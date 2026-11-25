Перед матчем пятого тура общего этапа Лиги чемпионов между братиславским «Слованом» и «Бетисом» Яя Туре признался, что хотел бы воспользоваться встречей с Мануэлем Пеллегрини, чтобы узнать у него секрет профессионального долголетия. Ивуариец пошутил, что уже начал седеть, хотя в должности главного тренера работает всего пять месяцев. Его 73-летний коллега из Чили руководит футбольными командами с 1988 года и по-прежнему находит в себе силы справляться с колоссальным давлением, которое испытывают специалисты такого уровня. Пеллегрини, в свою очередь, рассказал, что ещё в «Манчестер Сити» видел в Туре потенциал хорошего тренера. За три года совместной работы ивуариец провёл 133 матча, забил 44 гола и помог команде завоевать три трофея. В Братиславе их встреча завершилась победой Пеллегрини (2:0), а «Слован» потерпел пятое поражение подряд в Лиге чемпионов. Впрочем, для Туре возможность встретиться с Пеллегрини уже в качестве главного тренера стала результатом нескольких лет кропотливой работы.

Пеллегрини предоставил Туре свободу на поле и сделал его одним из лидеров «Манчестер Сити»

Когда Пеллегрини возглавил «Манчестер Сити» летом 2013 года, он сразу предупредил Туре, что в отсутствие Венсана Компани именно ивуариец будет выводить команду на поле с капитанской повязкой. Яя поначалу воспринял эту новость без особого энтузиазма, поскольку не считал себя готовым к такой ответственности. Однако чилиец уже успел обратить внимание на то, как полузащитник общается с партнёрами. По словам Туре, Пеллегрини заметил, что даже за обеденным столом ивуариец постоянно обсуждал с одноклубниками футбол.

Мануэль Пеллегрини и Яя Туре после победы над «Вест Хэмом» globallookpress.com

Впоследствии в авторской колонке для The Coaches' Voice Яя рассказывал, что во время матчей регулярно советовался с Давидом Сильвой и Самиром Насри. Если футболистам не удавалось доставить мяч Серхио Агуэро, они могли самостоятельно поменяться позициями и посмотреть, как это отразится на игре команды. Туре также интересовался у партнёров, в каких зонах и при каких обстоятельствах им удобнее получать мяч. Когда в 2015 году в Манчестер перешёл Кевин Де Брёйне, ивуариец одним из первых обсудил с ним эти нюансы. Яя считал, что футболисты не должны получать всю информацию исключительно от тренера.

Пеллегрини при этом помог Туре в полной мере раскрыть его атакующий потенциал. В «Барселоне» ивуариец зачастую выполнял функции опорного полузащитника, а в победном финале Лиги чемпионов 2009 года против «Манчестер Юнайтед» вообще сыграл в центре обороны. В Манчестере же чилийский специалист позволил Туре свободно перемещаться по полю, поскольку с приходом Фернандиньо у него появился надёжный партнёр, который страховал его во время подключений к атаке. Пеллегрини также призывал Туре не увлекаться передачами и чаще пользоваться своим умением преодолевать большие расстояния с мячом.

В сезоне-2013/14 ивуариец забил 24 гола во всех турнирах, в том числе 20 в чемпионате Англии, где уступил в списке лучших бомбардиров только Луису Суаресу и Даниэлю Старриджу. В марте Туре фантастическим ударом из-за пределов штрафной сравнял счёт в финале Кубка английской лиги против «Сандерленда» (3:1) и помог Пеллегрини завоевать первый трофей в европейском футболе. А в мае чилиец стал первым тренером не из Европы, которому удалось выиграть АПЛ.

Яя Туре празднует гол в финале Кубка английской лиги на «Уэмбли» globallookpress.com

Туре хотел уйти из «Сити» после смерти младшего брата, но остался ради Пеллегрини

Через несколько недель после победы в чемпионате Англии в семье Туре произошла трагедия. В июне 2014 года младший брат Яя и Коло Ибрагим скончался от онкологического заболевания в возрасте 28 лет. Он тоже был профессиональным футболистом и выступал в чемпионате Ливана. В момент его смерти старшие братья находились в Бразилии в составе сборной Кот-д'Ивуара, которая несколькими часами ранее уступила Колумбии (1:2) на чемпионате мира.

