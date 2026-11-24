22 ноября перед матчем «Расинга» и «Реал Сосьедад» на газон «Эль Сардинеро» вышел бывший голкипер хозяев Марио Фернандес. Он передал капитанскую повязку Иньиго Висенте и нанёс символический первый удар по мячу. Почти 13 лет назад Фернандес уже выходил на поле этого стадиона с капитанской повязкой против того же соперника, однако тогда его команда отказалась играть. Матч продлился всего 55 секунд, а уже на следующий день президент «Расинга» Анхель Лавин лишился своего поста. В воскресенье болельщики вновь вспомнили события того вечера, но на смену знаменитой кричалке «Не играем!» пришла другая — «Играем!».

Индийский бизнесмен обещал вывести «Расинг» на мировой уровень, но уже через четыре месяца перестал приезжать в Сантандер

В январе 2011 года болельщики «Расинга» с большим энтузиазмом встретили нового владельца клуба Ахсана Али Сайеда. Индийский предприниматель приобрёл контрольный пакет акций через свою компанию WGA и обещал разобраться с финансовыми проблемами команды. Незадолго до этого он пытался купить английский «Блэкберн», однако сделка не состоялась.

Для «Расинга» это был десятый сезон подряд в Примере. Всего за три года до прихода Сайеда команда под руководством Марселино заняла шестое место в чемпионате и впервые в своей истории квалифицировалась в Кубок УЕФА. Однако к 2011 году финансовое положение клуба значительно ухудшилось, и появление состоятельного иностранного инвестора казалось удачным выходом из кризиса. Последний раз Сайед посетил Сантандер в мае 2011-го. Уже в июле «Расинг» начал процедуру банкротства с задолженностью в 33 млн евро, из которых более 11 млн приходилось на выплаты футболистам, а ещё 14 млн клуб задолжал налоговым органам.

Индийский бизнесмен Ахсан Али Сайед по прибытии в Сантандер в январе 2011 года globallookpress.com

В мае 2012 года президентом «Расинга» стал Анхель Лавин по прозвищу Харри, близкий друг своего предшественника Франсиско Пернии. К тому моменту команда уже вылетела из Примеры, а через год покинула и Сегунду. Руководство обещало быстро вернуть клуб в элиту, но к январю 2014-го, по данным El País, его задолженность приблизилась к 50 млн евро. Протесты на «Эль Сардинеро» стали привычным явлением. На тринадцатой минуте домашних матчей болельщики освистывали руководство в честь столетия клуба, который основали в 1913 году. На трибунах появились шарфы с надписью «Воры, вон!», а футболисты и сотрудники «Расинга» месяцами не получали зарплату.

Бывший президент «Расинга» Анхель Лавин на собрании акционеров клуба globallookpress.com

Парадоксально, но именно в разгар финансового кризиса команда третьего дивизиона провела одну из лучших кубковых кампаний в своей истории. Под руководством Пако Фернандеса «Расинг» прошёл «Оспиталет» и «Леганес», а затем выбил из Кубка Испании сразу двух представителей Примеры — «Севилью» и «Альмерию». Первый матч против «Альмерии» тоже начался с акции протеста: футболисты «Расинга» на полминуты отказались вступать в игру, после чего соперник выбил мяч за боковую линию. Ответную встречу кантабрийцы выиграли со счётом 2:0, а затем провели 12 часов в автобусе по дороге домой. В четвертьфинале их ждал «Реал Сосьедад», который в том сезоне выступал в Лиге чемпионов.

Президент назвал футболистов предателями. Они ответили забастовкой прямо на поле

Первый матч четвертьфинала «Расинг» проиграл на «Аноэте» со счётом 1:3, однако ещё сохранял шансы на выход в следующую стадию. Тем временем в клубе произошли важные изменения: Сайед лишился полномочий администратора компании, которая контролировала большую часть акций «Расинга». У футболистов появилась реальная возможность добиться смены руководства.

