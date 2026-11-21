21 ноября в 13-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Сельта». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Реал» Мадрид сражается за чемпионство. На текущий момент команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы.
При этом «Реал» Мадрид на три очка отстает от лидера. Команда отличилась 31 забитым мячом при десяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно одолев «Валенсию» — 3:0.
До того «Реал» Мадрид в Лиге чемпионов переиграл АЕК — 3:2, да и поединок с «Расингом» завершился успехом — 3:0. Команда Жозе Моуриньо победила восемь раз кряду.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Реал» Мадрид вполне преуспевает в плане реализации, да и вообще, дома победил во всех пяти матчах в рамках Ла Лиги.
При этом «Реал» Мадрид ныне выглядит максимально выгодно. Лидер атак команды Килиан Мбаппе наколотил уже 13 мячей в чемпионате, к тому же набирает кондиции Винисиус Жуниор, весьма продуктивно отыгравший за сборную Бразилии. Симпатично смотрится и Ян Дьоманде. В общем, в кадровом аспекте у Моуриньо приятная головная боль!
Команда уж точно будет действовать максимально агрессивно. Мбаппе и компания не могут позволить себе терять очки в матчах с середняками.
«Сельта»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 11-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.
При этом «Сельта» на пять очков отстает от топ-6. А вот забить удалось всего десять мячей при десяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Кубке Испании учинила разгром «Саламанке» — 5:0.
До того «Сельта» не сумела одолеть «Леванте» — 0:0, а вот чуть раньше в Лиге Европы уступила «Юниону» — 1:2. Команда не пропускала в двух последних матчах.
Состояние команды: «Сельта» победила лишь дважды в текущем чемпионате, забивая в среднем реже одного мяча за матч.
При этом «Сельта» в кадровом плане смотрится вполне прилично. До сих пор полезен опытнейший Яго Аспас, на счету которого пока всего один гол в чемпионате. Причем в прошлом сезоне «кельты» прибили «Реал» в его логове. Однако повторения истории вряд ли стоит ожидать.
И уж точно команда будет действовать с оглядкой на тылы. «Кельты» имеют достаточно надежные тылы, к тому же будут пытаться найти свои шансы в контригре.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Реал» Мадрид фаворитом с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 8.00, а победа «Сельты» — в 15.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.36 и 3.20.
Прогноз: Лидеры «Реала» едва ли успеют отойти от матчей сборных, к тому же «кельты» имеют крепкие тылы.
Ставка: Фора «Сельты» +1.5 за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Реал» Мадрид победил в восьми последних матчах
- «Сельта» не пропускала в двух последних поединках
- «Реал» Мадрид пропустил по голу в двух последних домашних матчах
- Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч
- Свой последний вояж на «Сантьяго Бернабеу» «Сельта» завершила викторией