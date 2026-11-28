LiveSport.Ru подводит итоги шестого этапа Гран-при ISU, прошедшего 26-27 ноября 2026 г. в японском Токио.

Американцы дополнили топ-6

Первыми разыграть оставшиеся путёвки в финал Гран-при было суждено танцорам. Определённую сумятицу в происходящее внесли два дуэта, которые снялись с ритм-танца. Речь идёт про японцев Утана Йошида — Масая Морита (у партнёра на тренировке заболела нога) и про французов Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (они вообще-то вышли на разминку, но отказались от выступления в соревновательных условиях).

В усечённом составе фавориты остались прежними. Эмилия Зингас и Вадим Колесник, ставшие победителями Skate America, тоже ехали в Японию за золотом и благополучно забрали его. Больше них (203,29) в этом сезоне получили только Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, что как бы говорит об американцах как о главных конкурентах французов в течение предстоящего олимпийского цикла. Поэтому вполне предсказуемо, что Зингас и Колесник, даже проиграв по уровням соотечественникам Кристине Каррейра и Энтони Пономаренко, получили от судей большие надбавки и компоненты.

Хотя зрителям больше приглянулся второй американский дуэт. Он в этот уикенд выступил настолько вдохновенно и качественно, что полученные баллы (196,88) позволили бы выиграть этап в Китае. Но и второе место сейчас позволило Кристине и Энтони вместе с Эмилией и Вадимом отобраться в финал.

Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко globallookpress.com

В решении этой задачи им могли помешать Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) и Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия). Однако то ли сказалось давление от важности результата, то ли повлияла разница в часовых поясах, из-за чего европейские фигуристы станцевали с помарками и, получив статус запасных, остались за бортом шестёрки сильнейших дуэтов:

1. Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (Франция) — 30 очков;

2. Эмилия Зингас и Вадим Колесник (США) — 30 очков;

3. Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания) — 30 очков;

4. Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция) — 26 очков;

5. Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия) — 26 очков;

6. Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (США) — 24 очка.

«Российский» пьедестал в парах

За неделю с парного турнира на NHK Trophy так никто и не снялся. Поэтому и в Японии соревнования прошли без российских фигуристов. В этих условиях реальных конкурентов у Минервы Фабьен Хазе и Никиты Володина не было. К тому же немецкая пара после своего первого этапа в США заметно прибавила, выступила почти безупречно и, заочно опередив Анастасию Мишину и Александра Галлямова на три с лишним балла, получила лучшую на данный момент оценку — 213,08.

Наибольший интерес на этапе в Японии вызывала борьба за второе место и, соответственно, последнюю путёвку в финал Гран-при. За неё соперничали две пары, которые так же, как и Хазе с Володиным, тренируются у российских наставников Дмитрия Савина и Фёдора Климова: Юна Нагаока — Сумитада Моригути (Япония) и Карина Акопова — Никита Рахманин (Армения).

Юна Нагаока и Сумитада Моригути globallookpress.com

Победителями из этой дуэли вышли Нагаока и Моригути, которым после завершения карьеры олимпийскими чемпионами Миура и Кихара нужно доказывать, что японское парное катание не закончилось и продолжает развиваться. Сейчас они справились без «домашнего» судейства, которое перед этапом можно было предположить, — Акопова и Рахманин сами совершили недопустимо большое количество ошибок, лишив себя шанса попасть в топ-6. Более того, они стали даже не первыми запасными, а третьими. Но в любом случае эта бронза — первая в истории Армении медаль этапа Гран-при.

1. Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (Германия) — 30 очков;

2. Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия) — 28 очков;

3. Лиа Перейра и Треннт Мишо (Канада) — 28 очков;

4. Анника Хокке и Роберт Кункель (Германия) — 26 очков;

5. Алиса Ефимова и Миша Митрофанов (США) — 26 очков;

6. Юна Нагаока и Сумитада Моригути (Япония) — 24 очка.

Наши не порадовали: часть первая

Скорее всего, большинство российской аудитории подключилось к трансляциям NHK Trophy, когда подошла очередь одиночников. Именно в этих двух видах выступали приехавшие из России нейтральные атлеты. Однако выиграть наград им не удалось.

Ближе всего к медалям была Алина Горбачёва, которая завершила короткую программу на третьем месте. Но прокат на следующий день у неё не задался: два раза упала (причём первый раз — уже после выезда с прыжка) и однажды коснулась льда рукой. В итоге она спустилась на пятую строчку (193,87 балла).

