Момент истины. Англии и Нидерландам нужно, чтобы их звездные нападающие начали забивать

И Англия, и Голландия подошли к полуфинальной стадии, не реализовав свой потенциал, несмотря на то, что у них есть команды, наполненные талантами из клубов, выступающих в Лиге чемпионов, и победить может та сборная, которая раскроет секрет — как заставить своего самого главного бомбардира начать забивать.

Кейн является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, забив 65 голов в 96 матчах, а Мемфис по голам за сборную Нидерландов уступает только бывшему нападающему «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робину ван Перси (50 в 102), забив 46 голов в 97 матчах. Но Евро-2024 стал печальной историей для обоих. Хотя они и забили голы — Кейн отличился дважды за сборную Англии (против Дании и Словакии),а Мемфис забил гол против Австрии, их индивидуальные результаты были настолько плохими, что тренерам Гарету Саутгейту и Рональду Куману нужно решить, положиться ли на их внушительную статистику, или отталкиваться от того, что они показали в Германии.

Старая максима о том, что «форма временна, а класс постоянен», звучит неплохо, но когда ставки настолько высоки, самым важным критерием может быть результат здесь и сейчас. «Я думаю, что он [Кейн] проделал великолепную работу для команды», — сказал Саутгейт после того, как Кейн сделал всего 27 касаний мяча и не забил в четвертьфинальной победе над Швейцарией, добытой в серии пенальти. «Возможно, он не так ярок, поскольку глубоко опускается, но он по-прежнему играет огромную роль для команды».

«Он невероятно хорошо исполняет роль лидера команды. Он оказывает положительное влияние на всех в тренировочном лагере. Он помогает молодым игрокам пройти через все, с чем команде пришлось столкнуться на ранних стадиях турнира».

Гарри Кейн и Гаррет Саутгейт globallookpress.com

Саутгейта можно было бы обвинить в том, что он оказал медвежью услугу Кейну этими комментариями. Нигде он не говорит об угрозе воротам со стороны Кейна, о его движении или вкладе в атаку команды в последней трети поля.

С начала Евро-2024 Кейн сделал всего 23 касания в чужой штрафной за 464 минуты. Оба его гола были забиты из-за пределов вратарской, но привычка Кейна опускаться глубоко в поисках мяча привела к тому, что он проводит слишком много времени за пределами тех зон, где он больше всего нужен — проблема, выявленная бывшим нападающим сборной Англии и лучшим бомбардиром Премьер-лиги за всю историю Аланом Ширером.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

«Когда команда находится под угрозой, он [Кейн] пытается вернуться и помочь обороне», — рассказал Ширер в подкасте «The Rest Is Football». «Он делал это несколько раз [против Швейцарии], и был один этап, когда он отбежал на 45 или 55 метров, чтобы вернуться назад. Я восхищаюсь им за это, но этим могут заняться и другие члены команды».

«Если бы я принимал решения, я бы сказал ему: "Просто играй по всей ширине у штрафной". Ему тяжело. Я не знаю, что с ним не так, есть ли у него травма или что-то в этом роде, но ему сложно оказывать большое влияние на атакующую игру».

В то время как Ширер не стал призывать Саутгейта посадить Кейна в запас, другие были менее благосклонны к капитану сборной Англии.

«Я думаю, что он [Кейн] выйдет в стартовом составе, но если бы я был Айваном Тоуни или Олли Уоткинсом, я бы расстроился», — сказал ESPN бывший нападающий сборной Англии Стив Макманаман. «Но он [Саутгейт] будет использовать свой проверенный метод, потому что он всегда так поступает».

Между тем, бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт считает, что у Саутгейта остается все меньше времени и шансов, чтобы принять какие-то смелые решения в отношении Кейна.

«Он [Кейн] не слишком остр, его нет в штрафной, и теперь мы знаем, что Айван Тоуни может сыграть на этом уровне, выйти и реализовать пенальти», — сказал Райт The Overlap. «Нам нужен кто-то, кто будет там, связывая игру, удерживая мяч и создавая проблемы для их защитников. На каком-то этапе нам нужно будет принять решение о том, что делать дальше — мы не можем просто ждать, когда Гарри Кейн начнет забивать. На каком-то этапе у нас может не хватить времени».

