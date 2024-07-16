Заслуженный триумф. Победа Испании на Евро-2024 — это только начало

Но, в конце концов, победа над Англией в финале сводилась к тому, что они делают лучше всего, и к тому, что было вечным вопросом для футболистов: «Как хорошо твое первое касание?»

«Ла Роха» — единственная команда, которая выиграла шесть или более матчей на Евро, у них есть самый возрастной игрок, выигравший турнир (Хесус Навас), самый молодой игрок, когда-либо игравший, ассистировавший или забивший в одном матче (Ламин Ямаль), национальная сборная и испанские клубы выиграли все крупные европейские финалы, в которых они участвовали, начиная с 2001 года, они показали здесь лучшие результаты по результативности, они обыграли всех остальных европейских победителей чемпионатов мира (Англию, Германию, Францию, Италию), ни одна страна никогда не выигрывала больше Евро, чем Испания, они являются действующими победителями Евро и Лиги наций на мужском и женском уровне. Родри проиграл лишь один раз в 81 матче за клуб и сборную.

На самом деле статистики еще больше, но это уже цунами из нее, и в любом случае я хочу снова обратить ваше внимание на то, из-за чего все это постоянно происходит.

Посмотрите на первый гол Испании в Берлине. Он был построен начиная с задней линии: сборная Англии либо была слишком напугана, чтобы прессинговать высоко, либо физически не могла этого сделать, а это означало, что Дани Карвахалю был предоставлен свободный пас сзади. Человек, который в июне стал вторым игроком, когда-либо выходящим в стартовом составе шести победных финалов Лиги чемпионов, совершил нечто особенное.

Защитники раньше были пехотинцами. Теперь они гибридные нападающие и победители матчей; от них ожидается, что они смогут добавить изюминку и все такое прочее. Карвахаль пропустил мяч к себе, а затем нанес удар в одно касание, шведой. Его не слишком жестко опекали Джуд Беллингем к центру от него и Люк Шоу дальше по линии. Если его удар провалится, и он неправильно оценил степень риска и свое умение исполнить технически совершенное касание, тогда Шоу (возможно, лучший распределитель мяча в сборной Англии) или Беллингем (тронутый Божьей магией) завладеют мячом, и сборная Испания будет открыта и незащищена.

Нико Уильямс globallookpress.com

За этим могла последовать катастрофа. Вместо этого первое касание Карвахаля нашло бегущего Ямаля на свободном пространстве. Катастрофа развернулась на целых 180 градусов, и Англию ждал удар под дых.

Позднее, уже поздно вечером, глубоко в самом сердце этого странного, знакового и тревожащего Олимпийского стадиона, мне посчастливилось встретиться с Нико Уильямсом. Он все еще сиял, а я пытался скрыть радость на своем лице. Он рассказал мне о моменте, когда «не знал, как отпраздновать свой гол, и попробовал 50 разных глупостей!»

Что мне понравилось, восхваляя прекрасный заброс Карвахаля в одно касание, так это то, что Уильямс мгновенно подсчитал, что, хотя Дани Ольмо стянул на себя безупречного Кайла Уокера к центру, Нико все равно нужно было завершить момент с первого раза, «иначе Уокер все равно заблокировал бы меня» — подчеркнул он.

Великий гол, прекрасно организованный. Чистейший футбол и сила «одного касания».

Затем был поздний победный гол. Ольмо оказался между линиями, решив не посылать мяч влево Марку Кукурелье, а вместо этого направить его вперед Микелю Оярсабалю.

Не так давно капитан «Реал Сосьедада» больше чем на год выбыл из игры из-за травмы. Тогда одинокий, мучительный и тернистый путь к выздоровлению заставил его выглядеть немного потерявшим темп и неуверенным. Бракованным. Но чему в свое время испанская школа научила Карвахаля, научила Нико и научила Давида Сильву, Андресу Иньесту, Хави и Лео Месси, так это тому, что техника — решает все. Оярсабаль отдал пас на шедшего пересекающим курсом Кукурелью с первого касания («primer toque»), и таким образом, как и в случае с Карвахалем, импульс невозможно остановить. Незначительные пробелы, которые могла оставить Англия, внезапно превратились в пропасти.

Бесконечно сложный вид спорта на короткое время стал простым.

Оярсабаль подсчитал, что он, возможно, сделал пас в недодачу или недостаточно далеко перед Кукурельей; он также рассчитал, что защитнику придется нанести удар с фланга, и поэтому Оярсабаль побежал. Он рискнул. Его первое касание дало ему шанс обойти Марка Гехи и забить победный гол на чемпионате Европы.

Микель Оярсабаль globallookpress.com

Что помогло Испании обойти Англию, так это их технические навыки, а также ум, который думает по-другому, принимает риски и ставит на карту владение мячом, так что все соперники — в обороне ли или атаке — могут быть разрезаны одной передачей.

Перед матчем Кукурелья, который действительно не был уверен в своем месте в составе сборной Испании, пока Хосе Гая не получил травму за «Валенсию» в конце мая, сказал мне, что выход в стартовом составе в финале Евро — это «подарок». Он сказал: «Я постараюсь получить удовольствие, потому что, если мы все будем получать удовольствие, мы будем намного ближе к победе». Два с половиной часа спустя он оказался на 100% прав. Отличный прострел, отличный рывок от «Бигфута» (который поблагодарил Дэвида Мойеса за то, что много лет назад он подарил ему его дебют за «Реал Сосьедад» на выезде с «Леванте»), отличный гол. Игра закончена.

И все это они сделали без Гави (приглашенного туда в качестве гостя во время реабилитации после травмы колена), без Педри (жестоко выбитого из этого турнира Тони Кроосом в четвертьфинале) и без Родри (наверняка будущего обладателя Золотого мяча) во втором тайме против хорошей и агрессивной команды Англии.

Слова меня не подводят. Это был эпический триумф. Это пойдет на пользу футболу. Не обращайте внимания на мысль о том, что это более «приятная» сборная Испании, потому что она более вертикальная и нацеленная на ворота, чем тот футбол, с помощью которого они выиграли в 2010 и 2012 годах. У них одни и те же идеи: владеть мячом, прессинговать и возвращать его всякий раз, когда он теряется, атаковать, сбивать противника с толку, использовать превосходную тактику и технику. Играть ради победы. Всегда.

Эти вещи не изменились ни на йоту за 16 лет, прошедших с тех пор, как «Ла Роха» начала свою победную серию в 2008 году. Обратите внимание: болельщики, журналисты, тренеры и игроки: это основные ингредиенты величия. Слишком многие другие страны, клубы, фанбазы, средства массовой информации до сих пор не понимают этого и не придают этому достаточного значения.

В конце вечера, на этом стадионе, где могучий Джесси Оуэнс бежал со скоростью ветра, чтобы выиграть четыре золотые медали на Олимпийских играх 1936 года и, в качестве побочного результата, показать враждебно настроенной толпе, что никогда, никогда не удастся сдержать и подчинить человеческий дух, Нико Уильямс тоже убежал. Он искал свою маму. Он хотел немедленно вручить ей свою медаль, потому что, как он сказал: «Я чемпион Европы, а она чемпионка по жизни».

Испания играет как никто другой, и это приносит радость. Они и говорят, как никто другой, на мой взгляд, используя словарный запас, полный трогательных, человечных, теплых, семейных слов. В совокупности все это снова сделало «Ла Роху» лучшей в футболе. И я клянусь, что это еще не все. Несколько недель назад я говорил вам, что Испания может и, вероятно, выиграет этот турнир. Так что сейчас я вам еще раз говорю: это только начало. Viva Espana.