феникс и оказывались на вершине.

Вот и сейчас «горожане» выступают главными фаворитами на корону Английской Премьер-лиги, даже рекордная продажа Хулиана Альвареса в «Атлетико» за 95 млн евро и все чаще травмирующийся Кевин Де Брёйне не должны повлиять на чемпионский настрой манчестерцев. Прошлый сезон показал, что Хосеп Гвардиола научился справляться без бельгийского волшебника, а 24-летний нападающий так и не вышел в полной мере из тени Эрлинга Холанна.

Единственным, что может разрушить грандиозные планы «Манчестер Сити» является дело о нарушение правил финансового фэйр-плей. Им вменяется 115 обвинительных эпизодов, а начало судебного разбирательства запланировано на вторую половину сентября.

Весь процесс продлится порядка 10 недель, а окончательный вердикт будет вынесен, скорее всего, уже после Нового года. В случае, если вина «горожан» будет установлена, то им грозит ряд санкций, начиная от снятия баллов, заканчивая исключением из элитного дивизиона.

Возможно, именно с этим связана некая апатия «небесно-голубых» на летнем трансферном рынке. Чемпионы Англии не спешат разбрасываться деньгами и подписали лишь Савио Морейру из «Труа» за 25 млн евро.

Тем не менее недавний трансфер Хулиана Альвареса в испанскую «Примеру» принес хорошее пополнение в бюджет «Манчестер Сити» и многие затаили дыхание, ожидая, на что «горожане» потратят деньги, и предвкушая скорую громкую сделку.

Савио Морейра globallookpress.com

Давление на «небесно-голубых» оказывается всегда, а теперь им придется доказывать свою невиновность по делу о нарушении ФФП, которое может подпортить настрой футбольному коллективу. Хосепу Гвардиоле необходимо будет постараться дистанцировать игроков от бюрократических разборок и донести до них, что главным аргументом для всех недоброжелателей станут убедительные выступления на футбольном поле.

Крейсерский ход подопечных Хосепа Гвардиолы, набиравших 85+ очков в последних четырех сезонах, попробуют остановить «Арсенал» и «Ливерпуль».

«Канониры» были ближе всех в предыдущих двух розыгрышах АПЛ к тому, чтобы отобрать трофей у «Манчестер Сити». Микель Артета никак не может превзойти своего учителя в национальном первенстве, останавливаясь в одном шаге от вершины.

Микель Артета globallookpress.com

Лондонцы прогрессируют под руководством испанского специалиста из года в год, демонстрируя более качественные выступления. Точечные усиления приносят свои плоды, практически во всех линиях «Арсенала» наблюдается баланс (некоторые вопросы вызывает лишь вратарская позиция). Вот только даже совокупность этих факторов все еще не позволяет избавиться им от статуса «без пяти минут чемпионов».

Нынешним летом «канониры» продолжают работу над укреплением обоймы, им удалось подписать основного защитника «Болоньи» и сборной Италии Риккардо Калафьори. Движущей силой этого перехода стал Микель Артета, который горел желанием заполучить 22-летнего игрока и убедил руководство расстаться с 42 млн фунтов.

Риккардо Калафьори globallookpress.com

Главный тренер серебряных призеров АПЛ продолжает перестройку клуба, после продажи Эмиля Смит-Роу в «Фулхэм» осталось всего три футбольных исполнителя из команды, которую испанец принял в 2019 году: Букайо Сака, Рисс Нельсон и Габриэль Мартинелли.

Хорошим подарком для Микеля на пятилетний юбилей нахождения у руля «Арсенала», конечно же, стала бы корона английского первенства. Однако грядущий сезон обещает быть напряженным и это «канониры» почувствуют со старта розыгрыша.

Уже в августе-сентябре лондонцы встретятся с «Астон Виллой», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити», причем все три поединка они проведут на выезде. Посмотрим, как «Арсенал» пройдет это нелегкое испытание, и соответствуют ли его амбиции на титул реальности либо он останется вторым после «горожан» третий год подряд.

Эпоха Юргена Клоппа в «Ливерпуле», ознаменовавшаяся большим количеством побед и завоеванных титулов, подошла к концу. Теперь немецкий специалист будет наблюдать за бывшими подопечными как болельщик, а «красные» входят в новый цикл своей истории.

Этот путь мерсисайдцы начнут под руководством Арне Слота, подписавшего трудовое соглашение с бронзовыми призерами АПЛ до лета 2027 года. Какими предстанут «красные» с голландским специалистом у руля — одна из главных загадок предстоящего сезона чемпионата Англии.

