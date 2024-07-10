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    Нидерланды и Англия не оставят зрителей без голов

    Нидерланды — Англия: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.86. 10.07.2024

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Англия
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    Сборная Нидерландов
    Нидерланды сыграет против Англии в полуфинале Евро-2024. Поединок состоится 10 июля и пройдет в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк», начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Англия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Полуфинал 10 Июля 2024 года

    Нидерланды

  • Амстердам
    •  Нидерланды 22:00 Англия

    Англия

  • Лондон
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    Нидерланды

    Турнирное положение: Групповой этап данного турнира национальная команда Нидерландов завершила на третьем месте в своем квартете, набрав четыре очка.

    Голландцы обыграли 2:1 Польшу, расписали мировую 0:0 с Францией и проиграли со счетом 2:3 Австрии.

    Нидерланды — Англия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В матче 1/8 финала «оранжевые» без проблем разгромили сборную Румынии со счетом 3:0, а в четвертьфинале по-волевому прошли Турцию, обыграв ее со счетом 2:1, уступая после первой половины игры 0:1.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Ориентировочный состав Вербрюгген; Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке; Схаутен, Симонс, Рейндерс; Бергвейн, Депай, Гакпо.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: В отрезке 15 минувших игр Нидерланды одержали десять викторий, раз сыграла вничью и потерпела три фиаско.

    А забивала она в 17 из 18 своих предыдущих поединках. Причем большинство встреч в этот период носили верховой характер.

    Англия

    Турнирное положение: Родоначальники футбола стали победителем своего квартета, набрав в трех поединках пять пунктов.

    Сборная Англии на групповом этапе обыграла 1:0 Сербию, а также расписала мировые против Дании 1:1 и Словении 0:0.

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  • 07/07/2024

    • Последние матчи: В 1/8 финала англичане сломили сопротивление Словакии только в овертайме, выиграв со счетом 2:1. Причем от поражения они ушли лишь в компенсированное к матчу время. В четвертьфинале «три льва» прошли Швейцарию по пенальти. Основное время завершилось 1:1 и англичане вновь пропустили первыми.

    Не сыграют: Все основные игроки в строю и готовы помочь своей команде.

    Ориентировочный состав Пикфорд; Уокер, Стоунз, Конса; Триппьер, Мейну, Райс, Сака; Беллингем, Фоден; Кейн.

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    Состояние команды: За минувшие 11 встреч сборная Англии смогла выиграть только в двух из них в основное время. Также за этот период времени она дважды уступала и шесть раз играла вничью.

    А перед этим отрезком англичане победили с восьми играх из девяти при одной мировой. А не забивали они только в трех поединках из 15 последних.

    Статистика для ставок

    • В пяти из шести предыдущих очных встречах этих сборных играла ставка обе забьют

    • Англия обыграла Нидерланды только в одном поединке из девяти минувших

    • Последний раз между собой эти команды играли летом 2019 года в Лиге наций. И тогда Нидерланды победили со счетом 3:1 по итогам овертайма

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Англии — 2.70, победа Нидерландов — 3.30, ничья — 2.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.73 и 1.50 соответственно.

    Прогноз: Оба коллектива на этом турнире забивали почти в каждом поединке. Поэтому и на этот раз ждем от них результативных действий и рекомендуем ставить на то, что в матче будет забито 2-3 гола.

    Рекомендуемая ставка: В матче будет забито 2-3 гола за 1.86.

    Прогноз: И также еще ставим здесь на обмен забитыми мячами, ведь данная ставка играла в очных встречах этих сборных в пяти из шести предыдущих случаев.

    Ставка:обе забьют за 2.19.

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    Нидерланды — Англия: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 10.07.2024. Прогнозы на футбол. Нидерланды и Англия не оставят зрителей без голов
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