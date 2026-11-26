Летом 1996-го киевское «Динамо» не прошло квалификацию Лиги чемпионов, уступив венскому «Рапиду» 2:6 по сумме двух матчей. Зимой в клуб вернулся Валерий Лобановский, а весной 1999-го киевляне уже жалели, что при счете 3:1 не забили «Баварии» четвертый мяч. Марк Дойл из GOAL вспоминает, как тренер собрал в Киеве свою третью великую команду. Форвард того самого «Динамо» Андрей Шевченко позже выиграет Лигу чемпионов с «Миланом», получит «Золотой мяч» и скажет, что навсегда останется в долгу перед Лобановским.

Когда в апреле 1999 года киевское «Динамо» уступило «Баварии» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов на Олимпийском стадионе в Мюнхене, Валерий Лобановский вышел к журналистам и подчеркнул, что вылет из турнира — «не трагедия». «Мы рады, что вошли в четверку лучших», — сказал он.

Однако Андрей Шевченко и его партнеры по команде были опустошены — за тренера они переживали больше, чем за клуб, болельщиков или даже за самих себя.

Мне было больно видеть выражение лица Лобановского. Я понимал, как сильно он хотел завоевать этот трофей. Андрей Шевченко о Лобановском после поражения в Мюнхене

А ведь «Динамо» и правда должно было его выиграть.

Все помнят, как «Бавария» в добавленное время на «Камп Ноу» проиграла финал, который должна была выиграть у «Манчестер Юнайтед», но мало кто вспоминает, что мюнхенцам еще повезло добраться до Барселоны.

В первом полуфинальном матче в Киеве «Динамо» едва не обыграло «Баварию», и, пожалуй, в Каталонии та великолепная команда Лобановского доставила бы «Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона еще больше проблем. Ведь два сезона подряд киевляне обыгрывали европейских грандов, хотя фаворитами в этих матчах считались их соперники.

«Всегда стремился к совершенству»

Лобановский — одна из самых влиятельных фигур в истории футбола, но его имя известно не так широко, как он того заслуживает. Без украинского тренера, который одним из первых стал использовать научные данные при разборе матчей и изучении соперников, футбол сегодня был бы другим.

О том, какое значение он придавал командной игре и отличной физической форме, тоже ходят легенды — Шевченко рассказывал, что сам видел, как его партнеры умоляли тренера отменить особенно изнурительные занятия. Но Лобановский ни разу не уступил. «Он был гением, — говорил Шевченко, — провидцем и бунтарем, который всегда стремился к совершенству».

Лобановский был еще и тонким психологом, и ради него игроки готовы были горы свернуть — именно поэтому ему удалось собрать в «Динамо» две великие команды с разницей в десять лет — одну в 1970-х, другую в 1980-х. Однако шансы собрать третью казались невелики, ведь к январю 1997 года, когда Лобановский вернулся в Киев, футбол уже изменился.

Валерий Лобановский UEFA

По сути, из-за денег клубы оказались в неравных условиях. Кубок европейских чемпионов стал Лигой чемпионов в сезоне-1992/93, но финансовое преимущество богатейших клубов Европы уже сказывалось на поле, и командам из чемпионатов, не входивших в «большую пятерку», было все труднее с ними соперничать.

К тому же после провозглашения независимости Украины в 1991 году «Динамо» с трудом приспосабливалось к новым экономическим и спортивным условиям. Прежде Лобановский дважды возглавлял «Динамо» и оба раза выигрывал с ним Кубок кубков (турнир УЕФА для победителей национальных кубков. — Прим. ред.), но теперь киевляне уже не входили в число ведущих команд Европы. Они сдали настолько, что в квалификации Лиги чемпионов сезона-1996/97 венский «Рапид» разгромил их по сумме двух матчей — 6:2.

Впрочем, как оказалось, ждать первых перемен к лучшему при Лобановском пришлось недолго.

Как «Динамо» удивило мир

При Лобановском «Динамо» не просто пробилось в Лигу чемпионов сезона-1997/98 — киевляне произвели фурор, забив семь безответных мячей в двух матчах с «Барселоной» и заняв первое место в группе, где также играли «Ньюкасл Юнайтед» и ПСВ.

В четвертьфинале киевляне не справились с «Ювентусом», который в том сезоне в третий раз подряд дошел до финала. Но разгром «Барсы» на «Камп Ноу» (4:0) подтвердил, что с «Динамо» теперь придется считаться, а автор хет-трика Андрей Шевченко станет одним из лучших центрфорвардов Европы.

