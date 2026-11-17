Справится ли Португалия с Уэльсом?

Во вторник, 17 ноября, сборная Уэльса примет сборную Португалии в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Наций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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20' Играют в пас футболисты сборной Португалии в центре поля.

19' Обостряющая передача в штрафную площадь Португалии на Гарри Уилсона, в классном подкате перехватил мяч защитник гостей Антониу Силва.

17' Прострел Жоау Канселу в штрафную Уэльса, но первым на мяче оказался полузащитник хозяев Джош Шихан.

16' Португальцы приступили к позиционной атаке.

15' После ВАР проверки, определено: гол Уэльса подтверждён.

Возможное положение «вне игры» Уэльса x.com

14' ВАР смотрится на предмет правильности взятия ворот Португалии, возможно был «офсайд» в ходе розыгрыша мяча валлийцами.

Статистика матча 2 Удары в створ 1 41 Владение мячом 59 1 Офсайды 2 1 Фолы 1

13' Гоол! 1:1. Дэвид Брукс в одно касание из пределов штрафной площади Португалии послал мяч в дальний угол ворот после выверенной передачи от Рубина Колвилла, прыжок вратаря гостей Диогу Кошты был обречен.

11' Гоол! 0:1. Ошиблись валлийцы при розыгрыше мяча около своих ворот, Бруну Фернандеш прицельным ударом с линии штрафной площади Уэльса поразил девятку ворот Дэнни Уорда.

10' Валлийцы играют в пас на своей половине поля.

09' Подача Джеймса в штрафную площадь Португалии, отбились гости.

08' Продолжается контроль мяч португальцами в середине поля.

07' Длинная передача португальцев за спины защитникам Уэльса на Гонсалу Рамуша, но успели хозяева накрыть нападающего гостей.

06' Позиционная атака сборной Португалии на половине поля Уэльса развивается.

05' В среднем темпе начинается игра.

04' Обостряющая передача Дэниеля Джеймса в штрафную площадь Португалии была перехвачена одним из защитников гостей.

03' Взяв мяч под контроль, сборная Португалии разыгрывает его в середине поля.

02' Контролируют мяч валлийцы по всему периметру поля в поисках возможного обострения.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной Уэльса.

До матча

22:40 Команды вышли на поле, скоро матч начнётся!

22:35 Матч пройдет на стадионе «Кардифф Сити», вмещающем 33 280 зрителей.

22:25 Главным судьей матча будет Свен Яблонски из Германии.

22:17 Стартовый состав Португалии: Кошта, Канселу, Вейга, Силва, Дало, Нету, Фернандеш, Витинья, Невеш, Рамуш, Тринкау.

22:15 Стартовый состав Уэльса: Уорд, Робертс, Родон, Дэвис, Дасилва, Уилсон, Шиэн, Брукс, Джеймс, Колвилл, Томас.

22:00 За всю историю команды сыграли между собой 5 матчей. В 4 играх победила Португалия, в 1 Уэльс.

21:56 В своем предыдущем поединке Португалия по всем статьям уступила датчанам — 1:4. До того Португалия сумела одолеть Норвегию — 2:1, а вот несколько ранее расправилась с той же Данией — 4:2. Португальцы до последней зычной коллизии победили четыре раза подряд.

21:52 Свой предыдущий поединок Уэльс провел неудачно, вчистую уступив Норвегии — 1:3. До того Уэльс потерпел поражение от датчан — 0:1, а вот еще один поединок с норвежцами завершился успехом — 2:1. Команда уступила в двух матчах кряду.

21:49 Португалия на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы своей группы дивизиона A Лиги наций. При этом Португалия в пяти турах разжилась 12 очками. А вот забить удалось десять мячей при восьми пропущенных в свои ворота.

21:47 Уэльс уже не поднимется выше нынешней позиции. На текущий момент команда пребывает на 4-ом месте турнирной таблицы.

21:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.38