Арне Слот globallookpress.com

Пока что «Ливерпуль» остается в тени на летнем трансферном рынке — клуб не потратил ни одного цента на подписание новичков. Переход Мартина Субименди из «Реал Сосьедад» сорвался, опорный полузащитник предпочел остаться на родине.

Такое решение победителя Евро-2024 очень огорчило поклонников «скаузеров», ведь по исполнителям в центре поля остаются вопросы. В межсезонье Слот так и не определился с оптимальным сочетанием игроков, а фигура Субименди точно бы избавила Арне от головной боли, связанной с этой линией в построении команды.

Во время контрольных поединков мерсисайдцев выделялось новшество, встраиваемое 45-летним наставником, — розыгрыши. Харви Эллиот и Кертис Джонс отмечали, что нынешний «Ливерпуль» не рвется сразу в атаку, а выстраивает комбинации постепенно, в чем чувствуется голландский стиль.

Как дальше приживется эта манера «красным» покажет время, пока подопечные Арне Слота выглядят как опытный игрок в покер — не раскрывают своих карт, держа интригу и все наработанные ходы, чтобы удивить всех в предстоящем сезоне Английской Премьер-лиги.

Претензии на топ-4

Если в борьбе за чемпионский титул АПЛ в последние годы все проходит довольно буднично и предсказуемо, то баталии за четвертую строчку порой дарят неожиданную развязку. Прошлогодняя «Астон Вилла», сенсационно взлетевшая в зону Лиги чемпионов, яркое тому подтверждение.

Унаи Эмери построил крепкую команду, которую боялись все гранды английского первенства. «Вилланы» хоть и притормозили на финише сезона, когда случилась четырехматчевая безвыигрышная серия, однако все равно сотворили историю, замкнув квартет лучших, и впервые поборются за «ушастый» кубок.

«Астон Вилла» globallookpress.com

Для игры на несколько фронтов необходим глубокий запас прочности, над чем «львы» усердно работают этим летом, приглашая новичков в свои ряды. Бирмингемцы уже потратили на трансферном рынке немногим более 176 млн евро, половина из которых ушла на приобретение опорного полузащитника Амаду Онана из «Эвертона» (59,35 млн евро) и левого защитника Иана Матсена из «Челси» (44,5 млн евро).

Интересный обмен произвели «Астон Вилла» и «Ювентус» — в Турин отправился лидер полузащиты «вилланов» Дуглас Луис, а обратном направлении проследовали талантливые Энцо Барренечеа и Сэмюэл Айлинг плюс 28 млн евро. На ком бирмингемцам удалось хорошо заработать, так это на правом вингере Мусса Диаби, перебравшемся в саудовский «Аль-Иттихад» за 60 млн евро.

Даже отпуская ведущих исполнителей, Унаи Эмери все равно готов принять предстоящий вызов и сражаться во всех турнирах за высшие места. Со щитом или на щите — таков девиз «Астон Виллы» на сезон 2024/2025.

Отправить выскочку на свое место готов «Тоттенхэм», отставший от «львов» всего на два балла в прошлом розыгрыше АПЛ. Футбол Постекоглу получил краткое название «Ангебол» и сразу удивил поклонников чемпионата Англии, когда «шпоры» на старте уверенно занимали первую строчку, а австралийский наставник трижды кряду признавался тренером месяца.

Анге Постекоглу globallookpress.com

Однако затем лондонцы забуксовали, участились травмы ведущих исполнителей и итогом первого года работы Анге стало пятое место. Будем считать, что прошлый розыгрыш Английской Премьер-лиги был для 58-летнего специалиста пробой пера и главные козыри он приберег на предстоящий чемпионат.

Под новое первенство президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви решил проявить невиданную щедрость, что несвойственно для него, и выделил 65 млн фунтов на трансфер форварда «Борнмута» Доминика Соланке. 26-летний англичанин сразу вошел в историю двух клубов, как самое дорогое приобретение «шпор» и самая дорогая продажа «вишен».

Покупка нападающего, проведшего всего один сильный сезон (19 забитых мячей) в АПЛ, за такую сумму выглядит немного авантюрной. Посмотрим, станет ли Соланке тем необходимым наконечником атак лондонцев, которого так не хватало «Тоттенхэму» после ухода Гарри Кейна. Возможно именно этого элемента не хватало Постекоглу для создания команды, уверенно финишировавшей если не в тройке медалистов, то в лигочемпионовской зоне.

Доминик Соланке globallookpress.com

«Челси», лихорадивший большую часть прошлого сезона, пошел на поправку весной этого года и всерьез претендовал даже на четвертую позицию АПЛ. Казалось, что Маурисио Почеттино настроил нужные струны в игре «синих» и готов всерьез побороться за топ-4 английского первенства в дальнейшем.