Яя тогда публично обвинил руководство «Манчестер Сити» в том, что клуб лишил его возможности провести больше времени с Ибрагимом. По словам полузащитника, после окончания клубного сезона он попросил несколько дополнительных дней перед отъездом в расположение национальной команды, однако ему пришлось отправиться вместе с одноклубниками в Абу-Даби, где они праздновали чемпионство. В июле Туре сообщил, что уладил разногласия с клубом, но последствия семейной трагедии сказывались на его игре и после возвращения в Англию.

Братья Туре и Дидье Дрогба на чемпионате мира 2014 года globallookpress.com

В сентябре, когда британская пресса и болельщики начали критиковать ивуарийца за неубедительное начало сезона, Пеллегрини публично призвал их проявить понимание. Чилиец напомнил, что даже в предыдущем сезоне, когда Туре забивал с регулярностью нападающего, его упрекали в недостаточной работе в обороне. Теперь же, по мнению тренера, команда и клуб должны были помочь футболисту пережить сложный период, а не предъявлять к нему дополнительные требования.

Следующим летом Туре всерьёз рассматривал возможность сменить чемпионат. В его услугах был заинтересован миланский «Интер», где к тому моменту возобновил работу Роберто Манчини. Именно итальянец в 2010 году пригласил Яя в «Манчестер Сити» и прекрасно знал, как использовать его сильные стороны. Однако ивуариец решил остаться в Англии, а в октябре 2015 года объяснил своё решение особым отношением к Пеллегрини. Туре признавался, что чилиец интересовался его жизнью за пределами футбола и в самые трудные моменты был ему как отец. Таких отношений у Яя прежде не складывалось ни с одним тренером.

Когда в феврале 2016 года «Манчестер Сити» встретился с «Ливерпулем» в финале Кубка английской лиги, уже было известно, что по окончании сезона Пеллегрини уступит место Хосепу Гвардиоле. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью (1:1), в серии пенальти Вилли Кабальеро отразил три удара футболистов мерсисайдского клуба, а решающий пенальти реализовал Туре. То есть ивуариец сыграл ключевую роль в завоевании как первого, так и последнего трофея Пеллегрини за время его работы в Манчестере.

Мануэль Пеллегрини беседует с Яя Туре globallookpress.com

Перед переездом в Грозный Туре советовался с Салахом, а затем отправился тренировать подростков в Англии

Последним клубом в игровой карьере Туре стал китайский «Циндао Хайню», который при нём назывался «Циндао Хуанхай». Яя покинул Китай в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса и воспользовался появлением свободного времени, чтобы заняться получением тренерской лицензии. Ивуариец посещал академии «Куинз Парк Рейнджерс» и «Блэкберна», наблюдал за работой детских тренеров и самостоятельно проводил занятия с юными футболистами. Туре тогда ещё допускал, что сможет найти клуб, где ему позволят совмещать игровую и тренерскую деятельность, однако постепенно начал получать от новой профессии всё больше удовольствия.

В феврале 2021 года Яя вошёл в тренерский штаб донецкого «Олимпика». Ивуариец признавался, что его решение поехать в Украину удивило даже агента, хотя сам Туре хорошо знал местный футбол, поскольку в начале игровой карьеры провёл полтора года в донецком «Металлурге». А уже летом Яя перебрался в грозненский «Ахмат», куда его лично пригласил Андрей Талалаев. Российский специалист, по собственному признанию, ещё зимой начал убеждать руководство клуба в необходимости включить Туре в свой тренерский штаб.

Перед переездом в Россию ивуариец консультировался с Мохамедом Салахом, который в 2018 году вместе со сборной Египта располагался в Грозном во время чемпионата мира. В интервью «Спорт-Экспрессу» Туре подтвердил, что положительный отзыв египтянина повлиял на его решение принять предложение «Ахмата». Яя также заявил, что намерен отдавать всю зарплату на благотворительность в помощь детям Чечни. В тренерском штабе Талалаева ивуариец должен был заниматься индивидуальной подготовкой футболистов, помогать им совершенствовать технические навыки и возвращаться к оптимальной форме после повреждений.

