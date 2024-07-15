От Ямаля и сборной Грузии до Роналду и Мбаппе. Главные герои и неудачники Евро-2024

На турнире в Германии родилась суперзвезда, но нескольким топ-игрокам не удалось проявить себя, а кое-какие тренеры были наказаны за свой негативный стиль футбола.

Евро-2024 подошел к драматическому завершению в воскресенье вечером: Испания победила Англию в Берлине благодаря позднему голу вышедшего на замену Микеля Оярбазаля. Это была полностью заслуженная победа «Ла Рохи» и еще одно сокрушительное поражение для «Трех Львов», которые все еще ждут первого крупного международного трофея с момента победы на чемпионате мира на родной земле в 1966 году.

Но как история запомнит этот Евро? Испания, возможно, восхищала своим фантастически атакующим футболом, но разочаровывающе большое количество топ-команд показывало ужасную для просмотра игру. В результате ряду самых именитых игроков мира пришлось пережить тяжелый турнир.

GOAL выбирает всех главных победителей и проигравших Евро-2024, который по большей части разочаровал, но, по крайней мере, подарил самых достойных чемпионов...

Победитель: Ламин Ямаль

Ламину Ямалю в субботу, 13 июля, исполнилось 17 лет. В воскресенье вечером он отпраздновал победу, помогая Испании выиграть чемпионат Европы. «Это лучший подарок на день рождения», — сказал нападающий после того, как был назван лучшим молодым игроком турнира, а затем поднял трофей Анри Делоне.

«Ламин невероятен», — с энтузиазмом сказал его товарищ по команде Нико Уильямс. «Для него нет предела». И это действительно так. Хоть мы и не хотим обременять этого выдающегося молодого человека дополнительным давлением, мы на самом деле говорим здесь о потенциале Пеле; теперь это просто неоспоримо.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Он самый молодой игрок, когда-либо появлявшийся в финале чемпионата Европы или мира, и после того, как он ассистировал Уильямсу в эпизоде с первым голом, он завершил турнир с четырьмя голевыми передачами — в два раза больше, чем любой другой игрок, что просто смехотворно круто.

Многие известные игроки в Германии выглядели бледно, но Ямаль превзошел все ожидания. В футболе появилась новая звезда.

Проигравший: Гарет Саутгейт

Гарет Саутгейт — хороший парень. Он невероятно популярен среди своих игроков и у английской прессы. По статистике, он также является одним из самых успешных тренеров в истории своей сборной. Однако он не выиграл главный трофей с «Тремя львами» и никогда не выиграет. Он просто недостаточно смел.

Был ли он разочарован некоторыми предполагаемыми звездами в Германии? Определенно. Были ли травмы и усталость причиной плохих выступлений сборной Англии? Бесспорно. Но суровая реальность такова, что Саутгейту вновь не удалось извлечь максимальную пользу из имеющихся в его распоряжении талантов из-за свойственного ему консерватизма.

Англия прибыла в Германию с такой же хорошей группой игроков, как и все остальные, но их тактика и стиль игры были абсолютно ужасными. Если бы не ошеломляюще благоприятный жребий плей-офф и моменты волшебства со стороны отдельных игроков (которые только подчеркивали качество состава), они бы не прошли дальше 1/8 финала.

Гарет Саутгейт globallookpress.com

По сути, у Англии были игроки, способные выиграть Евро-2024, но не было способного на это тренера. Саутгейт проделал хорошую работу по поднятию духа нации после посредственного периода работы Роя Ходжсона и смущающе короткого пребывания в должности Сэма Эллардайса — но после финала Евро-2020 стало ясно, что его прагматизм мешает его игрокам полностью реализовать свой потенциал.

Если пути Саутгейта и Англии не разойдутся в ближайшие дни, болельщикам придется готовиться к еще как минимум двум годам боли.

Победитель: Проклятие Гарри Кейна

Проклятие Гарри Кейна продолжается. Один из лучших нападающих современности остается без трофеев. Эту последнюю неудачу Кейну будет особенно тяжело пережить, учитывая, что он ужасно выступил во время поражения сборной Англии от Испании в Берлине и был справедливо заменен всего через час игры.

Понятно, что Кейну немного помешала травма, из-за которой он пропустил конец сезона мюнхенской «Баварии», но это на самом деле не объясняет, почему 30-летний футболист так плохо выступил в Германии. Он все еще был в достаточной форме, чтобы выйти на поле во всех семи матчах сборной Англии, хотя призывы к посадке капитана на лавку начались задолго до финала.

Гарри Кейн globallookpress.com

Уровень Кейна, разумеется, не подлежит сомнению, но, несмотря на то, что он забил три гола и вывел свою страну в финал, этот турнир стал для нападающего одним сплошным мучением. Как он признался в Берлине, это было «настолько болезненно, насколько это возможно», а это означает, что ему понадобится очень много времени, чтобы пережить самое разрушительное поражение в карьере, которая сейчас печально известна полным отсутствием командного успеха.

