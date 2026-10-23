Команда Черчесова не смогла победить в четвёртом туре подряд

«Оренбург» обыграл «Ахмат» в Грозном — 1:0! В вязкой игре единственный гол в конце первого тайма забил Дмитрий Рыбчинский. Следить за ходом этой встречи можно было с нашей онлайн-трансляцией.

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90+7' Матч окончен! «Оренбург» набрал важные 3 очка — теперь их 16 у команды Ахметзянова и она вышла на чистое шестое место; «Ахмат» с 11 баллами остаётся в зоне стыков. В следующем туре оренбуржцы 1 ноября примут ЦСКА, а «Ахмат» 31 октября на выезде встретится с московским «Динамо».

90+6' Возможно, последний стандарт у чужих ворот неудачно разыграли грозненцы. Мимо ворот головой бил Конате.

90+5' И ещё одно невероятное спасение Овсянникова! Головой в упор расстреливал ворота Ибишев.

90+4' Жёлтую карточку получил Антон Лукашов.

90+3' Продрался в штрафную с правого края Садулаев, но заработал лишь угловой. Мощнейшее давление от «Ахмата» в концовке.

90+2' Некому было замкнуть мощный прострел Сидорова вдоль ворот «Оренбурга».

Статистика матча 5 Удары в створ 5 12 Удары мимо 4 64% Владение мячом 36% 5 Угловые удары 2 0 Офсайды 4

90+1' Шесть минут компенсировано.

90' Максути подкараулил отскок в чужой вратарской, но слишком острым был угол — не получился точным удар.

89' Долго летал мяч сейчас по штрафной «Оренбурга», защитники с большим трудом вынесли его!

88' Заработали штрафной грозненцы, но совсем не удался навес Самородову. Мяч перелетел всех в штрафной и вышел за пределы поля.

87' С левого фланга пошла высокая подача во вратарскую «Оренбурга» — уверенно поймал Овсянников.

86' Сидоров максимально неточно пробил с подбора с дальней дистанции.

85' На газоне оказался Ценов после единоборства с Самородовым. Небольшая пауза в игре, которая точно гостям на руку.

84' Неточный пас Конате отдал на фланг на ход Самородову, опередил того Сивис.

82' Лукашов и Андрей Касаджиков вышли у «Оренбурга» вместо Томпсона и Гузины.

81' Двойной сейв Овсянникова после двух ударов в упор от Конате! Правда, форвард «Ахмата» находился в офсайде — но момент всё равно очень красивый.

80' Ещё один навал «Ахмата» не дал никакого результата — опять не удаётся даже просто пробить в сторону ворот.

79' Ульянов поймал мяч после прорыва Томпсона и удара низом из пределов штрафной!

78' Самородов поменял Касинтуру в составе «Ахмата».

77' Ибишев удар отчаяния нанёс с дальней дистанции, мяч на трибуны отправился.

76' Неудачно сыграл на левом фланге Касинтура — не сумел принять пас от Максути.

74' Голыбин выше ворот пробил с убойной дистанции! Здорово развернулся в штрафной грозненцев и зарядил слишком сильно и высоко.

73' Сольный проход в штрафную соперника завершил ударом Садулаев, заблокировал защитник эту попытку.

72' После углового «Ахмата» Сивис убежал в контратаку и заработал аут для гостей. Удаётся «Оренбургу» зацепиться за мяч на чужой половине поля.

71' У «Оренбурга» двойная замена: ушли Пуэбла и Рыбчинский, появились Назаренко и Голыбин.

70' Конате не подстроился под мяч в штрафной соперника и головой значительно выше ворот послал его.

69' На угловом отбились оренбуржцы, дальше нарушил правила Ибишев.

68' Максути и Сидоров появились вместо Богосаваца и Мелкадзе у «Ахмата».

67' Предупреждение получил Мохамед Конате за то, что въехал в Овсянникова.

66' Один на один выскакивал Конате на ворота «Оренбурга» и под давлением Хотулёва не смог пробить Овсянникова!

64' Быструю атаку правым флангом попробовал провести «Оренбург», упустил мяч за боковую Сивис.

63' Садулаеву из выгодной позиции позволили ударить с линии штрафной, но значительно выше перекладины у него полетел мяч.

62' Гедеон Гузина жёлтую получил.

60' Не может Татаев всё-таки продолжить матч, вместо него на поле вышел Хотулёв.

58' Гузине в середине поля прилетело от Цаке. Успешно гости отодвигают игру от своих ворот.

57' На ещё один обводящий зашёл Рыбчинский, дистанция на ворот даже меньше была, чем в голевом эпизоде, но теперь получилось крайне неточно.

56' Очень сильно вновь с правого фланга прострелил Адамов. Мог даже замкнуть головой Конате, но опоздал.