Андрей Шевченко в футболке киевского «Динамо» UEFA

И все же в следующем сезоне многих удивило уже то, что «Динамо» снова вышло в плей-офф из группы с «Арсеналом» Арсена Венгера, выигравшим чемпионат и Кубок Англии, а в четвертьфинале киевляне и вовсе сотворили сенсацию, выбив действующего обладателя трофея — мадридский «Реал».

После того как дубль Шевченко в ответном матче принес «Динамо» победу над «Реалом» по сумме двух встреч (3:1), президент Украины Леонид Кучма сказал футболистам в раздевалке киевского стадиона «Олимпийский»: «Сегодня вечером весь мир увидел ваш триумф».

Теперь всем было ясно: «Динамо» всерьез претендовало на Кубок европейских чемпионов — прежде всего благодаря своей грозной атаке. Впрочем, и в других линиях у Лобановского хватало сильных игроков, особенно в обороне. В центре защиты выделялся Александр Головко, а рядом с ним играли Каха Каладзе, впоследствии выступавший за «Милан», и капитан команды Олег Лужный, продолживший карьеру в «Арсенале».

Но в атаке Шевченко и Сергея Реброва было почти невозможно остановить — они составляли классическую пару нападающих старой школы: рослый Шевченко играл на острие и напоминал Марко ван Бастена своей элегантностью и взрывной скоростью, а невысокий Ребров действовал чуть глубже, тонко читал игру и охотно делился мячом с партнерами.

Поэтому динамовцы ничуть не боялись «Баварии» и, как и следовало ожидать, в первом полуфинальном матче в Киеве со стартового свистка бросились в атаку. Благодаря дублю все того же Шевченко хозяева ушли бы на перерыв с преимуществом в два мяча, если бы за несколько секунд до конца тайма вратарь Александр Шовковский не пропустил неожиданный гол — Михаэль Тарнат наудачу пробил низом со штрафного метров с 32.

Впрочем, уже через пять минут после перерыва Виталий Косовский точным ударом с лета сделал счет 3:1, а вскоре у полузащитника появился отличный шанс решить исход матча, а возможно, и всего противостояния. Но Косовский сплоховал — когда его вывели один на один с Оливером Каном, он зачем-то попытался перебросить вратаря, и удар не получился.

Виталий Косовский празднует гол в ворота «Баварии» UEFA

Этот промах стал переломным моментом всего полуфинала — за 12 минут до конца матча Штефан Эффенберг, как и Тарнат, застал Шовковского врасплох ударом со штрафного, а под занавес встречи Карстен Янкер сравнял счет.

«Теперь и он чемпион Европы»

В ответном матче в Мюнхене у «Динамо» были шансы на победу, но благодаря блестящей игре Кана в воротах и великолепному обводящему удару Марио Баслера в финал вышла «Бавария», а Косовский был безутешен.

Мы проиграли полуфинал еще в первом матче. Мы потеряли веру в свои силы. После матча в Мюнхене я не плакал, но был очень расстроен. Думаю, если бы я забил в Киеве второй мяч, «Бавария» уже не отыгралась бы. До сих пор уверен, что в том сезоне «Динамо» было сильнее «Баварии». Виталий Косовский о своем шансе в первом полуфинале

А может, киевляне были сильнее даже «Манчестер Юнайтед», который в итоге выиграл турнир, но проверить это нам, к сожалению, так и не довелось — третью великую команду, созданную Лобановским в Киеве, быстро разобрали, а Шевченко тем же летом продали в «Милан».

Нападающий уезжал с ощущением, будто в чем-то подвел Лобановского. «Не думаю, что моя карьера сложилась бы так же, если бы я не встретил Валерия, — признался обладатель "Золотого мяча" в документальном фильме "Лобановский навсегда". — Я всегда, всегда буду у него в долгу».

Увы, в 2002 году после болезни Лобановского не стало — он так и не выиграл Кубок европейских чемпионов, о котором мечтал, а футбольный мир не в полной мере оценил его гений. Но уже в следующем году Шевченко вернулся в Киев, только что выиграв Лигу чемпионов с «Миланом». Он поставил кубок рядом с памятником Лобановскому у стадиона «Динамо», а свою медаль положил на могилу тренера.

Андрей Шевченко у памятника Валерию Лобановскому UEFA

«С тех пор мне стало чуть легче вспоминать, каким я видел его в 1999-м, — рассказывал Шевченко. — Теперь и он чемпион Европы».