Яя Туре в экипировке «Ахмата» в 2021 году globallookpress.com

После работы в России Туре вернулся в Англию, где сначала на неофициальной основе помогал тренерам академии «Тоттенхэма», а в августе 2022 года получил в своё распоряжение команду U16. Один из тренировочных процессов под руководством Яя даже записали для образовательной платформы The Coaches' Voice. На занятии ивуариец учил подростков правильно располагать корпус при приёме мяча, быстрее находить свободного партнёра и создавать пространство для удара под давлением соперника. Любопытно, что через четыре года после последнего матча в АПЛ один из лучших полузащитников в истории чемпионата вернулся к тем же элементам футбола, с которых когда-то начинал сам.

Яя Туре объясняет футболистам команды U16 принципы игры при владении мячом globallookpress.com

Летом 2023 года Туре вошёл в тренерский штаб Карла Хуфкенса в льежском «Стандарде», а уже в ноябре получил приглашение от ещё одного бывшего тренера — Роберто Манчини, который к тому моменту возглавил сборную Саудовской Аравии и попросил местную федерацию включить Яя в число своих помощников. После работы с итальянцем Туре окончательно пришёл к выводу, что накопил достаточно знаний и опыта для самостоятельного пути.

Роберто Манчини и Яя Туре перед матчем сборных Саудовской Аравии и Омана globallookpress.com

В Братиславе Туре пришлось заменить человека, который выиграл шесть чемпионатов подряд

К моменту назначения Яя Туре на пост главного тренера «Слована» летом 2026 года братиславский клуб восемь раз подряд выиграл чемпионат Словакии, причём шесть последних титулов завоевал под руководством Владимира Вайсса. После ухода специалиста в сборную страны закончилась целая эпоха в истории команды, поскольку одновременно клуб покинул и его сын Владимир. Отец Вайсса, которого также звали Владимиром, в своё время выступал за «Слован» и сборную Чехословакии, так что Туре фактически предстояло открыть новую главу после завершения истории целой футбольной династии.

Яя Туре и генеральный директор «Слована» globallookpress.com

Генеральный директор братиславского клуба Иван Кмотрик-младший впоследствии рассказал, что ивуариец произвёл на него огромное впечатление ещё во время первого разговора по видеосвязи. Руководитель «Слована» хотел найти человека с опытом выступлений на самом высоком уровне, который при этом испытывал бы острую потребность доказать свою состоятельность в тренерской профессии. В результате клуб заключил с 43-летним специалистом трёхлетний контракт.

Туре удалось вывести «Слован» в основной этап Лиги чемпионов во второй раз в истории клуба. В решающем раунде квалификации словаки только в дополнительное время ответного матча дожали словенский «Целе» (3:2 по сумме двух встреч). Однако на более высоком уровне команда пока не справляется с сопротивлением соперников. В первых четырёх турах общего этапа «Слован» проиграл ПСЖ (1:6), «Штутгарту» (0:3), «Роме» (0:4) и австрийскому ЛАСКу (0:4), а после встречи с «Бетисом» соотношение мячей братиславского клуба в турнире достигло 1:19.

Разговор на поле во время работы в «Манчестер Сити» globallookpress.com

В сентябрьском интервью УЕФА Туре рассказывал, что в Братиславе приходит на работу рано утром и покидает клубную базу поздно вечером. Особое значение ивуариец придаёт самостоятельности футболистов, поскольку, по его мнению, после выхода на поле именно они должны принимать решения, а тренеру остаётся помогать им и оценивать результат их действий. В этом отношении легко проследить влияние и Пеллегрини, и собственного игрового опыта Туре, который в Манчестере вместе с партнёрами искал способы изменить ход встречи, не дожидаясь подсказок со скамейки.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Самому Пеллегрини, к слову, тоже далеко не сразу удалось добиться успеха в новой профессии. В 1988 году чилиец возглавил родной клуб «Универсидад де Чили», за который выступал на протяжении всей игровой карьеры, и вместе с ним вылетел во второй дивизион. Даже спустя несколько десятилетий специалист называл тот эпизод крупнейшей неудачей в своей карьере. До первого назначения за пределами Чили ему пришлось ждать ещё десять лет, а до переезда в европейский чемпионат — более пятнадцати. Возможно, именно этот опыт будет не менее полезен для Туре, чем любые тактические знания, которые он почерпнул за три года совместной работы с Пеллегрини в Манчестере.