55' Уводят с поля Татаева, «Оренбург» продолжит владеть мячом в меньшинстве.

54' Серьёзно Мелкадзе влетел в Татаева, просит арбитр выйти на поле медицинскую бригаду «Оренбурга». Интересно, что карточку здесь Георгий не получил.

53' Томпсон ворвался в штрафную хозяев на скорости, но потерял там равновесие в борьбе с защитником.

52' Конате вышел на поле у «Ахмата» вместо Щетинина. Это первая замена в матче.

51' Опасный дальний удар в исполнении Куля, поймал мяч Ульянов. Раскрывается явно игра у нас по сравнению с первым таймом.

50' По-прежнему остаётся «Ахмат» с мячом в атаке, теперь уже левым флангом попробовали вскрыть — переборщил с силой паса на Щетинина Цаке.

49' Слишком сильно Адамов навесил с правого фланга в направлении дальней штанги.

48' Адамов грамотно поставил корпус Рыбчинскому и подставился под фол, не позволив сопернику выйти к воротам.

47' Под серьёзным прессингом «Оренбурга» грозненцы вынуждены разыгрывать мяч и начинать атаку.

46' Второй тайм стартовал. Замен в перерыве не было.

45+3' Перерыв! «Оренбург» ведёт 1:0 в Грозном благодаря голу Рыбчинского. Не самым событийным вышел первый тайм, с большим количеством борьбы и практически без моментов. Будем надеяться, что вторая половина будет веселее.

45+2' Только с помощью врачей поднялся Сивис. Посмотрим, продолжит ли он матч — затягивается у нас первый тайм.

45+1' Минута добавлена к тайму. Сивису больно досталось от Цаке, игра остановлена.

45' Угловой в концовке тайма заработали хозяева, спокойно выбил мяч из своей штрафной Овсянников.

44' Силва запустил в прорыв по флангу Садулаева, но Овсянников вовремя выскочил из штрафной и сыграл головой.

43' Получился справа вход в штрафную гостей у «Ахмата», в дальний угол пытался закрутить Адамов, но далековато от створа вышло.

42' Продолжают грозненцы контролировать мяч на своей половине поля.

41' Опасно смотрелся навес Адамова с правого фланга, который едва не превратился в удар после рикошета от Татаева. Овсянников коснулся мяча.

40' Идёт «Ахмат» вперёд после пропущенного мяча. Застрял мяч на правом краю, несколько аутов подряд там хозяева вбросили сейчас.

38' ГОООЛ! 0:1! Дмитрий Рыбчинский! Открывает счёт «Оренбург». Отлично закрутил мяч Рыбчинский в дальнюю девятку, не было шансов у Ульянова дотянуться.

37' Но продолжится атака «Ахмата» стандартным положением. Болотов нарушил правила на Касинтуре.

36' Упал Садулаев в борьбе с Сивисом снова около штрафной «Оренбурга», но на этот раз всё чисто было. Сам Лечи рукой сыграл, уже лёжа на газоне.

34' Зафиксировал фол Сивиса на Садулаеве Сергей Чебан.

33' Не получился акцентированным удар головой у игрока «Оренбурга» на этом стандарте, мяч прилетел к Ульянову.

32' Чуть в свои ворота не срезал Сидибе! Нашёл «Оренбург» быструю контратаку, Гузина простреливал на дальнюю штангу, неловко там играл Сидибе, но всё же перевёл мяч на угловой.

31' Очень медленно разыгрывает мяч «Ахмат» со своей половины поля.

30' Много единоборств в центре поля в первые полчаса, но вот голевых моментов совсем пока нет в этой встрече.

28' Садулаев эффектно остановил высокий мяч в чужой штрафной и скинул на Касинтуру в центр, а вот у Эгаша продлить полет мяча на партнёра не получилось.

27' Томпсон зацепился за мяч в зоне атаки, но безадресную подачу в штрафную «Ахмата» исполнил.

26' Силва имел шанс убежать по флангу в атаку после перехвата, но, по мнению судьи, подыграл себе рукой.

25' Попробовал из-за пределов штрафной Ибишев нанести удар по воротам Овсянникова — заблокировали.

24' Перестарался в прессинге Гузина, уронил в атаке Касинтуру.

23' Быстро попробовали хозяева разыграть аут на половине поля «Оренбурга», однако неудачной вышла эта попытка — слишком сильно для Касинтуры. Защитники гостей проводили мяч за лицевую.

21' Татаев в чужой штрафной выиграл единоборство на стандарте и скидывал в центр головой, тут уже защитники «Ахмата» разобрались.

20' Выбили мяч защитники «Оренбурга» из штрафной и сумели выжать соперников со своей половины.

