21 ноября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Рубин» и «Зенит». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.11.

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«Рубин»

Турнирное положение: «Рубин» пытается закрепиться в середняках чемпионата. На текущий момент команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы.

При этом «Рубин» на один пункт отстает от топ-6. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 18 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв тонущий «Локомотив» — 1:0.

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До того «Рубин» нанес поражение «Факелу» — 1:0, а вот кубковый поединок со «Спартаком» завершился поражением — 0:1. Команда Олега Кузьмина не пропускала в двух последних матчах.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Рубин» прибавляет под руководством Кузьмина, вот только в родных стенах в нынешнем чемпионате победил всего два раза в семи матчах.

При этом «Рубин» явно постарается дать бой действующему чемпиону. Вот только в трех последних очных поединках команда уступила петербуржцам. Более того, в них казанцы не сподобились отличиться ни разу. Плюс подопечные Кузьмина свои победы одержали над кризисными соперниками.

Команда уж точно будет действовать в расчете на контратаки. Казанцы в родных стенах забивают в среднем гол за матч, к тому же до сих пор не научились играть без Мирлинда Даку.

«Зенит»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.

При этом «Зенит» имеет поровну очков со столичным «Динамо». А вот забить удалось 32 мяча при пятнадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Сергея Семака в спарринге одолела «Трабзонспор» — 3:0.

До того «Зенит» не смог одолеть «Ростов» — 2:2, а вот чуть раньше уверенно расправился с «Крыльями Советов» — 3:0. Команда Семака уступила всего в одном выездном поединке РПЛ.

Состояние команды: «Зенит» пытается закрепиться на вершине российской табели о рангах, вот только надежность тылов оставляет желать лучшего.

При этом «Зенит» в кадровом плане выглядит весьма выгодно. В сборную не ездили лидеры Максим Глушенков и Александр Соболев, на счету которых по десять забитых мячей в чемпионате. У Семака под рукой качественная обойма, и даже в случае некоторой ротации зенитовцы не должны иметь проблем с набором трех очков.

И уж точно команда будет действовать в привычном для себя ключе. Глушенков с Соболевым явно найдут моменты у ворот казанцев, да и пора бы эффективнее проявлять себя питерским легионерам.

На что ставят в матче Рубин — Зенит Букмекерские коэффициенты на матч Рубин — Зенит: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Зенит» фаворитом с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.31, а победа «Рубина» — в 6.31.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.01 и 1.93.

Прогноз: Команда Семака шикарно атакует, так что наверняка быстро подберет ключи к воротам казанцев.

2.11 Победа «Зенита» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч «Рубин» — «Зенит» позволит вывести на карту выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Ставка: Победа «Зенита» в 1-м тайме за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.01 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Рубин» — «Зенит» принесёт чистый выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.01.

Пять причин, почему ставка зайдёт