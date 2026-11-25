дерзкая ставка за 5.25 на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов

25 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.25.

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«Спортинг»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 10-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Спортинг» в четырех турах набрал девять очков. Команда забила восемь мячей при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела уверенно, легко переиграв скромный «Униао Да Серра» — 4:0.

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До того «Спортинг» одолел «Морейренсе» — 1:0, а вот несколько ранее нанес поражение «Шахтёру» — 1:0. Команда не пропускала в четырех поединках кряду.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Спортинг» имеет приличный подбор атакующих исполнителей, среди которых выделяется забивший уже четыре гола в Лиге чемпионов Луис Суарес.

При этом «Спортинг» нынче выглядит довольно выгодно. Оборона команды весьма надежна, да и амбициозных целей попасть в топ-8 лиссабонцы не скрывают. Пока отставание от искомой позиции измеряется лишь дополнительными показателями. Вот только в обоих очных встречах команда уступила манкунианцам.

Команда уж точно постарается запрыгнуть в восьмерку сильнейших. «Спортинг» явно способен поднатореть в плане реализации.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» в главном клубном турнире Старого Света выступает скромно. Команда на текущий момент находится на 17-м месте турнирной таблицы.

При этом «Манчестер Юнайтед» набрал шесть зачетных баллов в четырех турах. Команда забила восемь мячей при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда была разбита «Ливерпулем» — 0:4. Таким вот выдался дебют Маурисио Почеттино.

До того «Манчестер Юнайтед» подписал мировую с «Аcтон Виллой» — 4:4, а вот чуть ранее переиграл «Рому» — 3:2. Команда не побеждала в двух последних матчах.

Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» все никак не выберется из кризиса, да и отставание от топ-8 составляет три очка.

При этом «Манчестер Юнайтед» уступил в трех последних выездных поединках. В них команда пропустила десять мячей при всего одном забитом. Более того, в нынешнем сезоне манкунианцы еще ни разу не победили на чужом поле. Пора прерывать столь неприятную тенденцию!

Нет сомнений, что команда Почеттино будет действовать активно. Бруну Фернандеш и его партнеры явно способны прибавить в плане результатов.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в 2.70.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.57, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.38.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» мотивирован добыть первую выездную победу в сезоне, к тому же симпатично выглядит в кадровом плане.

5.25 Фора «Манчестер Юнайтед» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.25 на матч «Спортинг» — «Манчестер Юнайтед» позволит вывести на карту выигрыш 4250₽, общая выплата — 5250₽

Ставка: Фора «Манчестер Юнайтед» -1.5 за 5.25.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше пяти мячей.

7.00 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 7.00 на матч «Спортинг» — «Манчестер Юнайтед» позволит вывести на карту выигрыш 6000₽, общая выплата — 7000₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 7.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт

«Манчестер Юнайтед» не побеждал в двух последних матчах

Манкунианцы в текущем сезоне еще не побеждали на выезде

«Спортинг» не пропускал в четырех последних домашних матчах

«Манчестер Юнайтед» в кадровом плане выглядит предпочтительнее соперника

В обоих очных поединках этих соперников победу праздновали англичане

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