Проигравшие: Со-тренеры сборной Португалии

Было довольно сложно выяснить, кто руководит сборной Португалии в Германии. Это был тренер Роберто Мартинес? Или капитан Криштиану Роналду? Возможно, это была комбинация того и другого.

Все, что мы знаем наверняка, это то, что эта пара была полностью согласна в одном: Роналду должен выходить в стартовом составе в каждой игре, независимо от того, насколько вредным для команды было его включение в состав.

Криштиану Роналду и Роберто Мартинес globallookpress.com

Неудивительно, что построение всего плана игры вокруг 39-летнего нападающего привело к впечатляюще катастрофичным результатам.

Роналду не смог забить ни одного гола в Германии, несмотря на то, что он отыграл больше минут, чем любой другой полевой игрок сборной Португалии.

Это является самым ярким подтверждением ошеломляюще слабого контроля Мартинеса над самым большим эго в футболе.

Роналду, очевидно, заслуживает масштабных и пышных проводов своими болельщиками, учитывая все, что он сделал для своей страны за эти годы.

Но Евро-2024 шокирующе ясно показал, что и он, и Мартинес должны держаться подальше от этой талантливой группы португальских игроков к моменту начала чемпионата мира 2026 года.

Победитель: Луис де ла Фуэнте

Испании, возможно, и понадобился победный гол Микеля Оярсабаля на 86-й минуте, чтобы выиграть Евро, но в их турнирном триумфе не было ничего от слепой удачи.

Как сказал Родри: «Мы вошли в историю, победив при этом четырех бывших чемпионов мира. Мы прошли через тяжелейшую турнирную сетку, и это говорит о менталитете команды. Это результат долгой и кропотливой работы. Многие из нас были чемпионами в возрастных категориях "до 17 лет", "до 19 лет", "до 21 года"… Де ла Фуэнте знал, что делал».

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

Тут не с чем поспорить. Исторический требл Луиса де ла Фуэнте на чемпионатах Европы является свидетельством не только великолепного набора игроков и впечатляющей дальновидности Испанской футбольной ассоциации (RFEF), но и его тренерского опыта.

Игра Испании, возможно, по-прежнему основана на доминировании во владении мячом, но в Германии они не играли в скучную тики-таку. Временами они были поразительно прямолинейны, чтобы в полной мере использовать темп и ловкость Нико Уильямса и Ямаля. Они также временами демонстрировали впечатляющую стойкость — они потеряли двух лучших игроков мира из-за травм и все же сумели обыграть сначала Германию, а затем Англию — а это означает, что тренеру следует отдать должное за создание такой сильной и сплоченной команды.

Однако больше всего похвал Де ла Фуэнте заслуживает за свою храбрость. В отличие от таких команд, как Франция и Англия, его испанская команда всегда была позитивной, поэтому было одновременно радостью и облегчением видеть, что тренер, склонный к атакующему футболу, вознаграждается за риск.

Проигравший: Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе дал предельно честную оценку своему выступлению на Евро-2024 после полуфинального поражения Франции от Испании: «Это был провал». Очевидно, что у него имелись и смягчающие обстоятельства.

Перелом носа, полученный на заключительной стадии победы над Австрией в первом туре, заставил его носить маску, которую он ненавидел, в то время как ужасно негативная тактика Дидье Дешама, возможно, оказалась еще более ограничивающей, чем защитное приспособление.

Однако никуда не деться от того факта, что Мбаппе плохо выступил в Германии. Возможно, шансов забить было немного, но когда они все-таки появились, Мбаппе их упустил.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Его лидерские качества также подверглись пристальному вниманию: бывший полузащитник сборной Франции назвал Мбаппе «недостойным капитаном» за то, как он якобы сваливает вину на товарищей по команде.

Таким образом, хотя Евро в этом году, возможно, не было таким травмирующим, как предыдущий, после которого Мбаппе даже заговорил об уходе из международного футбола, он поднял дополнительные вопросы о персоне и характере нападающего.

Победитель: Ральф Рангник

Кампания Австрии на Евро закончилась горьким разочарованием: команда Ральфа Рангика заслуженно возглавила группу, состоящую из Франции, Нидерландов и Польши, но проиграла Турции со счетом 1:2 в 1/8 финала. По сути, они выбыли из-за неспособности защититься при паре угловых.

«Я не могу поверить, что мы возвращаемся домой», — сказал Рангник после поражения в Лейпциге. «Мы думали, что продолжим наше путешествие здесь». Он также выразил сожаление по поводу того, что в Мерта Гюнока будто вселился дух Гордона Бэнкса, когда он лишил Кристофа Баумгартнера заслуженной возможности сравнять счет в компенсированное время.

