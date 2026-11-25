25 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Рома». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 7.50.

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ПСЖ

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом ПСЖ в четырех турах набрал 12 очков. Команда забила 20 мячей при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, переиграв «Ниццу» — 3:2.

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До того ПСЖ одолел «Труа» — 1:0, а вот несколько ранее учинил разгром «Вильярреалу» — 6:0. Команда победила в двенадцати поединках кряду.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: ПСЖ имеет шикарный подбор атакующих исполнителей, вот только здорово не хватает травмированного Хвича Кварацхелии.

При этом ПСЖ нынче выглядит весьма выгодно. Команда Луиса Энрике снимает скальп-за-скальпом, да и в Лиге чемпионов забивает чаще всех в основном раунде. Причем в этом турнире раззабивался Фабиан Руис, отличившийся четырьмя забитыми мячами. А вот Дезире Дуэ, похоже, вылетел из строя надолго…

Команда уж точно постарается продлить свой победный сериал. Вот только без травмированных лидеров парижанам будет непросто.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» в главном клубном турнире Старого Света выступает скромно. Команда на текущий момент находится на 20-м месте турнирной таблицы.

При этом «Рома» набрала четыре зачетных балла в четырех турах. Команда забила десять мячей при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда учинила форменный разгром «Парме» — 5:1.

До того «Рома» уверенно одолела «Сассуоло» — 3:0, а вот чуть ранее уступила кризисному «Манчестер Юнайтед» — 2:3. Команда победила в двух последних матчах.

Состояние команды: «Рома» проводит весьма продуктивный сезон, да и в двух последних матчах наколотила восемь мячей.

При этом «Рома» вполне преуспевает в Серии A. К тому же шикарный сезон выдает Дониэлл Мален, на счету которого уже 12 мячей в чемпионате Италии и еще четыре в Лиге чемпионов. А ведь еще не так давно голландец мучился в АПЛ в составе «Астон Виллы», но теперь явно нашел свою команду.

Нет сомнений, что команда будет действовать активно. Мален и его партнеры способны найти свои шансы в контратаках.

Cтавка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в 7.50.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.33, а тотал меньше 2.5 можно взять за 3.40.

Прогноз: «Рома» раззабивалась в последних матчах, к тому же в прекрасной форме находится ее лидер атак Мален.

7.50 Победа «Ромы» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 7.50 на матч ПСЖ — «Рома» принесёт чистый выигрыш 6500₽, общая выплата — 7500₽

Ставка: Победа «Ромы» за 7.50.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше пяти мячей.

5.00 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 5.00 на матч ПСЖ — «Рома» принесёт прибыль 4000₽, общая выплата — 5000₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 5.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт