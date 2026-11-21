Мадридский «Реал» и «Сельта» играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 13-м туре испанской Примеры. Команда Жозе Моуринью занимает второе место с 30 очками, уступая лидирующей «Барселоне» три балла. Галисийцы расположились на 11-й строчке с 13 очками. Несмотря на существенную разницу в таблице, соперники делят с мадридским «Атлетико» первое место по надежности обороны в чемпионате.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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35' Бернарду Силва потерял мяч в центре поля, Мориба выдал классный пас на Сведберга, а с его ударом справился Куртуа!

33' Сведберг в касание бил после прострела с правого фланга и не попал в створ! Вполне могла «Сельта» забить второй мяч.

30' Сведберг поймал мяч на ногу с острого угла и пробил в ближний угол — Куртуа на месте.

28' Трент получил мяч у линии штрафной и мощно пробил, но Сведберг принял удар на себя.

27' Гюлер выцарапал мяч у Галана на правом фланге и пытался бить в ближний угол – сильно мимо.

26' Мбаппе попробовал пробить после скидки Диоманде и попал в защитника.

Статистика матча 0 Удары в створ 3 5 Удары мимо 1 66 Владение мячом 34 2 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 0 Фолы 4

25' «Реал» подал угловой, но ничего опасного создать не получилось.

23' Сведберг протащил мяч по левому флангу и опасно бил в дальний – мимо створа!

20' Каррерас пытался найти Мбаппе вертикальным пасом, но получилось неточно.

18' Гюлер обыграл защитника на правом фланге и неточно навесил в штрафную.

16' Трент навесил со штрафного на Джуда, тот пробил головой и не попал в створ.

14' Диоманде прострелил с левого фланга вдоль ворот, в штрафной внезапно оказался Бернарду Силва и головой не попал в створ.

12' «Реал» после пропущенного мяча больше владеет мячом, а вот обострять пока что не получается у хозяев.

09' Камавинга забрасывал в штрафную в направлении Мбаппе, но Килиан не дотянулся бы до такого мяча.

07' Уго Альварес опасно бил с линии штрафной – на месте Куртуа!

06' ГООООООООЛ! «Сельта» впереди! Галан протащил мяч слева и покатил в штрафную на Сведберга, тот отлично прострелил вдоль ворот, а Дуран замкнул. 0:1, вот это старт в Мадриде!

04' «Сельта» заработала угловой.

03' Трент и Хёйсен по очереди попробовали продвинуть мяч вперёд – «Сельта» надёжно защищается.

01' «Сельта» начала с центра поля, поехали!

До матча

23:05 Болельщики «Реала» тоже растянули баннер в память о футболисте «Тенерифе», на «Бернабеу» объявлена минута молчания.

23:00 Матч начинается с церемонии в память о Хесусе де Мигеле. Прямо сейчас на газоне семья футболиста – весь стадион на ногах.

22:50 Матч обслуживает испанская бригада во главе с Адрианом Кордеро Вегой. Его ассистенты — Исраэль Барсена Родригес и Самуэль Гарсия Агилера, резервный арбитр — Мануэль Камачо Гарроте. За VAR отвечает Хосе Антонио Лопес Тока, его ассистент — Гильермо Куадра Фернандес.

22:45 Любопытно, что в пяти выездных матчах «Сельты» в нынешней Примере до перерыва было забито всего два мяча. Галисийцы умеют сдерживать первоначальный натиск хозяев, поэтому многое будет зависеть от терпения мадридцев. Сам Моуринью накануне встречи отдельно отметил, что качество игры команды Хиральдеса не соответствует ее скромному положению в таблице. Победа позволит «Реалу» как минимум временно сравняться по очкам с «Барселоной», которая проведет свой матч в воскресенье.

22:40 Впрочем, вскрыть оборону галисийцев не так просто. По суммарному показателю ожидаемых пропущенных голов «Сельта» занимает второе место в Примере (12,6), уступая только мадридскому «Реалу» (11,4). Три из пяти гостевых матчей команды Хиральдеса в нынешнем чемпионате завершились со счетом 0:0. За пределами родного стадиона галисийцы забили всего один мяч, поэтому в Мадриде гости наверняка постараются как можно дольше сохранять равный счет.