Ральф Рангник globallookpress.com

Однако вылет Австрии стал не только разрушительным для Рагника и его игроков, но и серьезным ударом по турниру. «Я видел другие игры, во время которых было трудно не заснуть, — признался Рангник, — но в наших играх такого не было». Тут не поспоришь.

В то время как Франция продолжала играть в ужасный футбол, Австрия могла, по крайней мере, уйти с высоко поднятой головой, даря всем удовольствие всех своим «мужественным» и «энергичным» стилем игры. Действительно, было трудно не задуматься о том, что, возможно, «Манчестер Юнайтед» избавился от Рангика слишком рано…

Проигравший: Итальянский футбол

Италия вышла на Евро как действующий чемпион и провела пару успешных сезонов за команды Серии А в континентальных соревнованиях. Однако еще до начала их кампании существовали опасения, что мы станем свидетелями худшей защиты титула со времен Греции — и они подтвердились.

Италия, возможно, и попала в 1/8 финала — благодаря голу, сравнявшему счет на 98-й минуте с Хорватией, — но многие из ее болельщиков в конечном итоге пожалели об этом. Каким бы ни было поражение от Испании на групповом этапе, но то, как «Адзурри» проиграли Швейцарии, поставило перед фактом, что с итальянским футболом сейчас что-то не так. Гранит Джака заявил, что швейцарцы знали, что выиграют, еще до того, как они вышли на поле, из-за страха в глазах оппонентов, а министр спорта Италии Андреа Абоди назвал шокирующе беспомощное поражение со счетом 0:2 «моральной капитуляцией».

Лучано Спаллетти globallookpress.com

Конечно, в Германии были и смягчающие факторы. У тренера Лучано Спаллетти было очень мало времени для работы с командой, поскольку он был вынужден занять эту должность после шокирующей отставки Роберто Манчини в прошлом году, в то время как бывший тренер «Наполи» также добавлял бардака своими постоянными изменениями в составе и схемах.

Тем не менее, следует также признать, что Спаллетти испытывал тревожную нехватку высококлассных игроков, из которых он мог выбирать — на это обратил внимание Карло Анчелотти перед Евро, когда он отметил, что Джиджи Доннарумма, возможно, единственный в стране проверенный игрок мирового класса.

В результате, позорный вылет «Адзурри» вызвал общенациональные дебаты по поводу всей структуры итальянского футбола, которые на этот раз должны действительно привести к ответам, если Италия не хочет пропустить квалификацию на чемпионат мира в третий раз подряд.

Проигравшие: Золотое поколение Бельгии

Бельгийская команда Доменико Тедеско прибыла в Германию без поражений под руководством своего относительно нового тренера. Они ушли совершенно разбитыми после катастрофической кампании, по ходу которой Кевин Де Брёйне инструктировал партнеров по команде отвернуться от своих болельщиков после того, как они освистали «красных дьяволов» за то, что те продемонстрировали шокирующее отсутствие амбиций в их последней игре группового этапа против Украины.

Это был подходяще саморазрушительная кончина хваленого «золотого поколения» Бельгии, которое обещало так много, но добилось так мало, не в последнюю очередь из-за своей неспособности оставаться едиными, когда это было наиболее важно.

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

Справедливости ради, если уж говорить о вызывающем разногласия Де Брёйне, то он, вероятно, был прав в том, что лучший шанс Бельгии выиграть главный трофей был упущен на ЧМ в России в 2018 году — но это все еще не оправдание тому, что такая талантливая группа игроков досадно вылетела в первом раунде на чемпионате мира 2022 года в Катаре, прежде чем постыдно и беспомощно подчиниться слабой французской команде в 1/8 финала.

Единственным положительным моментом является то, что Де Брёйне теперь, скорее всего, уйдет из сборной вместе с проваливающим большие матчи Ромелу Лукаку, предоставив Бельгии шанс построить новую команду, не обремененную ярлыком «Золотое поколение», который оказался слишком тяжелым бременем для лучшей в истории группы игроков страны.

Победитель: Тони Кроос

У Тони Крооса всегда были свои критики. Он противоречивый игрок и человек. Даже в своем последнем выступлении в качестве профессионала, в эпическом четвертьфинальном поединке Евро-2024 с Испанией, он расстроил людей, выведя Педри из игры (да и из турнира) подкатом, который почему-то не был наказан желтой карточкой.

Однако, если есть что-то, с чем мы все можем согласиться, когда речь идет о Кроосе, так это то, что он реализовал свою цель, завершив карьеру, продолжая при этом выступать на пике своих способностей.

