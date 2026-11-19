В четверг, 19 ноября, казанский «Ак Барс» примет на своем льду московский «Спартак» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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16' Даниил Соболев («Спартак») с колена бросил от синей линии, но не попал в створ ворот.

15' Кирилл Семёнов («Ак Барс») с неудобной руки прострелил от правого борта — шайбу выбил с пятака Андрей Миронов («Спартак»).

14' Максим Быков («Ак Барс») успел к дальней передаче и выдал прострел на пятак, но партнеров там не было.

13' Лукас Локхарт («Спартак») упал на лед после борьбы с соперником, но судья не увидел нарушения правил в этом эпизоде.

12' Г-ОООООООО-Л! «Ак Барс» — 2:0! Никита Лямкин! Кирилл Семёнов отдал скрытую передачу за спину, а Никита Лямкин слета мощно бросил и прошил вратаря.

11' Артём Загидулин («Спартак») вновь на высоте: он поймал шайбу после броска Кирилла Семёнова («Ак Барс») от синей линии!

Статистика матча 10 Удары в створ 10

10' Максим Быков («Ак Барс») заходил на дубль: бросок с двух метров пришелся голкиперу в грудь!

09' Даниил Гутик («Спартак») активно боролся на пятаке, но в окружении двух защитников он все же не смог переправить шайбу в ворота.

08' Г-ОООООООО-Л! «Ак Барс» — 1:0! Илья Сафонов! Семён Терехов отдал длинную передачу от ворот на синюю линию, а Илья Сафонов убежал один на один с вратарем и уверенно его переиграл.

06' Максим Быков («Ак Барс») получил передачу в правом круге и бросил в касание — шайбу зафиксировал в ловушке Артём Загидулин («Спартак»).

05' Максим Арефьев («Ак Барс») отбил щитками после броска от борта в исполнении Александра Брынцева («Спартак»).

04' Кристиан Ярош («Спартак») с кистей бросил с правого круга — шайба полетела точно по позиции вратаря.

03' Андрей Стась («Ак Барс») проиграл вбрасывание, но тут же вступил в борьбу и завладел шайбой.

02' Максим Арефьев («Ак Барс») поймал шайбу в ловушку после броска с неудобной руки от Ильи Котлярова («Спартак»).

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Ак Барс» — «Спартак» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:28 Главные действующие лица появляются на льду «Татнефть-Арены». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

19:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

19:10 Состав «Ак Барса»: Арефьев Максим, Евсеев Никита, Яруллин Альберт, Кателевский Дмитрий, Дыняк Никита, Быков Максим, Лямкин Никита, Миллер Митчелл, Сафонов Илья, Зернов Денис, Денисенко Григорий, Марченко Алексей, Терехов Степан, Семёнов Кирилл, Пустозёров Алексей, Терехов Семён, Никитин Кирилл, Якупов Равиль, Стась Андрей, Комков Денис.

19:00 Состав «Спартака»: Загидулин Артём, Ярош Кристиан, Миронов Андрей, Рябов Иван, Пивчулин Данил, Исхаков Руслан, Кин Джозеф, Дронов Николай, Гутик Даниил, Рубцов Герман, Беляев Александр, Князев Артемий, Брынцев Александр, Пашин Александр, Котляров Илья, Нечаев Игорь, Соболев Даниил, Кожушко Силантий, Лукьянцев Сергей, Локхарт Лукас, Холодилин Никита.

18:50 Сегодняшний матч пройдет в Казани на «Татнефть-Арене».

18:45 Москвичи удерживаются в верхней части Западной конференции — на 5-й строчке таблицы, набрав 33 очка после 28 игр. Главная задача «красно-белых» — прервать неудачную выездную серию из трех поражений подряд и закрепиться в топ-4 Запада для получения преимущества домашнего льда в плей-офф.

18:40 Команда Алексея Жамнова делает ставку на быстрый атакующий хоккей и эффективный розыгрыш большинства, однако регулярно сталкивается с проблемами при игре в обороне. Особенно тяжело москвичам даются выездные встречи.

18:35 Казанцы чередуют удачные отрезки с провалами и располагаются в нижней части таблицы Восточной конференции (в районе 9-го места). Команде необходимо реабилитироваться перед домашними трибунами за серию неудач и попытаться заскочить в кубковую восьмерку.

18:30 Подопечные Анвара Гатиятулина показывают нестабильный хоккей, в котором качественные победные матчи сменяются провалами в концовках. В последних встречах казанцы много пропускают, но при этом сохраняют высокий атакующий потенциал.

18:20 В Казани сойдутся два амбициозных представителя разных конференций КХЛ — «Ак Барс» примет московский «Спартак». Оба клуба подходят к очной дуэли после обидных поражений в предыдущих матчах и остро нуждаются в очках для укрепления позиций в зоне плей-офф. Зрителей ждет столкновение казанской системности с ярким атакующим стилем «красно-белых», где цена каждой ошибки в обороне будет максимальной.

18:10 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.85

18:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» — «Спартак». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.