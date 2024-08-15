Отсутствие звезд и финансовый дисбаланс. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?

После лета во Франции, прошедшего в сиянии парижской Олимпиады, пришло время Лиге 1 выйти на первый план. В пятницу, 16 августа, новый сезон чемпионата Франции откроет поединок между «Пари Сен-Жермен» и «Гавром».

Защитит ли «ПСЖ» титул без Мбаппе?

Утечка талантов — это привычный способ функционирования Лиги 1. Самопровозглашенная «Лига талантов» зависит от покупательной способности своих соперников по топ-5 ведущих турниров Европы и по-своему оправдывает уничижительное название «Лига фермеров», производя дважды в год прекрасный урожай игроков сезон за сезоном.

Не стало исключением и это межсезонье — уже ушли Кефрен Тюрам, Пьер-Эмерик Обамеянг, Лени Йоро и Мартен Терье, а Юссуф Фофана, Райан Шерки, Дезире Дуэ, Жан-Клер Тодибо и Джонатан Дэвид могут покинуть лигу до закрытия трансферного окна.

Но главным талантом покинувшим Лигу 1 этим летом, конечно является лидер «ПСЖ» Киллиан Мбаппе, отправившийся в мадридский «Реал» и уже завоевавший там первый трофей. Олабит ли потеря такого большого игрока доминирование парижан в чемпионате Франции? Если и ослабит, то не сильно — они по-прежнему являются явными фаворитами на четвертый подряд титул Лиги 1 — только «Лион» (с 2002 по 2008 год) побеждал во Франции больше раз подряд.

За считанные дни до начала нового сезона чемпионам Франции, как кажется, не хватает качественных игроков перед чужими воротами, но эта ситуация вряд ли продлится долго, а это значит, что линия атаки «ПСЖ», в которую уже входят Усман Дембеле, Брадли Баркола, Гонсало Рамуш и Рэндал Коло Муани, будет выглядеть совсем иначе в сентябре.

Кажется, что уже имеющиеся игроки должны успешно заменить ушедшего лидера, но несмотря на то, что Рамуш и Коло Муани обошлись ПСЖ в 150 миллионов долларов, нападающие ПСЖ забили всего 17 голов в Лиге 1 в прошлом сезоне. Мбаппе в одиночку достиг этой отметки уже к Рождеству.

Дезире Дуэ globallookpress.com

Трансферные службы «ПСЖ» усердно работают над тем, чтобы обеспечить прибытие по крайней мере одного, а возможно, и двух новых суперзвездных нападающих до закрытия трансферного окна. Один из их — 19-летний универсальный игрок атаки Дезире Дуэ, который, судя по всему, выбрал «ПСЖ», а не «Баварию».

Что касается других линий, то летом парижане подписали талантливого опорника Жоау Невеша (19 лет, «Бенфика»), голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова и левоногого центрального защитника Вильяна Пачо из «Айнтрахта».

Независимо от того, кого «ПСЖ» подпишет на роль центрального нападающего, есть большая вероятность, что команда будет слабее, потому что — давайте посмотрим правде в глаза — кто бы ни пришел, это будет не Мбаппе. И преследователи упорно трудились над усилением, надеясь дать всем поклонникам Лиги 1 настоящую гонку за титул, которую мы жаждем.

«Монако» и «Марсель» в борьбе за корону

Наиболее вероятным вызовом доминированию «ПСЖ» станет «Монако», который в прошлом сезоне занял второе место. В последний раз они выиграли лигу в сезоне 2016–2017 годов — с все тем же Мбаппе в своих рядах — но в этом сезоне им придется обойтись без нападающего Виссама Бен Йеддера, который покинул команду летом.

Несмотря на это, а также на то, что им придется тратить силы на выступление в Лиге чемпионов, они, похоже, хорошо подготовлены, чтобы снова стать главными соперниками ПСЖ в этом сезоне — у них есть качество, глубина состава и опыт, чтобы справиться с игрой на двух фронтах.

У Ади Хюттера нет недостатка в атакующих талантах, а Александр Головин — их капитан и звездный игрок, которого поддерживают бывшие звезды Премьер-лиги Фоларин Балогун и Такуми Минамино. Остальная часть их команды полна интересных молодых талантов, формула, которая, безусловно, работала для них в прошлом.

