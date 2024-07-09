Короче, Евро. 9-10 июля

Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 10 июля 2024 года

9 июля

Сборная Испании победила в первом полуфинале сборную Франции со счетом 2:1 и стала финалистом Евро-2024.

Матч неожиданно начался атаками с обеих сторон и уже на девятой минуте мягкий навес сделал с левого фланга Киллиан Мбаппе на голову Рандалля Коло Муани. Тот в окружении трех защитников идеально выбрал позицию и направил мяч головой мимо вратаря испанцев Унаи Симона. Испанцев абсолютно не смутил пропущенный гол, они с удвоенной силой пошли отыгрываться.

На 21-й минуте Ламин Ямаль сместился с правого фланга в центр и нанес великолепный удар с левой ноги прямо в «девятку», Майк Меньян был бессилен, хотя и вытянулся в струнку. А еще через пять минут Дани Ольмо изящно принял мяч в центре штрафной, раскрутил финтами защиту французов и пробил в дальний угол. На пути мяча встал Жюль Кунде, но он только подправил мяч в сетку.

Дани Ольмо забивает гол globallookpress.com

Второй тайм получился более закрытым. Испанцы закрылись и спокойно контролировали мяч, а французов совсем не получилась атаки и удары по воротам. В конце матча Луис де ла Фуэнте заменами совсем сбил темп игры и испанцы довели матч до победы. Испания стала первым финалистом Евро-2024.

10 июля

В среду, 10 июля, пройдет второй полуфинал Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

22:00. Нидерланды — Англия

На пути к полуфиналу команде Рональда Кумана пришлось немало потрудиться. В группе D Нидерланды заняли лишь третье место с 4 очками, пропустив вперед себя Австрию и Францию, но отобрались с третьей позиции, благодаря большему количеству набранных баллов.

В 1/8 финала Нидерланды легко победили Румынию со счетом 3:0, полностью контролируя ход игры на протяжении всех 90 минут. Гораздо труднее пришлось в четвертьфинале с Турцией (2:1). После первого тайма соперник вел 1:0, голландцы смогли сравнять счет только на 70-й минуте после гола Стефана Де Врея, а еще через шесть минут Мерт Мюлдюр забил в свои ворота. Этот мяч в итоге стал решающим и вывел Нидерланды в четвертьфинал.

Нидерланды празднуют выход в четвертьфинал globallookpress.com

Англия весь турнир играет «на тоненького». Она стала первой в группе С с 5 очками, забив при этом всего два мяч и пропустив один. Причем, соперники (Словения, Дания, Сербия) у нее были совсем не топовые. В 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта были на волосок от поражения, но спас Джу Беллингем, переведший игру в овертайм, а там уже Гарри Кейн принес победу.

В четвертьфинале Англия снова пропустила первой от Швейцарии на 75-й минуте, но смогла отыграться почти сразу после точного удара Букайо Сака. Затем было дополнительное и серия пенальти, где снова фортуна улыбнулась англичанам, реализовавшим все свои попытки, тогда как швейцарцы смазали один удар.

На нашем сайте уже приготовлен специальный прогноз на эту встречу, где стоит ждать забитых мячей. У букмекеров небольшим фаворитом идет Англия, ее победу в основное время можно взять за 2,70, а Нидерланды — 3,30. Ничью оценивают в 2,90.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

A href='https://www.livesport.ru/betting/' class=link target='_blank'>Букмекеры считают фаворитом Евро-2024 сборную Испании и принимают ставки на ее победу с коэффициентом 3.10. Следом идет команда Англии — 3.55. Замыкает тройку фаворитов сборная Франции — 3.80.

22:00. Нидерланды — Австрия Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup

Комментатор: Денис Казанский

Место встречи: «Сигнал Идуна Парк», Боруссия

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