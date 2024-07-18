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    Эффект Евро-2024. Есть ли смысл покупать игроков, которые заявили о себе на турнире для сборных?

    Звезды чемпионата Европы скоро снова будут в центре внимания

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    Нико Уильямс
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    Нико Уильямс
    Крупные турниры для сборных очень часто становятся для многих игроков своеобразным трамплином. Евро-2024 вряд ли станет исключением в этом плане, пишет The Athletic.
    В 2010 году, вскоре после чемпионата мира в ЮАР, немцы Сами Хедира и Месут Озил перешли в мадридский «Реал». Есть и гораздо более свежий пример: аргентинец Энцо Фернандес в начале 2023-го перешел из «Бенфики» в «Челси». Лондонский клуб заплатил за чемпиона мира 121 миллион евро.

    Летняя трансферная кампания не станет исключением, многие клубы заинтересованы в подписании футболистов, которые проявили себя на чемпионате Европы в Германии и на Кубке Америки в США.

    По итогам Евро можно выделить двух игроков, которые явно готовы к переходу в топ-клуб. Это испанец Нико Уильямс и итальянец Риккардо Калафьори, который совсем скоро может стать игроком лондонского «Арсенала».

    Впрочем, наивно думать, что топ-клубы оценивают уровень игроков исключительно по нескольким матчам на крупных международных турнирах. Например, главный тренер «Арсенала» Микель Артета обратил внимание на Калафьори благодаря его классной игре за «Болонью» в минувшем чемпионате Италии. Выступление Риккардо на Евро стало еще одним подтверждением, что он способен играть в большом клубе.

    Риккардо Калафьори
    globallookpress.com

    С учетом всех возможностей, которые сейчас есть у футбольных скаутов, уже давно стало ясно, что турниры для сборных уже не имеют такого влияния на трансферный рынок, как раньше.

    «Я не думаю, что турниры для сборных имеют сейчас такое же влияние, как раньше. Но они все равно могут повлиять на ценность отдельного футболиста», — сказал Тим ​​Кич, основатель MRKT Insights — компании, которая предоставляет клубам различные данные об игроках.

    Как ни крута, а удачное выступление игрока на таком турнире, как Евро, обязательно скажется на его стоимости.

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    • «Агенты буквально молятся, чтобы их клиенты как можно лучше проявили себя на крупных турнирах, потому что это один из поводов поднять сумму трансфера и заработать на комиссионных. Это очевидно», — сказал на условиях анонимности один из сотрудников АПЛ, занимающийся подбором игроков.

    Несмотря на многочисленные нюансы, к таким турнирам, как Евро, по-прежнему приковано пристальное внимание.

    «Достойное выступление на турнире для сборных обязательно увеличит спрос. Сначала могут быть сомнения, но потом этот парень забивает три гола на Евро — и мнение о нем тут же меняется, сразу же появляются желающие выкупить его», — уверен Кич.

    «Есть много факторов, от которых зависит судьба трансфера. Есть в том числе логическая сторона, основанная на различных данных. С этой точки зрения я бы сказал, что это (выступление игрока на турнире для сборных) не имеет никакого значения.

    Вряд ли целесообразно оценивать уровень футболиста по двум-трем матчам, тем более против заведомо более слабых соперников (например, по игре против Албании). Матч против не самой сильной сборной и против топ-клуба АПЛ — это все-таки чересчур разные вещи.

    Но, с другой стороны, если у вас были сомнения, то в этом случае выступление игрока на Евро или на ЧМ может существенно помочь определиться с выбором. Конечно, в таком случае это повлияет на спрос», — добавил Кич.

    «Ведущие скаутские отделы редко меняют свое мнение под влиянием крупных турниров. Они могут разве что стать дополнительным подтверждением.

    Нико Уильямс, пожалуй, единственный, кто на Евро-2024 окончательно подтвердил, что может стать серьезным усилением практически для любого топ-клуба.

    Нико Уильямс
    globallookpress.com

    Я часто наблюдал за ним в прошлом сезоне, и тогда у меня не было такой уверенности из-за его непоследовательности. То же самое можно было сказать про Софьяна Амрабата по итогам ЧМ-2022», — отметил еще один скаут, ранее работавший в АПЛ.

