Ольмо, Симонс и еще семь звезд Евро-2024, которые станут главными героями трансферного лета

Дани Ольмо («Лейпциг», сборная Испании)

Атакующий полузащитник

Ольмо стал одним из лучших игроков сборной Испании на Евро-2024, несмотря на то, что изначально у него была роль запасного.

В контракте Дани с «Лейпцигом» есть пункт, согласно которому он может перейти в другой клуб в обмен на 60 миллионов евро. Но действие этой опции истекает уже 20 июля.

Очевидно, что после того, что он показал в Германии, его хотели был видеть у себя многие топ-клубы.

Дани Ольмо globallookpress.com

Если верить слухам, интерес к Ольмо проявляет даже «Манчестер Сити». Кроме того, в списке претендентов на атакующего полузащитника сборной Испании есть такие клубы, как «Арсенал», «Ливерпуль», «Бавария» и «Челси».

«Барселона» тоже не отказалась бы от такого игрока. К слову, Ольмо до 2015 года, когда он оказался в загребском «Динамо», занимался в академии каталонского клуба. Другой вопрос, что у «Барсы» нет средств на своего воспитанника.

Хави Симонс («Пари Сен-Жермен», сборная Нидерландов)

Атакующий полузащитник

После классного сезона в «Лейпциге» на правах аренды (забил 10 мячей и сделал 15 результативных передач в 43 матчах) Симонс, похоже, не намерен возвращаться в Париж.

Хави Симонс globallookpress.com

«Пари Сен-Жермен» в 2023 активировал опцию обратного выкупа и забрал Хави у ПСВ Эйндховен всего лишь за 12 миллионов евро. Этим летом лучший клуб Франции может получить за нидерландца минимум в пять раз больше.

Скорее всего, Симонс останется в Германии — либо продолжит играть за «Лейпциг», либо перейдет в «Баварию». Возможно, это снова будет аренда.

Нико Уильямс («Атлетик», сборная Испании)

Нападающий

Шустрый вингер на Евро-2024 был так же эффективен, как и его партнер по сборной Германии Ламин Ямаль.

Нико Уильямс globallookpress.com

В прошлом году Уильямс продлил контракт с «Атлетиком». В этом соглашении указана сумма отступных, которая составляет 58 миллионов евро.

Похоже, всё идет к тому, что «Барселона» найдет эти деньги и Нико продолжит играть с Ямалем не только в сборной, но и на клубном уровне.

При этом почти нет сомнений, что после приобретения Нико «Барсе» точно придется кого-то продать, чтобы не усугубить и без того свое ужасное финансовое положение.

Хвича Кварацхелия («Наполи», сборная Грузии)

Атакующий полузащитник

Как и ожидалось, Хвича стал одним из главных героев сборной Грузии на Евро-2024. Вряд ли кто-то мог предположить, что дебютант турнира выйдет в 1/8 финала благодаря шикарной победе над Португалией в заключительном туре группового этапа.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

По словам агента Мамуки Джугели и его отца Бадри, Кварацхелия очень хочет уйти из «Наполи» уже этим летом. Мечта грузинской звезды — продолжение карьеры в «Реале».

Но запросы неаполитанского клуба могут стать серьезным препятствием. Сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис потребует за Хвичу больше 100 миллионов евро. Возможно, эту сумму найдет «Пари Сен-Жермен»: руководители парижского клуба считают, что Кварацхелия может стать новым лицом команды после ухода Килиана Мбаппе. И если верить слухам, о приобретении Хвичи задумались в «Ливерпуле». В английском клубе понимают, что карьера Мохамеда Салаха на «Энфилде» подходит к концу.

Также стоит упомянуть вратаря сборной Грузии и «Валенсии» Георгия Мамардашвили, который совершил невероятное количество сэйвов на Евро в Германии. Пишут, что в его переходе заинтересован «Ньюкасл».

Марк Гехи («Кристал Пэлас», сборная Англии)

Центральный защитник

После продажи в «Баварию» Майкла Олисе за 60 миллионов евро «Кристал Пэлас» может отпустить еще несколько ключевых игроков. Известно, что английские топ-клубы проявляют серьезный интерес к Эберечи Эзе и Адаму Уортону.

Марк Гехи globallookpress.com

Но главным активом «Пэлас» с недавних пор стал Марк Гехи, который благодаря классной игре на Евро попал в список трансферных целей «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Кажется, он действительно способен усилить оборону любого из этих топ-клубов.

Диогу Кошта («Порту», сборная Португалии)

Вратарь

Трансферная стоимость Кошты взлетела после его подвигов в матчах за сборную Португалии на Евро-2024. «Порту» готов продать своего основного вратаря, но запросы нынешнего клуба Диогу могут отпугнуть потенциальных покупателей. «Порту» требует 75 миллионов евро.

С другой стороны, клуб, который все-таки рискнет, вряд ли останется разочарован. Этот 24-летний португалец действительно может стать одним из лучших вратарей мира.

Риккардо Калафьори («Болонья», сборная Италии)

Центральный защитник

Летом 2023-го «Болонья» выкупила Калафьори у «Базеля» всего лишь за пять миллионов евро. Теперь она может получить за него в десять раз больше (правда, сообщалось, что половину от этой суммы получит «Базель»).

Риккардо Калафьори globallookpress.com

В минувшем сезоне Калафьори стал одним из лидеров «Болоньи», которая впервые в своей истории вышла в групповой этап Лиги чемпионов. После этого Риккардо здорово проявил себя в матчах за сборную Италии на Евро-2024.

Известно, что Калафьори близок к переходу в «Арсенал», который уже ведет переговоры с «Болоньей». Главный тренер «канониров» Микель Артета планирует использовать итальянца в качестве левого защитника. Но также сообщалось, что 22-летнего футболиста хотят приобрести «Челси», «Байер» и «Пари Сен-Жермен».

Кроме того, этим летом «Болонью», скорее всего, покинет Мишель Эбишер, один из лучших игроков сборной Швейцарии на Евро-2024.

Ферди Кадиоглу («Фенербахче», сборная Турции)

Левый защитник

Хотя Кадиоглу не так популярен, как его партнеры по сборной Арда Гюлер и Кенан Йылдыз, он был одним из ключевых игроков Турции, которая дошла до четвертьфинала на Евро в Германии.

Ферди Кадиоглу globallookpress.com

Кадиоглу полностью соответствует требованиям для современного флангового защитника — надежный в защите и эффективный в развитии атак.

В подписании Ферди заинтересованы два топ-клуба английской Премьер-лиги — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Лондонский клуб постарается купить турецкого футболиста в том случае, если не договорится с «Болоньей» о переходе Калафьори.

Деннис Ман («Парма», сборная Румынии)

Атакующий полузащитник

Деннис Ман globallookpress.com

В минувшем сезоне Ман стал одним из главных героев «Пармы». Румынский футболист помог команде вернуться в итальянскую Серию А. Деннис провел 32 матча, в которых забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач.

Летом 25-летний футболист привлек к себе внимание на большой сцене. Благодаря успешной игре за сборную Румынии на Евро-2024 Ман попал в список трансферных целей «Барселоны», дортмундской «Боруссии» и некоторых клубов АПЛ.

Контракт Денниса с «Пармой» рассчитан до 2025 года, поэтому итальянский клуб вряд ли сможет получить от потенциального покупателя чересчур большую сумму.