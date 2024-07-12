Короли камбэков. Саутгейт готов изменить историю сборной Англии

Сцены в конце матча с Нидерландами надолго останутся в памяти: Олли Уоткинс исчезает под толпой ликующих партнеров по команде, Джон Стоунз падает на колени с поднятыми руками, Джордан Пикфорд снова и снова бьет кулаком по воздуху, Гарет Саутгейт отказывается от своей обычной сдержанности и издав триумфальный рев, празднует вместе с обезумевшими болельщиками сборной Англии.

Это необычайные времена для команды, которую журнал Time не так давно назвал «самой разочаровывающей командой в мире». Внезапно Англия стала синонимом драматических камбэков, вырывания победы из пасти поражения, умелого использования своей удачи, умения оседлать волну, побед в серии пенальти, выхода в полуфинал и выхода в финал.

Сборная Англии, чей единственный крупный трофей был получен, когда они выиграли домашний чемпионат мира в 1966 году, никогда ранее не выходила в финал чемпионата Европы. Саутгейт — тот самый Саутгейт, который много критиковали и высмеивали — теперь привел их к двум финалам подряд. Этот матч против Испании в Берлине в воскресенье, 14 июля, станет первым крупным финалом мужской сборной за пределами Англии.

Три года назад они проиграли сборной Италии, уступив по пенальти на «Уэмбли» в финале Евро-2020, отложенного из-за пандемии, а в воскресенье им предстоит встретиться с самой выдающейся командой Евро-2024. Но после такой ночи, с драматической победой, добытой благодаря вышедшему на замену Уоткинсу, когда часы стадиона в Дортмунде показывали отметку в 89 минут и 59 секунд, игроки сборной Англии могут чувствовать, что судьба на их стороне.

Или, как сформулировал это китайский журналист в вопросе Саутгейту во время послематчевой пресс-конференции: «Почему с этой командой всегда происходят чудеса? Почему ваши замены всегда становятся джокерами?»

Уоткинс и Беллингем globallookpress.com

Какие серьезные изменения в нарративе, не только по сравнению с бесславной историей Англии до Саутгейта, но и после той унылой ничьей 0:0 со Словенией в Кельне две недели назад, которая подтвердила их статус победителей группы. Когда тренер пошел аплодировать болельщикам и был был потрясен, что его встретили насмешками и градом пластиковых стаканчиков.

Они были близки к провалу в 1/8 финала против Словакии, проигрывая со счетом 0:1 до добавленного времени, пока Джуд Беллингем не сравнял счет. Они были неубедительны против Швейцарии в четвертьфинале, но одержали победу в серии пенальти, еще один психологический блок, который был преодолен под руководством Саутгейта.

Они снова отстали в счете всего через семь минут после старта полуфинального матча против Нидерландов, а во втором тайме, похоже, у них кончились идеи и энергия. Но снова они копнули глубже, и снова Саутгейт зашел с козырей со своими заменами, на этот раз отправив Уоткинса вместо сдувшегося Гарри Кейна.

Требуется смелость, чтобы убрать с поля капитана и лучшего бомбардира всех времен, когда вам нужен гол. Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес особенно не хотел этого делать с 39-летним Криштиану Роналду на этом турнире, как будто считал, что это было бы предательством, но Саутгейт проявил смелость и решительность, меняя Кейна во всех трех матчах сборной Англии в плей-офф турнира, будучи уверенным, что капитан свое отбегал и пришло время для свежих сил.

Это также требует от игрока отсутствия эго и приверженности общему успеху. Кейн первым сорвался со скамейки запасных и на боковой линии прыгнул на Уоткинса после финального свистка. Это продемонстрировало коллективный дух, который Саутгейт всегда называл самой сильной стороной своей команды. Равно как и празднование между Пикфордом и его дублером Аароном Рамсдейлом, а также радость на лицах таких игроков, как Трент Александер-Арнольд, которым можно было бы простить уныние из-за того, что им пришлось так много смотреть матчи Евро-2024 со скамейки запасных.

Болельщики сборной Англии globallookpress.com

Англия никогда не была одной из таких сборных.

В прошлом время от времени случались чемпионаты мира или чемпионаты Европы, где казалось, что на неделю или две дела складывались хорошо, прежде чем случалось неизбежное поражение в серии пенальти, но никогда не было стабильности в выступлениях — или даже стабильности игрового стиля — на нескольких турнирах подряд. Под руководством Саутгейта в последних четырех из них они доходили до полуфинала чемпионата мира, затем финала чемпионата Европы, затем четвертьфинала чемпионата мира и теперь еще одного финала чемпионата Европы.

«За последние семь или восемь лет у нас было несколько невероятных вечеров», — сказал впоследствии Саутгейт. «Мы дарим нашим болельщикам одни из лучших вечеров за последние 50 лет. Причина, по которой я согласился на эту работу, заключалась в том, чтобы попытаться принести успех Англии. Я безмерно горжусь тем, что смогу вывести Англию на первый зарубежный финал».

Он выглядел более чем гордым. Он выглядел переполненным радостью, благодарным за то, что чувствует любовь со стороны игроков и болельщиков, что резко контрастирует с теми сценами в Кельне 25 июня. «Мы все хотим, чтобы нас любили, верно?» — сказал он. «Когда ты делаешь что-то для своей страны, ты горд, но не чувствуешь ответной реакции и все, что ты читаешь, — это критика, это очень тяжело. Так что, иметь возможность дарить болельщикам такие вечера…»

Что бы ни случилось в Берлине в воскресенье вечером, если это будет последняя неделя работы Саутгейта на его посту, он оставит после себя весьма впечатляющий багаж, даже принимая во внимание обычные оговорки относительно уровня соперников, с которыми он сталкивался на этом пути.