Этим летом монегаски приобретали молодых игроков (за исключением того, что аренда Тило Керера была сделана постоянной), добавив трио игроков в возрасте 20 лет или моложе. Однако, несмотря на свою неопытность, трио из Ламина Камары, Джорджа Иленикены и Кристиана Мависсы хорошо зарекомендовало себя, и даже если они не станут сразу игроками старта, они могут добавить важную глубину состава, а также получить ценный опыт.

Александр Головин globallookpress.com

Еще одним серьезным претендентом на титул может стать «Марсель». Довольно неожиданно? В прошлом году у провансальцев сменилось четыре разных тренера и этот хаос привел к катастрофическому 8-му месту в Лиге 1.

Очередная перезагрузка случилась этим летом — они пригласили бывшего тренера «Брайтона» Роберто де Дзерби и это, возможно, самый серьезный тренерский апгрейд в Лиге 1 за последние несколько лет.

Приход итальянца может дать «Марселю» импульс после провального прошлого сезона. «Я живу страстью и эмоциями. Эта команда всегда была не такой, как остальные», — сказал Де Зерби на своей презентации.

Это амбициозный шаг для клуба с новой линией нападающих. Лидер команды Пьер-Эмерик Обамеянг ушел, вместе с Илиманом Ндиайе и Исмаилой Сарром. Опытный габонский нападающий забил 17 голов в Лиге 1 и десять голов в Лиге Европы, так что для Де Зерби будет настоящим вызовом заменить такое количество голов в сезоне 2024-25.

Мейсон Гринвуд globallookpress.com

В команде множество новых лиц, включая вратаря Джеронимо Рулли (перешел из «Аякса»), центрального защитника Лилиана Брассье («Брест»), полузащитников Пьера-Эмиля Хёйберга («Тоттенхэм») и Исмаэля Коне («Уотфорд»), а также нападающих Мейсона Гринвуда («Манчестер Юнайтед») и Валентина Карбони («Интер»).

Гринвуд и пришедшая летом из «Ланса» восходящая звезда Элье Ваи должны будут забить большую часть голов, а Де Зерби, который провел лето, перестраивая команду на схему 4-2-3-1, теперь должен вернуть «Марсель» в тройку лидеров Лиги 1. Как минимум.

В пользу «Марселя» играет то, что они не участвуют в еврокубках, поэтому могут сосредоточиться исключительно на внутренних делах.

Борьба за топ-4 и еврокубки

Три лучших клуба Лиги 1 в следующем сезоне автоматически попадут в групповой этап Лиги чемпионов, а четвертый — в третий раунд квалификации. Пятое место дает путевку в групповой этап Лиги Европы, а шестое — в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

Главным претендентом на оставшееся место в топ-4 будет, скорее всего «Лион». Как и «Монако», «Олимпик», который шел на последнем месте после 13 туров, провел потрясающую вторую половину сезона 2024-25, что помогло им подняться в таблице, в конечном итоге заняв шестое место.

Под руководством впечатляющего тренера Пьера Сажа — совершенно неизвестного, когда он пришел в ноябре прошлого года, который с тех пор творил чудеса — «Лион» также должен быть сильнее: Мусса Ниакате перешел из «Ноттингем Форест», чтобы улучшить их оборону, в то время как прибытие блиставшего на Евро-2024 нападающего сборной Грузии Жоржа Микаутадзе должно ослабить давление на превосходного, хотя и перегруженного работой Александра Ляказетта, который с уходо Мбаппе и Бен-Йеддера, становится ведущим действующим бомбардиром Лиги 1.

В остальном же большая часть летней селекции «Лиона» заключалась в конвертации того, что было арендными сделками, в постоянные трансферы. Опции выкупа были активированы у Саида Бенрахма, Ореля Мангаля, Дуже Калета-Кара и Эрнеста Нуама. Целью «Лиона» в этом сезоне будет стабильность, а не хаос.

Александр Ляказетт globallookpress.com

Еще один претендент на зону Лиги чемпионов — «Лилль». Четвертое место и путевка в квалификацию главного еврокубка при крупных трансферах на выход в прошлом сезоне можно считать серьезным успехом.

Паулу Фонсека выстроил качественный позиционный футбол с высоким прессингом и отлично развил молодых игроков (Лени Йоро, Тиагу Сантуш, Джонатан Дэвид, Эйнджел Гомес, Бафоде Диаките, Эдон Жегрова, Хаукон Харальдссон).

