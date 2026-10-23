23 октября в 12‑м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ахмат» и «Оренбург». Начало встречи — 19:30 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.84.
«Ахмат»
Турнирное положение: после 11 туров «Ахмат» с 11 очками занимает 13‑е место в таблице РПЛ.
Последние матчи: в гостях против «Зенита» грозненский «Ахмат» был близок к ничейному исходу, но в итоге проиграл со счётом 2:3, пропустив на последней минуте. Голы забивали Садулаев и Конате.
Ранее было поражение дома в Кубке России от московского «Динамо» (1:2) и ничья в РПЛ с «Балтикой» (0:0).
Не сыграют: травмированы — Жулио Ромао (п).
Состояние команды: пока этот сезон команда Станислава Черчесова точно не может занести себе в актив. «Ахмат» опустился уже в зону стыков и сейчас выглядит не лучшим образом. Особенно большие проблемы у команды в обороне.
«Оренбург»
Турнирное положение: сейчас «Оренбург» располагается на шестой строчке в таблице РПЛ с 13 очками.
Последние матчи: «Оренбург» был очень близок к победе над московской «Родиной», но пропустил на 90‑й минуте после стандарта и сыграл вничью со счётом 2:2. Оба гола в составе команды забил Томпсон с пенальти.
До этого «Оренбург» разгромил «Рубин» (4:1) в Кубке России и чуть ранее — «Динамо» Мх (4:0) в чемпионате.
Не сыграют: травмированы — Рудаков (в), Савельев (н), Васильев (п).
Состояние команды: новостью недели стал возможный уход Ильдара Ахметзянова в казанский «Рубин». Но, скорее всего, если это и случится, то в зимнюю паузу. Сам наставник «Оренбурга» никогда не скрывал, что возглавить главный клуб Татарстана для него является мечтой.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Оренбург» дома сыграл вничью (2:2), а в гостях было поражение (0:1).
- В Кубке России «Оренбург» выиграл обе встречи (2:1, 1:0).
- «Ахмат» был сильнее дома (1:0), а на выезде была ничья (0:0).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ахмата» дают 2,0, а на «Оренбург» — 3,80. Ничью букмекеры оценивают в 3,60.
Тотал меньше 2,5 идёт за 1,92, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,90.
Прогноз: пусть у «Ахмата» и фактор своего поля, но сейчас команда точно не сильнее «Оренбурга», которого не испугаешь Грозным. Гости являются командой с характером, никого не боятся, и не исключено, что это будет последняя игра для Ахметзянова в команде.
Основная ставка: «Оренбург» не проиграет за 1,84.
Прогноз: также можно попробовать альтернативный вариант с «верхом».
Дополнительная ставка: тотал больше 2,5 за 1,90.