То, что Англия оказалась на более комфортной половине турнирной сетки в Германии, как это было на чемпионате мира 2018 года, не подлежит сомнению. Но такую возможность ему дали победа в своей группе, избегание неудач и ошибок, допущенных сборными Англии в прошлом, а также сборными Франции и Италии на Евро-2024.

Финал против Испании кажется гораздо более серьезным испытанием, чем те, с которыми Англия до сих пор сталкивалась — и они были опасно близки к тому, чтобы провалить некоторые из предыдущих экзаменов. Но их игра в полуфинале также представляла собой шаг вперед по качеству и интенсивности. Они отстали в счете после впечатляющего раннего гола Хави Симонса, но то, что последовало за этим, даже до того, как Кейн сравнял счет, реализовав спорный пенальти, было их лучшим в плане футбола отрезком на турнире.

Фил Фоден globallookpress.com

Это ни в коем случае нельзя назвать высокой планкой, но приятно было видеть, как 19-летний Кобби Майну задает ритм, 21-летний Беллингем движется вперед, а 22-летний Букайо Сака и 24-летний Фил Фоден порхают между оборонительными линиями голландцев, мучая своих соперников рывками и забеганиями.

В любом случае, игра Майну и Фодена в первом тайме была по-настоящему захватывающей.

Фоден трижды был близок к голу до перерыва: сначала Дензел Дюмфрис остановил мяч на линии ворот после завораживающего прорыва через переполненную штрафную площадь, затем мяч задел внешнюю часть штанги после характерного крученого удара с 23 метров, затем он проверил вратаря Барта Вербрюггена похожим ударом.

То вдохновленное Брюсом Спрингстином скандирование «Фил Фоден в огне»? Впервые на турнире это было правдой.

Но искра погасла.

Игра Англии во втором тайме была неотличима от того, что было раньше. Саутгейт рассказал о тактических задачах, которые Рональд Куман поставил перед ним и его командой. Он назвал эту игру «очень сложной», в которой Англия владела мячом почти 60 процентов, но во втором тайме выглядела уязвимой для контратак.

В отличие от субботнего матча со Швейцарией, их атакующая угроза, казалось, испарилась после перерыва. Лучшая команда — а Испания — лучшая команда, чем любая из шести команд, с которыми Англия до сих пор встречалась в Германии — заставила бы их заплатить за это. Но благодаря тому, что Стоунз, Кайл Уокер, Марк Гэхи и Деклан Райс окопались в обороне и олицетворяли «стойкость и характер», о которых говорил Саутгейт, англичане держались.

И снова замены оказались решающими.

Коул Палмер впечатлял каждый раз, когда выходил на поле со скамейки запасных. Уоткинса выпускали на замену только один раз до вчерашнего вечера, на заключительной стадии ничьей 1:1 с Данией во втором матче группового этапа, но Саутгейт был прав, полагая, что именно эта игра требует скорости и резких движений форварда «Астон Виллы».

Уоткинс тоже это почувствовал, сказав Палмеру в перерыве, что они собираются объединить усилия, чтобы забить победный гол в этой игре.

Они это сделали — и еще как. Палмер отыграл мяч за спиной защитников, а Уоткинс резко развернулся и нанес удар низом под дальнюю штангу ворот Вербрюггена. Подобно победному голу другого игрока «Виллы», Дэвида Платта, в матче против Бельгии в 1/8 финала чемпионата мира 1990 года, этот гол войдет в историю как один из самых запоминающихся и драматичных голов сборной Англии.

Олли Уоткинс globallookpress.com

Уоткинс потом сказал, что у него «не было слов». Но он хорошо сформулировал это чувство недоверия к тому, что он только что сделал. «Каждый раз, когда ты забиваешь, эмоции проходят через твое тело», — сказал он. «Но это было просто другое ощущение. Когда я подбегал к парням, мне казалось, что я нахожусь в замедленной съемке. Мне не хотелось уходить с поля в конце матча. Я просто хотел впитать все эти чувства».

То же самое сделали и болельщики сборной Англии, которые оставались еще долго после финального свистка и пели: «Не забирайте меня домой, пожалуйста, не забирайте меня домой». Домой еще не зовет их, а если и зовет, возможно, придется внести некоторые изменения в рейсы, сделать неловкие звонки домой и на работу и, возможно, в банк, чтобы продлить овердрафт карты. Берлин зовет, и нужно забронировать больше поездов, найти больше жилья, купить больше билетов, выпить больше пива и создать больше воспоминаний.

Именно такими запомнятся годы Саутгейта. Годы высокомерия, безответственности и катастрофически низких достижений на международной арене уступили место эпохе смирения, сосредоточенности, тихой стабильности и громких, безумных празднований. Выступления Англии на Евро-2024 были далеки от стабильных, но в целом, за исключением самых мрачных моментов (и да, счет 1:0 в пользу Словакии в добавленное время во втором тайме был довольно мрачным), наблюдая за ними, было ощущение, что даже если их коллективный дух не всегда спасает положение, может быть, это сделает момент индивидуального блеска.

В течение многих лет у сборной Англии отсутствовало это чувство надежды. Саутгейт и это поколение игроков сменили пластинку. Теперь задача состоит в том, чтобы снова выиграть в воскресенье и изменить историю мужской сборной Англии, завоевав первый трофей с 1966 года.

Смогут ли они победить Испанию? «Сначала нам придется отобрать у них мяч», — сказал Саутгейт с улыбкой. И в отличие от двух недель назад, все смеялись вместе с ним.

Это была такой вечер, после которого для сборной Англии казалось возможным все. Им нужно будет совершенствоваться, но мы продолжаем говорить об этом, а они продолжают добиваться успеха.

Это все очень не по-английски, правда?