27 января 2014 года Марио Фернандес в присутствии всей команды и тренерского штаба зачитал заявление с требованием немедленной отставки Лавина и совета директоров. Если до начала ответного матча с «Реал Сосьедад» этого не произойдёт, футболисты откажутся играть. Лавин в ответ назвал их предателями, но на сторону команды встали болельщики, городские власти и Ассоциация испанских футболистов, которую тогда возглавлял Луис Рубиалес. В день матча Лавин выпустил заявление, в котором объяснил отказ уходить возможной ликвидацией клуба. Кроме того, он попытался отменить собрание акционеров, запланированное на следующее утро. На самом стадионе президент так и не появился.

Пресс-конференция футболистов и тренерского штаба «Расинга» перед кубковой встречей с «Реал Сосьедад» в январе 2014 года globallookpress.com

Футболисты «Расинга» переоделись, передали арбитру Хесусу Хилю Мансано протокол и вышли на поле. После стартового свистка все 11 игроков хозяев обнялись около центрального круга. Футболисты «Реал Сосьедад» некоторое время перепасовывались на своей половине, а затем их капитан Хаби Прието намеренно выбил мяч за пределы поля. Хиль Мансано подошёл к Марио Фернандесу и уточнил, действительно ли команда отказывается продолжать встречу — голкипер подтвердил решение. Спустя 55 секунд после начала игры арбитр дал финальный свисток. Вместо недовольства с трибун раздались аплодисменты и крики «Не играем!». После этого футболисты вместе с тренерским штабом совершили круг почёта.

Протест футболистов «Расинга» globallookpress.com

На следующий день дисциплинарные органы испанской федерации исключили «Расинг» из текущего розыгрыша Кубка, а также запретили клубу участвовать в турнире в следующем сезоне. Однако к тому моменту футболисты уже добились своего. Несмотря на попытку Лавина сорвать собрание акционеров, суд разрешил его проведение. Все участники проголосовали за отставку президента и совета директоров. Новым руководителем «Расинга» стал бывший футболист клуба Хуан Антонио Саньюдо. Вместе с ним в совет вошли ещё семь человек, причём никто из них не должен был получать зарплату за свою работу.

Весной команда Пако Фернандеса заняла первое место в своей группе Сегунды Б и вернулась во второй дивизион. А в марте о проблемах сантандерского клуба написал даже The New York Times: американские журналисты специально приехали в город, чтобы поговорить с футболистами и новым руководством.

Игроки «Расинга» аплодируют своим болельщикам после отказа от участия в кубковом матче globallookpress.com

Более 12 тысяч человек стали акционерами «Расинга», а новый президент добился тюремного срока для своего предшественника

Смена руководства не решила всех финансовых проблем. В сезоне-2014/15 «Расинг» снова вылетел в третий дивизион, однако именно тогда клуб провёл важнейшую операцию по увеличению капитала. Прежние акции обесценили, а возможность приобрести новые получили обычные болельщики. В итоге в операции приняли участие более 12 тысяч человек.

В июне 2015 года акционеры избрали президентом Мануэля Игеру — бывшего футболиста «Расинга», который после завершения карьеры работал спортивным журналистом и адвокатом. Помимо восстановления клуба, Игера занялся судебными разбирательствами в отношении прежнего руководства. В апреле 2019 года суд Сантандера приговорил Лавина к трём с половиной годам лишения свободы за злоупотребления при управлении «Расингом». В частности, суд установил, что президент заключал договоры с компаниями, которые фактически не вели хозяйственной деятельности, и таким образом выводил средства из клуба.

Лавин также оказался единственным на тот момент президентом в истории «Расинга», который получал зарплату. Он утверждал, что собирался перечислять деньги в клубный фонд, однако фонд так и не создали. После апелляции тюремный срок сократили до двух лет и девяти месяцев. В 2022 году приговор вступил в окончательную силу, а Лавин должен был выплатить «Расингу» компенсацию в размере 216,4 тысячи евро.