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    • Амрабат был одним из лучших игроков на чемпионате мира в Катаре. Он стал одним из тех, благодаря кому сборная Марокко дошла до полуфинала. В итоге через полгода Амрабат перешел из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Но в английском клубе за весь сезон ему так и не удалось проявить себя. В 29-ти матчах АПЛ марокканец не сделал ни одного результативного действия.

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    Ключевой вопрос, заключается в том, есть ли смысл реагировать на ажиотаж и покупать игрока по завышенной цене.

    Хамес Родригес после ЧМ-2014, на котором сборная Колумбии дошла до четвертьфинала, а он стал обладателем «Золотой бутсы», перешел из «Монако» в мадридский «Реал» за 63 миллиона фунтов. Хамес бодро начал, но в итоге так и не стал основным игроком «Мадрида». Летом 2020-го он перешел в «Эвертон» на правах свободного агента.

    Хамес Родригес
    globallookpress.com

    Вот еще один показательный пример: в июле 2002-го «Ливерпуль» выкупил у французского «Ланса» Эль-Хаджи Диуфа, при этом отказавшись от француза Николя Анелька. Сенегалец стал главным открытием ЧМ-2002, на котором его сборная сенсационно дошла до четвертьфинала. В первом туре группового этапа Сенегал одержал победу над Францией, на тот момент действующим чемпионом мира.

    В первом сезоне Диуф провел за «Ливерпуль» 47 матчей и забил шесть мячей, а в следующем вообще ни разу не отличился. Куда больше его запомнили из-за позорного поведения: в одном из матчей Кубка УЕФА он плюнул в болельщика. Позже бывший главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье не скрывал, что трансфер Диуфа был ошибкой.

    «Очевидно, что в том случае мы поспешили, доверившись впечатлениям, которые оставила игра Диуфа на ЧМ-2002», — вспоминал Улье в 2015 году.

    Эль-Хаджи Диуф
    globallookpress.com

    Однако есть достаточно данных, которые подтверждают, что такие трансферы далеко не всегда оказываются провальными.

    Данные говорят нам, что турнирные покупки не всегда плохи. Перед ЧМ-2022 TransferRoom, футбольная организация, которая помогает клубам покупать и продавать игроков, проанализировала 253 трансфера после 2014 года, которые состоялись после крупных турниров. Оказалось, что эти игроки в следующих двух сезонах после перехода в новый клуб играли чаще, чем те, которые не выступали на Евро или ЧМ. При этом если мы говорим о нападающих, то в плане результативности они тоже превосходили своих конкурентов.

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    • Другой вопрос, что за таких игроков, как правило, приходится платить очень большие деньги.

    Исследование TransferRoom также показало, что средняя комиссия при переходе игрока после международного турнира была на 54 процента выше, чем в остальных случаях.

    «Это происходит главным образом из-за того, что эти игрока изначально дороже. Тем не менее, мы видим рост стоимости во время крупных турниров», — отмечает Дэниел Блейдс, руководитель отдела анализа данных в TransferRoom.

    По итогам Евро-2024 увеличилась трансферная стоимость Коула Палмера, Ламина Ямаля, Арды Гюлера, Брэдли Барколя и Нико Уильямса. На показатель оценки игроков влияют множество факторов, помимо возраста, продолжительности контракта и экономических данных.

    Коул Палмер
    globallookpress.com

    «Хороший турнир может только подтвердить, насколько он хорош, по нашему мнению. Но мы прошли тем времена, когда клубы судили о его уровне по нескольким матчам. Оценивая уровень, мы учитываем данные за последние два-три года.

    Но для кого-то вроде Ямаля или Кобби Мейну это серьезная часть карьеры, учитывая их возраст. В их случае успех на Евро действительно имеет значение», — отмечает Блейдс.

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    • Такого, как раньше, когда игроков покупали, отталкиваясь, прежде всего, от их выступлений на Евро или ЧМ, сейчас уже почти не осталось. Но и говорить о том, что это не имеет никакого влияния, тоже неправильно.

    «Что касается активности на трансферном рынке, то в мае наблюдается приличный всплеск. Затем наступает спад в июне и начале июля. В конце июля и начале августа будет новый всплеск», — уверен Блейдс.

    Скорее всего, в ближайшие недели имена главных звезд Евро-2024 снова будут в центре внимания.

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