22:35 На сей раз главной угрозой для обороны гостей станет Килиан Мбаппе. Француз забивал в семи последних матчах за «Реал», отличившись за этот отрезок девять раз. В чемпионате на его счету уже 13 мячей, шесть из которых он забил за четыре предыдущих тура. Возвращение Винисиуса может дополнительно осложнить работу защитников «Сельты»: теперь им придется уделять больше внимания левому флангу, где бразилец способен регулярно обыгрывать соперников один в один.

22:30 В декабре прошлого года «Сельта» преподнесла одну из главных сенсаций сезона, обыграв «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:0. Галисийцы тогда одержали первую победу над мадридцами в чемпионате с мая 2014 года, а поражение стало одним из самых болезненных за время работы Хаби Алонсо в столичном клубе. В марте «Реал» взял реванш в Виго (2:1). Всего мадридцы выиграли 11 из 12 последних очных встреч в Примере.

22:25 А это стартовый состав «Сельты»: Раду, Родригес, Лаго, Маркос Алонсо (к), Каррейра, Бурсио, Мориба, Галан, Уго Альварес, Дуран, Сведберг.

22:20 Жозе Моуринью выбрал такой состав: Куртуа (к), Александер-Арнольд, Хёйсен, Конате, Каррерас, Камавинга, Бернарду Силва, Беллингем, Диоманде, Гюлер, Мбаппе.

22:15 Перед поездкой в Мадрид Хиральдес не может рассчитывать на Борху Иглесиаса, Карла Старфельта и Мигеля Романа. Отсутствие Иглесиаса особенно болезненно с учетом проблем команды в нападении. Жутгла и Пабло Дуран забили лишь по два мяча в чемпионате, а большую часть работы по созданию моментов по-прежнему выполняет опытный Яго Аспас. Зато в заявку вернулись Илайш Мориба и Йонес Эль-Абделлауи, что дает тренерскому штабу дополнительные варианты в средней линии и атаке.

22:10 В трех последних турах «Сельта» вообще не забивала. Особенно обидной получилась домашняя встреча с «Леванте», в которой команда Хиральдеса создала моментов на 3,16 ожидаемого гола, но так и не открыла счет. Немного поднять настроение болельщикам удалось во время международной паузы: галисийцы разгромили «Саламанку» в Кубке Испании (5:0). Дубль оформил Ферран Жутгла, который с четырьмя мячами во всех турнирах является лучшим бомбардиром клуба в нынешнем сезоне.

22:05 «Сельта» Клаудио Хиральдеса стала одним из самых миролюбивых коллективов нынешнего чемпионата. За 12 туров галисийцы семь раз сыграли вничью, одержали две победы и потерпели три поражения. От зоны вылета их отделяют всего три очка, хотя по надежности обороны «Сельта» находится на одном уровне с претендентами на чемпионство. Ворота команды за весь сезон Примеры поражали всего десять раз. Проблема в том, что сами галисийцы забили ровно столько же.

22:00 После четырехматчевой дисквалификации в распоряжение Моуринью возвращается Винисиус Жуниор. Орельен Чуамени и Бернарду Силва, досрочно покинувшие расположение своих национальных сборных из-за повреждений, также попали в заявку. По-прежнему недоступны Родриго, Рауль Асенсио и Ферлан Менди. Впереди у мадридцев напряженный календарь: до рождественской паузы предстоит провести девять матчей, причем уже во вторник на «Бернабеу» приедет ПСВ в рамках Лиги чемпионов.

21:55 Моуринью удалось добиться заметного прогресса в обороне. За пять последних матчей Примеры мадридцы пропустили всего два мяча, а в двух предыдущих встречах сохранили ворота в неприкосновенности. Перевод Федерико Вальверде на правый фланг защиты помог наладить баланс между линиями, а приобретенный летом Ян Диоманде постепенно становится одним из ключевых футболистов атаки. В восьми последних матчах ивуариец забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

21:50 После поражения в мадридском дерби команда Жозе Моуринью выиграла восемь матчей подряд во всех турнирах, пять из которых пришлись на чемпионат Испании. Самой важной стала выездная победа над «Барселоной» со счетом 2:1, которая позволила столичному клубу сократить отставание от каталонцев. Перед международной паузой мадридцы разгромили «Валенсию» на «Месталье» (3:0). За 12 туров «Реал» одержал десять побед и потерпел два поражения, забив 31 мяч.