Мемфис Депай globallookpress.com

Проблемы Мемфиса с Нидерландами отличаются от проблем Кейна с Англией. Несмотря на свои неудачные выступления, Кейн забил два гола при четырех моментах, а его ожидаемое количество голов (xG) на Евро-2024 составило 2,0. Его проблема в том, что он недостаточно часто оказывается в нужном месте, в то время как Депай имел шансы, но не смог их реализовать. 30-летний футболист, ставший теперь свободным агентом после истечения срока его контракта с «Атлетико Мадрид» 30 июня, имел 10 моментов в Германии и забил только один гол, что заметно хуже его xG в 1,96.

Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен, забивший гол на триумфальном для страны Евро-88 в Германии, считает, что Мемфис просто не создан для того, чтобы играть роль центрального нападающего, которую ему поручил Куман.

«Он очень много работает, но ему не везет», — сказал Ван Бастен. «Вы можете видеть, что это не лучшая позиция для него. Он креативный футболист, но не нападающий и не бомбардир. Хотя я бы оставил его в составе».

Календарь и таблица Евро-2024

Вим ван Ханегем, еще один бывший великий голландец, более критично относится к Мемфису, предполагая, что ему нужно больше работать на команду.

«Куман уже сказал, что ему нужна лучшая версия Мемфиса, чтобы добиться успехов на этом чемпионате Европы, и он, безусловно, прав», — сказал он. «Ему просто нужно более упорно преследовать защитников, удерживать мяч и давать голландцам точку контакта впереди».

Личность Мемфиса тоже вызывает разногласия. В отличие от Кейна, который носит капитанскую повязку сборной Англии и считается сверхнадежным командным игроком, Мемфис провел карьеру в некоторых ведущих клубах Европы, включая «Манчестер Юнайтед» и «Барселону», где его отношение к делу подвергалось сомнению со стороны тренеров, товарищей по команде и болельщиков.

В Нидерландах разгорелись дебаты о том, не следует ли отказаться от Мемфиса в пользу Ваута Вегхорста — гораздо более ограниченного функционально игрока, но имеющего опыт забивания важных голов. Вегхорст пока что забил только один гол на этом турнире, но бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» высоко ценится своими товарищами по команде.

«Благодаря Вегхорсту вы создаете немного больше хаоса в чужой штрафной, и им приходится больше защищаться, поэтому я думаю, что Ваут очень помог нам», — сказал защитник Натан Аке после того, как нападающий ростом 198 см вышел на замену в четвертьфинальном матче с Турцией, закончившемся победой со счетом 2:1. «Играть против него — кошмар. Он сильный, мешает в штрафной и борется за все мячи. Он убежит от кого угодно, поэтому для нас он — большой актив».

Однако перспективы замены Мемфиса на Вегхорста в стартовом составе невелики. Даже после того, как Вегхорст забил победный гол в первом групповом матче против Польши, Куман сказал, что он был откровенен с 31-летним игроком, сказав ему, что тот принесет наибольшую пользу, выходя со скамейки запасных. Несмотря на высказанные сомнения по поводу Мемфиса как координационного центра его команды, Куман считает, что тот остается лучшим вариантом.

Ваут Вегхорст globallookpress.com

«Мемфис имеет большую ценность для команды», — сказал Куман. «Он играет очень хорошо. Он крайне нужен этой команде, и они должны отдавать ему мяч. У него было много травм, и, конечно, он должен играть лучше, это ясно для всех нас. Но у меня хорошие предчувствия относительно него, потому что он очень хороший игрок. Нужно поддерживать игроков, но у Мемфиса нет недостатка в уверенности. Он уверен, что сможет забить гол».

Уверенность никогда не была проблемой для Мемфиса в течение всей его карьеры. В конце концов, он, как известно, приехал на игру дубля «Манчестер Юнайтед» на «Роллс-Ройсе» и в ковбойской шляпе после того, как его тренер Луи ван Гал исключил его из состава главной команды. Он знает о своих критиках на Евро-2024, но вряд ли они будут смущать его перед игрой с Англией.

«Я не думаю, что надо зацикливаться на цифрах», — сказал он перед победой над Турцией со счетом 2:1. «Речь идет о моментах. Но я хорошо справляюсь с критикой, я к этому привык».

Кто-то из них, Кейн или Мемфис, выйдет на берлинский Олимпийский стадион в воскресенье, 14 июля, и будет в одной игре от того, чтобы стать чемпионом Европы, и причина может быть только в их игре. У них обоих есть опыт и способность забивать голы, которые приведут их сборную к финалу Евро-2024, но турнир все еще ждет, когда эти голы будут забиты.

Если кто-то из них сможет сделать это в Дортмунде в среду, все, что было до Евро-2024, будет забыто. Для того, кто не сможет, это будет турнир, полный сожалений о не случившемся.