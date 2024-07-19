ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Ольмо, Симонс и еще семь звезд Евро-2024, которые станут главными героями трансферного лета

    При этом далеко не за всех придется заплатить все деньги мира

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Арсенал Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Челси АПЛ Футбол Англии Бавария Байер Боруссия Д РБ Лейпциг Бундеслига Футбол Германии Реал Мадрид Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Ювентус Милан Интер Наполи Серия A Футбол Италии ПСЖ Атлетик Кристал Пэлас Порту Фенербахче Парма Трансферы Евро-2024
    Вся лентаСамое главное
    Дани ОльмоОльмо, Симонс и еще семь звезд Евро-2024, которые станут главными героями трансферного лета Килиан МбаппеКилиан Мбаппе и история десятилетней одержимости «Реала» его подписанием Нико УильямсЭффект Евро-2024. Есть ли смысл покупать игроков, которые заявили о себе на турнире для сборных?
  • 12:46
    • «Наполи» может купить у «Бенфики» бразильского вингера
  • 12:24
    • Романо: Мората подписал контракт с «Миланом»
  • 12:12
    • «Кайрат» расторг контракт с экс-защитником сборной России
  • 11:39
    • Юльманн покинул пост главного тренера сборной Дании
  • 11:26
    • «Зенит» и «Галатасарай» согласовали трансфер Вендела
  • 10:52
    • «Челси» готов заплатить больше 40 млн евро за бразильского полузащитника «Фулхэма»
  • 10:34
    • «Манчестер Юнайтед» продаст Каземиро и еще одного полузащитника
    Все новости спорта
    Дани Ольмо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дани Ольмо
    Этим летом героями трансферных сюжетов будут звезды Евро-2024. Несмотря на то, что после таких турниров стоимость игроков почти всегда увеличивается, на рынке все равно можно найти топовых исполнителей по выгодной цене. ESPN составил список из девяти футболистов, которые в том числе благодаря успешным выступлениям на турнире в Германии начнут сезон в новых клубах.

    Дани Ольмо («Лейпциг», сборная Испании)

    Атакующий полузащитник

    Ольмо стал одним из лучших игроков сборной Испании на Евро-2024, несмотря на то, что изначально у него была роль запасного.

    В контракте Дани с «Лейпцигом» есть пункт, согласно которому он может перейти в другой клуб в обмен на 60 миллионов евро. Но действие этой опции истекает уже 20 июля.

    Очевидно, что после того, что он показал в Германии, его хотели был видеть у себя многие топ-клубы.

    Дани Ольмо
    globallookpress.com

    Если верить слухам, интерес к Ольмо проявляет даже «Манчестер Сити». Кроме того, в списке претендентов на атакующего полузащитника сборной Испании есть такие клубы, как «Арсенал», «Ливерпуль», «Бавария» и «Челси».

    «Барселона» тоже не отказалась бы от такого игрока. К слову, Ольмо до 2015 года, когда он оказался в загребском «Динамо», занимался в академии каталонского клуба. Другой вопрос, что у «Барсы» нет средств на своего воспитанника.

    Хави Симонс («Пари Сен-Жермен», сборная Нидерландов)

    Атакующий полузащитник

    После классного сезона в «Лейпциге» на правах аренды (забил 10 мячей и сделал 15 результативных передач в 43 матчах) Симонс, похоже, не намерен возвращаться в Париж.

    Хави Симонс
    globallookpress.com

    «Пари Сен-Жермен» в 2023 активировал опцию обратного выкупа и забрал Хави у ПСВ Эйндховен всего лишь за 12 миллионов евро. Этим летом лучший клуб Франции может получить за нидерландца минимум в пять раз больше.

  • На распутье карьеры. Хави Симонс готов сделать следующий шаг после Евро
  • Юная звезда YouTube, любитель риска и один из лучших ассистентов ЧЕ-2024 — где он продолжит карьеру?
  • 06/07/2024

    • Скорее всего, Симонс останется в Германии — либо продолжит играть за «Лейпциг», либо перейдет в «Баварию». Возможно, это снова будет аренда.

    Нико Уильямс («Атлетик», сборная Испании)

    Нападающий

    Шустрый вингер на Евро-2024 был так же эффективен, как и его партнер по сборной Германии Ламин Ямаль.

    Нико Уильямс
    globallookpress.com

    В прошлом году Уильямс продлил контракт с «Атлетиком». В этом соглашении указана сумма отступных, которая составляет 58 миллионов евро.

    Похоже, всё идет к тому, что «Барселона» найдет эти деньги и Нико продолжит играть с Ямалем не только в сборной, но и на клубном уровне.

  • Эффект Евро-2024. Есть ли смысл покупать игроков, которые заявили о себе на турнире для сборных?
  • Звезды чемпионата Европы скоро снова будут в центре внимания
  • Вчера

    • При этом почти нет сомнений, что после приобретения Нико «Барсе» точно придется кого-то продать, чтобы не усугубить и без того свое ужасное финансовое положение.

    Хвича Кварацхелия («Наполи», сборная Грузии)

    Атакующий полузащитник

    Как и ожидалось, Хвича стал одним из главных героев сборной Грузии на Евро-2024. Вряд ли кто-то мог предположить, что дебютант турнира выйдет в 1/8 финала благодаря шикарной победе над Португалией в заключительном туре группового этапа.