Все футбольные трансферы

Но этим летом Фонсеку пригласил «Милан», Йоро уехал в «МЮ», а слухи об уходе Джонатана Дэвида тоже не утихают. Адам Унас и Юсуф Языджи, хотя и не были постоянными игроками в первой команде, обеспечивали необходимую глубину в атаке, и их креативности будет не хватать, учитывая, что Реми Кабелла не молодеет.

На тренерский мостик «Лилля» приехал Брюно Женезьо — тоже адепт позиционного футбола. Были подписаны Тома Менье и Айсса Манди — два защитника с большим опытом в Европе и во Франции, которые должны усилить оборонительные возможности команды, в то время как в атаке многообещающе выглядят Этан Мбаппе и игрок молодежной сборной Норвегии Осаме Сахрауи. Кроме того из аренды в «Гавр» вернулся Мохамеда Байо, который в недавнем прошлом забивал двузначные числа за «Клермон».

Этан Мбаппе globallookpress.com

Еще один интересный претендент — «Ланс», который неожиданно занял второе место в сезоне 2022/23. Игра в Лиге чемпионов с относительно скромным составом имела свои последствия в прошлом сезоне, но европейские амбиции «кроваво-золотых», которые квалифицировались в Лигу конференций, еще живы.

Чтобы добиться этого, они сделали разумное тренерское назначение Франк Эз сменил «Ланс» на «Ницца» после ухода Франческо Фариоли в «Аякс», а Уилл Стилл заменил его на «Боллар-Делелис». Пусть желанное возвращение в Англию и не осуществилось для англо-бельгийского тренера, но он, по крайней мере, приблизился к Ла-Маншу после своего успешного периода в «Реймсе», взяв на себя управление тем, что он описывает как «самый английский клуб во Франции». К тому же впереди его дебют в еврокубках.

Маланг Сарр globallookpress.com

Летом состав почти не менялся, но приход свободным агентом экс-защитника «Челси» Маланга Сарра и подписание молодого эквадорского левый защитника Йоаннера Чавеса предполагает переход к четверке защитников, сохраняя основную полузащиту на месте. Однако ситуация осложнилась после ухода Элье Ваи в «Марсель». Также отметим, что голкипер Эрве Коффи перешел из бельгийского «Шарлеруа», чтобы составить конкуренцию Брайсу Самбе.

Темные лошадки

В числе клубов, которые работают со скудными средствами, но обладают еврокубковыми амбициями, попадает и «Ницца», куда пришел Франк Эз, который по праву заслужил звездную репутацию, выведя «кроваво-золотых» из Лиги 2 в Лигу чемпионов и приблизившись к «ПСЖ» в сезоне 2022/23.

Кроме тренера в «Ницце» сменился спортивный директор, да и вообще текучка кадров. А самое главное — после того как наконец Ineos стал совладельцем «Манчестер Юнайтед», клуб из французской Ривьеры перестал быть любимой игрушкой миллиардера Джима Рэтклиффа. И это сразу сказалось на трансферах — в отличие от прошлого лета, когда «Ницца» потратила много денег на таких игроков, как Жереми Бога и Терем Моффи, этим летом клуб стал более осмотрительным.

Танги Ндомбеле все еще только 27 лет, и он выглядит разумным в качестве свободного агента и идеальной заменой Кефрена Тюрама, в то время как Жонатан Клосс, блиставший при Эзе в «Лансе» добавит атакующей мощи справа.

Календарь и таблица Лиги 1

Добавьте к этому выкуп Моргана Сансона, впечатляющего на правах аренде в прошлом сезоне, и кажется, что «Ницца» хорошо усилилась мало потратив, но остаются вопросы о том, будет ли этого достаточно. Особенно если учесть, что уход Жан-Клера Тодибо в «Вест Хэм» оставит огромную пустоту в обороне, а главный форвард Моффи порвал кресты.

Многое будет зависеть от того, насколько хорошо защитники команды смогут адаптироваться к агрессивной схеме 3-4-3 Эса. Ветеран-бразилец Данте вернулся на еще один сезон, в котором он будет играть после своего 41-го дня рождения. Но после нескольких превосходных сезонов вместе с Тодибо, ему придется привыкать к новому партнеру, и это сулит неприятности.