Тони Кроос globallookpress.com

Действительно, его последний сезон, несомненно, был одним из его величайших: полузащитник сыграл ключевую роль в дубле «Реала» в Ла Лиге и Лиге чемпионов, прежде чем полностью оправдал свое решение вернуться в международный футбол, чтобы представлять свою страну на Евро, где он был абсолютно фантастическим во время выхода Германии в четвертьфинал, прежде чем завершить карьеру в своем неповторимом стиле.

«Спасибо, футбол, ты прекрасная игра», — написал он в социальных сетях. «И... не стоит благодарности!»

Проигравшие: Стив Кларк и сборная Шотландии

Невозможно не пожалеть «Тартановую армию». Лучшие болельщики турнира вынуждены были поддерживать худшую команду. Действительно, исполнение «Цветка Шотландии» было ярким событием каждой игры с участием крайне унылой команды Стива Кларка, которая в общей сложности нанесла всего 17 ударов (наименьшее количество ударов в истории группового этапа).

Даже в финальном матче против отчаянно не впечатляющей Венгрии — который им нужно было выиграть, чтобы впервые в истории иметь хоть какой-то шанс попасть в 1/8 финала крупного международного турнира — шотландцы не начали атаковать раньше, чем за 10 минут до конца.

Стив Кларк globallookpress.com

Хуже того, второй раз за три игры им не удалось даже сделать попытку удара в первом тайме. В довершение всего, после игры Кларк устроил жалкую и оскорбительную словесную атаку в адрес аргентинского арбитра матча.

К сожалению, хотя Германия без болельщиков из Шотландии стала гораздо беднее, турнир стал еще богаче после раннего вылета их сборной.

Проигравший: Лука Модрич

Во все более разбитом на племена и шовинистическом мире футбола трудно найти игроков, которых любили бы все. Лука Модрич — один из таких игроков.

После того, как Хорватия была фактически выбита с турнира когда Италия сравняла счет на последних секундах заключительного матча группы B в Лейпциге, итальянский журналист решил не задавать Модричу вопросы. Вместо этого он поблагодарил емаленького волшебника за все, что тот привнес в прекрасную игру на протяжении многих лет, и попросил никогда не завершать карьеру.

Лука Модрич globallookpress.com

Тронутый этим Модрич сказал, что в конце концов ему придется повесить бутсы на гвоздь; он просто не был уверен, когда. Но вполне возможно, что Лейпциг был последним местом, что мы видели Модрича на международной арене. Если так, то это был ужасно печальный конец.

Образ безутешного Модрича, держащего в руках награду лучшему игроку матча, почти разрывал сердце. Но дань уважения, последовавшая во время его послематчевой пресс-конференции, довольно ярко проиллюстрировала, почему каждому истинному футбольному фанату во всем мире будет так не хватать Модрича.

Победитель: Сборная Грузии

Никто всерьез не надеялся, что сборная Грузии сможет выйти в плей-офф Евро-2024. Были даже вполне понятные сомнения, смогут ли дебютанты турнира вообще набрать хоть одно очко в группе F.

Однако после энергичных выступлений против Турции и Чехии сборная Грузия ошеломила мир, обыграв Португалию в Гельзенкирхене и устроив поединок в 1/8 финала с Испанией, в матче против которой у них даже хватило наглости выйти вперед в счете.

Сборная Грузии globallookpress.com

Команда Вилли Саньоля в конечном итоге уступила со счетом 1:4, но покинула турнир с высоко поднятой головой. Георгий Мамардашвили был превосходен в рамке ворот, Жорж Микаутадзе стал самым неожиданным претендентом на «Золотую бутсу», а Хвича Кварацхелия показал, почему его считают одним из самых ярких вингеров в мире.

Перед началом турнира Грузия выглядела самой слабой командой. Как оказалось, они на самом деле они одна из самых зрелищных сборных.

Проигравшие: Сборная Украины

Вылет Украины была крайне душераздирающим. «Это беспрецедентно, что команда с четырьмя очками не выходит в плей-офф», — сказал УЕФА вполне объяснимо эмоциональный Александр Тымчик. «Мы отдали все силы ради нашей страны. Но мы ее подвели».

Конечно, ничто не могло быть дальше от истины. Сборная Украины заставила свою страну гордиться своими выступлениями против Бельгии и Словакии. Однако, к сожалению, они были наказаны за один неудачный матч против Румынии в первом туре.

Сборная Украины globallookpress.com

Но, как отметил главный тренер Сергей Ребров: «В последних двух играх мы показали характер нашей нации. Это жизнь, ты допускаешь некоторые ошибки, но потом важно, как ты реагируешь. Конечно, все недовольны результатом, но к игрокам нет никаких вопросов. У нас очень молодая сборная, и они с оптимизмом смотрят в будущее».