Судебный администратор компании WGA Онур Арслан и болельщики «Расинга» в день собрания акционеров globallookpress.com

Сам клуб к этому времени вновь добрался до Сегунды. В декабре 2022 года команду возглавил Хосе Альберто Лопес, а следующим летом контрольный пакет акций перешёл к компании SebMan Sports International аргентинского предпринимателя Себастьяна Серии. В отличие от Сайеда, у нового инвестора имелась давняя личная связь с Сантандером: его супруга Алисия Соррилья родом из этого города.

Серия получил докторскую степень по математике в США, преподавал в Колумбийском университете и заработал состояние на разработке программ для финансового рынка. В футболе он также решил использовать математические модели для поиска игроков и оценки эффективности трансферов. При этом президентом клуба вновь стал Игера — руководство сохранило доверие к Хосе Альберто даже после двух неудачных попыток побороться за повышение. В мае 2026 года «Расинг» победил «Вальядолид» и досрочно обеспечил себе возвращение в Примеру спустя 14 лет.

Нынешние руководители «Расинга» Себастьян Серия и Мануэль Игера globallookpress.com

Накануне матча с «Сосьедадом» «Расинг» утвердил крупнейший бюджет в своей истории

21 ноября 2026 года, за сутки до встречи с «Реалом Сосьедад», состоялось очередное собрание акционеров «Расинга». Одним из вопросов повестки вновь стали финансовые документы сезона-2013/14. Акционеры единогласно отклонили бюджет того периода, а клуб возобновил процедуру привлечения бывших руководителей к имущественной ответственности. На том же собрании утвердили бюджет на нынешний сезон — 76 млн евро, самый большой в истории «Расинга». Предыдущий финансовый год клуб закончил с прибылью в 700 тысяч евро. По словам Игеры, в течение нынешнего сезона руководство рассчитывает сократить задолженность ещё на 8–9 млн евро. Если команда проведёт в Примере и следующий год, президент надеется уменьшить общий долг до 6–7 млн.

Футболисты «Расинга» празднуют возвращение в высший дивизион Испании globallookpress.com

На следующий день Марио Фернандес, который теперь работает с молодыми футболистами «Расинга», вышел на поле для памятной церемонии. А главным героем самой встречи стал 21-летний марокканский нападающий Ясир Забири. Уже к восьмой минуте он оформил дубль, а после того, как Микель Оярсабаль и Гонсалу Гедеш сравняли счёт, заработал пенальти.

Забири хотел сам исполнить одиннадцатиметровый и оформить хет-трик, однако мяч взял Серхио Каналес. Для 35-летнего полузащитника эта встреча тоже имела особое значение. В 2008 году он дебютировал за «Расинг» в Кубке УЕФА, в 2010-м уехал в мадридский «Реал», а с 2014-го по 2018-й выступал за «Реал Сосьедад». Этим летом Каналес вернулся в родной клуб после 16 лет отсутствия, и на его презентацию пришли более трёх тысяч болельщиков. Каналес реализовал пенальти и принёс «Расингу» победу со счётом 3:2. После встречи с «Реал Сосьедад» в активе новичка Примеры оказалось 17 очков за 13 туров. Дома команда Хосе Альберто пока проиграла лишь однажды.

Серхио Каналес забивает победный гол с пенальти globallookpress.com

На «Эль Сардинеро» в воскресенье присутствовал 22 201 зритель. Среди них были и те, кто в январе 2014-го аплодировал футболистам, которые даже не пытались отобрать мяч у соперника. Теперь у этих болельщиков есть возможность снова обсуждать голы, турнирную таблицу и борьбу за еврокубки. Именно ради этого почти 13 лет назад их команда пожертвовала четвертьфиналом Кубка Испании.