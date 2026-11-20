В пятницу, 20 ноября, «Шанхайские Драконы» в Санкт-Петербурге примут московский ЦСКА в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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13' Пробросились «Драконы», вбрасывание переносит шайбу в зону атаки ЦСКА.

12' Позиционная атака «Драконов», но до броска по воротам ЦСКА дело не довели хозяева.

11' Бросок Карнаухова с близкого расстояния от ворот «Драконов», но промахнулся мимо створа.

Никита Александров В контакте ХК «Шанхай Дрэгонс»

10' Бросок Никиты Александрова по воротам ЦСКА заблокировал защитник москвичей Джереми Рой.

10' В высоком темпе развивается первый период.

09' Шайба угодила в штангу ворот «Драконов» и выскочила в площадку после броска от борта нападающего ЦСКА Павла Карнаухова.

Статистика матча 3 Удары в створ 11

08' Цепко в обороне действуют «армейцы», не позволяя «Драконам» выбираться на позиции для бросков по воротам Александра Самонова.

07' Резкий бросок Марата Хайруллина с центра зоны атаки ЦСКА, щитком отразил шайбу вратарь хозяев Амир Мифтахов.

06' Встрепенулись хоккеисты «Драконов» после пропущенной шайбы и перевели игру в зону ЦСКА.

06' Гоол! 0:1. Иван Дроздов с пятака у ворот «Драконов» переправил шайбу в сетку ворот после обостряющей передачи от нападающего ЦСКА Николая Коваленко.

05' Бросок Дмитрия Бучельникова в створ ворот «Драконов», плечом отразил шайбу вратарь хозяев Амир Мифтахов.

04' С шайбой хоккеисты ЦСКА, тщательно гости готовят угрозу воротам «Драконов».

03' Завязывается борьба за инициативу, много борьбы в эти мгновения по всему периметру площадки.

02' В борьбе за шайбу около ворот «Драконов» сдвинули их с места, игра остановлена.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Шанхайских Драконов».

До матча

19:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, вмещающей 23 996 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Гофман Антон из Москвы и Иван Фатеев из Московской области.

Стартовый состав ЦСКА В контакте ПХК ЦСКА

19:02 Стартовый состав ЦСКА: Самонов, Гамзин; Саморуков, Замула, Хэмилтон, Патрихаев, Коттон, Пестрецов, Рой; Костин, Полтапов, Карнаухов, Савчук, Дроздов, Барак, Соркин, Гурьянов, Коваленко, Хайруллин, Бучельников, Привалов, Чуркин.

Стартовый состав «Шанхайских Драконов» В контакте ХК «Шанхай Дрэгонс»

19:00 Стартовый состав «Шанхайских Драконов»: Бутеец, Мифтахов; Эддисон, Уильямс, Менелл, Науменков, Коледов, Бойков; Петан, Чен, Саттер, Соловьёв, Малоросиянов, Мюррэй, Барулин, Яшкин, Сукезе, Котляревский, Александров, Мингачёв.

18:45 В прошлом регулярном сезоне КХЛ, соперники провели между собой 4 матча. Во всех победил ЦСКА (3:2, 0:1, 1:2 ОТ и 6:5 ОТ).

18:42 В ходе предыдущей выездной серии ЦСКА разгромил «Металлург» (7:3), но уступил «Авангарду» в овертайме (1:2). Вернувшись в Москву, команда Игоря Никитина уверенно разобралась с «Сибирью» (4:1) и «Торпедо» (5:1). Однако третья домашняя встреча завершилась поражением от «Амура» по буллитам (1:2). В матче лидеров конференции ЦСКА взял верх над «Локомотивом» (4:2).

18:38 После домашней победы над «Северсталью» (3:1) «Шанхайские Драконы» уступили московскому «Динамо» (2:3), а затем отправились на выезд, который обернулся тремя поражениями. В Челябинске команда Митча Лава проиграла «Трактору» (2:5), а в Екатеринбурге не справилась с «Автомобилистом» (2:4).

18:35 ЦСКА с 42 набранными очками находится на 1-ом месте в Западной конференции КХЛ.

18:32 «Шанхайские Драконы» с 31 набранным очком расположились на 6-ом месте на Западе КХЛ.

18:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.16