Но главный претендент, чтобы оставить букмекеров в дураках и претендовать на место в первой четверке, — это «Ренн». Благодаря работе нового спортивного директора Фредерика Массары в трансферное окно, клуб из Бретани собрал потрясающий состав, заполнив некоторые пробелы — особенно в обороне — которые были очевидны в прошлом сезоне.

И это хорошо, потому что летом команду покинули полузащитник Фабиан Ридер и Энцо Ле Фе, защитник Гела Дуэ и вингер Мартин Террье. Не исключен и уход нападающего Арно Калимуэндо и атакующего хавбека Дезире Дуэ.

Полузащитник молодежной сборной Дании Альберт Грёнбек должен заменить креативных Ле Фе и Ридера, в то время как в защите Лео Эстигор выглядит как ветеран, который укрепит хребет обороны. Защитник Ханс Хатебур и хавбек Глен Камара не являются автоматическими стартовыми игроками, но их сочетание универсальности и ветеранского опыта многое добавит команде, которой нужны оба эти качества.

В результате «Ренн» может занять любое место с четвертого по одиннадцатое. Проблемой может стать необходимость обороны сыграться, на что понадобиться время. Но занявший лишь девятое место в Лиге 1 в прошлом сезоне «Ренн» также имеет то же преимущество, что и «Марсель» — они не играют в Европе, поэтому могут сосредоточиться на внутренних делах. Это должно дать «Ренну» преимущество, например, над «Лиллем», который начал сезон изнурительно рано, чтобы сыграть в отборочных матчах Лиги чемпионов, а также над «Лансом» (который участвует в Лиге конференций) и «Ниццей» (Лига Европы).

Альберт Грёнбек globallookpress.com

Когда состоится жеребьевка Лиги чемпионов 2024/25, мечта станет реальностью для «Бреста», который был «темной лошадкой» в прошлом сезоне, заняв невероятное 3-е место в Лиге 1. Однако команде, которая обычно борется за выживание, придется попытаться повторить свой подвиг снова, на этот раз в более жестком графике — с матчами в середине недели, который скажется на сократившемся составе клуба, который этим летом потратил всего 1 миллион долларов.

Изобретательность тренера Эрика Руа будет подвергнута серьезному испытанию из-за кадровых потерь как в атаке, так и в защите. Лилиан Брассье отправился в аренду в «Марсель» с возможностью выкупа, в то время как атака останется без Мартина Сатриано, чья аренда закончилась, и Стива Мунье, который был незаменим при верховой борьбе в штрафной. Камори Думбия, который забил шесть голов и отдал пять результативных передач менее чем за тысячу минут игры в прошлом сезоне, — еще одна серьезная потеря.

Несмотря на предстоящие выплаты за участие в ЛЧ, «Брест» был довольно осторожен в своих трансферах и только прибытие универсального экс-защитника «Ланса» Жюльена Ле Кардиналя потребовало платы. Однако их два арендных подписания в лице Людовика Ажорка («Майнц») и Абдулайе Ндиайе («Труа») имеют потенциал стать ключевыми. Первый возвращается во Францию ​​после того, как регулярно забивал за «Страсбург» в течение трех сезонов, в то время как последний является многообещающим молодым защитником, играющим за Сенегал на молодежном уровне, который станет важной частью новой защитной линии.

Людовик Ажорк globallookpress.com

Да, бретонцы понесли серьезные кадровые потери на рынке, но нет никаких оснований полагать, что они не смогут, по крайней мере, продолжить борьбу за место в Европе к концу сезона. Ажорк — проверенный бомбардир и, возможно, даже представляет собой апгрейд по сравнению с более прозаичным Мунье, в то время как Ромен Дель Кастильо и Пьер Ли-Мелу, оба универсальные и трудолюбивые игроки, вернулись в полузащиту и на правый фланг. Защита может стать проблемой с уходом Брассье, безупречного в прошлом сезоне, но любой спад, который понесет эта команда, должен быть незначительным.

Борьба за выживание

Главные претенденты на вылет по итогам предстоящей кампании — это «Гавр» и «Нант», которые в прошлом сезоне закончили на два и три места выше двух последних соответственно, и все три члена недавно повышенного трио: «Анже», «Осер» и «Сент-Этьен».

«Нант» на бумаге должен снова выжить — их стабильность и глубина состава на многих позициях, безусловно, пойдут им на пользу, но на нескольких остаются вопиющие пробелы. У команды нет левого защитника, ни в тройке защитников, ни в четверке защитников, и она может быть вынуждена играть втроем в защите или использовать Фабьена Сентонза или Жана-Кевина Дюверна на неродной позиции.

