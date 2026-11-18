В среду, 18 ноября, уфимский «Салават Юлаев» примет на своем льду «Барыс» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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16:35 Состав «Салават Юлаев»: Вязовой Семён, Кулик Евгений, Зоркин Никита, Броссо Девин, Родуолд Джек, Кузнецов Максим, Варлов Сергей, Цулыгин Ярослав, Сучков Егор, Шипачёв Вадим, Алалыкин Данил, Земчёнок Артём, Маджио Мэттью, Загребин Максим, Жаровский Александр, Гуркин Ефим, Педан Руслан, Кузьмин Глеб, Ефремов Владислав, Горшков Артём.

16:30 Состав «Барыс»: Шутов Андрей, Дэй Логан, Масси Джейк, Томпсон Тайс, Морелли Мэйсон, Симонов Семён, Оразов Бейбарыс, Маккошен Иэн, Бэйли Джастин, Пилон Гарретт, Логвин Всеволод, Приски Чейз Эванс, Бритиков Дамир, Кайыржан Динмухамед, Шестаков Аркадий, Омирбеков Алихан.

16:20 Сегодняшний матч пройдет в Уфе на «Уфа-Арене».

16:15 Уфимцы чередуют удачные встречи с обидными поражениями, выиграв три из пяти последних матчей. В атаке выделяются Шелдон Ремпал (7 очков в 5 последних играх), Александр Жаровский и Вадим Шипачёв (по 6 очков).

16:10 Команда Виктора Козлова имеет в активе 28 очков после 27 сыгранных встреч. Уфимцы располагаются на 4-м месте в своем дивизионе и балансируют на границе кубковой восьмерки на Востоке (8-е место).

16:05 После серии из трех поражений на выезде астанчане вернулись домой и одержали две важные победы, включая сенсационный успех в матче против лидера Востока — магнитогорского «Металлурга». Главной ударной силой гостей является лучший снайпер команды Джастин Бэйли (16 голов и 11 передач в 26 играх) и защитник Чейз Приски (5+16).

16:00 Подопечные Михаила Кравеца провели 26 матчей и набрали 29 очков. Это позволяет клубу из Казахстана занимать 3-е место в дивизионе Чернышёва и 6-ю строчку в таблице Восточной конференции.

15:45 Команды являются прямыми соседями по таблице Восточной конференции, а их первая встреча в текущем сезоне подарила болельщикам невероятную голевую феерию со счетом 8:6 в пользу астанчан. Оба клуба подходят к очной дуэли после ярких результативных побед и готовы снова порадовать зрителей атакующим хоккеем.

15:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» — «Барыс». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.