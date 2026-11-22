«Хетафе» и «Атлетико» играют на стадионе «Колисеум» в 13-м туре чемпионата Испании. Команда Хосе Бордаласа занимает 15-е место с 12 очками, находясь всего в двух баллах от зоны вылета. Подопечные Диего Симеоне располагаются на третьей строчке с 28 очками и продолжают преследовать «Барселону» и «Реал». Хозяева еще не проигрывали на своем поле в нынешней Примере, однако за всю тренерскую карьеру Симеоне уступил «Хетафе» лишь однажды.

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22:40 Однако нынешняя встреча обещает быть сложнее, чем предполагает разница между командами в таблице. «Хетафе» набрал все 12 очков на своем поле, а беспроигрышная домашняя серия длится с мая. Симеоне хорошо знаком с особенностями команды Бордаласа: постоянные единоборства, длинные передачи и борьба за второй мяч способны сбить темп даже более техничного соперника. При этом «Атлетико» выиграл четыре последних выездных матча Примеры и наверняка постарается воспользоваться ограниченными атакующими возможностями хозяев.

22:35 «Атлетико» остается одним из самых неудобных соперников для «Хетафе». Из 42 матчей Примеры, сыгранных между командами с сезона-1997/98, красно-белые выиграли 28, еще девять встреч завершились вничью. На счету «Хетафе» всего пять побед. Особенно впечатляет статистика Симеоне: в 27 матчах против соседей по Мадриду его команда потерпела лишь одно поражение. Оно случилось в марте 2025 года, когда «Хетафе» выиграл дома со счетом 2:1. При этом в прошлом сезоне «Атлетико» дважды победил соперника с одинаковым счетом 1:0.

22:25 А такой состав выбрал Диего Симеоне: Облак, Гримальдо, Льоренте, Ле Норман, Ганцко, Барриос, Кардозо, Джулиано Симеоне, Баэна, Коке (к), Хулиан Альварес.

22:20 Стартовый состав «Хетафе» на сегодняшний матч: Сория, Дьене (к), Валу, Ромеро, Мохика, Мангала, Франчо, Терратс, Андрес Гарсия, Унал, Асон.

22:15 К встрече с «Хетафе» кадровая ситуация в обороне остается непростой. Кристиан Ромеро продолжает восстанавливаться после мышечной травмы, а Марк Пубиль получил повреждение голеностопа во время выступлений за сборную Испании. Под вопросом было и состояние Алехандро Гримальдо, перенесшего заболевание. Кроме того, Симеоне не сможет рассчитывать на Адемолу Лукмана, повредившего колено в расположении сборной Нигерии.

22:10 Несмотря на неудачу, положение красно-белых остается достаточно прочным. За 12 туров они выиграли девять матчей, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. От лидирующей «Барселоны» команда отстает на пять очков, от «Реала» — на два. Особенно сильно изменились выездные результаты. Если в предыдущие сезоны поездки регулярно доставляли Симеоне проблемы, то теперь «Атлетико» выиграл четыре гостевых матча чемпионата подряд. В двух последних встречах на чужом поле мадридцы даже не пропустили, последовательно обыграв «Эспаньол» (1:0) и «Леванте» (2:0).

22:05 Мадридцы уходили на международную паузу с двумя поражениями подряд, хотя до этого их результаты выглядели гораздо убедительнее. Сначала команда Симеоне уступила «Баварии» в Лиге чемпионов (0:2), затем проиграла «Барселоне» в чемпионате (1:2). Встреча с каталонцами особенно разочаровала болельщиков: Джулиано Симеоне открыл счет уже на десятой минуте, но дубль Фермина Лопеса позволил гостям увезти три очка. Поражение прервало семиматчевую победную серию «Атлетико» в Примере.

22:00 Впрочем, даже домашняя надежность не решает главную проблему «Хетафе». За 12 туров команда забила всего восемь мячей, разделив с «Валенсией» последнее место по результативности. Три гола и две результативные передачи записал на свой счет Мартин Сатриано, который поучаствовал в пяти из восьми взятий ворот. Еще одним вариантом впереди остается Энес Унал. Перед дерби Бордалас лишился Неманьи Гуделя из-за дисквалификации, а травмированные Крисантус Уче и Хуанми также не сыграют. Под вопросом участие Зайда Ромеро, который продолжает восстанавливаться после повреждения.

21:55 Зато на «Колисеуме» команда выглядит совершенно иначе. В шести домашних встречах Примеры она одержала три победы и трижды сыграла вничью, а общая беспроигрышная серия на своем поле достигла восьми матчей. Столь резкий контраст во многом объясняется игровыми особенностями команды Бордаласа. «Хетафе» владеет мячом в среднем лишь 36,9% времени, часто прибегает к длинным передачам и старается навязать сопернику борьбу за подборы. За матч футболисты совершают около 14,3 нарушения правил, что тоже отражает их манеру игры.

21:50 Сезон у команды Бордаласа получается противоречивым. После 12 туров «Хетафе» одержал три победы, трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Перед международной паузой клуб уступил «Вильярреалу» со счетом 0:2, а чуть раньше проиграл английскому «Брайтону» в Лиге конференций (0:1). За шесть последних встреч во всех турнирах мадридцы потерпели четыре поражения. Особенно заметны проблемы на чужих полях: в нынешнем чемпионате «Хетафе» проиграл все шесть выездных матчей, причем не забил ни одного мяча.