прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.13

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в Москве 18 ноября, начало — в 19:30 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

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ЦСКА

Турнирное положение: Московские армейцы располагаются на 1-й позиции в таблице Запада с 40 очками в активе после 26-и встреч. ЦСКА опережает «Локомотив» на один балл.

Стоит отметить, что подопечные Игоря Никитина дома выступают хуже, чем в гостях. ЦСКА занимает 3-е место на Западе по результатам встреч на своей площадке.

Последние матчи: В прошлом поединке армейцы уступили «Амуру» по буллитам со счетом 1:2. Матчем ранее ЦСКА одержал победу над «Торпедо» (5:1).

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В последних 5-и встречах у москвичей три победы и два поражения. За этот отрезок ЦСКА уступил «Авангарду» (1:2 ОТ), а также одолел «Сибирь» (4:1) и «Металлург» Мг (7:3).

Состояние команды: ЦСКА является самой грозной силой в нынешнем сезоне КХЛ. Команда является самой результативной на Западе, забросив 84 шайбы за 26 встреч.

У ЦСКА особо выделяется тройка нападения Хайруллин — Соркин — Полтапов. Именно эти форварды крайне результативны в нынешнем сезоне, регулярно угрожая воротам соперников.

Совсем недавно у ЦСКА была 12-матчевая победная серия. После завершения этой серии команда продолжила побеждать, проиграв всего пару раз. «Локомотиву» будет тяжело противостоять армейцам в Москве.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» идут следом за ЦСКА на Западе, отставая от армейцев всего на одно очко. «Локомотив» комфортно себя ощущает на втором месте, опережая ближайшего преследователя на 4 пункта.

В гостях, кстати, команда Дмитрия Квартальнова играет неплохо, занимая по этому показателю 2-е место на Западе. «Локомотив» на чужой площадке набрал 17 очков из 24-х возможных.

Последние матчи: В прошлом поединке «железнодорожники» уверенно обыграли «Сочи» (3:0), забросив по шайбе в каждом из трех периодов. До этого «Локомотив» разгромил «Шанхайских Драконов» со счетом 5:0.

У ярославцев продолжается победная серия, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот отрезок «Локомотив» также одержал победу над «Нефтехимиком» (5:1).

Не сыграет: Александр Радулов (травма).

Состояние команды: В последних матчах «Локомотив» наконец-то нащупал свою игру. К команде вернулась результативность, а в обороне и без того был полный порядок.

В последних трех встречах «Локомотив» забросил 13 шайб при одном пропущенном голе. И этот результат «железнодорожники» показали без Александра Радулова.

В последних 5-и очных встречах ярославцы непременно обыгрывали ЦСКА, дважды — за пределами основного времени. Получится ли у «Локомотива» снова обыграть армейцев? В Москве это будет сделать сложнее.

На что ставят в матче ЦСКА — Локомотив Букмекерские коэффициенты на матч ЦСКА — Локомотив: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В последних 8-и встречах у ЦСКА шесть побед

У «Локомотива» продолжается победная серия, которая насчитывает 3 матча подряд

В последних 5-и очных встречах «Локомотив» непременно обыгрывал ЦСКА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА букмекерами оценивается в 2.30, ничья — в 4.30, а победа «Локомотива» — в 2.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.35, на тотал меньше 5.5 — за 1.55.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют не очень результативно в предстоящем матче. ЦСКА и «Локомотив» умеют обороняться.

2.13 Тотал 4.5 меньше Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч ЦСКА — «Локомотив» принесёт чистый выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Тотал 4.5 меньше за 2.13.

Прогноз: «Локомотив» стабильно обыгрывает ЦСКА в последних очных встречах. Игроки ярославской команды сделают все возможное, чтобы насолить Игорю Никитину, который ушел в стан армейского клуба как раз из «Локомотива».

2.00 Итоговая победа «Локомотива» Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч ЦСКА — «Локомотив» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Итоговая победа «Локомотива» за 2.00.