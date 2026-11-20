21 ноября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Рубин» и «Зенит». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.11.
«Рубин»
Турнирное положение: «Рубин» пытается закрепиться в середняках чемпионата. На текущий момент команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы.
При этом «Рубин» на один пункт отстает от топ-6. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 18 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв тонущий «Локомотив» — 1:0.
До того «Рубин» нанес поражение «Факелу» — 1:0, а вот кубковый поединок со «Спартаком» завершился поражением — 0:1. Команда Олега Кузьмина не пропускала в двух последних матчах.
Состояние команды: «Рубин» прибавляет под руководством Кузьмина, вот только в родных стенах в нынешнем чемпионате победил всего два раза в семи матчах.
При этом «Рубин» явно постарается дать бой действующему чемпиону. Вот только в трех последних очных поединках команда уступила петербуржцам. Более того, в них казанцы не сподобились отличиться ни разу. Плюс подопечные Кузьмина свои победы одержали над кризисными соперниками.
Команда уж точно будет действовать в расчете на контратаки. Казанцы в родных стенах забивают в среднем гол за матч, к тому же до сих пор не научились играть без Мирлинда Даку.
«Зенит»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.
При этом «Зенит» имеет поровну очков со столичным «Динамо». А вот забить удалось 32 мяча при пятнадцати пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Сергея Семака в спарринге одолела «Трабзонспор» — 3:0.
До того «Зенит» не смог одолеть «Ростов» — 2:2, а вот чуть раньше уверенно расправился с «Крыльями Советов» — 3:0. Команда Семака уступила всего в одном выездном поединке РПЛ.
Состояние команды: «Зенит» пытается закрепиться на вершине российской табели о рангах, вот только надежность тылов оставляет желать лучшего.
При этом «Зенит» в кадровом плане выглядит весьма выгодно. В сборную не ездили лидеры Максим Глушенков и Александр Соболев, на счету которых по десять забитых мячей в чемпионате. У Семака под рукой качественная обойма, и даже в случае некоторой ротации зенитовцы не должны иметь проблем с набором трех очков.
И уж точно команда будет действовать в привычном для себя ключе. Глушенков с Соболевым явно найдут моменты у ворот казанцев, да и пора бы эффективнее проявлять себя питерским легионерам.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Зенит» фаворитом с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.31, а победа «Рубина» — в 6.31.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.01 и 1.93.
Прогноз: Команда Семака шикарно атакует, так что наверняка быстро подберет ключи к воротам казанцев.
Ставка: Победа «Зенита» в 1-м тайме за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.01.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Рубин» победил всего в двух домашних поединках из семи
- «Зенит» забивает больше всех в чемпионате
- И те и другие в среднем пропускают больше одного мяча за матч
- «Рубин» в трех последних очных поединках уступил петербуржцам
- «Зенит» не проигрывает уже два с половиной месяца