В атаке у Антуана Комбуаре, похоже, слишком много игроков, чтобы соблюсти баланс — рекордная для клуба сумма, заплаченная за выкуп Маттиса Аблина подчеркивает важность его прогресса, но большая часть его блеска в прошлом сезоне пришла после того, как Мозес Саймон получил серьезную травму. Как он впишется в линию атаки, куда уже входят нигериец Флоран Молле, Мостафа Мохамед, Игнатиус Ганаго и новички Тино Кадевере и Сорба Томас? Если Комбуаре сможет разобраться со своими форвардами, выживание будет практически гарантировано, но чувствуется, что на «Божуаре» еще будут перемены.

Маттис Аблин globallookpress.com

«Осер» в прошлом сезоне уверенно выиграл Лигу 2, потому что что у них была лучшая атака во втором дивизионе, которая наколотила 72 гола — 15 из них забил Адо Онаиву. Поскольку состав команды, которая выиграла чемпионский титул в сезоне 2023-24 не слишком изменился, «Осер» отправится в Лигу 1 с уверенностью, что они смогут остаться в высшем дивизионе Франции благодаря своей атаке и Онаиву.

В отсутствие серьезных потерь, «Осер» усилил свою оборону, подписав контракт с Габриэлем Ошо из «Лутона», вылетевшего в Чемпионшип. «Бургундцы» также усилили свою атаку канадским нападающим Тео Бэром, который перешел из шотландского «Мазервелла». Победители Лиги 2 также встретятся в своих первых пяти играх с тремя соперниками, которые заняли 12-е место или ниже в таблице Лиги 1 в прошлом сезоне, так что это возможность набрать очки на раннем этапе, одновременно укрепляя уверенность команды.

Адо Онаиву globallookpress.com

Главной сенсацией для болельщиков «Сент-Этьена», после двух лет в Лиге 2, в начале сезона станет чувство облегчение. В конце концов, клуб мог бы легко пойти по пути также вылетевшего «Бордо», клуба оказавшегося на грани полного исчезновения, но этого не случилось благодаря богатым новым канадским владельцам. Задача в этом сезоне — избежать финиша в тройке худших и стабилизировать положение после нескольких нестабильных лет.

Они подписали важных опытных игроков, включая бывшего капитана «Реймса» и опытного защитника Юниса Абдельхамида и Флориана Тардье, выстроив прочную оборонительную базу. Хотя уход атакующих полузащитников Ирвина Кардоны и Дилана Шамбоста был серьезной потерей, такие игроки, как блиставший в сборной Грузии на Евро-2024 Зурико Давиташвили и Ибрагим Сиссоко, кажутся способными ее компенсировать.

Зурико Давиташвили globallookpress.com

«Гавр» едва избежал падения в прошлом сезоне, не смог укрепить свой состав летом и пошел на огромную авантюру, решив заменить своего высококлассного тренера Луку Эльснера, который вывел их в Лигу 1, удержал их там, а теперь ушел работать с лучшим составом и большим бюджетом в «Реймс», на новичка Дидье Дигара. Это может сработать, но это огромный риск — отдать будущее молодой, неопытной и довольно посредственной группы игроков в руки молодого, неопытного тренера.

«Анже», который провел всего один сезон в Лиге 2, прежде чем вернуться в первый дивизион, заняв второе место — главный фаворит букмекеров на вылет. Лоис Дьони станет их ключевым игроком после 16 голов в прошлом сезоне, но они добились повышения благодаря усилиям всей команды — его умело поддерживал целый ряд талантливых игроков атаки, включая Фарида Эль Мелали и Химада Абделли.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Как и в прошлом сезоне, у «Анже» мало денег, но это не помешало им привлечь нескольких интересных игроков, в частности, крайнего нападающего «Клермона» Джима Аллевина, а также очень опытного бывшего полузащитника «Страсбурга» Жана-Эда Ахолу. Наряду с такими ветеранами, как Капель и Дьони, эти приобретения дадут опыт, о котором большинство команд, прошедших повышение, могут только мечтать. Выживание далеко не гарантировано, но командная игра и преемственность на скамейке запасных и на поле дает «Анже» достаточно оснований для осторожного оптимизма.