19' А теперь хороший штрафной получают грозненцы. Татаев в паре метров от линии штрафной с фолом остановил Касинтуру на фланге.

18' Болотову в касание позволили пробить из штрафной после отличного прострела Пуэблы, не попал в створ игрок «Оренбурга».

17' Ибишев головой смахнул мяч в воздухе в своей штрафной за лицевую. Первый угловой для «Оренбурга».

16' Теперь Адамов затоптал на фланге Рыбчинского. Есть возможность со стандарта доставить мяч в штрафную «Ахмата» у гостей.

15' Игра рукой зафиксирована у Касинтуры, мяч к гостям перейдёт вновь.

14' До чужой штрафной внезапно «Оренбург» добрался с мячом, однако там быстрый розыгрыш не получился у Томпсона с Пуэблой.

13' Очередной стык в центральной зоне с участием Мелкадзе. Татаев сбил сначала его, а затем и Касинтуру.

12' В ответной атаке удар в створ нанёс Садулаев из-за пределов штрафной, намертво поймал Овсянников.

11' Издали неплохо приложился Болотов — в створ запустил мяч, но там на месте Ульянов.

10' Не прошёл навес справа в штрафную у Садулаева, надёжно вынес мяч Болотов.

09' Болотов влетел в Мелкадзе, ещё один фол от гостей.

08' Через центр не удалось выйти «Оренбургу» в финальную треть, на этом атака закончилась.

07' Хороший заброс по правому краю шёл у «Ахмата» в направлении Адамова, но того подвела обработка — мяч покинул пределы поля.

06' Паласиос придержал Мелкадзе в центре поля, не пустив к мячу игрока «Ахмата». Штрафной для хозяев.

05' Ещё один выход в атаку неудачей закончился для гостей, офсайд зафиксирован у Гузины.

04' Щетинин навесил от края штрафной «Оренбурга» вдоль вратарской, спокойно поймал мяч Овсянников.

03' Удалось игрокам «Оренбурга» отобрать мяч впереди в результате прессинга, но быстро он вернулся к грозненцам.

02' С мячом «Ахмат» на своей половине, неторопливо развивают свою атаку хозяева.

01' Матч начался!

До матча

19:29 Игроки вышли из подтрибунного помещения, игра вот-вот начнётся.

19:20 13 градусов тепла сегодня вечером в Грозном, без осадков.

19:16 Главный арбитр матча — 36-летний Сергей Чебан из Москвы. Для него это первый матч в качестве главного в этом сезоне РПЛ.

19:02 «Ахмат» никогда не проигрывал «Оренбургу» в Грозном в РПЛ — 6 побед и лишь 1 ничья. Последние 3 игры — сухие победы: 4:0 и дважды по 1:0.

18:57 Стартовый состав «Оренбурга»: Овсянников, Татаев, Болотов, Ценов, Паласиос, Сивис, Рыбчинский, Куль, Пуэбла, Гузина, Томпсон.

18:54 Стартовый состав «Ахмата»: Ульянов, Адамов, Богосавац, Ибишев, Цаке, Силва, Садулаев, Щетинин, Касинтура, Сидибе, Мелкадзе.

18:45 Сегодняшний матч пройдёт в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», вмещающем 30 597 зрителей.

18:40 В понедельник оренбуржцы были близки к победе над «Родиной»: Хорди Томпсон оформил дубль с пенальти, но на 90-й минуте москвичи спаслись — 2:2. Теперь у «Оренбурга» уже 7 ничьих за 11 туров, причём 5 из 6 выездных матчей тоже закончились дележом очков. Побед в гостях в этом чемпионате пока нет.

18:35 «Оренбург» идёт 8-м с 13 очками, опережая сегодняшнего соперника всего на 2 балла. Команда Ильдара Ахметзянова не проигрывает 4 официальных матча подряд: в чемпионате отобрала очки у «Краснодара» (0:0) и разгромила махачкалинское «Динамо» (4:0), в Кубке справилась с «Рубином» (4:1).

18:30 Добавились и кадровые проблемы: Жулио Ромао выбыл на пару недель, Усман Ндонг по-прежнему восстанавливается. Зато обследование Кирилла Щетинина, которого заменили в Петербурге после болезненного удара, серьёзного повреждения не выявило.

18:25 «Ахмат» подходит к матчу в зоне стыков — на 13-м месте с 11 очками. После сентябрьской победы над махачкалинским «Динамо» (3:2) команда Станислава Черчесова набрала лишь 1 балл за 3 тура, конкретно в октябре после перерыва на матчи сборных — сыграла вничью с «Балтикой» (0:0), затем уступила в Кубке «Динамо» (1:2) и «Зениту» (2:3) с пропущенным на 90-й минуте.

18:20 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.84.