    Хвича Кварацхелия
    globallookpress.com

    По словам агента Мамуки Джугели и его отца Бадри, Кварацхелия очень хочет уйти из «Наполи» уже этим летом. Мечта грузинской звезды — продолжение карьеры в «Реале».

  • Килиан Мбаппе и история десятилетней одержимости «Реала» его подписанием
  • Вспоминаем самую грандиозную трансферную сагу последних лет, завершившуюся в это межсезонье
  • Сегодня

    • Но запросы неаполитанского клуба могут стать серьезным препятствием. Сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис потребует за Хвичу больше 100 миллионов евро. Возможно, эту сумму найдет «Пари Сен-Жермен»: руководители парижского клуба считают, что Кварацхелия может стать новым лицом команды после ухода Килиана Мбаппе. И если верить слухам, о приобретении Хвичи задумались в «Ливерпуле». В английском клубе понимают, что карьера Мохамеда Салаха на «Энфилде» подходит к концу.

    Также стоит упомянуть вратаря сборной Грузии и «Валенсии» Георгия Мамардашвили, который совершил невероятное количество сэйвов на Евро в Германии. Пишут, что в его переходе заинтересован «Ньюкасл».

    Марк Гехи («Кристал Пэлас», сборная Англии)

    Центральный защитник

    После продажи в «Баварию» Майкла Олисе за 60 миллионов евро «Кристал Пэлас» может отпустить еще несколько ключевых игроков. Известно, что английские топ-клубы проявляют серьезный интерес к Эберечи Эзе и Адаму Уортону.

    Марк Гехи
    globallookpress.com

    Но главным активом «Пэлас» с недавних пор стал Марк Гехи, который благодаря классной игре на Евро попал в список трансферных целей «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Кажется, он действительно способен усилить оборону любого из этих топ-клубов.

    Диогу Кошта («Порту», сборная Португалии)

    Вратарь

    Трансферная стоимость Кошты взлетела после его подвигов в матчах за сборную Португалии на Евро-2024. «Порту» готов продать своего основного вратаря, но запросы нынешнего клуба Диогу могут отпугнуть потенциальных покупателей. «Порту» требует 75 миллионов евро.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ИгратьСтраховка первой ставкиrabona

    С другой стороны, клуб, который все-таки рискнет, вряд ли останется разочарован. Этот 24-летний португалец действительно может стать одним из лучших вратарей мира.

    Риккардо Калафьори («Болонья», сборная Италии)

    Центральный защитник

    Летом 2023-го «Болонья» выкупила Калафьори у «Базеля» всего лишь за пять миллионов евро. Теперь она может получить за него в десять раз больше (правда, сообщалось, что половину от этой суммы получит «Базель»).

    Риккардо Калафьори
    globallookpress.com

    В минувшем сезоне Калафьори стал одним из лидеров «Болоньи», которая впервые в своей истории вышла в групповой этап Лиги чемпионов. После этого Риккардо здорово проявил себя в матчах за сборную Италии на Евро-2024.

  • Топ-10 звезд Евро-2024, на которых надо обратить внимание даже топ-клубам
  • Среди них есть даже представители сборных Румынии и Украины
  • 02/07/2024

    • Известно, что Калафьори близок к переходу в «Арсенал», который уже ведет переговоры с «Болоньей». Главный тренер «канониров» Микель Артета планирует использовать итальянца в качестве левого защитника. Но также сообщалось, что 22-летнего футболиста хотят приобрести «Челси», «Байер» и «Пари Сен-Жермен».

    Кроме того, этим летом «Болонью», скорее всего, покинет Мишель Эбишер, один из лучших игроков сборной Швейцарии на Евро-2024.

    Ферди Кадиоглу («Фенербахче», сборная Турции)

    Левый защитник

    Хотя Кадиоглу не так популярен, как его партнеры по сборной Арда Гюлер и Кенан Йылдыз, он был одним из ключевых игроков Турции, которая дошла до четвертьфинала на Евро в Германии.

    Ферди Кадиоглу
    globallookpress.com

    Кадиоглу полностью соответствует требованиям для современного флангового защитника — надежный в защите и эффективный в развитии атак.

    В подписании Ферди заинтересованы два топ-клуба английской Премьер-лиги — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Лондонский клуб постарается купить турецкого футболиста в том случае, если не договорится с «Болоньей» о переходе Калафьори.

    Деннис Ман («Парма», сборная Румынии)

    Атакующий полузащитник

    Деннис Ман
    globallookpress.com

    В минувшем сезоне Ман стал одним из главных героев «Пармы». Румынский футболист помог команде вернуться в итальянскую Серию А. Деннис провел 32 матча, в которых забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач.

    Летом 25-летний футболист привлек к себе внимание на большой сцене. Благодаря успешной игре за сборную Румынии на Евро-2024 Ман попал в список трансферных целей «Барселоны», дортмундской «Боруссии» и некоторых клубов АПЛ.

    Контракт Денниса с «Пармой» рассчитан до 2025 года, поэтому итальянский клуб вряд ли сможет получить от потенциального покупателя чересчур большую сумму.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.44
  • Экспресс дня 19 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Надаль — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Локомотив — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Урал — Шинник
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — КАМАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры