25 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Рома». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 7.50.
ПСЖ
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.
При этом ПСЖ в четырех турах набрал 12 очков. Команда забила 20 мячей при пяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, переиграв «Ниццу» — 3:2.
До того ПСЖ одолел «Труа» — 1:0, а вот несколько ранее учинил разгром «Вильярреалу» — 6:0. Команда победила в двенадцати поединках кряду.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: ПСЖ имеет шикарный подбор атакующих исполнителей, вот только здорово не хватает травмированного Хвича Кварацхелии.
При этом ПСЖ нынче выглядит весьма выгодно. Команда Луиса Энрике снимает скальп-за-скальпом, да и в Лиге чемпионов забивает чаще всех в основном раунде. Причем в этом турнире раззабивался Фабиан Руис, отличившийся четырьмя забитыми мячами. А вот Дезире Дуэ, похоже, вылетел из строя надолго…
Команда уж точно постарается продлить свой победный сериал. Вот только без травмированных лидеров парижанам будет непросто.
«Рома»
Турнирное положение: «Рома» в главном клубном турнире Старого Света выступает скромно. Команда на текущий момент находится на 20-м месте турнирной таблицы.
При этом «Рома» набрала четыре зачетных балла в четырех турах. Команда забила десять мячей при восьми пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда учинила форменный разгром «Парме» — 5:1.
До того «Рома» уверенно одолела «Сассуоло» — 3:0, а вот чуть ранее уступила кризисному «Манчестер Юнайтед» — 2:3. Команда победила в двух последних матчах.
Состояние команды: «Рома» проводит весьма продуктивный сезон, да и в двух последних матчах наколотила восемь мячей.
При этом «Рома» вполне преуспевает в Серии A. К тому же шикарный сезон выдает Дониэлл Мален, на счету которого уже 12 мячей в чемпионате Италии и еще четыре в Лиге чемпионов. А ведь еще не так давно голландец мучился в АПЛ в составе «Астон Виллы», но теперь явно нашел свою команду.
Нет сомнений, что команда будет действовать активно. Мален и его партнеры способны найти свои шансы в контратаках.
Cтавка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в 7.50.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.33, а тотал меньше 2.5 можно взять за 3.40.
Прогноз: «Рома» раззабивалась в последних матчах, к тому же в прекрасной форме находится ее лидер атак Мален.
Ставка: Победа «Ромы» за 7.50.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше пяти мячей.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 5.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Рома» победила в двух последних матчах
- Парижане добыли уже 12 побед кряду
- Обе очные встречи этих соперников завершились паритетом
- «Рома» имеет в своем составе весьма качественных исполнителей
- Римляне настреляли восемь мячей в двух последних поединках