Однако положительная динамика в результатах не спасли аргентинского тренера от увольнения по окончании сезона. Такое решение Тодда Боэли, вряд ли, поддается какой-то логике, но в общем вписывается в безрассудные методы управления американца командой.

Удивил президент «Челси» и с выбором нового наставника — должность получил Энцо Мареска, никогда ранее не работавший главным тренером клуба элитного английского дивизиона. В прошлом году итальянец выиграл Чемпионшип с «Лестером» и сразу получил повышение по карьерной лестнице.

В распоряжение Марески, согласно данным официального сайта «синих», попали сразу 43 (!) футболиста, как со всеми ими 44-летний специалист планирует взаимодействовать — хороший вопрос. Только этим летом лондонцы приобрели восемь игроков, самыми заметными из которых являются Педру Нету, Кирнан Дьюсбери‑Холл и Филип Йоргенсен.

«Челси» globallookpress.com

Расстались же «пенсионеры» с шестью исполнителями: Ианом Матсеном, Льюисом Холлом, Омари Хатчинсоном, Хакимом Зиешем, Малангом Сарром и Тьяго Силвой.

Перед Мареской сразу выпадает сложная задача по поддержанию в «Челси», который часто попадает в зону турбулентности, стабильных выступлений и достойных результатов. Если Энцо не оправдает возложенных на него ожиданий, то долго церемониться с ним Тодд Боэли не будет и укажет итальянцу на дверь.

От «Манчестер Юнайтед» под началом Эрика тен Хага из сезона в сезон ожидают какого-то прорыва, но на выходе получается разочарование и гора критики в адрес голландского тренера. Вот только руководство клуба верит в тот вектор развития, по которому «красных дьяволов» ведет 54-летний наставник.

Этим летом тен Хаг решил вспомнить золотое время пребывания в «Аяксе», пригласив своих бывших подопечных в стан «манкунианцев» — Маттейса де Лигта и Нуссаира Мазрауи. Оба игрока были куплены у мюнхенской «Баварии»: за нидерландского защитника заплатили 45+5 млн евро, марокканец обошелся в 15+5 млн евро.

Помимо них, «Манчестер Юнайтед» усилил проблемную линию обороны 18-летним Лени Йоро, хорошо зарекомендовавшим себя по выступлениям за французский «Лилль». С прицелом на будущее также был приобретен нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзе.

Новые имена вселяют надежду в поклонников «красных дьяволов», что грядущее первенство закончится для них хотя бы в топ-4. Пора бы «манкунианцам» превращаться из объекта насмешек в грозную силу, которую боялись, как на просторах Англии, так и за рубежом.

Темные лошадки

«Кристал Пэлас», назначив Оливера Гласнера на пост главного тренера, задышал полной грудью и был одним из лучших во второй половине АПЛ 2023/2024. Австрийский специалист заставил публику на «Селхерст Парк» вновь поверить, что их любимцы способны на нечто большее, чем борьба за выживание.

Оливер Гласнер globallookpress.com

Гласнер доказал руководству «орлов» состоятельность своих идей и рассчитывает, что ему дадут время на построение команды с перспективой на еврокубки. К сожалению, один из важных кирпичиков покинул клуб уже этим летом — правый вингер Майкл Олисе перебрался в мюнхенскую «Баварию» за 53 млн евро.

Однако продажа одного из лидеров — не повод хвататься Оливеру за голову, ведь остальные ведущие исполнители, такие как Эберечи Эзе и Жан-Филипп Матета остаются в «Кристал Пэлас». Также лондонцы активно действуют в летнее трансферное окно, найдя замену тому же Олисе в лице Исмаила Сарра из «Марселя».

Кроме сенегальского вингера, обойму «орлов» пополнили защитник Шади Риад из «Бетиса» и атакующий полузащитник Даити Камада из «Лацио». С последним Гласнер очень хорошо знаком по совместной работе в немецком «Айнтрахте». 28-летний японец был важной частью клуба из Франкфурта, который стал победителем Лиги Европы под руководством как раз таки 49-летнего наставника.

«Вест Хэму» надоело быть скучным, «молотобойцы» хотят играть в более прогрессивный футбол и с этой целью они пригласили на тренерский мостик Юлена Лопетеги. Для испанца это второй заход в Английскую Премьер-лигу, предыдущий опыт работы с «Вулверхэмптоном» он хочет поскорее забыть.

Но стоит отметить, что 57-летний наставник был ограничен в плане ресурсов, так как «волки» переживали не лучшие времена на тот момент. В «Вест Хэме» у Лопетеги развязаны руки, руководство не жалеет денег на необходимых ему игроков.

Новичками лондонцев уже стали Макс Килман, Крисенсио Саммервилл, Никлас Фюллькруг, Луис Гильерме, Аарон Уан-Биссака, Гидо Родригес и Жан-Клер Тодибо. Перед испанским специалистом теперь стоит задача сделать из этой россыпи качественных исполнителей единый механизм, который даст положительный результат.

Кто на выход?

Удивительным образом сложилась судьба новичков прошлого сезона АПЛ: «Шеффилд Юнайтед», «Бернли» и «Лутон Таун» оказались настолько неконкурентоспособными в элитном английском дивизионе, что всей тройкой отправились обратно в Чемпионшип. Такой случай произошел всего второй раз за всю историю существования чемпионата Англии.

Календарь и таблица АПЛ

Нынешнее трио, повысившееся в классе, — «Ипсвич Таун», «Саутгемптон» и «Лестер Сити», точно не хочет повторить судьбу предшественников и постарается зацепиться за сохранение прописки в АПЛ. Конечно, цель более чем ясна, но хватит ли у команд ресурсов для воплощения ее в реальность?

Киран МакКенна — творец успеха «Ипсвич Таун», поднявший за два года «синих» с Лиги 1 (третий дивизион Англии) в Английскую Премьер-лигу. Веселый футбол, прививаемый 38-летним наставником своим подопечным, был к месту в низших лигах, однако реалии чемпионата Англии куда более суровы и тут задорная игра «трактористов» может оказаться не к месту.

Киран МакКенна globallookpress.com

Вероятно, что «Ипсвичу» удастся избежать места в тройке команд, которые покинут АПЛ, тем не менее удалиться далеко от зоны вылета навряд ли у них выйдет. Думаем, что возвращение в элиту будет сложным и нервным для подопечных МакКенны.

«Лестер Сити» и «Саутгемптон», синхронно вылетевшие из Английской Премьер-лиги по итогам сезона 2022/2023, также вместе оформили камбэк в высший дивизион. «Лисы» с отрывом всего в один балл от «Ипсвич Таун» одержали победу в Чемпионшипе и получили прямую путевку в АПЛ.

Входит в новый розыгрыш чемпионата Англии «Лестер» с ощутимыми потерями: команду покинул наставник Энцо Мареска, возглавивший теперь «Челси», и при этом итальянец забрал с собой звездного исполнителя — Кирнана Дьюсбери-Холла. Расставание с ними может серьезно ударить по амбициям «лис» остаться в элите и оставляет некую неопределенность в дальнейшем векторе развития команды.

«Лестер Сити» globallookpress.com

На смену Мареске победители Чемпионшипа назначили Стива Купера, который во время работы с «Ноттингем Форест» сперва вывел команду в АПЛ, а затем смог сохранить их на плаву в высшем дивизионе Англии. Скорее всего, в «Лестере» перед 44-летним тренером будут стоять аналогичные задачи.

«Саутгемптон» занял в регулярном розыгрыше Чемпионшипа лишь 4 место и пробился в Премьер-лигу только через раунд плей-офф, одолев в финале «Лидс Юнайтед» с минимальным счетом 1:0. Для тренера Рассела Мартина «святые» являются всего третьим клубом в профессиональной карьере.

Никогда ранее ему не приходилось работать в АПЛ, так что недостаток опыта главного наставника на столь высоком уровне может помешать «Саутгемптону» закрепиться в элите Англии. Самыми громкими сделками команды этим летом стал выкуп игроков, защищавших цвета «святых» на правах аренды: защитника Тэйлора Харвуда-Беллиса у «Манчестер Сити» и полузащитника Флинна Даунса у «Вест Хэма».

В список кандидатов на вылет следует добавить «Ноттингем Форест», ходивший по лезвию ножа в двух последних розыгрышах английского первенства. «Лесники» завершили сезоны на 16-м и 17-м местах, имея совсем небольшой гандикап над зоной вылета.

Сперва «красных» спас от понижения в классе вышеупомянутый Стив Купер, затем эту ношу на себя взял Нуну Эшпириту Санту. «Ноттингем Форест» все также плох на домашней арене, одержав всего пять побед на родном «Сити Граунд» в минувшем первенстве.

«Ноттингем Форест» globallookpress.com

Сомневаемся, что этот показатель изменится и в предстоящем сезоне АПЛ. Если взять во внимание трансферную кампанию «лесников», то там царит практически баланс по продажам и покупкам игроков.

Из крупных сделок «на вход» следует выделить полузащитника Эллиота Андерсона из «Ньюкасла» и защитника Николу Миленковича из «Фиорентины». Покинули обойму «Ноттингема» защитники Мусса Ниакате и Скотт МакКенна, вратарь Одиссеас Влаходимос, полузащитники Орель Мангаля и Ремо Фройлер.