Хотя этот результат всё равно лучше, чем у Аделии Петросян, которая завершила соревнования на седьмом месте (186,90 балла). В короткой программе она неожиданно для всех упала с тройного лутца. Произвольную программу трёхкратная чемпионка России начала с двух падений — после четверного тулупа и тройного сальхова. Аделия нашла в себе силы продолжить прокат без ошибок, но судей не впечатлила: получила лишь 10-е компоненты дня.

Аделия Петросян globallookpress.com

Победу на этапе немного удивительно одержала Джиа Син. Хотя от трёхкратной чемпионки Южной Кореи и четырёхкратной вице-чемпионки мира среди юниоров стоило бы ждать прорыва и на взрослом уровне. Она обошлась без элементов ультра-си, но за счёт чистоты получила 220,84 балла. Правда, с шестым местом на этапе в Канаде кореянка не попала в финал Гран-при, а только вошла в число запасных.

Шанс попасть в топ-6 имел Юна Аоки. По компонентам японка на домашнем этапе стала второй. Но ошибка на каскаде, падение и несколько недокрутов свели эти усилия арбитров на нет (198,98 балла и четвёртое место). Однако они помогли другой представительнице Японии — Монэ Тиба без ультра-си, с падением и тремя недокрутами получила 214,57 балла, что, например, больше, чем у Александры Игнатовой на этапе в США (213,90). Ожидания от судейства на финале Гран-при, куда отобрались три японки, не самые радужные.

1. Мао Шимада (Япония) — 30 очков;

2. Ами Накаи (Япония) — 30 очков;

3. Монэ Тиба (Япония) — 28 очков;

4. Александра Игнатова (Россия) — 26 очков;

5. Нина Петрыкина (Эстония) — 26 очков;

6. Анастасия Губанова (Грузия) — 22 очка.

Наши не порадовали: часть вторая

Главные надежды наши болельщики связывали с выступлением Владислава Дикиджи, который после серебра на китайском этапе имел реальные шансы на выход в финал. Однако реальность оказалось жестокой — 250,22 балла и седьмое место. Мы уже привыкли к тому, что Влад катает с «огнём» в глазах и почти безошибочно. Этого в Японии не было (сплошные степ-ауты), на что, впрочем, имелась причина.

Чувствовал себя тяжеловато. Немножко по здоровью некоторые проблемы имеются. В принципе, для такого состояния я достаточно неплохо выступил, выдержал. Температура была в первый день или второй. Второй, по-моему. Немного горло побаливало, сейчас болит. Со сном проблемы небольшие тоже имеются. Владислав Дикиджи чемпион России по фигурному катанию

Пётр Гуменник, который прибыл на свой единственный этап, выступил ненамного лучше — 253,11 балла и шестое место. Больше половины прыжковых элементов у россиянина ушло на минус. Сам Пётр объяснил неважные прокаты тем, что усиленно тренировался и слишком сильно похудел, из-за чего надломил коньки.

Пётр Гуменник globallookpress.com

Победу на NHK Trophy одержал Илья Малинин. Да ещё какую победу! В короткой программе 21-летний фигурист получил 114,81 балла и побил мировой рекорд Нейтана Чена почти пятилетней давности. Замахнуться на рекорд по итогам двух программ Илья не смог — произвольную начал с «бабочки» на флипе. Тем не менее трёхкратный чемпион мира набрал 305,31 балла и со вторым золотом квалифицировался в финал Гран-при.

Вместе с ним в китайский Чунцин отправятся Кевин Аймоз, который сейчас в Токио занял второе место (270,49 балла), и Даниэль Грассль, ставший четвёртым (262,86 балла). Отметим, что француз, а также швейцарец Лукас Бричги, завоевавший бронзовую медаль (266,02 балла), в отличие от многих других участников японского этапа не гнались за сложностью программ, а сделали ставку на чистоту исполнения, что и привело их на пьедестал почёта.

1. Илья Малинин (США) — 30 очков;

2. Као Миура (Япония) — 28 очков;

3. Кевин Аймоз (Франция) — 28 очков;

4. Михаил Селевко (Эстония) — 26 очков;

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 24 очка;

6. Даниэль Грассль (Италия) — 20 очков.

Мировое фигурное катание берёт паузу на две недели. Финал Гран-при ISU, где выступят сильнейшие фигуристы (и взрослые, и юниоры), пройдёт с 10 по 13 декабря 2026 года в китайском Чунцине.