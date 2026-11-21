21 ноября в 13-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Сельта». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.

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«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Реал» Мадрид сражается за чемпионство. На текущий момент команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы.

При этом «Реал» Мадрид на три очка отстает от лидера. Команда отличилась 31 забитым мячом при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно одолев «Валенсию» — 3:0.

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До того «Реал» Мадрид в Лиге чемпионов переиграл АЕК — 3:2, да и поединок с «Расингом» завершился успехом — 3:0. Команда Жозе Моуриньо победила восемь раз кряду.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Реал» Мадрид вполне преуспевает в плане реализации, да и вообще, дома победил во всех пяти матчах в рамках Ла Лиги.

При этом «Реал» Мадрид ныне выглядит максимально выгодно. Лидер атак команды Килиан Мбаппе наколотил уже 13 мячей в чемпионате, к тому же набирает кондиции Винисиус Жуниор, весьма продуктивно отыгравший за сборную Бразилии. Симпатично смотрится и Ян Дьоманде. В общем, в кадровом аспекте у Моуриньо приятная головная боль!

Команда уж точно будет действовать максимально агрессивно. Мбаппе и компания не могут позволить себе терять очки в матчах с середняками.

«Сельта»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 11-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Сельта» на пять очков отстает от топ-6. А вот забить удалось всего десять мячей при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Кубке Испании учинила разгром «Саламанке» — 5:0.

До того «Сельта» не сумела одолеть «Леванте» — 0:0, а вот чуть раньше в Лиге Европы уступила «Юниону» — 1:2. Команда не пропускала в двух последних матчах.

Состояние команды: «Сельта» победила лишь дважды в текущем чемпионате, забивая в среднем реже одного мяча за матч.

При этом «Сельта» в кадровом плане смотрится вполне прилично. До сих пор полезен опытнейший Яго Аспас, на счету которого пока всего один гол в чемпионате. Причем в прошлом сезоне «кельты» прибили «Реал» в его логове. Однако повторения истории вряд ли стоит ожидать.

И уж точно команда будет действовать с оглядкой на тылы. «Кельты» имеют достаточно надежные тылы, к тому же будут пытаться найти свои шансы в контригре.

На что ставят в матче Реал Мадрид — Сельта Букмекерские коэффициенты на матч Реал Мадрид — Сельта: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Реал» Мадрид фаворитом с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 8.00, а победа «Сельты» — в 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

Прогноз: Лидеры «Реала» едва ли успеют отойти от матчей сборных, к тому же «кельты» имеют крепкие тылы.

2.38 Фора «Сельты» +1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Реал» Мадрид — «Сельта» позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Фора «Сельты» +1.5 за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Реал» Мадрид — «Сельта» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт